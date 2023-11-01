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Proksi Craigslist

Pakej IPv4 untuk menskalakan tugas anda. Menyokong HTTP/HTTPS/SOCKS5, penghantaran automatik selepas pembayaran, trafik tanpa had dan akses API.

Konfigurasikan pelan anda →Proksi untuk 48 jam
Tanpa meterTiada caj per GB
AMD EPYCPerkakasan pelayan generasi terkini
Sehingga 80 GbpsUplink setiap pelayan
REST + MCPSedia dan urus melalui API

Bina pelan proksi anda.

Bina pelan mengikut beban kerja sebenar anda. Pilih jenis proksi, lokasi, jumlah IP, tempoh pengebilan dan sokongan UDP pilihan — harga dikemas kini serta-merta.

NegaraBilangan IP
Sokongan UDP
Mati

Menambah 50% pada harga asas pelan. Berfungsi melalui SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) untuk permainan, VoIP dan penstriman.

Beberapa negara dalam satu pakej, IP senarai putih tambahan atau sambungan?Bina dalam papan pemuka

Empat cara untuk membeli proksi.
Satu sesuai untuk beban kerja ini.

Semua alamat FineProxy menggunakan IPv4. Proksi pusat data, khusus dan ISP kekal statik sepanjang tempoh pelan; proksi berputar berubah pada setiap permintaan. Pelan statik merangkumi trafik tanpa had. Pilihan yang diserlahkan sepadan dengan kes penggunaan utama halaman ini: ISP.

Pakej pusat dataDijual dalam blok, dikongsiKhususPeribadi, daripada satu IPDisyorkanISPAlamat statik berdaftar dengan ISPBerputarDibilkan dalam kredit API
Terbaik untukBot dan pemantauan berskala besarUntuk kerja tanpa akaun berterusan.Sesi akaun jangka panjangSatu alamat setiap profil, digunakan oleh anda sahaja.Sasaran yang menilai ASNBerdaftar dengan penyedia internet.Pengumpulan, bukan akaunSesi berterusan tidak sepatutnya menukar alamat.
Pengguna bagi setiap alamatSehingga 5Reputasi bergantung sebahagiannya pada pengguna bersebelahan.1 — andaTiada orang lain menggunakannya sepanjang tempoh tersebut.Sehingga 5Kumpulan dikongsi
Kepercayaan platformStandardASN pusat dataTinggi — eksklusifTinggi — berdaftar ISPBerbeza mengikut kumpulan
Harga bermula$12 / 100 IPs$0.12 setiap alamat, bulanan$12 / 100 IPsBeli tepat seperti yang anda perlukan.$30 / 100 IPs$0.30 setiap alamat, bulanan$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Pesanan minimum100 IP1 IP100 IP2.5J kredit
Tempoh penggunaan alamatStatik sepanjang tempohStatik sepanjang tempohStatik sepanjang tempohBerubah setiap permintaan
Lebar jalurTanpa meterTanpa meterTanpa meterKreditDibilkan setiap permintaan, bukan setiap gigabait.
UDP / panggilan suaraTambahan pilihanTambahan pilihanTambahan pilihanTidak tersedia
ProtokolHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
PengesahanSenarai IP dibenarkanLog masuk dan kata laluan boleh ditambahkan.Senarai IP dibenarkanLog masuk dan kata laluan boleh ditambahkan.Senarai IP dibenarkanLog masuk dan kata laluan boleh ditambahkan.Kunci API
Lihat pelanLihat pelan khususLihat pelan ISPLihat pelan
Disyorkan

ISP

Alamat statik berdaftar dengan ISP

Terbaik untuk

Sasaran yang menilai ASNBerdaftar dengan penyedia internet.

Pengguna bagi setiap alamat

Sehingga 5

Kepercayaan platform

Tinggi — berdaftar ISP

Harga bermula

$30 / 100 IPs$0.30 setiap alamat, bulanan

Pesanan minimum

100 IP

Tempoh penggunaan alamat

Statik sepanjang tempoh

Lebar jalur

Tanpa meter

UDP / panggilan suara

Tambahan pilihan

Protokol

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Pengesahan

Senarai IP dibenarkanLog masuk dan kata laluan boleh ditambahkan.

