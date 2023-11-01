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Proksi untuk TikTok

Proksi ISP statik, pusat data dan IPv4 berputar untuk TikTok — HTTP/HTTPS/SOCKS5, satu IP bagi setiap akaun, akses API disertakan.

Konfigurasikan pelan anda →Proksi untuk 48 jam
Tanpa meterTiada caj per GB
AMD EPYCPerkakasan pelayan generasi terkini
Sehingga 80 GbpsUplink setiap pelayan
REST + MCPSedia dan urus melalui API

Bina pelan proksi anda.

Bina pelan mengikut beban kerja sebenar anda. Pilih jenis proksi, lokasi, jumlah IP, tempoh pengebilan dan sokongan UDP pilihan — harga dikemas kini serta-merta.

NegaraBilangan IP
Sokongan UDP
Mati

Menambah 50% pada harga asas pelan. Berfungsi melalui SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) untuk permainan, VoIP dan penstriman.

Beberapa negara dalam satu pakej, IP senarai putih tambahan atau sambungan?Bina dalam papan pemuka

Empat cara untuk membeli proksi.
Satu sesuai untuk beban kerja ini.

Semua alamat FineProxy menggunakan IPv4. Proksi pusat data, khusus dan ISP kekal statik sepanjang tempoh pelan; proksi berputar berubah pada setiap permintaan. Pelan statik merangkumi trafik tanpa had. Pilihan yang diserlahkan sepadan dengan kes penggunaan utama halaman ini: ISP.

Pakej pusat dataDijual dalam blok, dikongsiKhususPeribadi, daripada satu IPDisyorkanISPAlamat statik berdaftar dengan ISPBerputarDibilkan dalam kredit API
Terbaik untukBot dan pemantauan berskala besarUntuk kerja tanpa akaun berterusan.Sesi akaun jangka panjangSatu alamat setiap profil, digunakan oleh anda sahaja.Sasaran yang menilai ASNBerdaftar dengan penyedia internet.Pengumpulan, bukan akaunSesi berterusan tidak sepatutnya menukar alamat.
Pengguna bagi setiap alamatSehingga 5Reputasi bergantung sebahagiannya pada pengguna bersebelahan.1 — andaTiada orang lain menggunakannya sepanjang tempoh tersebut.Sehingga 5Kumpulan dikongsi
Kepercayaan platformStandardASN pusat dataTinggi — eksklusifTinggi — berdaftar ISPBerbeza mengikut kumpulan
Harga bermula$12 / 100 IPs$0.12 setiap alamat, bulanan$12 / 100 IPsBeli tepat seperti yang anda perlukan.$30 / 100 IPs$0.30 setiap alamat, bulanan$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Pesanan minimum100 IP1 IP100 IP2.5J kredit
Tempoh penggunaan alamatStatik sepanjang tempohStatik sepanjang tempohStatik sepanjang tempohBerubah setiap permintaan
Lebar jalurTanpa meterTanpa meterTanpa meterKreditDibilkan setiap permintaan, bukan setiap gigabait.
UDP / panggilan suaraTambahan pilihanTambahan pilihanTambahan pilihanTidak tersedia
ProtokolHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
PengesahanSenarai IP dibenarkanLog masuk dan kata laluan boleh ditambahkan.Senarai IP dibenarkanLog masuk dan kata laluan boleh ditambahkan.Senarai IP dibenarkanLog masuk dan kata laluan boleh ditambahkan.Kunci API
Lihat pelanLihat pelan khususLihat pelan ISPLihat pelan
Disyorkan

ISP

Alamat statik berdaftar dengan ISP

Terbaik untuk

Sasaran yang menilai ASNBerdaftar dengan penyedia internet.

Pengguna bagi setiap alamat

Sehingga 5

Kepercayaan platform

Tinggi — berdaftar ISP

Harga bermula

$30 / 100 IPs$0.30 setiap alamat, bulanan

Pesanan minimum

100 IP

Tempoh penggunaan alamat

Statik sepanjang tempoh

Lebar jalur

Tanpa meter

UDP / panggilan suara

Tambahan pilihan

Protokol

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Pengesahan

Senarai IP dibenarkanLog masuk dan kata laluan boleh ditambahkan.

Lihat pelan ISP

Pakej pusat data

Dijual dalam blok, dikongsi

Terbaik untuk

Bot dan pemantauan berskala besarUntuk kerja tanpa akaun berterusan.

Pengguna bagi setiap alamat

Sehingga 5Reputasi bergantung sebahagiannya pada pengguna bersebelahan.

