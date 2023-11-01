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Proksi Murah

Proksi IPv4 kadar tetap: HTTP/HTTPS/SOCKS5 disertakan, trafik tanpa had, dikongsi atau berdedikasi — dari $0.07 IP/bulan, tanpa bil per-GB.

Konfigurasikan pelan anda →Proksi untuk 48 jam
Tanpa meterTiada caj per GB
AMD EPYCPerkakasan pelayan generasi terkini
Sehingga 80 GbpsUplink setiap pelayan
REST + MCPSedia dan urus melalui API

Bina pelan proksi paling menjimatkan anda.

Bina pelan mengikut beban kerja sebenar anda. Pilih jenis proksi, lokasi, jumlah IP, tempoh pengebilan dan sokongan UDP pilihan — harga dikemas kini serta-merta.

NegaraBilangan IP
Sokongan UDP
Mati

Menambah 50% pada harga asas pelan. Berfungsi melalui SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) untuk permainan, VoIP dan penstriman.

Beberapa negara dalam satu pakej, IP senarai putih tambahan atau sambungan?Bina dalam papan pemuka

Empat cara untuk membeli proksi.
Satu sesuai untuk beban kerja ini.

Semua alamat FineProxy menggunakan IPv4. Proksi pusat data, khusus dan ISP kekal statik sepanjang tempoh pelan; proksi berputar berubah pada setiap permintaan. Pelan statik merangkumi trafik tanpa had. Pilihan yang diserlahkan sepadan dengan kes penggunaan utama halaman ini: Pakej pusat data.

DisyorkanPakej pusat dataDijual dalam blok, dikongsiKhususPeribadi, daripada satu IPISPAlamat statik berdaftar dengan ISPBerputarDibilkan dalam kredit API
Terbaik untukBot dan pemantauan berskala besarUntuk kerja tanpa akaun berterusan.Sesi akaun jangka panjangSatu alamat setiap profil, digunakan oleh anda sahaja.Sasaran yang menilai ASNBerdaftar dengan penyedia internet.Pengumpulan, bukan akaunSesi berterusan tidak sepatutnya menukar alamat.
Pengguna bagi setiap alamatSehingga 5Reputasi bergantung sebahagiannya pada pengguna bersebelahan.1 — andaTiada orang lain menggunakannya sepanjang tempoh tersebut.Sehingga 5Kumpulan dikongsi
Kepercayaan platformStandardASN pusat dataTinggi — eksklusifTinggi — berdaftar ISPBerbeza mengikut kumpulan
Harga bermula$12 / 100 IPs$0.12 setiap alamat, bulanan$12 / 100 IPsBeli tepat seperti yang anda perlukan.$30 / 100 IPs$0.30 setiap alamat, bulanan$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Pesanan minimum100 IP1 IP100 IP2.5J kredit
Tempoh penggunaan alamatStatik sepanjang tempohStatik sepanjang tempohStatik sepanjang tempohBerubah setiap permintaan
Lebar jalurTanpa meterTanpa meterTanpa meterKreditDibilkan setiap permintaan, bukan setiap gigabait.
UDP / panggilan suaraTambahan pilihanTambahan pilihanTambahan pilihanTidak tersedia
ProtokolHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
PengesahanSenarai IP dibenarkanLog masuk dan kata laluan boleh ditambahkan.Senarai IP dibenarkanLog masuk dan kata laluan boleh ditambahkan.Senarai IP dibenarkanLog masuk dan kata laluan boleh ditambahkan.Kunci API
Lihat pelanLihat pelan khususLihat pelan ISPLihat pelan
Disyorkan

Pakej pusat data

Dijual dalam blok, dikongsi

Terbaik untuk

Bot dan pemantauan berskala besarUntuk kerja tanpa akaun berterusan.

Pengguna bagi setiap alamat

Sehingga 5Reputasi bergantung sebahagiannya pada pengguna bersebelahan.

Kepercayaan platform

StandardASN pusat data

Harga bermula

$12 / 100 IPs$0.12 setiap alamat, bulanan

Pesanan minimum

100 IP

Tempoh penggunaan alamat

Statik sepanjang tempoh

Lebar jalur

Tanpa meter

UDP / panggilan suara

Tambahan pilihan

Protokol

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Pengesahan

Senarai IP dibenarkanLog masuk dan kata laluan boleh ditambahkan.

