BAHARU! |Satu panggilan API, data bersih diterima. Pengikis tidak diperlukan.Dapatkan 10,000 token percuma →

Proksi UK

Proksi IPv4 statik United Kingdom yang boleh dipercayai — HTTP/HTTPS/SOCKS4/5, 99.9% masa operasi, trafik tanpa had

Konfigurasikan pelan anda →Proksi untuk 48 jam
Tanpa meterTiada caj per GB
AMD EPYCPerkakasan pelayan generasi terkini
Sehingga 80 GbpsUplink setiap pelayan
REST + MCPSedia dan urus melalui API

Bina pelan proksi anda.

Bina pelan mengikut beban kerja sebenar anda. Pilih jenis proksi, lokasi, jumlah IP, tempoh pengebilan dan sokongan UDP pilihan — harga dikemas kini serta-merta.

NegaraBilangan IP
Sokongan UDP
Mati

Menambah 50% pada harga asas pelan. Berfungsi melalui SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) untuk permainan, VoIP dan penstriman.

Beberapa negara dalam satu pakej, IP senarai putih tambahan atau sambungan?Bina dalam papan pemuka

Empat cara untuk membeli proksi.
Satu sesuai untuk beban kerja ini.

Semua alamat FineProxy menggunakan IPv4. Proksi pusat data, khusus dan ISP kekal statik sepanjang tempoh pelan; proksi berputar berubah pada setiap permintaan. Pelan statik merangkumi trafik tanpa had. Pilihan yang diserlahkan sepadan dengan kes penggunaan utama halaman ini: Pakej pusat data.

DisyorkanPakej pusat dataDijual dalam blok, dikongsiKhususPeribadi, daripada satu IPISPAlamat statik berdaftar dengan ISPBerputarDibilkan dalam kredit API
Terbaik untukBot dan pemantauan berskala besarUntuk kerja tanpa akaun berterusan.Sesi akaun jangka panjangSatu alamat setiap profil, digunakan oleh anda sahaja.Sasaran yang menilai ASNBerdaftar dengan penyedia internet.Pengumpulan, bukan akaunSesi berterusan tidak sepatutnya menukar alamat.
Pengguna bagi setiap alamatSehingga 5Reputasi bergantung sebahagiannya pada pengguna bersebelahan.1 — andaTiada orang lain menggunakannya sepanjang tempoh tersebut.Sehingga 5Kumpulan dikongsi
Kepercayaan platformStandardASN pusat dataTinggi — eksklusifTinggi — berdaftar ISPBerbeza mengikut kumpulan
Harga bermula$12 / 100 IPs$0.12 setiap alamat, bulanan$12 / 100 IPsBeli tepat seperti yang anda perlukan.$30 / 100 IPs$0.30 setiap alamat, bulanan$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Pesanan minimum100 IP1 IP100 IP2.5J kredit
Tempoh penggunaan alamatStatik sepanjang tempohStatik sepanjang tempohStatik sepanjang tempohBerubah setiap permintaan
Lebar jalurTanpa meterTanpa meterTanpa meterKreditDibilkan setiap permintaan, bukan setiap gigabait.
UDP / panggilan suaraTambahan pilihanTambahan pilihanTambahan pilihanTidak tersedia
ProtokolHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
PengesahanSenarai IP dibenarkanLog masuk dan kata laluan boleh ditambahkan.Senarai IP dibenarkanLog masuk dan kata laluan boleh ditambahkan.Senarai IP dibenarkanLog masuk dan kata laluan boleh ditambahkan.Kunci API
Lihat pelanLihat pelan khususLihat pelan ISPLihat pelan
Disyorkan

Pakej pusat data

Dijual dalam blok, dikongsi

Terbaik untuk

Bot dan pemantauan berskala besarUntuk kerja tanpa akaun berterusan.

Pengguna bagi setiap alamat

Sehingga 5Reputasi bergantung sebahagiannya pada pengguna bersebelahan.

Kepercayaan platform

StandardASN pusat data

Harga bermula

$12 / 100 IPs$0.12 setiap alamat, bulanan

Pesanan minimum

100 IP

Tempoh penggunaan alamat

Statik sepanjang tempoh

Lebar jalur

Tanpa meter

UDP / panggilan suara

Tambahan pilihan

Protokol

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Pengesahan

Senarai IP dibenarkanLog masuk dan kata laluan boleh ditambahkan.

Lihat pelan

Khusus

Peribadi, daripada satu IP

Terbaik untuk

Sesi akaun jangka panjangSatu alamat setiap profil, digunakan oleh anda sahaja.

Pengguna bagi setiap alamat

1 — andaTiada orang lain menggunakannya sepanjang tempoh tersebut.

Kepercayaan platform

Tinggi — eksklusif

Harga bermula

$12 / 100 IPsBeli tepat seperti yang anda perlukan.

Pesanan minimum

1 IP

Tempoh penggunaan alamat

Statik sepanjang tempoh

Lebar jalur

Tanpa meter

UDP / panggilan suara

Tambahan pilihan

Protokol

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Pengesahan

Senarai IP dibenarkanLog masuk dan kata laluan boleh ditambahkan.

Lihat pelan khusus

ISP

Alamat statik berdaftar dengan ISP

Terbaik untuk

Sasaran yang menilai ASNBerdaftar dengan penyedia internet.

Pengguna bagi setiap alamat

Sehingga 5

Kepercayaan platform

Tinggi — berdaftar ISP

Harga bermula

$30 / 100 IPs$0.30 setiap alamat, bulanan

Pesanan minimum

100 IP

Tempoh penggunaan alamat

Statik sepanjang tempoh

Lebar jalur

Tanpa meter

UDP / panggilan suara

Tambahan pilihan

Protokol

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Pengesahan

Senarai IP dibenarkanLog masuk dan kata laluan boleh ditambahkan.

Lihat pelan ISP

Berputar

Dibilkan dalam kredit API

Terbaik untuk

Pengumpulan, bukan akaunSesi berterusan tidak sepatutnya menukar alamat.

Pengguna bagi setiap alamat

Kumpulan dikongsi

Kepercayaan platform

Berbeza mengikut kumpulan

Harga bermula

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Pesanan minimum

2.5J kredit

Tempoh penggunaan alamat

Berubah setiap permintaan

Lebar jalur

KreditDibilkan setiap permintaan, bukan setiap gigabait.