Kepercayaan platform

StandardASN pusat data

Harga bermula

$12 / 100 IPs$0.12 setiap alamat, bulanan

Pesanan minimum

100 IP

Tempoh penggunaan alamat

Statik sepanjang tempoh

Lebar jalur

Tanpa meter

UDP / panggilan suara

Tambahan pilihan

Protokol

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Pengesahan

Senarai IP dibenarkanLog masuk dan kata laluan boleh ditambahkan.

Lihat pelan

Khusus

Peribadi, daripada satu IP

Terbaik untuk

Sesi akaun jangka panjangSatu alamat setiap profil, digunakan oleh anda sahaja.

Pengguna bagi setiap alamat

1 — andaTiada orang lain menggunakannya sepanjang tempoh tersebut.

Kepercayaan platform

Tinggi — eksklusif

Harga bermula

$12 / 100 IPsBeli tepat seperti yang anda perlukan.

Pesanan minimum

1 IP

Tempoh penggunaan alamat

Statik sepanjang tempoh

Lebar jalur

Tanpa meter

UDP / panggilan suara

Tambahan pilihan

Protokol

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Pengesahan

Senarai IP dibenarkanLog masuk dan kata laluan boleh ditambahkan.

Lihat pelan khusus

Berputar

Dibilkan dalam kredit API

Terbaik untuk

Pengumpulan, bukan akaunSesi berterusan tidak sepatutnya menukar alamat.

Pengguna bagi setiap alamat

Kumpulan dikongsi

Kepercayaan platform

Berbeza mengikut kumpulan

Harga bermula

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Pesanan minimum

2.5J kredit

Tempoh penggunaan alamat

Berubah setiap permintaan

Lebar jalur

KreditDibilkan setiap permintaan, bukan setiap gigabait.

UDP / panggilan suara

Tidak tersedia

Protokol

HTTP, SOCKS5

Pengesahan

Kunci API

Lihat pelan

Proksi untuk 48 jam

Bina pelan untuk tugas anda dan uji proksi dalam penggunaan sebenar. Bayar konfigurasi yang dipilih untuk 48 jam—harga dikira semasa persediaan.

Proksi untuk 48 jam

Lokasi Proksi Teratas

Lapan lokasi proksi yang paling kerap dipilih pelanggan FineProxy.

Lihat semua lokasi

Sambung sekali.
Kemudian, cuma minta.

FineProxy menjalankan pelayan asli Pelayan MCP: tampal satu URL ke dalam ejen anda dan ia mendapat 49 alat kabinet — pembelian, pembaharuan, putaran IP, senarai dibenarkan, analitik penggunaan, invois dan sokongan. Operasi yang sama tersedia melalui REST API jika anda lebih suka menulis panggilan sendiri.

Kemudian, katakan sahaja

  • Beli 100 IP ISP statik untuk akaun TikTok
  • Tambahkan pada senarai dibenarkan 203.0.113.7 untuk perkhidmatan proksi
  • Eksport saya senarai proksi sebagai JSON
  • Tunjukkan lokasi tersedia untuk proksi ISP
  • Tunjukkan status dan butiran pengebilan untuk perkhidmatan proksi
Ketahui lebih lanjut Cipta kunci API
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Mulakan semula Claude selepas menyimpan konfigurasi. 49 alat FineProxy kemudian akan muncul dalam senarai alat tersedia.

Perkara yang tidak akan dilakukan ejen — apa sahaja yang anda minta

Belanjakan wang anda

Enam alat melibatkan baki dan kesemuanya memerlukan wallet:spend. Jangan berikan skop itu pada kunci dan ejen masih boleh menjalankan semua operasi lain.

Bayar lebih daripada harga disebut

Setiap pembelian menyertakan expected_total_cents daripada sebut harga. Jika berbeza walaupun satu sen, panggilan ditolak tanpa sebarang caj.

Batalkan sesuka hati

Dua alat yang tidak boleh dipulihkan enggan dijalankan tanpa confirm=true. Penamatan tidak boleh berlaku sebagai kesan sampingan.

Caj anda dua kali

Panggilan kewangan menggunakan idempotency_key. Percubaan semula selepas tamat masa menyelesaikan caj yang sama, bukan caj kedua.

MCP: 49 alat · 9 skop kebenaranJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · tanpa keadaanAPI REST: 49 operasi · OpenAPI 3.1

Persediaan manual

Pilih sistem pengendalian, pelayar atau aplikasi proksi anda untuk panduan persediaan langkah demi langkah.