Lihat pelan ISP

Pakej pusat data

Dijual dalam blok, dikongsi

Terbaik untuk

Bot dan pemantauan berskala besarUntuk kerja tanpa akaun berterusan.

Pengguna bagi setiap alamat

Sehingga 5Reputasi bergantung sebahagiannya pada pengguna bersebelahan.

Kepercayaan platform

StandardASN pusat data

Harga bermula

$12 / 100 IPs$0.12 setiap alamat, bulanan

Pesanan minimum

100 IP

Tempoh penggunaan alamat

Statik sepanjang tempoh

Lebar jalur

Tanpa meter

UDP / panggilan suara

Tambahan pilihan

Protokol

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Pengesahan

Senarai IP dibenarkanLog masuk dan kata laluan boleh ditambahkan.

Lihat pelan

Khusus

Peribadi, daripada satu IP

Terbaik untuk

Sesi akaun jangka panjangSatu alamat setiap profil, digunakan oleh anda sahaja.

Pengguna bagi setiap alamat

1 — andaTiada orang lain menggunakannya sepanjang tempoh tersebut.

Kepercayaan platform

Tinggi — eksklusif

Harga bermula

$12 / 100 IPsBeli tepat seperti yang anda perlukan.

Pesanan minimum

1 IP

Tempoh penggunaan alamat

Statik sepanjang tempoh

Lebar jalur

Tanpa meter

UDP / panggilan suara

Tambahan pilihan

Protokol

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Pengesahan

Senarai IP dibenarkanLog masuk dan kata laluan boleh ditambahkan.

Lihat pelan khusus

Berputar

Dibilkan dalam kredit API

Terbaik untuk

Pengumpulan, bukan akaunSesi berterusan tidak sepatutnya menukar alamat.

Pengguna bagi setiap alamat

Kumpulan dikongsi

Kepercayaan platform

Berbeza mengikut kumpulan

Harga bermula

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Pesanan minimum

2.5J kredit

Tempoh penggunaan alamat

Berubah setiap permintaan

Lebar jalur

KreditDibilkan setiap permintaan, bukan setiap gigabait.

UDP / panggilan suara

Tidak tersedia

Protokol

HTTP, SOCKS5

Pengesahan

Kunci API

Lihat pelan

Proksi untuk 48 jam

Bina pelan untuk tugas anda dan uji proksi dalam penggunaan sebenar. Bayar konfigurasi yang dipilih untuk 48 jam—harga dikira semasa persediaan.

Proksi untuk 48 jam

Lokasi Proksi Teratas

Lapan lokasi proksi yang paling kerap dipilih pelanggan FineProxy.

Lihat semua lokasi

Sambung sekali.
Kemudian, cuma minta.

FineProxy menjalankan pelayan asli Pelayan MCP: tampal satu URL ke dalam ejen anda dan ia mendapat 49 alat kabinet — pembelian, pembaharuan, putaran IP, senarai dibenarkan, analitik penggunaan, invois dan sokongan. Operasi yang sama tersedia melalui REST API jika anda lebih suka menulis panggilan sendiri.

Kemudian, katakan sahaja

  • Beli 100 IP ISP statik untuk akaun Craigslist
  • Tambahkan pada senarai dibenarkan 203.0.113.7 untuk perkhidmatan proksi
  • Eksport saya senarai proksi sebagai JSON
  • Tunjukkan perkhidmatans yang mempunyai kadar ralat tertinggi hari ini
  • Tunjukkan lokasi tersedia untuk proksi ISP statik
Ketahui lebih lanjut Cipta kunci API
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Mulakan semula Claude selepas menyimpan konfigurasi. 49 alat FineProxy kemudian akan muncul dalam senarai alat tersedia.

Perkara yang tidak akan dilakukan ejen — apa sahaja yang anda minta

Belanjakan wang anda

Enam alat melibatkan baki dan kesemuanya memerlukan wallet:spend. Jangan berikan skop itu pada kunci dan ejen masih boleh menjalankan semua operasi lain.

Bayar lebih daripada harga disebut

Setiap pembelian menyertakan expected_total_cents daripada sebut harga. Jika berbeza walaupun satu sen, panggilan ditolak tanpa sebarang caj.