UDP / panggilan suara

Tidak tersedia

Protokol

HTTP, SOCKS5

Pengesahan

Kunci API

Lihat pelan

Proksi untuk 48 jam

Bina pelan untuk tugas anda dan uji proksi dalam penggunaan sebenar. Bayar konfigurasi yang dipilih untuk 48 jam—harga dikira semasa persediaan.

Proksi untuk 48 jam

Lokasi Proksi Teratas

Lapan lokasi proksi yang paling kerap dipilih pelanggan FineProxy.

Lihat semua lokasi

Sambung sekali.
Kemudian, cuma minta.

FineProxy menjalankan pelayan asli Pelayan MCP: tampal satu URL ke dalam ejen anda dan ia mendapat 49 alat kabinet — pembelian, pembaharuan, putaran IP, senarai dibenarkan, analitik penggunaan, invois dan sokongan. Operasi yang sama tersedia melalui REST API jika anda lebih suka menulis panggilan sendiri.

Kemudian, katakan sahaja

  • Beli 100 IP pusat data di United Kingdom dan tambahkan pada senarai dibenarkan 203.0.113.7
  • Tunjukkan kadar kejayaan hari ini untuk trafik proksi United Kingdom
  • Perbaharui setiap perkhidmatan yang akan tamat tempoh minggu ini, di bawah $200
  • Putarkan IP saya apabila penyegaran seterusnya percuma
  • Eksport senarai proksi terkini sebagai JSON
Ketahui lebih lanjut Cipta kunci API
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Mulakan semula Claude selepas menyimpan konfigurasi. 49 alat FineProxy kemudian akan muncul dalam senarai alat tersedia.

Perkara yang tidak akan dilakukan ejen — apa sahaja yang anda minta

Belanjakan wang anda

Enam alat melibatkan baki dan kesemuanya memerlukan wallet:spend. Jangan berikan skop itu pada kunci dan ejen masih boleh menjalankan semua operasi lain.

Bayar lebih daripada harga disebut

Setiap pembelian menyertakan expected_total_cents daripada sebut harga. Jika berbeza walaupun satu sen, panggilan ditolak tanpa sebarang caj.

Batalkan sesuka hati

Dua alat yang tidak boleh dipulihkan enggan dijalankan tanpa confirm=true. Penamatan tidak boleh berlaku sebagai kesan sampingan.

Caj anda dua kali

Panggilan kewangan menggunakan idempotency_key. Percubaan semula selepas tamat masa menyelesaikan caj yang sama, bukan caj kedua.

MCP: 49 alat · 9 skop kebenaranJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · tanpa keadaanAPI REST: 49 operasi · OpenAPI 3.1

Persediaan manual

Pilih sistem pengendalian, pelayar atau aplikasi proksi anda untuk panduan persediaan langkah demi langkah.

SEMUA INTEGRASI

Sistem

Pelayar

Aplikasi

Dibina untuk kelajuan.
Trafik tidak pernah dimeterkan.

FineProxy mengekalkan sehingga 500 Mbps dalam ujian pelayan jauh standard kami. Dalam beban kerja pengikisan, had kadar laman sasaran—bukan proksi—biasanya menjadi had sebenar.

Kaedah ujian: 1,973,500 percubaan sambungan serta ujian keserentakan sehingga 96 bebenang melalui satu IP proksi.

500 Mbps

setiap proksi dalam ujian pelayan jauh standard

99.97%

sambungan berjaya diwujudkan merentas 1,973,500 permintaan

96

bebenang serentak pada satu IP tanpa kemerosotan

0

had lebar jalur — trafik tanpa had pada setiap pelan

AMD EPYC khusus

Pelayan milik kami sendiri, tanpa jiran VPS kongsi yang bersaing untuk port.

Subnet milik sendiri

IP berasal daripada julat milik kami sendiri, bukan dijual semula daripada penyedia lain.

Uplink 80 Gbps

Lebihan kapasiti setiap pelayan—bukan jaminan untuk satu sesi proksi.

Tier III / IV

Pusat data dengan bekalan kuasa dan penyejukan berlebihan merentas lokasi kami.

Nota ujian

Daya pemprosesan sebenar bergantung pada laluan, destinasi, keadaan rangkaian serta konfigurasi dan prestasi peralatan pengguna. Komputer riba pada sambungan internet rumah 500 Mbps mencapai kira-kira 468 Mbps dalam penggunaan sebenar, manakala pelayan jauh mencapai sehingga 500 Mbps dalam ujian standard. Dalam ujian luar biasa daripada pelayan berprestasi tinggi yang dikonfigurasikan dengan betul di Eropah dan AS, daya pemprosesan mencapai sehingga 700 Mbps; ini bukan hasil biasa bagi setiap sesi.

Setiap kenyataan pada halaman ini, dalam kata-kata orang lain.

Maklum balas pelanggan berkaitan yang dipilih daripada kumpulan ulasan disahkan dan dipautkan kepada sumber asal.

2011menyediakan proksi sejak

Lokasi dan ketersediaan

FineProxy ialah salah satu penyediakan proxy yang terbaik yang pernah saya gunakan! Kecepatan pergi kegiatannya teguh, kerja penyebaran dipercayai, dan tim sokongan pelanggan sangat membantu. Tidak kira anda perlu proxy untuk mencari, mengecewakan, atau membuka kandungan yang diterbitkan oleh geo, anda juga memberi pengalaman yang tidak berguna. Saya telah menggunakan banyak lamanjaran lain, tetapi tidak ada yang membandingkan dengan konsistensi dan perkembangan FineProxy. Jika anda mencari khidmat yang tinggi dan tidak berguna stress, saya sangat menyuruh mereka mencoba.

omkarDieg, Tahun lepasDiterjemahkan daripada bahasa InggerisSumber

Mereka sangat ramah dan membantu. Tempat itu sangat bagus. Saya mendorong saya!