SEMUA INTEGRASI

Sistem

Pelayar

Aplikasi

Dibina untuk kelajuan.
Trafik tidak pernah dimeterkan.

FineProxy mengekalkan sehingga 500 Mbps dalam ujian pelayan jauh standard kami. Dalam beban kerja pengikisan, had kadar laman sasaran—bukan proksi—biasanya menjadi had sebenar.

Kaedah ujian: 1,973,500 percubaan sambungan serta ujian keserentakan sehingga 96 bebenang melalui satu IP proksi.

500 Mbps

setiap proksi dalam ujian pelayan jauh standard

99.97%

sambungan berjaya diwujudkan merentas 1,973,500 permintaan

96

bebenang serentak pada satu IP tanpa kemerosotan

0

had lebar jalur — trafik tanpa had pada setiap pelan

AMD EPYC khusus

Pelayan milik kami sendiri, tanpa jiran VPS kongsi yang bersaing untuk port.

Subnet milik sendiri

IP berasal daripada julat milik kami sendiri, bukan dijual semula daripada penyedia lain.

Uplink 80 Gbps

Lebihan kapasiti setiap pelayan—bukan jaminan untuk satu sesi proksi.

Tier III / IV

Pusat data dengan bekalan kuasa dan penyejukan berlebihan merentas lokasi kami.

Nota ujian

Daya pemprosesan sebenar bergantung pada laluan, destinasi, keadaan rangkaian serta konfigurasi dan prestasi peralatan pengguna. Komputer riba pada sambungan internet rumah 500 Mbps mencapai kira-kira 468 Mbps dalam penggunaan sebenar, manakala pelayan jauh mencapai sehingga 500 Mbps dalam ujian standard. Dalam ujian luar biasa daripada pelayan berprestasi tinggi yang dikonfigurasikan dengan betul di Eropah dan AS, daya pemprosesan mencapai sehingga 700 Mbps; ini bukan hasil biasa bagi setiap sesi.

Setiap kenyataan pada halaman ini, dalam kata-kata orang lain.

Maklum balas pelanggan berkaitan yang dipilih daripada kumpulan ulasan disahkan dan dipautkan kepada sumber asal.

2011menyediakan proksi sejak

Pengendalian akaun

Saya bekerja bersama kerja ini selama lebih daripada setahun dan selalu baik, tidak ada larangan atau perselisihan! Semua perkara yang tidak perlu digunakan mudah dan tidak perlu. Saya melakukannya di bandar! Saya tidak pernah mendapat kelemahan dalam proxy ini.

Anton SmirnovPlatform dalaman FineProxyDiterjemahkan daripada bahasa InggerisSumber

Saya menggunakan kerja ini selama lebih daripada lima tahun untuk projek yang mengecewakan dan sangat baik. Mereka menawarkan perkembangan yang cepat diperlukan oleh IPs, dan tidak seperti banyak proxy lain, mereka tidak dijatuhkan pada platform media sosial.

AliceDieg, Tahun lepasDiterjemahkan daripada bahasa InggerisSumber

Lokasi dan ketersediaan

Saya sangat puas dengan khidmat Fineproxy. Jaringan proxy mereka besar dan kuat. Laman mereka mudah dilalui, dan sokongan teknik memang bersabar dan membantu. Hal ini adalah pilihan yang teguh bagi orang yang ingin melindungi pelayaran atau memasukkan kegeoran.

amarghezaliSaasHub, 2+ tahun laluDiterjemahkan daripada bahasa InggerisSumber

Proxy dan aktiviti penyebaran yang besar! Mereka mempunyai jenis proxy yang berbeza termasuk perjalanan yang berterusan, harga yang diperlukan dan pilihan geo-target. Perkara - perkara pembayar: kripto, PayPal atau kartu

chyxbenc9929Norton Safe Web, 2+ tahun laluDiterjemahkan daripada bahasa InggerisSumber

Kelajuan semasa beban tinggi

FineProxy telah menjadi alat yang dipercayai untuk keperluan bisnis. Proxy - proksinya cepat, stabil, dan terdapat di banyak tempat. Tim pelanggan itu sangat berpeluang dan dapat memutuskan dan memahami. Sesiapa yang memerlukan bantuan yang sangat bernilai. baca dan menulis satu lagi ongele

W3sazzadProxyRate, 2+ tahun laluDiterjemahkan daripada bahasa InggerisSumber

Harga yang murah. Jenis proxy yang rusak <10%. Banyak geo dan subnet. Setiap minggu, perubahan ip dan kolam bebas.