Batalkan sesuka hati

Dua alat yang tidak boleh dipulihkan enggan dijalankan tanpa confirm=true. Penamatan tidak boleh berlaku sebagai kesan sampingan.

Caj anda dua kali

Panggilan kewangan menggunakan idempotency_key. Percubaan semula selepas tamat masa menyelesaikan caj yang sama, bukan caj kedua.

MCP: 49 alat · 9 skop kebenaranJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · tanpa keadaanAPI REST: 49 operasi · OpenAPI 3.1

Persediaan manual

Pilih sistem pengendalian, pelayar atau aplikasi proksi anda untuk panduan persediaan langkah demi langkah.

SEMUA INTEGRASI

Sistem

Pelayar

Aplikasi

Dibina untuk kelajuan.
Trafik tidak pernah dimeterkan.

FineProxy mengekalkan sehingga 500 Mbps dalam ujian pelayan jauh standard kami. Dalam beban kerja pengikisan, had kadar laman sasaran—bukan proksi—biasanya menjadi had sebenar.

Kaedah ujian: 1,973,500 percubaan sambungan serta ujian keserentakan sehingga 96 bebenang melalui satu IP proksi.

500 Mbps

setiap proksi dalam ujian pelayan jauh standard

99.97%

sambungan berjaya diwujudkan merentas 1,973,500 permintaan

96

bebenang serentak pada satu IP tanpa kemerosotan

0

had lebar jalur — trafik tanpa had pada setiap pelan

AMD EPYC khusus

Pelayan milik kami sendiri, tanpa jiran VPS kongsi yang bersaing untuk port.

Subnet milik sendiri

IP berasal daripada julat milik kami sendiri, bukan dijual semula daripada penyedia lain.

Uplink 80 Gbps

Lebihan kapasiti setiap pelayan—bukan jaminan untuk satu sesi proksi.

Tier III / IV

Pusat data dengan bekalan kuasa dan penyejukan berlebihan merentas lokasi kami.

Nota ujian

Daya pemprosesan sebenar bergantung pada laluan, destinasi, keadaan rangkaian serta konfigurasi dan prestasi peralatan pengguna. Komputer riba pada sambungan internet rumah 500 Mbps mencapai kira-kira 468 Mbps dalam penggunaan sebenar, manakala pelayan jauh mencapai sehingga 500 Mbps dalam ujian standard. Dalam ujian luar biasa daripada pelayan berprestasi tinggi yang dikonfigurasikan dengan betul di Eropah dan AS, daya pemprosesan mencapai sehingga 700 Mbps; ini bukan hasil biasa bagi setiap sesi.

Setiap kenyataan pada halaman ini, dalam kata-kata orang lain.

Maklum balas pelanggan berkaitan yang dipilih daripada kumpulan ulasan disahkan dan dipautkan kepada sumber asal.

2011menyediakan proksi sejak

Pengendalian akaun

Saya bekerja dengan Fineproxy selama beberapa bulan. Kebaikannya baik. Saya sudah membeli jaringan sosial selama lama. Jika ada soalan, jawapannya akan terjadi dengan cepat. Anda boleh berbincang dengan situasi yang sangat berubah. Secara ketara, kesan yang paling positif. Rekomenhkanlah.

Oleg BarPlatform dalaman FineProxyDiterjemahkan daripada bahasa InggerisSumber

Proxy berfungsi dengan baik, selama sebulan, dan tidak pernah bertemu dengan setiap peti kecek atau penderitaan. Sudah tentu!

lananhsoi17Norton Safe Web, 2+ tahun laluDiterjemahkan daripada bahasa InggerisSumber

Lokasi dan ketersediaan

FineProxy telah menjadi alat yang dipercayai untuk keperluan bisnis. Proxy - proksinya cepat, stabil, dan terdapat di banyak tempat. Tim pelanggan itu sangat berpeluang dan dapat memutuskan dan memahami. Sesiapa yang memerlukan bantuan yang sangat bernilai. baca dan menulis satu lagi ongele