Asmaul HoquePlatform dalaman FineProxyDiterjemahkan daripada bahasa InggerisSumber

Kelajuan semasa beban tinggi

Proxy berfungsi dengan baik, selama sebulan, dan tidak pernah bertemu dengan setiap peti kecek atau penderitaan. Sudah tentu!

lananhsoi17Norton Safe Web, 2+ tahun laluDiterjemahkan daripada bahasa InggerisSumber

Saya puas dengan kerja penyebaran, proxy yang betul, dan kecepatan yang terjadi berlalu, walaupun itu mungkin hanyalah imaginasi saya. Namun, semuanya baik.

InnaProxyRate, 2+ tahun laluDiterjemahkan daripada bahasa InggerisSumber

Trafik tanpa had

Perkhidmatan proksi yang hebat! Mereka mempunyai pelbagai jenis proksi, termasuk proksi berputar tanpa had trafik. Harganya berpatutan dan pilihan penyasaran geografi turut tersedia. Pembayaran mudah dibuat dengan kripto, PayPal atau kad.

Vladimir AkimkinSaasHub, 2+ tahun laluDiterjemahkan daripada bahasa InggerisSumber

Proksi EU yang berpatutan. Satu-satunya penyedia proksi yang masih mengekalkan harga rendah. Saya sudah mencari perkhidmatan seperti ini di seluruh internet, dan ternyata inilah penyedia proksi termurah dengan lebar jalur tanpa had.

Wowser BrowserTrustpilot, Tahun iniDiterjemahkan daripada bahasa InggerisSumber

Ulasan dipetik sepenuhnya. Jika pelanggan membangkitkan perkara yang dapat kami jawab, balasan kami daripada platform asal dipaparkan bersamanya.

Semua ulasan pelanggan
BBC iPlayer terus menyekat saya. Pusat data atau ISP?iPlayer menjalankan salah

iPlayer menjalankan salah satu pengesanan geo yang paling ketat dalam penstriman. Mereka menggunakan pembelajaran mesin untuk mengecam cap jari sambungan — malah VPN terbaik pun hanya mencapai kadar kejayaan 72-87%, dan sekatan memuncak pada waktu petang (7-10 PM waktu UK). IP pusat data cepat dikesan kerana iPlayer menyelenggara senarai sekat julat yang diketahui. Apa yang lebih berkesan: proksi statik kediaman (ISP) UK — IP yang didaftarkan kepada penyedia jalur lebar British sebenar seperti BT atau Sky. Bagi iPlayer, ia kelihatan seperti sambungan rumah biasa. Proksi ISP FineProxy ialah tepat begitu. IP pusat data masih sesuai untuk mengikis katalog iPlayer atau menyemak apa yang tersedia, tetapi untuk main balik sebenar — ISP.

Mengapa Amazon.co.uk memaparkan harga berbeza dari luar UK?Harga UK termasuk

Harga UK termasuk 20% VAT mengikut undang-undang. Akses Amazon.co.uk daripada IP bukan UK dan anda mungkin akan melihat harga sebelum VAT, kehilangan pilihan penghantaran Prime, atau dialihkan ke versi serantau yang berbeza. Argos, ASOS, John Lewis melakukan perkara yang sama — mereka semua menyesuaikan paparan kedai berdasarkan IP anda. Jika anda mengumpul data harga bagi pasaran British, IP bukan UK bermakna angka yang dikutip tidak sepadan dengan apa yang sebenarnya dibayar oleh pembeli.

Rightmove dan Zoopla menyekat pengikis saya selepas beberapa permintaan. Adakah ini isu IP?Sebahagiannya

Sebahagiannya. Kedua-dua laman menjalankan anti-bot yang ketat — Cloudflare di Rightmove, DataDome di Zoopla. Mereka menyemak lebih daripada sekadar IP: pengepala, cap jari TLS, seberapa pantas anda membuat permintaan. Proksi percuma atau dikongsi akan hangus dalam masa beberapa jam di laman-laman ini. Untuk perkhidmatan proksi England terbaik bagi data hartanah, anda perlukan IP pusat data UK yang bersih dengan pengepala pelayar yang realistik dan jeda yang wajar. Laman-laman ini juga bukan halaman HTML ringkas — ia memerlukan rendering JavaScript, jadi persediaan pelayar headless berfungsi lebih baik berbanding permintaan HTTP mentah.

Penghantaran ke Scottish Highlands lebih mahal dalam ujian checkout saya. Pepijat?Tidak

Tidak, begitulah cara e-dagang UK berfungsi. Banyak peruncit mengenakan caj tambahan untuk penghantaran ke Highlands, Islands, Ireland Utara dan Channel Islands. Royal Mail mempunyai kadar standard, tetapi kurier seperti DPD, Hermes dan DHL menetapkan surcaj mereka sendiri — dan ia berbeza-beza secara ketara. Apabila menguji aliran checkout atau membandingkan harga penghantaran di seluruh UK, gunakan poskod yang betul bagi setiap rantau. Poskod London tidak akan menunjukkan surcaj Highland kepada anda.

Laman drop UK terus meletakkan saya dalam ruang menunggu. Proksi membantu?Laman seperti End

Laman seperti End Clothing, Size?, Footpatrol — serta platform tiket — menggunakan Queue-it atau sistem serupa untuk mengurus trafik dan menapis bot. Mereka menyemak IP, cap jari pelayar, dan konsistensi sesi. Berbilang sambungan dari IP yang sama akan diturunkan keutamaan atau disekat terus. Kumpulan IP UK bersih membantu, tetapi secara jujur, tingkah laku pelayar lebih penting daripada bilangan IP. Pengepala yang realistik, sesi yang stabil, dan tidak menghentam giliran itulah yang benar-benar membolehkan anda melepasi sistem tersebut.

Pasca-Brexit — adakah peraturan sekatan geo EU masih meliputi UK?Tidak

Tidak. Sejak meninggalkan EU, peraturan itu tidak lagi terpakai kepada pengguna UK. Laman British boleh menyekat kandungan, harga, dan akses mengikut lokasi sesuka hati — dan mereka memang berbuat demikian. Dalam praktiknya, versi UK bagi kedai semakin terpisah: harga dalam GBP, kaedah pembayaran khusus UK, stok khusus wilayah. Jika anda membandingkan versi British dengan versi Eropah bagi peruncit yang sama, anda memerlukan IP berasingan untuk setiap satu.

