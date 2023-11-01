بروكسي Craigslist

إذا كان الحظر على مستوى IP، نعم — بروكسي نظيف يعيدك إلى الموقع. لكن إذا كان الحظر على مستوى الحساب، فتغيير IP وحده لا يكفي. الحظر مرتبط بالحساب والبريد الإلكتروني ورقم الهاتف ووسيلة الدفع. ستحتاج إلى حساب جديد تمامًا على IP الجديد دون أي تداخل مع البيانات السابقة.