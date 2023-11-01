بروكسي حسب الدولة
اختر دولتك — كل موقع يعمل على ASN خاص بـ FineProxy مع تسعير ثابت وحركة مرور غير محدودة.
اختر
موقع البروكسي.
تصفّح مجموعات البروكسي حسب الدولة. كل وجهة تستخدم الخطط نفسها دون حساب الاستهلاك، والأدوات المشتركة، والتسليم الفوري في لوحة التحكم.
أنشئ خطة البروكسي.
ابنِ خطة تناسب عبء عملك بدقة. اختر نوع البروكسي والمواقع وحجم عناوين IP ومدة الفوترة ودعم UDP الاختياري—ويتحدّث السعر فورًا.
جارٍ تحميل الخطط الحالية…
يضيف 50% إلى سعر الخطة الأساسية. يعمل عبر SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — للألعاب وVoIP والبث.
أربع طرق لشراء البروكسي.
واحدة تناسب هذا العبء.
تستخدم جميع عناوين FineProxy بروتوكول IPv4. تظل بروكسيات مراكز البيانات والبروكسيات المخصصة وبروكسيات مزودي الإنترنت ثابتة طوال مدة الخطة، بينما تتغير البروكسيات الدوارة مع كل طلب. تشمل الخطط الثابتة حركة مرور غير محدودة. الخيار المميَّز يطابق حالة الاستخدام الأساسية لهذه الصفحة: باقة مركز بيانات.
|موصى به هناباقة مركز بياناتتُباع على دفعات، مشتركة
|مخصصشخصي، من عنوان IP واحد
|ISPعناوين مسجّلة لدى ISP وثابتة
|دوّارالفوترة بأرصدة API
|الأنسب
|البوتات والمراقبة على نطاق واسعللعمل دون حساب دائم.
|جلسات حساب طويلة الأمدعنوان واحد لكل ملف شخصي، تستخدمه وحدك.
|أهداف تقيّم ASNمسجّل لدى مزوّد خدمة إنترنت.
|جمع بيانات، لا حساباتالجلسة الثابتة يجب ألا تغيّر العنوان.
|الأشخاص لكل عنوان
|حتى 5السمعة تعتمد جزئياً على جيرانك.
|1 — أنتلا يستخدمه أحد غيرك طوال المدة.
|حتى 5
|مجمع مشترك
|ثقة المنصة
|قياسيASN مركز بيانات
|عالٍ — حصري
|عالٍ — مسجّل لدى ISP
|يختلف حسب المجمع
|السعر يبدأ من
|$12 / 100 IPs$0.12 لكل عنوان، شهريًا
|$12 / 100 IPsاشترِ ما تحتاجه بالضبط.
|$30 / 100 IPs$0.30 لكل عنوان، شهريًا
|$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
|الحد الأدنى للطلب
|100 عنوان IP
|1 IP
|100 عنوان IP
|2.5 مليون رصيد
|مدة العنوان
|ثابت طوال المدة
|ثابت طوال المدة
|ثابت طوال المدة
|يتغيّر مع كل طلب
|عرض النطاق الترددي
|غير محدود
|غير محدود
|غير محدود
|الأرصدةالفوترة لكل طلب، لا لكل غيغابايت.
|UDP / مكالمات صوتية
|إضافة اختيارية
|إضافة اختيارية
|إضافة اختيارية
|غير متاح
|البروتوكولات
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, SOCKS5
|المصادقة
|قائمة عناوين IP المسموح بهايمكن إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.
|قائمة عناوين IP المسموح بهايمكن إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.
|قائمة عناوين IP المسموح بهايمكن إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.
|مفتاح API
|اعرض الباقات
|اعرض باقات البروكسي المخصص
|اعرض باقات ISP
|اعرض الباقات
باقة مركز بيانات
تُباع على دفعات، مشتركة
البوتات والمراقبة على نطاق واسعللعمل دون حساب دائم.
حتى 5السمعة تعتمد جزئياً على جيرانك.
قياسيASN مركز بيانات
$12 / 100 IPs$0.12 لكل عنوان، شهريًا
100 عنوان IP
ثابت طوال المدة
غير محدود
إضافة اختيارية
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
قائمة عناوين IP المسموح بهايمكن إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.
مخصص
شخصي، من عنوان IP واحد
جلسات حساب طويلة الأمدعنوان واحد لكل ملف شخصي، تستخدمه وحدك.
1 — أنتلا يستخدمه أحد غيرك طوال المدة.
عالٍ — حصري
$12 / 100 IPsاشترِ ما تحتاجه بالضبط.
1 IP
ثابت طوال المدة
غير محدود
إضافة اختيارية
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
قائمة عناوين IP المسموح بهايمكن إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.
ISP
عناوين مسجّلة لدى ISP وثابتة
أهداف تقيّم ASNمسجّل لدى مزوّد خدمة إنترنت.