Open Banking dan "Pay by Bank" pada pembayaran UK — adakah ia berkaitan dengan IP?Ya

Ya. Pilihan Open Banking muncul untuk pelawat UK kerana ia terikat dengan infrastruktur bank British, dikawal selia oleh FCA. Dari IP bukan UK, halaman pembayaran biasanya kembali kepada kad sahaja. Perlu diketahui: pembayaran Open Banking tidak membawa perlindungan Section 75 — undang-undang UK yang menjadikan pengeluar kad kredit anda bertanggungjawab untuk pembelian melebihi £100. Jika anda menguji aliran pembayaran atau menganalisis cara e-dagang British mengendalikan pembayaran, IP UK yang stabil ialah satu-satunya cara untuk melihat versi penuh.

Apakah proksi UK yang ditawarkan oleh FineProxy?Datacenter IPv4 —

IPv4 Pusat Data — proksi peribadi UK berkelajuan tinggi sehingga 500 Mbps, untuk pemantauan, API dan sasaran pengikisan yang tidak menapis mengikut jenis IP. IPv4 ISP — didaftarkan kepada penyedia jalur lebar UK, kelihatan seperti sambungan rumah, untuk penstriman dan laman yang menyekat julat pusat data. Berputar dengan UK dalam kumpulan — IP baharu setiap permintaan, untuk pengumpulan pukal. Penyasaran peringkat negara (GB), tiada pilihan bandar. Statik dibilkan setiap IP dengan trafik tanpa had, berputar mengikut kredit API. Setiap proksi ialah pelayan proksi tanpa nama elit — tiada pengepala pemajuan, sijil SSL individu.

Proksi United Kingdom Langsung
Dikemas Kini Setiap 15 Minit

Proksi awam United Kingdom percuma yang kami sahkan secara berkala untuk kelajuan dan masa operasi. Salin satu IP atau eksport senarai semasa — pendaftaran tidak diperlukan.