Lihat pelan

Khusus

Peribadi, daripada satu IP

Terbaik untuk

Sesi akaun jangka panjangSatu alamat setiap profil, digunakan oleh anda sahaja.

Pengguna bagi setiap alamat

1 — andaTiada orang lain menggunakannya sepanjang tempoh tersebut.

Kepercayaan platform

Tinggi — eksklusif

Harga bermula

$12 / 100 IPsBeli tepat seperti yang anda perlukan.

Pesanan minimum

1 IP

Tempoh penggunaan alamat

Statik sepanjang tempoh

Lebar jalur

Tanpa meter

UDP / panggilan suara

Tambahan pilihan

Protokol

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Pengesahan

Senarai IP dibenarkanLog masuk dan kata laluan boleh ditambahkan.

Lihat pelan khusus

ISP

Alamat statik berdaftar dengan ISP

Terbaik untuk

Sasaran yang menilai ASNBerdaftar dengan penyedia internet.

Pengguna bagi setiap alamat

Sehingga 5

Kepercayaan platform

Tinggi — berdaftar ISP

Harga bermula

$30 / 100 IPs$0.30 setiap alamat, bulanan

Pesanan minimum

100 IP

Tempoh penggunaan alamat

Statik sepanjang tempoh

Lebar jalur

Tanpa meter

UDP / panggilan suara

Tambahan pilihan

Protokol

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Pengesahan

Senarai IP dibenarkanLog masuk dan kata laluan boleh ditambahkan.

Lihat pelan ISP

Berputar

Dibilkan dalam kredit API

Terbaik untuk

Pengumpulan, bukan akaunSesi berterusan tidak sepatutnya menukar alamat.

Pengguna bagi setiap alamat

Kumpulan dikongsi

Kepercayaan platform

Berbeza mengikut kumpulan

Harga bermula

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Pesanan minimum

2.5J kredit

Tempoh penggunaan alamat

Berubah setiap permintaan

Lebar jalur

KreditDibilkan setiap permintaan, bukan setiap gigabait.

UDP / panggilan suara

Tidak tersedia

Protokol

HTTP, SOCKS5

Pengesahan

Kunci API

Lihat pelan

Proksi untuk 48 jam

Bina pelan untuk tugas anda dan uji proksi dalam penggunaan sebenar. Bayar konfigurasi yang dipilih untuk 48 jam—harga dikira semasa persediaan.

Proksi untuk 48 jam

Lokasi Proksi Teratas

Lapan lokasi proksi yang paling kerap dipilih pelanggan FineProxy.

Lihat semua lokasi

Sambung sekali.
Kemudian, cuma minta.

FineProxy menjalankan pelayan asli Pelayan MCP: tampal satu URL ke dalam ejen anda dan ia mendapat 49 alat kabinet — pembelian, pembaharuan, putaran IP, senarai dibenarkan, analitik penggunaan, invois dan sokongan. Operasi yang sama tersedia melalui REST API jika anda lebih suka menulis panggilan sendiri.

Kemudian, katakan sahaja

  • Beli 1,000 IP pusat data dengan tetap harga per IP dan trafik tanpa had
  • Eksport saya mampu milik senarai proksi sebagai JSON
  • Tambahkan pada senarai dibenarkan 203.0.113.7 untuk cheap perkhidmatan proksi
  • Tunjukkan status dan butiran pengebilan untuk mampu milik perkhidmatan proksi
  • Segarkan saya senarai proksi statik apabila pertukaran percuma seterusnya tersedia
Ketahui lebih lanjut Cipta kunci API
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Mulakan semula Claude selepas menyimpan konfigurasi. 49 alat FineProxy kemudian akan muncul dalam senarai alat tersedia.

Perkara yang tidak akan dilakukan ejen — apa sahaja yang anda minta

Belanjakan wang anda

Enam alat melibatkan baki dan kesemuanya memerlukan wallet:spend. Jangan berikan skop itu pada kunci dan ejen masih boleh menjalankan semua operasi lain.

Bayar lebih daripada harga disebut

Setiap pembelian menyertakan expected_total_cents daripada sebut harga. Jika berbeza walaupun satu sen, panggilan ditolak tanpa sebarang caj.

Batalkan sesuka hati

Dua alat yang tidak boleh dipulihkan enggan dijalankan tanpa confirm=true. Penamatan tidak boleh berlaku sebagai kesan sampingan.

Caj anda dua kali

Panggilan kewangan menggunakan idempotency_key. Percubaan semula selepas tamat masa menyelesaikan caj yang sama, bukan caj kedua.