W3sazzadProxyRate, 2+ tahun laluDiterjemahkan daripada bahasa InggerisSumber

Kerja Proxy yang Bagus! Saran yang Tinggi! Saya telah menggunakan FineProxy.org selama beberapa bulan, dan saya tidak puas dengan khidmat saya. Saya tidak pernah berfikir tentang masalah yang berlaku. Semua tempat yang dipilih mereka di serata dunia, mudah bagi saya untuk mencari Internet dengan aman dan tidak dikenali, tidak kira apa sahaja yang saya ada. Surat itu sangat bertengkar, dan tim sokongan pelanggan sentiasa bersaksi dan membantu. Tidak kira anda perlu proxy untuk mencari, bisnis, atau tujuan lain, FineProxy.org merupakan pilihan yang menakjubkan. Saya sangat menggalakkannya kepada sesiapa yang mencari kerja proxy yang boleh dipercayai dan berkesan!

Nabeel TahirDieg, 2+ tahun laluDiterjemahkan daripada bahasa InggerisSumber

Trafik tanpa had

Perkhidmatan proksi yang hebat! Mereka mempunyai pelbagai jenis proksi, termasuk proksi berputar tanpa had trafik. Harganya berpatutan dan pilihan penyasaran geografi turut tersedia. Pembayaran mudah dibuat dengan kripto, PayPal atau kad.

Vladimir AkimkinSaasHub, 2+ tahun laluDiterjemahkan daripada bahasa InggerisSumber

Proksi EU yang berpatutan. Satu-satunya penyedia proksi yang masih mengekalkan harga rendah. Saya sudah mencari perkhidmatan seperti ini di seluruh internet, dan ternyata inilah penyedia proksi termurah dengan lebar jalur tanpa had.

Wowser BrowserTrustpilot, Tahun iniDiterjemahkan daripada bahasa InggerisSumber

Ulasan dipetik sepenuhnya. Jika pelanggan membangkitkan perkara yang dapat kami jawab, balasan kami daripada platform asal dipaparkan bersamanya.

Semua ulasan pelanggan
Bagaimana saya tahu jika saya telah di-ghost?Buka URL

Buka URL iklan anda dalam tetingkap pelayar peribadi atau daripada IP berbeza. Jika anda melihat "Siaran ini telah ditandakan untuk dialih keluar" atau iklan tidak muncul dalam carian — anda telah dighosting. Paparan anda sendiri akan kelihatan normal. Anda boleh minta seseorang di bandar lain mencari penyenaraian anda untuk mengesahkan.

Bolehkah saya menggunakan satu pelayan proksi untuk Craigslist merentas berbilang bandar?Secara teknikal

Secara teknikal ya, tetapi ia tidak ideal. Laman ini menyemak sama ada IP anda sepadan dengan rantau penyiaran. Anda boleh menyiarkan secara meyakinkan di satu bandar daripada satu proksi US — bukan tiga. Untuk penyiaran pelbagai bandar, gunakan proksi berasingan, satu bagi setiap bandar atau rantau.

IP saya telah disekat — adakah menukar IP sudah mencukupi?Untuk sekatan IP

Untuk sekatan IP, ya — proksi bersih membolehkan anda kembali ke laman tersebut. Tetapi jika akaun anda telah diharamkan, IP baharu sahaja tidak menyelesaikannya. Larangan itu terikat pada akaun, e-mel, telefon, dan kaedah pembayaran. Anda memerlukan akaun baharu pada IP baharu tanpa sebarang pertindihan.

Berapa kerap saya boleh menyiarkan tanpa difleg?Satu iklan bagi

Satu iklan bagi setiap kategori setiap 48 jam di setiap bandar. Proksi membolehkan anda menyiarkan di berbilang bandar pada masa yang sama — setiap satu daripada IP tersendiri — tetapi dalam satu bandar, peraturan 48 jam tetap terpakai.

Adakah saya memerlukan proksi berbeza untuk pengikisan berbanding penyiaran?Jenis yang

Jenis yang berbeza, ya. Untuk pemantauan dan pengumpulan data, proksi pusat data mampu mengendalikan tugas ini — anda hanya membaca halaman awam. Untuk penyiaran dan pengurusan akaun, proksi ISP lebih selamat kerana julat pusat data disekat semasa log masuk dan penyerahan iklan.