Protokol
Tahap tanpa nama
Port
Semakan terakhir
418 dalam talian·Perlukan lagi? →
185.238.228.71:80
IP : Port Skor ProtocolsTahap tanpa namaBandarKelajuan Masa operasi Semakan terakhir Tindakan
PREMIUM FineProxy Premium
ASN: FineProxy · 50 ms		100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
ElitSeluruh dunia
500 Mbps
99.97%
Sebentar tadi
Beli
185.238.228.71:80
Cloudflare London, LLC· 26 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusLondon
9.00 Mbps
100.0%
1 h ago
164.38.155.41:80
Cloudflare London, LLC· 52 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
9.00 Mbps
100.0%
1 h ago
164.38.155.10:80
Cloudflare London, LLC· 216 ms		47
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
8.33 Mbps
100.0%
1 h ago
185.238.228.80:80
Cloudflare London, LLC· 228 ms		46
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusLondon
7.89 Mbps
100.0%
1 h ago
185.238.228.216:80
Cloudflare London, LLC· 239 ms		45
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusLondon
7.53 Mbps
100.0%
1 h ago
185.238.228.49:80
Cloudflare London, LLC· 440 ms		38
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusLondon
4.09 Mbps
100.0%
1 h ago
185.170.166.4:80
Cloudflare London, LLC· 432 ms		38
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
4.17 Mbps
100.0%
1 h ago
164.38.155.81:80
Cloudflare London, LLC· 553 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
3.25 Mbps
100.0%
1 h ago
185.170.166.99:80
Cloudflare London, LLC· 630 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
2.86 Mbps
100.0%
1 h ago
185.238.228.165:80
Cloudflare London, LLC· 627 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusLondon
2.87 Mbps
100.0%
1 h ago
185.170.166.75:80
Cloudflare London, LLC· 567 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
3.17 Mbps
100.0%
1 h ago
185.238.228.12:80
Cloudflare London, LLC· 564 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusLondon
3.19 Mbps
100.0%
1 h ago
185.238.228.153:80
Cloudflare London, LLC· 626 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusLondon
2.88 Mbps
100.0%
1 h ago
185.238.228.249:80
Cloudflare London, LLC· 619 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusLondon
2.91 Mbps
100.0%
1 h ago
185.170.166.58:80
Cloudflare London, LLC· 570 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
3.16 Mbps
100.0%
1 h ago
185.170.166.23:80
Cloudflare London, LLC· 676 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
2.66 Mbps
99.8%
1 h ago
164.38.155.57:80
Cloudflare London, LLC· 667 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
2.70 Mbps
100.0%
1 h ago
185.238.228.95:80
Cloudflare London, LLC· 651 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusLondon
2.77 Mbps
100.0%
1 h ago
164.38.155.87:80
Cloudflare London, LLC· 649 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
2.77 Mbps
100.0%
1 h ago
185.238.228.64:80
Cloudflare London, LLC· 689 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusLondon
2.61 Mbps
100.0%
1 h ago
157.245.40.90:3128
DigitalOcean, LLC· 106 ms		27
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusSlough
9.00 Mbps
28.4%
4 h ago
185.238.228.108:80
Cloudflare London, LLC· 1294 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusLondon
1.39 Mbps
100.0%
1 h ago
164.38.155.53:80
Cloudflare London, LLC· 1293 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.39 Mbps
100.0%
1 h ago
185.170.166.16:80
Cloudflare London, LLC· 1254 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.44 Mbps
100.0%
1 h ago
185.238.228.112:80
Cloudflare London, LLC· 1457 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusLondon
1.24 Mbps
100.0%
1 h ago
185.238.228.7:80
Cloudflare London, LLC· 1275 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusLondon
1.41 Mbps
100.0%
1 h ago
185.238.228.211:80
Cloudflare London, LLC· 1280 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusLondon
1.41 Mbps
100.0%
1 h ago
185.170.166.36:80
Cloudflare London, LLC· 1290 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.40 Mbps
100.0%
1 h ago
185.238.228.159:80
Cloudflare London, LLC· 1241 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusLondon
1.45 Mbps
100.0%
1 h ago
185.170.166.15:80
Cloudflare London, LLC· 1356 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.33 Mbps
100.0%
1 h ago
164.38.155.76:80
Cloudflare London, LLC· 1370 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.31 Mbps
100.0%
1 h ago
185.238.228.48:80
Cloudflare London, LLC· 1386 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusLondon
1.30 Mbps
100.0%
1 h ago
185.238.228.93:80
Cloudflare London, LLC· 1384 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusLondon
1.30 Mbps
100.0%
1 h ago
185.238.228.133:80
Cloudflare London, LLC· 1375 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusLondon
1.31 Mbps
100.0%
1 h ago
164.38.155.70:80
Cloudflare London, LLC· 1353 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.33 Mbps
100.0%
1 h ago
185.238.228.99:80
Cloudflare London, LLC· 1375 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusLondon
1.31 Mbps
100.0%
1 h ago
185.238.228.128:80
Cloudflare London, LLC· 1376 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusLondon
1.31 Mbps
100.0%
1 h ago
185.170.166.73:80
Cloudflare London, LLC· 1384 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.30 Mbps
100.0%
1 h ago
185.170.166.150:80
Cloudflare London, LLC· 1375 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.31 Mbps
99.8%
1 h ago
185.238.228.203:80
Cloudflare London, LLC· 1146 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusLondon
1.57 Mbps
100.0%
1 h ago
185.238.228.247:80
Cloudflare London, LLC· 1461 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusLondon
1.23 Mbps
100.0%
1 h ago
185.170.166.96:80
Cloudflare London, LLC· 1300 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.39 Mbps
100.0%
1 h ago
164.38.155.89:80
Cloudflare London, LLC· 1333 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.35 Mbps
100.0%
1 h ago
185.238.228.141:80
Cloudflare London, LLC· 1451 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusLondon
1.24 Mbps
100.0%
1 h ago
185.238.228.72:80
Cloudflare London, LLC· 1402 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusLondon
1.28 Mbps
100.0%
1 h ago
185.238.228.118:80
Cloudflare London, LLC· 1345 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusLondon
1.34 Mbps
100.0%
1 h ago
185.238.228.67:80
Cloudflare London, LLC· 1330 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusLondon
1.35 Mbps
100.0%
1 h ago
164.38.155.94:80
Cloudflare London, LLC· 1288 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.40 Mbps
100.0%
1 h ago
185.238.228.45:80
Cloudflare London, LLC· 1277 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusLondon
1.41 Mbps
100.0%
1 h ago
185.238.228.35:80
Cloudflare London, LLC· 1294 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusLondon
1.39 Mbps
100.0%
1 h ago
185.238.228.154:80
Cloudflare London, LLC· 1281 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusLondon
1.41 Mbps
100.0%
1 h ago
185.170.166.6:80
Cloudflare London, LLC· 1318 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.37 Mbps
100.0%
1 h ago
185.238.228.73:80
Cloudflare London, LLC· 1282 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusLondon
1.40 Mbps
100.0%
1 h ago
185.238.228.138:80
Cloudflare London, LLC· 1309 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusLondon
1.38 Mbps
100.0%
1 h ago
185.193.30.210:80
Cloudflare London, LLC· 1373 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.31 Mbps
100.0%
1 h ago
185.238.228.123:80
Cloudflare London, LLC· 1324 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusLondon
1.36 Mbps
100.0%
1 h ago
185.238.228.63:80
Cloudflare London, LLC· 1322 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusLondon
1.36 Mbps
100.0%
1 h ago
185.238.228.246:80
Cloudflare London, LLC· 1333 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusLondon
1.35 Mbps
100.0%
1 h ago
185.238.228.53:80
Cloudflare London, LLC· 1217 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusLondon
1.48 Mbps
100.0%
1 h ago
185.238.228.57:80
Cloudflare London, LLC· 1196 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusLondon
1.50 Mbps
100.0%
1 h ago
185.238.228.158:80
Cloudflare London, LLC· 1228 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusLondon
1.47 Mbps
100.0%
1 h ago
164.38.155.46:80
Cloudflare London, LLC· 1223 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.47 Mbps
100.0%
1 h ago
185.170.166.27:80
Cloudflare London, LLC· 1200 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.50 Mbps
100.0%
1 h ago
185.170.166.24:80
Cloudflare London, LLC· 1293 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.39 Mbps
100.0%
1 h ago
185.238.228.89:80
Cloudflare London, LLC· 1294 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusLondon
1.39 Mbps
100.0%
1 h ago
164.38.155.35:80
Cloudflare London, LLC· 1274 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.41 Mbps
100.0%
1 h ago
164.38.155.95:80
Cloudflare London, LLC· 1221 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.47 Mbps
100.0%
1 h ago
185.238.228.84:80
Cloudflare London, LLC· 1175 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusLondon
1.53 Mbps
100.0%
1 h ago
185.238.228.106:80
Cloudflare London, LLC· 1177 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusLondon
1.53 Mbps
100.0%
1 h ago
185.170.166.40:80
Cloudflare London, LLC· 1420 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.27 Mbps
99.9%
1 h ago
185.238.228.181:80
Cloudflare London, LLC· 1435 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusLondon
1.25 Mbps
100.0%
1 h ago
185.238.228.25:80
Cloudflare London, LLC· 1477 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusLondon
1.22 Mbps
100.0%
1 h ago
185.238.228.54:80
Cloudflare London, LLC· 1467 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusLondon
1.23 Mbps
100.0%
1 h ago
164.38.155.97:80
Cloudflare London, LLC· 1281 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.41 Mbps
100.0%
1 h ago
185.238.228.26:80
Cloudflare London, LLC· 1118 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusLondon
1.61 Mbps
100.0%
1 h ago
164.38.155.84:80
Cloudflare London, LLC· 1288 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.40 Mbps
100.0%
1 h ago
185.170.166.39:80
Cloudflare London, LLC· 1422 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.27 Mbps
100.0%
1 h ago
185.238.228.134:80
Cloudflare London, LLC· 1076 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusLondon
1.67 Mbps
100.0%
1 h ago
185.238.228.47:80
Cloudflare London, LLC· 1171 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusLondon
1.54 Mbps
100.0%
1 h ago
185.170.166.60:80
Cloudflare London, LLC· 1308 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.38 Mbps
99.8%
1 h ago
185.238.228.217:80
Cloudflare London, LLC· 1275 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusLondon
1.41 Mbps
100.0%
1 h ago
185.238.228.21:80
Cloudflare London, LLC· 1267 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusLondon
1.42 Mbps
100.0%
1 h ago
185.238.228.109:80
Cloudflare London, LLC· 1261 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusLondon
1.43 Mbps
100.0%
1 h ago
185.238.228.30:80
Cloudflare London, LLC· 1251 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusLondon
1.44 Mbps
100.0%
1 h ago
185.170.166.8:80
Cloudflare London, LLC· 1355 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.33 Mbps
100.0%
1 h ago
185.238.228.42:80
Cloudflare London, LLC· 1307 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusLondon
1.38 Mbps
100.0%
1 h ago
185.238.228.166:80
Cloudflare London, LLC· 1340 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusLondon
1.34 Mbps
100.0%
1 h ago
185.238.228.3:80
Cloudflare London, LLC· 1155 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusLondon
1.56 Mbps
100.0%
1 h ago
185.238.228.183:80
Cloudflare London, LLC· 1232 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusLondon
1.46 Mbps
100.0%
1 h ago
185.238.228.229:80
Cloudflare London, LLC· 1176 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusLondon
1.53 Mbps
98.8%
1 h ago
185.238.228.22:80
Cloudflare London, LLC· 1164 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusLondon
1.55 Mbps
100.0%
1 h ago
164.38.155.42:80
Cloudflare London, LLC· 1155 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.56 Mbps
100.0%
1 h ago
185.170.166.59:80
Cloudflare London, LLC· 1232 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.46 Mbps
100.0%
1 h ago
185.238.228.111:80
Cloudflare London, LLC· 1267 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusLondon
1.42 Mbps
100.0%
1 h ago
164.38.155.26:80
Cloudflare London, LLC· 1256 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.43 Mbps
100.0%
1 h ago
164.38.155.32:80
Cloudflare London, LLC· 1291 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.39 Mbps
100.0%
1 h ago
185.170.166.82:80
Cloudflare London, LLC· 1288 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.40 Mbps
100.0%
1 h ago
185.170.166.48:80
Cloudflare London, LLC· 1288 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.40 Mbps
100.0%
1 h ago
185.170.166.166:80
Cloudflare London, LLC· 1321 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.36 Mbps
99.9%
1 h ago
164.38.155.54:80
Cloudflare London, LLC· 1159 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.55 Mbps
100.0%
1 h ago
185.238.228.212:80
Cloudflare London, LLC· 1211 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusLondon
1.49 Mbps
100.0%
1 h ago
185.238.228.238:80
Cloudflare London, LLC· 1363 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusLondon
1.32 Mbps
100.0%
1 h ago
185.238.228.224:80
Cloudflare London, LLC· 1408 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusLondon
1.28 Mbps
100.0%
1 h ago
185.170.166.29:80
Cloudflare London, LLC· 1393 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.29 Mbps
100.0%
1 h ago
164.38.155.18:80
Cloudflare London, LLC· 1268 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.42 Mbps
100.0%
1 h ago
185.170.166.78:80
Cloudflare London, LLC· 1171 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.54 Mbps
100.0%
1 h ago
164.38.155.18:80
Cloudflare London, LLC· 1268 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.42 Mbps
100.0%
1 h ago
185.170.166.78:80
Cloudflare London, LLC· 1171 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.54 Mbps
100.0%
1 h ago
185.170.166.1:80
Cloudflare London, LLC· 1388 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.30 Mbps
100.0%
1 h ago
185.238.228.152:80
Cloudflare London, LLC· 1131 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusLondon
1.59 Mbps
100.0%
1 h ago
185.238.228.79:80
Cloudflare London, LLC· 1427 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusLondon
1.26 Mbps
100.0%
1 h ago
185.238.228.145:80
Cloudflare London, LLC· 1394 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusLondon
1.29 Mbps
100.0%
1 h ago
164.38.155.52:80
Cloudflare London, LLC· 1245 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.45 Mbps
100.0%
1 h ago
185.238.228.240:80
Cloudflare London, LLC· 1462 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusLondon
1.23 Mbps
100.0%
1 h ago
164.38.155.16:80
Cloudflare London, LLC· 1446 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.25 Mbps
100.0%
1 h ago
185.238.228.65:80
Cloudflare London, LLC· 1439 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusLondon
1.25 Mbps
100.0%
1 h ago
185.238.228.244:80
Cloudflare London, LLC· 1435 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusLondon
1.25 Mbps
100.0%
1 h ago
185.238.228.136:80
Cloudflare London, LLC· 1423 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusLondon
1.26 Mbps
100.0%
1 h ago
185.238.228.126:80
Cloudflare London, LLC· 1424 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusLondon
1.26 Mbps
100.0%
1 h ago
164.38.155.86:80
Cloudflare London, LLC· 1364 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.32 Mbps
100.0%
1 h ago
185.238.228.2:80
Cloudflare London, LLC· 1339 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusLondon
1.34 Mbps
100.0%
1 h ago
185.238.228.31:80
Cloudflare London, LLC· 1326 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusLondon
1.36 Mbps
100.0%
1 h ago
185.170.166.19:80
Cloudflare London, LLC· 1304 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.38 Mbps
100.0%
1 h ago
185.238.228.9:80
Cloudflare London, LLC· 1290 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusLondon
1.40 Mbps
100.0%
1 h ago
185.238.228.33:80
Cloudflare London, LLC· 1260 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusLondon
1.43 Mbps
100.0%
1 h ago
185.238.228.32:80
Cloudflare London, LLC· 1287 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusLondon
1.40 Mbps
100.0%
1 h ago
185.238.228.140:80
Cloudflare London, LLC· 1287 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusLondon
1.40 Mbps
100.0%
1 h ago
185.238.228.160:80
Cloudflare London, LLC· 1279 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusLondon
1.41 Mbps
100.0%
1 h ago
185.238.228.208:80
Cloudflare London, LLC· 1310 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusLondon
1.37 Mbps
100.0%
1 h ago
185.170.166.70:80
Cloudflare London, LLC· 1363 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.32 Mbps
100.0%
1 h ago
185.170.166.61:80
Cloudflare London, LLC· 1403 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.28 Mbps
100.0%
1 h ago
185.170.166.50:80
Cloudflare London, LLC· 1283 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.40 Mbps
100.0%
1 h ago
164.38.155.64:80
Cloudflare London, LLC· 1271 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.42 Mbps