Denis ZadneprovskiyTrustpilot, 2+ tahun laluDiterjemahkan daripada bahasa InggerisSumber

Ulasan dipetik sepenuhnya. Jika pelanggan membangkitkan perkara yang dapat kami jawab, balasan kami daripada platform asal dipaparkan bersamanya.

Semua ulasan pelanggan
Cara menyahsekat TikTok dari mana-mana sahaja?Konfigurasikan proksi pada

Konfigurasikan proksi pada peringkat sistem atau dalam pelayar anda. Pilih lokasi pelayan di mana platform beroperasi seperti biasa — US, UK, Jerman. Aplikasi akan melihat IP proksi dan bukannya IP anda. Untuk panduan tetapan terperinci merentasi pelbagai peranti dan pelayar, layari Integration Hub kami.

Adakah platform ini berfungsi melalui proksi HTTP atau SOCKS5?Kedua-duanya sesuai

Kedua-duanya sesuai untuk pelayaran dan pengurusan akaun. SOCKS5 menawarkan overhed yang lebih rendah dan berfungsi lebih baik dengan sesetengah alat automasi. Proksi HTTP/HTTPS lebih mudah dikonfigurasikan dalam pelayar. Bagi kebanyakan tugasan, perbezaannya adalah minimum — pilih berdasarkan tetapan anda.

Adakah proksi boleh mencegah shadowban?Proksi mengasingkan

Proksi mengasingkan akaun mengikut IP, jadi sekatan pada satu akaun tidak menjejaskan akaun lain. Walau bagaimanapun, platform ini juga menjejaki cap jari peranti dan corak kandungan. Gabungkan proksi dengan pemanasan akaun secara berperingkat, kandungan unik dan aktiviti yang realistik untuk perlindungan terbaik.

Bolehkah saya menonton strim langsung melalui proksi?Ya

Ya. Strim memerlukan lebar jalur yang stabil dan latensi rendah. Pilih lokasi proksi yang dekat dengan anda atau dengan pelayan CDN platform. SOCKS5 atau HTTP kedua-duanya berfungsi — yang penting ialah kualiti sambungan, bukan protokol.

Mengapa gunakan proksi dan bukan VPN?VPN menghalakan

VPN menghalakan semua trafik peranti melalui satu pelayan, yang melambatkan aplikasi lain dan boleh mencetuskan pengesanan. Proksi berfungsi mengikut aplikasi: konfigurasikan hanya untuk aplikasi sasaran, manakala trafik lain kekal tidak terjejas. Setiap akaun boleh mempunyai IP proksi tersendiri — sesuatu yang mustahil dengan kebanyakan VPN.

Bagaimana dengan proksi pusat data?Platform ini

Platform ini mengesan julat IP pusat data dengan pantas. IP pusat data sesuai untuk melihat kandungan atau ujian pantas, tetapi elakkan penggunaannya untuk log masuk, pengeposan atau interaksi. Gunakan proksi ISP atau proksi mudah alih untuk apa-apa yang melibatkan pengurusan akaun.

Berapa banyak akaun boleh saya jalankan pada setiap proksi?Satu IP

Satu IP statik bagi setiap akaun ialah pendekatan paling selamat. Berkongsi IP antara akaun mencipta isyarat silang yang boleh dikesan oleh algoritma. Bagi proksi berputar yang digunakan untuk pengikisan atau pengesahan iklan, peraturan ini tidak terpakai — putaran memang tujuannya.

Adakah proksi menjejaskan kualiti video?Proksi menambah

Proksi menambah latensi, tetapi untuk penatalan biasa kesannya boleh diabaikan. Untuk muat naik atau siaran langsung, pilih proksi latensi rendah yang dekat dengan lokasi anda. Elakkan proksi dikongsi yang terbeban jika kelajuan penting.

Panduan

Mengapa menggunakan proksi untuk TikTok?

4 min bacaanPasukan rangkaian FineProxy

Platform ini mempunyai lebih 1.5 bilion pengguna, sistem anti-penipuan yang ketat dan pelbagai sekatan merentasi negara. Ia menjejaki alamat IP, cap jari peranti dan corak tingkah laku. Bagi sesiapa yang melakukan lebih daripada sekadar penatalan biasa — mengurus akaun, menjalankan kempen atau mengakses kandungan dari kawasan terhad — proksi menjadi infrastruktur yang diperlukan.