MCP: 49 alat · 9 skop kebenaranJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · tanpa keadaanAPI REST: 49 operasi · OpenAPI 3.1

Persediaan manual

Pilih sistem pengendalian, pelayar atau aplikasi proksi anda untuk panduan persediaan langkah demi langkah.

SEMUA INTEGRASI

Sistem

Pelayar

Aplikasi

Dibina untuk kelajuan.
Trafik tidak pernah dimeterkan.

FineProxy mengekalkan sehingga 500 Mbps dalam ujian pelayan jauh standard kami. Dalam beban kerja pengikisan, had kadar laman sasaran—bukan proksi—biasanya menjadi had sebenar.

Kaedah ujian: 1,973,500 percubaan sambungan serta ujian keserentakan sehingga 96 bebenang melalui satu IP proksi.

500 Mbps

setiap proksi dalam ujian pelayan jauh standard

99.97%

sambungan berjaya diwujudkan merentas 1,973,500 permintaan

96

bebenang serentak pada satu IP tanpa kemerosotan

0

had lebar jalur — trafik tanpa had pada setiap pelan

AMD EPYC khusus

Pelayan milik kami sendiri, tanpa jiran VPS kongsi yang bersaing untuk port.

Subnet milik sendiri

IP berasal daripada julat milik kami sendiri, bukan dijual semula daripada penyedia lain.

Uplink 80 Gbps

Lebihan kapasiti setiap pelayan—bukan jaminan untuk satu sesi proksi.

Tier III / IV

Pusat data dengan bekalan kuasa dan penyejukan berlebihan merentas lokasi kami.

Nota ujian

Daya pemprosesan sebenar bergantung pada laluan, destinasi, keadaan rangkaian serta konfigurasi dan prestasi peralatan pengguna. Komputer riba pada sambungan internet rumah 500 Mbps mencapai kira-kira 468 Mbps dalam penggunaan sebenar, manakala pelayan jauh mencapai sehingga 500 Mbps dalam ujian standard. Dalam ujian luar biasa daripada pelayan berprestasi tinggi yang dikonfigurasikan dengan betul di Eropah dan AS, daya pemprosesan mencapai sehingga 700 Mbps; ini bukan hasil biasa bagi setiap sesi.

Setiap kenyataan pada halaman ini, dalam kata-kata orang lain.

Maklum balas pelanggan berkaitan yang dipilih daripada kumpulan ulasan disahkan dan dipautkan kepada sumber asal.

2011menyediakan proksi sejak

Trafik tanpa had

Kerja yang menakjubkan. Proxy terdapat dalam waktu singkat selepas pembayar. Kerana saya mempunyai banyak pekerjaan IP, saya lebih berkesan. Saya juga menghargai kecepatan dan layar yang tidak terbatas. & nbsp;

Diana DeePlatform dalaman FineProxyDiterjemahkan daripada bahasa InggerisSumber

Saya tidak dapat menemui kerja yang lebih baik daripada hal ini yang tidak terbatas dalam tinggal. Saya pikir itu akan mula berkualitih setelah saya menggunakan tetapi melampau sepanjang masa yang saya gunakan, dan dia tinggal di atas 99%, itu sangat menakjubkan. Beruntung dan saya berharap bahawa hal itu tidak sama

ZainDieg, Tahun lepasDiterjemahkan daripada bahasa InggerisSumber

Pesanan minimum

Proksi yang sangat baik dan berfungsi seperti jam. Saya sudah menggunakannya selama setahun, menggunakannya sepanjang masa dan membeli 1,000 pada satu-satu masa.

IvanTrustpilot, 2+ tahun laluDiterjemahkan daripada bahasa InggerisSumber

Saya memerlukan penyelesaian proksi berputar yang boleh dipercayai untuk penyelidikan data, dan perkhidmatan ini memenuhi keperluan tersebut. Terdapat 100 IP, semuanya bersih dan responsif. Sokongan pelanggan menjawab soalan persediaan saya dalam masa sejam. Saya akan memperbaharuinya tanpa ragu-ragu.