100.0%
1 h ago
185.238.228.76:80
Cloudflare London, LLC· 1253 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusLondon
1.44 Mbps
100.0%
1 h ago
185.170.166.89:80
Cloudflare London, LLC· 1242 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.45 Mbps
100.0%
1 h ago
185.238.228.86:80
Cloudflare London, LLC· 1284 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusLondon
1.40 Mbps
100.0%
1 h ago
164.38.155.91:80
Cloudflare London, LLC· 1280 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.41 Mbps
100.0%
1 h ago
185.238.228.219:80
Cloudflare London, LLC· 1290 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusLondon
1.40 Mbps
100.0%
1 h ago
185.238.228.190:80
Cloudflare London, LLC· 1440 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusLondon
1.25 Mbps
100.0%
1 h ago
185.238.228.96:80
Cloudflare London, LLC· 1439 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusLondon
1.25 Mbps
100.0%
1 h ago
185.238.228.119:80
Cloudflare London, LLC· 1426 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusLondon
1.26 Mbps
100.0%
1 h ago
185.238.228.104:80
Cloudflare London, LLC· 1403 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusLondon
1.28 Mbps
100.0%
1 h ago
185.170.166.32:80
Cloudflare London, LLC· 1402 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.28 Mbps
100.0%
1 h ago
185.170.166.88:80
Cloudflare London, LLC· 1398 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.29 Mbps
100.0%
1 h ago
185.238.228.170:80
Cloudflare London, LLC· 1386 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusLondon
1.30 Mbps
100.0%
1 h ago
185.238.228.171:80
Cloudflare London, LLC· 1299 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusLondon
1.39 Mbps
100.0%
1 h ago
185.238.228.185:80
Cloudflare London, LLC· 1322 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusLondon
1.36 Mbps
100.0%
1 h ago
185.170.166.87:80
Cloudflare London, LLC· 1284 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.40 Mbps
100.0%
1 h ago
185.170.166.72:80
Cloudflare London, LLC· 1275 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.41 Mbps
100.0%
1 h ago
185.238.228.83:80
Cloudflare London, LLC· 1226 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusLondon
1.47 Mbps
100.0%
1 h ago
185.238.228.135:80
Cloudflare London, LLC· 1309 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusLondon
1.38 Mbps
100.0%
1 h ago
185.238.228.102:80
Cloudflare London, LLC· 1263 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusLondon
1.43 Mbps
100.0%
1 h ago
185.238.228.215:80
Cloudflare London, LLC· 1252 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusLondon
1.44 Mbps
100.0%
1 h ago
185.238.228.182:80
Cloudflare London, LLC· 1198 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusLondon
1.50 Mbps
100.0%
1 h ago
185.238.228.5:80
Cloudflare London, LLC· 1195 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusLondon
1.51 Mbps
100.0%
1 h ago
185.238.228.82:80
Cloudflare London, LLC· 1175 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusLondon
1.53 Mbps
100.0%
1 h ago
164.38.155.60:80
Cloudflare London, LLC· 1186 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.52 Mbps
100.0%
1 h ago
185.238.228.207:80
Cloudflare London, LLC· 1186 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusLondon
1.52 Mbps
100.0%
1 h ago
164.38.155.67:80
Cloudflare London, LLC· 1175 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.53 Mbps
100.0%
1 h ago
185.238.228.137:80
Cloudflare London, LLC· 1192 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusLondon
1.51 Mbps
100.0%
1 h ago
185.170.166.46:80
Cloudflare London, LLC· 1191 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.51 Mbps
100.0%
1 h ago
185.238.228.17:80
Cloudflare London, LLC· 1455 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusLondon
1.24 Mbps
100.0%
1 h ago
185.238.228.124:80
Cloudflare London, LLC· 1434 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusLondon
1.25 Mbps
100.0%
1 h ago
185.238.228.29:80
Cloudflare London, LLC· 1488 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusLondon
1.21 Mbps
100.0%
1 h ago
185.170.166.93:80
Cloudflare London, LLC· 1394 ms		22
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.29 Mbps
98.3%
1 h ago
185.238.228.220:80
Cloudflare London, LLC· 1602 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusLondon
1.12 Mbps
100.0%
1 h ago
185.238.228.43:80
Cloudflare London, LLC· 1835 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusLondon
981 Kbps
100.0%
1 h ago
164.38.155.75:80
Cloudflare London, LLC· 1670 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.08 Mbps
100.0%
1 h ago
185.238.228.243:80
Cloudflare London, LLC· 1642 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusLondon
1.10 Mbps
100.0%
1 h ago
185.238.228.101:80
Cloudflare London, LLC· 1666 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusLondon
1.08 Mbps
98.6%
1 h ago
164.38.155.58:80
Cloudflare London, LLC· 1621 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.11 Mbps
100.0%
1 h ago
164.38.155.43:80
Cloudflare London, LLC· 1626 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.11 Mbps
100.0%
1 h ago
164.38.155.71:80
Cloudflare London, LLC· 1812 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
993 Kbps
100.0%
1 h ago
185.238.228.218:80
Cloudflare London, LLC· 1889 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusLondon
953 Kbps
100.0%
1 h ago
164.38.155.59:80
Cloudflare London, LLC· 1923 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
936 Kbps
100.0%
1 h ago
185.238.228.251:80
Cloudflare London, LLC· 1821 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusLondon
988 Kbps
100.0%
1 h ago
164.38.155.30:80
Cloudflare London, LLC· 1717 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.05 Mbps
100.0%
1 h ago
185.238.228.139:80
Cloudflare London, LLC· 1787 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusLondon
1.01 Mbps
100.0%
1 h ago
185.238.228.213:80
Cloudflare London, LLC· 1600 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusLondon
1.13 Mbps
100.0%
1 h ago
185.170.166.68:80
Cloudflare London, LLC· 1743 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.03 Mbps
100.0%
1 h ago
185.238.228.87:80
Cloudflare London, LLC· 1649 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusLondon
1.09 Mbps
100.0%
1 h ago
185.238.228.172:80
Cloudflare London, LLC· 1992 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusLondon
904 Kbps
100.0%
1 h ago
185.170.166.33:80
Cloudflare London, LLC· 1886 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
954 Kbps
100.0%
1 h ago
185.238.228.0:80
Cloudflare London, LLC· 1959 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusLondon
919 Kbps
100.0%
1 h ago
185.238.228.239:80
Cloudflare London, LLC· 1533 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusLondon
1.17 Mbps
100.0%
1 h ago
185.193.30.192:80
Cloudflare London, LLC· 1550 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.16 Mbps
100.0%
1 h ago
185.238.228.163:80
Cloudflare London, LLC· 1518 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusLondon
1.19 Mbps
100.0%
1 h ago
185.238.228.11:80
Cloudflare London, LLC· 1514 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusLondon
1.19 Mbps
100.0%
1 h ago
185.238.228.199:80
Cloudflare London, LLC· 1570 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusLondon
1.15 Mbps
100.0%
1 h ago
185.238.228.16:80
Cloudflare London, LLC· 1558 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusLondon
1.16 Mbps
100.0%
1 h ago
185.170.166.35:80
Cloudflare London, LLC· 1568 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.15 Mbps
100.0%
1 h ago
185.170.166.69:80
Cloudflare London, LLC· 1571 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.15 Mbps
100.0%
1 h ago
185.238.228.37:80
Cloudflare London, LLC· 1805 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusLondon
997 Kbps
100.0%
1 h ago
185.170.166.53:80
Cloudflare London, LLC· 1581 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.14 Mbps
100.0%
1 h ago
185.238.228.44:80
Cloudflare London, LLC· 1670 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusLondon
1.08 Mbps
100.0%
1 h ago
185.238.228.69:80
Cloudflare London, LLC· 1625 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusLondon
1.11 Mbps
100.0%
1 h ago
185.170.166.42:80
Cloudflare London, LLC· 1501 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.20 Mbps
100.0%
1 h ago
185.238.228.214:80
Cloudflare London, LLC· 1527 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusLondon
1.18 Mbps
100.0%
1 h ago
185.238.228.222:80
Cloudflare London, LLC· 1989 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusLondon
905 Kbps
100.0%
1 h ago
185.238.228.221:80
Cloudflare London, LLC· 1732 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusLondon
1.04 Mbps
100.0%
1 h ago
Menunjukkan 15 of 418

