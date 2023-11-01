Pelayan proksi murah FineProxy berharga kadar tetap per IP setiap bulan — trafik tanpa had, tiada caj per-GB, tiada had lebar jalur. Setiap alamat menyokong HTTP, HTTPS dengan sijil SSL sendiri, dan SOCKS5 pada harga yang sama. Itulah jumlah sebenar yang anda bayar. Kebanyakan penyedia yang mengiklankan proksi "murah" mempunyai jumlah berbeza yang menunggu apabila anda mula menggunakannya.

Perangkap per-GB

Model harga paling biasa mengenakan caj per gigabait trafik. Pada $5-10/GB, ujian kecil kelihatan berpatutan. Tolak 50 GB melaluinya — $400. Skalakan ke 500 GB — $4,000. Capai satu terabait dan anda membayar lebih sebulan daripada ladang pelayan berdedikasi.

Proksi pusat data tidak sepatutnya berfungsi begini. Kos lebar jalur bagi penyedia hanyalah sen sahaja. Harga per-GB ialah strategi margin, bukan cerminan kos infrastruktur sebenar. Apabila anda membeli perkhidmatan proksi murah dengan bil per-GB, perkataan "murah" hilang sebaik sahaja projek anda berkembang.

FineProxy mengenakan caj per IP, per bulan. Trafik tanpa had pada setiap pelan. Sama ada anda menghantar 10 GB atau 10 TB melalui proksi, bil tidak berubah. Untuk apa-apa yang melibatkan volum besar — pengikisan, pemantauan, pengesahan iklan — inilah perbezaan antara bajet yang dapat diramal dan invois yang mengejutkan.

Apa yang sebenarnya menjadikan proksi murah

Siapa pemilik IP. Penjual semula membeli alamat daripada pembekal huluan dan menaikkan harga 2-5x ganda. Pembekal langsung menetapkan harga sendiri. FineProxy memiliki lebih 100,000 alamat IPv4 merentas pelbagai ASN. Tiada orang tengah, tiada markup atas perkakasan pihak lain.

Cara trafik dibilkan. Per-GB berbanding tanpa had. Pada mana-mana beban kerja sebenar, tanpa had menang dengan faktor 10-50x ganda. Apabila membandingkan harga penyedia perkhidmatan proksi termurah, sentiasa kira kos pada volum trafik ANDA yang dijangka — bukan harga masuk di halaman pendaratan.

Apa yang termasuk dalam harga. Sesetengah pembekal mengenakan caj tambahan untuk SOCKS5, atau HTTPS, atau akses API. FineProxy menggabungkan HTTP, HTTPS (dengan sijil SSL individu bagi setiap IP), dan SOCKS5 pada setiap proksi. Anda boleh beli akses proksi SOCKS5 murah tanpa membayar premium berbanding HTTP — alamat sama, harga sama, tukar protokol sahaja.

Yang "murah" yang sebenarnya lebih mahal

Senarai proksi percuma dan penyedia ultra-murah ($1-2/bulan untuk "tanpa had" segala-galanya) hampir sentiasa bermaksud: IP yang dijual semula dan sudah hangus di platform utama, tiada kawalan kualiti, potensi pintasan data. Log masuk ke akaun melalui proksi percuma dan seseorang mungkin merakam kelayakan anda di hujung sana.

Perkhidmatan proksi murah terbaik bukan yang mempunyai nombor paling rendah di halaman — tetapi yang kos per-IP kekal rendah DAN IP tersebut benar-benar berfungsi pada sasaran anda. Alamat yang bersih, kepelbagaian subnet yang baik, uptime 99.9% disokong oleh SLA, dan protokol yang sepadan dengan alat anda.

Dikongsi, berdedikasi, atau kedua-duanya

FineProxy menawarkan kedua-duanya. Proksi dikongsi adalah pilihan proksi kos rendah — setiap IP dikongsi antara maksimum 3-5 pengguna, namun tetap dengan trafik tanpa had. Ia mengendalikan tugas berorientasikan awam dengan sempurna: scraping senarai produk, pemantauan hasil carian, pengumpulan data yang tersedia secara awam tanpa memerlukan log masuk. Pilihan proksi peribadi paling murah ialah dedicated — satu pengguna per IP, rekod sejarah yang bersih, alamat anda secara eksklusif sepanjang tempoh sewaan. Pilih dedicated apabila aliran kerja anda melibatkan pengesahan akaun, tindakan sensitif sesi, atau platform yang menandai IP yang dikongsi antara pelbagai pengguna. Kedua-dua jenis menyokong protokol yang sama dan polisi trafik tanpa had yang sama.