IgorSaasHub, Tahun iniDiterjemahkan daripada bahasa InggerisSumber

Lokasi dan ketersediaan

Saya menggunakan FineProxy selama beberapa bulan, dan saya mudah menggunakan penyeliaan proxy yang terbaik! Kesatuan ini stabil, cepat, dan aman, dan membuat pelajari dan mencari rencana yang diserang geo tidak berguna. FineProxy menawarkan pelbagai pelbagai IPs, dan perubahan antaranya segera dan bebas. Sokongan pelanggan mereka bersabar dan membantu, dan selalu membantu setiap soalan saya. Tambahan lagi, penghargaannya sangat bertengkar untuk kerja penyebaran. Rekomenhkanlah FineProxy bagi sesiapa yang memerlukan proxy yang boleh dipercayai dan berkesan!

madisyncoleman81404Norton Safe Web, 2+ tahun laluDiterjemahkan daripada bahasa InggerisSumber

Fineproxy.org menawarkan penyelia proxy yang dipilih dengan lebih banyak tempat dan tempat. Namun, ada kalanya, kecepatan pergi boleh berlaku, dan reaksinya dapat lebih lemah daripada yang dijangkakan. Walaupun kerja penyebaran sesuai untuk kerja asas, dia mungkin tidak memenuhi keperluan penggunaan yang lebih tinggi atau keperluan spesifik. Semasa bersatu padu, mereka yang bergantung padanya akan lebih stabil untuk menggunakannya untuk berusaha berpegang teguh.

Charles BrownProxyRate, 2+ tahun laluDiterjemahkan daripada bahasa InggerisSumber

Ulasan dipetik sepenuhnya. Jika pelanggan membangkitkan perkara yang dapat kami jawab, balasan kami daripada platform asal dipaparkan bersamanya.

Semua ulasan pelanggan
Per-GB atau kadar tetap — mana yang sebenarnya lebih murah?Kadar tetap

Kadar tetap menang pada mana-mana beban kerja sebenar. Pada 100 GB/bulan (pengikisan ringan), penyedia $5/GB mengenakan caj $500. Harga per-IP FineProxy dengan trafik tanpa had hanyalah sebahagian kecil daripada jumlah itu untuk tugas yang sama. Per-GB hanya masuk akal di bawah 5 GB/bulan — dan pada volum itu, anda mungkin tidak memerlukan proksi langsung.

Adakah proksi murah selamat?Daripada pembekal bereputasi

Daripada pembekal bereputasi — ya. Risikonya datang daripada senarai percuma dan perkhidmatan tidak dikenali yang boleh memintas trafik anda. FineProxy menyediakan HTTPS dengan SSL individu bagi setiap IP — trafik antara anda dan proksi disulitkan walaupun laman sasaran menggunakan HTTP biasa. Data anda kekal peribadi.

Apakah pilihan termurah untuk pengikisan berskala besar?Proksi pusat data

Proksi pusat data dikongsi dengan trafik tanpa had. Ratusan atau ribuan IP pada kadar tetap per-IP, tiada had trafik. Pakej pukal FineProxy menurunkan lagi kos per-IP pada volum tinggi. Lebih banyak IP × kadar tetap × lebar jalur tanpa had = kos terendah permintaan untuk proksi pusat data.

Adakah SOCKS5 lebih mahal daripada HTTP?Tidak

Tidak di sini. Setiap proksi FineProxy menyokong HTTP, HTTPS, dan SOCKS5 pada harga yang sama. Penyedia proksi SOCKS5 murah sering mengenakan premium untuk protokol tersebut — kami tidak. Alamat sama, julat port sama, pilih protokol anda.

Proksi percuma — berbaloi dicuba?Untuk belajar cara

Untuk belajar cara proksi berfungsi — mungkin. Untuk apa-apa yang melibatkan akaun sebenar, data sebenar, atau wang sebenar — tidak. Proksi percuma tiada akauntabiliti, tiada SLA, dan sering wujud untuk menuai data trafik. Jurang antara "percuma" dan pelan berbayar peringkat permulaan amat kecil. Jurang dari segi kebolehpercayaan dan keselamatan pula amat besar.

Panduan

Kenapa Harga pada Pelekat Bukan Harga Sebenar yang Anda Bayar

3 min bacaanPasukan rangkaian FineProxy

Pelayan proksi murah FineProxy berharga kadar tetap per IP setiap bulan — trafik tanpa had, tiada caj per-GB, tiada had lebar jalur. Setiap alamat menyokong HTTP, HTTPS dengan sijil SSL sendiri, dan SOCKS5 pada harga yang sama. Itulah jumlah sebenar yang anda bayar. Kebanyakan penyedia yang mengiklankan proksi "murah" mempunyai jumlah berbeza yang menunggu apabila anda mula menggunakannya.