Panduan

Mengapa IP UK Menunjukkan Data Berbeza kepada Anda — dan Apa yang FineProxy Berikan

3 min bacaanPasukan rangkaian FineProxy

Sila ambil perhatian: Proksi yang disenaraikan di bawah ialah bukan proksi pelayan premium kami. Ini adalah senarai percuma awam dikumpul daripada sumber terbuka — berguna untuk ujian atau kegunaan asas.

Selepas Brexit, UK menguatkuasakan peraturan perlindungan data sendiri — UK GDPR yang dikuatkuasakan oleh ICO, bukan versi EU. E-dagang British memaparkan harga GBP dengan 20% VAT yang sudah termasuk, tetapi hanya kepada pelawat dari UK. Lawati Amazon.co.uk dari luar dan anda mungkin mendapat harga USD, kehilangan pilihan penghantaran Prime, atau mendarat di paparan kedai yang sama sekali berbeza. Argos, ASOS, John Lewis, Tesco — tingkah laku yang sama. Jika anda menjejaki runcit UK tanpa IP tempatan, data yang anda kumpul tidak sepadan dengan apa yang dilihat oleh pembeli sebenar.

FineProxy mempunyai 15,000 IPv4 di UK — pusat data dan ISP. Apabila anda membeli akses pelayan proksi UK, anda mendapat IP statik (milik anda sepanjang tempoh sewa) atau IP berputar yang bertukar pada setiap permintaan. HTTP/HTTPS dan SOCKS5 disertakan, trafik tanpa had, kadar rata mengikut IP. Tiada X-Forwarded-For, tiada pengepala Via, sijil SSL individu bagi setiap alamat.

IP UK beroperasi dari pusat data London — latensi rendah ke sasaran British. Pelayan AMD Threadripper, sambungan sehingga 500 Mbps. Untuk streaming, pengikisan, atau pemantauan, keberadaan fizikal berhampiran pelayan sasaran benar-benar memberi perbezaan apabila anda memerlukan alamat IP Great Britain yang pantas.

BBC iPlayer ialah salah satu semakan geo paling sukar dalam streaming. Ia menjalankan pengesanan berasaskan ML yang menangkap kebanyakan IP pusat data dan VPN — malah VPN terkemuka melaporkan kadar kejayaan sekitar 72-87%. IP pusat data ditanda dengan cepat. Proksi ISP — IP yang didaftarkan kepada penyedia jalur lebar sebenar — melepasi semakan kerana ia kelihatan seperti sambungan isi rumah biasa. Itulah sebab utama orang memilih ISP berbanding pusat data untuk streaming UK.

Platform hartanah UK ialah sasaran pengikisan yang lazim. Rightmove, Zoopla, AutoTrader semuanya menjalankan anti-bot yang serius — Cloudflare, DataDome. Proksi murah akan hangus dalam masa beberapa jam di laman-laman ini. IP bersih, pengepala yang realistik dan jeda yang wajar antara permintaan — itulah yang membezakan. Laman-laman ini juga bergantung pada rendering JavaScript, jadi permintaan HTTP ringkas tidak akan membawa anda jauh.

Sejak Brexit, peraturan UK terus menyimpang daripada EU. Peraturan geo-blocking tidak lagi terpakai — laman British boleh menyekat kandungan mengikut lokasi sesuka hati. Pembayaran pula ada keunikan tersendiri: Open Banking hanya muncul untuk pelawat UK, perlindungan pengguna Section 75 hanya terpakai untuk bayaran kad, dan platform pertaruhan di bawah UKGC menjalankan semakan geo yang agresif jauh melampaui IP semata-mata.

Pelan proksi United Kingdom murah di FineProxy bermula pada $12/bulan untuk 100 IP — tiada caj per-GB. Tingkatkan sehingga 3,000 IP atau gunakan proksi berputar untuk pengumpulan volum tinggi.