حتى 5
عالٍ — مسجّل لدى ISP
$30 / 100 IPs$0.30 لكل عنوان، شهريًا
100 عنوان IP
ثابت طوال المدة
غير محدود
إضافة اختيارية
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
قائمة عناوين IP المسموح بهايمكن إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.
دوّار
الفوترة بأرصدة API
جمع بيانات، لا حساباتالجلسة الثابتة يجب ألا تغيّر العنوان.
مجمع مشترك
يختلف حسب المجمع
$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
2.5 مليون رصيد
يتغيّر مع كل طلب
الأرصدةالفوترة لكل طلب، لا لكل غيغابايت.
غير متاح
HTTP, SOCKS5
مفتاح API
وكلاء لمدة 48 ساعة
أنشئ خطة تناسب مهمتك واختبر الوكلاء في العمل الفعلي. ادفع مقابل الإعداد المحدد لمدة 48 ساعة، ويُحتسب السعر أثناء الإعداد.
أبرز مواقع البروكسي
ثمانية مواقع بروكسي يختارها عملاء FineProxy أكثر من غيرها.
اتصل مرة واحدة.
ثم اسأل فحسب.
تشغّل FineProxy خادمًا أصليًا هو خادم MCP: الصق عنوان URL واحدًا في وكيلك ليحصل على 49 أداة من لوحة التحكم — الشراء، والتجديد، وتدوير IP، وقوائم عناوين IP المسموح بها، وتحليلات الاستخدام، والفواتير، والدعم. العمليات نفسها متاحة عبر REST API إذا كنت تفضّل كتابة الاستدعاءات بنفسك.
ثم يكفي أن تقول
- اشترِ 100 عنوان IP لمركز بيانات في الدولة المحددة وأضِف 203.0.113.7 إلى قائمة عناوين IP المسموح بها
- اعرض معدل نجاح اليوم عبر مواقع البروكسي الخاصة بي
- جدّد كل خدمة تنتهي هذا الأسبوع، بأقل من $200
- دوِّر عناوين IP عندما يكون التحديث التالي مجانياً
- صدّر أحدث قائمة بروكسي بصيغة JSON
{
"mcpServers": {
"fineproxy": {
"url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
"headers": {
"Authorization": "Bearer fb_live_••••"
}
}
}
}
أعد تشغيل Claude بعد حفظ الإعداد. ستظهر أدوات FineProxy الـ 49 بعد ذلك في قائمة الأدوات المتاحة.
ما لن يفعله الوكيل — مهما طلبت
إنفاق أموالك
ست أدوات تمسّ الرصيد وجميعها تحتاج
wallet:spend. احذفها من المفتاح فيستطيع الوكيل تشغيل كل ما عدا ذلك.
دفع أكثر من السعر المعروض
يحمل كل شراء القيمة
expected_total_cents من عرض السعر. أي انحراف ولو بسنت واحد يرفض الطلب دون أي خصم.
إلغاء متسرّع
الأداتان غير القابلتين للتراجع ترفضان التشغيل دون
confirm=true. لا يمكن أن يحدث الإنهاء كأثر جانبي.
تحصيلك مرتين
استدعاءات الدفع تتطلّب
idempotency_key. إعادة المحاولة بعد انتهاء المهلة تسوي الرسوم نفسها، لا رسوماً ثانية.
إعداد يدوي
اختر نظام التشغيل أو المتصفح أو تطبيق البروكسي للحصول على دليل إعداد خطوة بخطوة.
الأنظمة
المتصفحات
التطبيقات
مصمَّم للسرعة.
حركة المرور بلا حد.
حافظت FineProxy على سرعة تصل إلى 500 Mbps في اختباراتنا القياسية على خوادم بعيدة. وفي أحمال استخراج بيانات الويب كان سقف الأداء عادةً حد المعدل لدى الموقع المستهدف—لا البروكسي.
طريقة الاختبار: 1,973,500 محاولة اتصال بالإضافة إلى تشغيل متزامن يصل إلى 96 خيطاً عبر عنوان بروكسي واحد.
500 Mbps
لكل بروكسي في اختبارات الخادم البعيد القياسية
99.97%
من الاتصالات أُنشئت عبر 1,973,500 طلباً
96
خيوط متزامنة على عنوان IP واحد دون تدهور
0
حدود عرض النطاق — حركة مرور غير محدودة في كل خطة
AMD EPYC مخصص
خوادم نملكها، بلا جيران VPS مشتركة تتنافس على المنفذ.
شبكات فرعية مملوكة
عناوين IP من نطاقات نملكها بأنفسنا، وليست معاد بيعها من مزوّد آخر.
وصلة صاعدة 80 Gbps
هامش سعة لكل خادم—وليس وعدًا لجلسة بروكسي واحدة.