Perangkap per-GB

Model harga paling biasa mengenakan caj per gigabait trafik. Pada $5-10/GB, ujian kecil kelihatan berpatutan. Tolak 50 GB melaluinya — $400. Skalakan ke 500 GB — $4,000. Capai satu terabait dan anda membayar lebih sebulan daripada ladang pelayan berdedikasi.

Proksi pusat data tidak sepatutnya berfungsi begini. Kos lebar jalur bagi penyedia hanyalah sen sahaja. Harga per-GB ialah strategi margin, bukan cerminan kos infrastruktur sebenar. Apabila anda membeli perkhidmatan proksi murah dengan bil per-GB, perkataan "murah" hilang sebaik sahaja projek anda berkembang.

FineProxy mengenakan caj per IP, per bulan. Trafik tanpa had pada setiap pelan. Sama ada anda menghantar 10 GB atau 10 TB melalui proksi, bil tidak berubah. Untuk apa-apa yang melibatkan volum besar — pengikisan, pemantauan, pengesahan iklan — inilah perbezaan antara bajet yang dapat diramal dan invois yang mengejutkan.

Apa yang sebenarnya menjadikan proksi murah

Siapa pemilik IP. Penjual semula membeli alamat daripada pembekal huluan dan menaikkan harga 2-5x ganda. Pembekal langsung menetapkan harga sendiri. FineProxy memiliki lebih 100,000 alamat IPv4 merentas pelbagai ASN. Tiada orang tengah, tiada markup atas perkakasan pihak lain.

Cara trafik dibilkan. Per-GB berbanding tanpa had. Pada mana-mana beban kerja sebenar, tanpa had menang dengan faktor 10-50x ganda. Apabila membandingkan harga penyedia perkhidmatan proksi termurah, sentiasa kira kos pada volum trafik ANDA yang dijangka — bukan harga masuk di halaman pendaratan.

Apa yang termasuk dalam harga. Sesetengah pembekal mengenakan caj tambahan untuk SOCKS5, atau HTTPS, atau akses API. FineProxy menggabungkan HTTP, HTTPS (dengan sijil SSL individu bagi setiap IP), dan SOCKS5 pada setiap proksi. Anda boleh beli akses proksi SOCKS5 murah tanpa membayar premium berbanding HTTP — alamat sama, harga sama, tukar protokol sahaja.

Yang "murah" yang sebenarnya lebih mahal

Senarai proksi percuma dan penyedia ultra-murah ($1-2/bulan untuk "tanpa had" segala-galanya) hampir sentiasa bermaksud: IP yang dijual semula dan sudah hangus di platform utama, tiada kawalan kualiti, potensi pintasan data. Log masuk ke akaun melalui proksi percuma dan seseorang mungkin merakam kelayakan anda di hujung sana.

Perkhidmatan proksi murah terbaik bukan yang mempunyai nombor paling rendah di halaman — tetapi yang kos per-IP kekal rendah DAN IP tersebut benar-benar berfungsi pada sasaran anda. Alamat yang bersih, kepelbagaian subnet yang baik, uptime 99.9% disokong oleh SLA, dan protokol yang sepadan dengan alat anda.

Dikongsi, berdedikasi, atau kedua-duanya

FineProxy menawarkan kedua-duanya. Proksi dikongsi adalah pilihan proksi kos rendah — setiap IP dikongsi antara maksimum 3-5 pengguna, namun tetap dengan trafik tanpa had. Ia mengendalikan tugas berorientasikan awam dengan sempurna: scraping senarai produk, pemantauan hasil carian, pengumpulan data yang tersedia secara awam tanpa memerlukan log masuk. Pilihan proksi peribadi paling murah ialah dedicated — satu pengguna per IP, rekod sejarah yang bersih, alamat anda secara eksklusif sepanjang tempoh sewaan. Pilih dedicated apabila aliran kerja anda melibatkan pengesahan akaun, tindakan sensitif sesi, atau platform yang menandai IP yang dikongsi antara pelbagai pengguna. Kedua-dua jenis menyokong protokol yang sama dan polisi trafik tanpa had yang sama.

Ingin mencuba perkhidmatan dengan beban kerja anda sendiri? Konfigurasikan dan bayar Proksi untuk 48 jam, kemudian jalankan penanda aras di atas pada tugasan anda sendiri.