Akses daripada rangkaian terhad

Sekolah, universiti dan tempat kerja sering menyekat aplikasi ini pada peringkat tembok api. Ia gagal dimuat atau domain disekat sepenuhnya. Proksi menghalakan trafik melalui pelayan luaran, jadi rangkaian setempat hanya melihat sambungan ke IP proksi, bukan ke destinasi yang disekat. Inilah cara mendapatkan TikTok dinyahsekat tanpa memasang perisian VPN atau menukar tetapan peranti secara global. Untuk akses pantas, konfigurasikan proksi bagi TikTok dinyahsekat pada peringkat sistem — aplikasi akan mewarisi tetapan tersebut.

Akses dari negara terhad

Platform ini disekat sepenuhnya di beberapa negara. Sekatan separa pula wujud di banyak negara lain. Jika anda mengembara atau bekerja di kawasan yang mempunyai sekatan, proksi daripada negara tanpa sekatan — US, UK, Jerman — memulihkan akses. Anda boleh menyahsekat TikTok dengan proksi di semua rantau tanpa menghalakan seluruh trafik peranti melalui VPN. Untuk versi web, laman web dengan proksi untuk mendapatkan akses TikTok yang dinyahsekat berfungsi terus dalam pelayar anda.

Pengurusan pelbagai akaun

Log masuk ke beberapa profil daripada satu IP mencetuskan pengesahan atau shadowban. Algoritma mengaitkan akaun melalui IP yang dikongsi, cap jari peranti dan corak aktiviti. Jika satu akaun ditandakan, akaun lain pada IP yang sama boleh mewarisi penalti tersebut.

Proksi mengasingkan akaun supaya setiap satu kelihatan beroperasi daripada rangkaian tersendiri. Bagi agensi SMM, pemasar afiliasi dan pasukan kandungan, ini bermaksud: tetapkan satu IP statik bagi setiap akaun, padankan lokasi proksi dengan audiens sasaran akaun, dan elakkan bertukar negara semasa sesi sedang berjalan.

Mengelakkan shadowban

Shadowban mengurangkan capaian anda tanpa pemberitahuan — video anda berhenti muncul di halaman For You, tetapi anda tidak pernah diberitahu. Pencetus lazim: mengikut/berhenti mengikut secara pantas, kandungan berulang atau berbilang akaun yang dikaitkan melalui IP.

Apabila akaun diasingkan mengikut proksi, sekatan pada satu akaun tidak akan merebak ke akaun lain. Setiap profil beroperasi dalam persekitarannya sendiri. Ini amat penting bagi sesiapa yang menjalankan strim langsung atau membina audiens merentasi pelbagai niche.

Memulihkan daripada sekatan IP

Jika IP anda disekat — contohnya, selepas mencipta akaun baharu sejurus selepas sekatan sebelumnya — semua akaun pada alamat tersebut menjadi tidak boleh diakses. Proksi baharu memberikan IP bersih tanpa sejarah sekatan. Gabungkan dengan profil pelayar bersih untuk hasil terbaik.

Jenis proksi yang perlu dipilih

Proksi terbaik untuk TikTok bergantung pada tugas anda. Proksi mudah alih 4G/5G membawa tahap kepercayaan tertinggi — kebanyakan pengguna sebenar menggunakan data mudah alih, jadi IP ini sebati secara semula jadi. Gunakan untuk akaun bernilai tinggi dan pengurusan iklan.

Proksi ISP statik (kediaman) menggunakan IP yang didaftarkan dengan penyedia internet sebenar. Platform tidak dapat membezakannya daripada pengguna rumah biasa. Keseimbangan kos dan kebolehpercayaan yang baik untuk pengurusan akaun dan akses kandungan serantau.

Proksi pusat data adalah pantas dan murah tetapi boleh dikesan. Platform menandai subnet pusat data dengan cepat. Gunakan hanya untuk tugasan berisiko rendah seperti menonton kandungan dalam talian atau pengujian — bukan untuk operasi akaun.

Memanaskan akaun

Akaun baharu memerlukan pembinaan aktiviti secara berperingkat. Memuat naik siaran, memberi suka dan mengikuti pada kadar manusia biasa sepanjang minggu pertama memberi isyarat kesahihan kepada algoritma. Proksi sahaja tidak mencegah sekatan — ia perlu digandingkan dengan tingkah laku yang realistik.

FineProxy menyediakan pakej statik pusat data, statik ISP dan berputar dengan pelayan proksi pantas untuk menonton kandungan TikTok dan mengurus akaun. Semuanya menyokong HTTP, HTTPS dan SOCKS5. Sahkan melalui log masuk/kata laluan atau senarai putih IP. Untuk arahan tetapan langkah demi langkah, lihat Hab Integrasi kami.