Tier III / IV
مراكز بيانات بطاقة وتبريد احتياطيين في جميع مواقعنا.
يعتمد معدل النقل الفعلي على المسار والوجهة وظروف الشبكة وعلى إعداد جهاز المستخدم وأدائه. وصل حاسوب محمول على اتصال منزلي بسرعة 500 Mbps إلى نحو 468 Mbps عمليًا، بينما بلغت الخوادم البعيدة حتى 500 Mbps في الاختبارات القياسية. وفي اختبارات استثنائية من خوادم عالية الأداء مضبوطة بشكل صحيح في أوروبا والولايات المتحدة وصل معدل النقل إلى 700 Mbps؛ وهذا ليس نتيجة نمطية لكل جلسة.
كل ادّعاء في هذه الصفحة، بعبارات الآخرين.
ملاحظات عملاء مختارة من مجمع تقييمات موثّق واحد، مع رابط إلى مصدرها الأصلي.
المواقع والمخزون
أستخدم خدمة الوكيل FineProxy منذ عدة أشهر وأنا راضٍ جدًا عنها. سرعة الاتصال العالية والحماية الموثوقة للبيانات ومجموعة واسعة من المواقع تجعلها أداة ممتازة للعمل على الإنترنت. أنا أوصي به!
لقد استخدمت FineProxy لفترة طويلة، وكان رائعًا! الخدمة سريعة وموثوقة ولديها الكثير من IPs للاختيار من بينها. سواء كان ذلك من أجل الخصوصية أو الوصول إلى مواد المحتوى من مناطق مميزة، فقد جلب FineProxy باستمرار.
السرعة تحت الحمل
هذا حقًا أحد أفضل الوكلاء الذين استخدمتهم. إنه مستقر، ودعم العملاء في محله والسعر في المتناول حقًا. بالتأكيد سوف تستمر في استخدامها!
لقد كنت أستخدم وكلاء الخدمة منذ بداية هذا العام. أعجبني استقرار الخدمة. خلال فترة الاستخدام لم يكن هناك سقوط كبير أو مشاكل فنية. ميزة أخرى هي أن هناك فرصة للدفع بالعملات المشفرة.
حركة المرور بلا حد
نستخدم FineProxy منذ عامين. النطاق الترددي غير المحدود والاتصال رائعان ومستقران بكل بساطة. أوصي بها بشدة.
وكلاء أوروبيون بأسعار معقولة جدًا. أعتقد أنه مزود الوكيل الوحيد الذي ظل وفياً للإنترنت المجاني والآمن. بينما يتقاضى الآخرون رسومًا مقابل GB أو حتى لكل طلب، لا يزال هؤلاء الأشخاص يقدمون خطط نطاق ترددي غير محدودة.
ما مدى اتساع شبكة البروكسي لديكم؟شبكتنا للبروكسي
تُعدّ شبكة البروكسي الخاصة بنا من أكبر الشبكات وأكثرها موثوقية على مستوى العالم. نمتلك ونُدير جميع البنية التحتية ونطاقات IP بالكامل في FineProxy — ولا نعيد بيع أجهزة أو خدمات أطراف ثالثة. نوفّر بروكسيات مخصصة في العديد من الدول مع استهداف على مستوى الدولة فقط (بدون استهداف على مستوى المدينة أو ASN في هذه الباقة).
ما الدول المتاحة، وكيف يتم التعامل مع الاستهداف الجغرافي؟جميع الدول المدعومة
تسرد هذه الصفحة جميع الدول المدعومة. نوفر بروكسيات مركز البيانات في كل دولة مدرجة. الاستهداف في هذا النوع من المنتجات يكون على مستوى الدولة؛ ولا يتوفر استهداف على مستوى المدينة أو ASN هنا.
كيف يمكنني البدء باستخدام خدمتكم؟تجربة أو شراء
لديك خياران سريعان: احصل على تجربة مجانية بدون انتظار، أو اشترِ باقة بتفعيل فوري — بروكسياتك جاهزة للاستخدام مباشرة بعد الدفع. ستحصل على لوحة تحكم واضحة، وإعداد سريع، ودعم فني متجاوب في كلتا الحالتين.
ما الذي يميّز FineProxy عن غيره؟بنية مملوكة بالكامل
بنية تحتية مملوكة بالكامل: نُشغّل أجهزتنا الخاصة ونطاقات IP الخاصة بنا — بدون إعادة بيع من أطراف ثالثة. أداء حوسبي عالٍ: خوادم مخصصة تعمل بمعالجات AMD الحديثة لضمان إنتاجية مستقرة بزمن استجابة منخفض. مجموعات IP ثابتة كبيرة: استهداف على مستوى الدولة عبر نطاقات IPv4 واسعة مملوكة لنا بالكامل. حركة مرور غير محدودة فعلياً: بدون رسوم لكل جيجابايت أو حدود مخفية. تجهيزات مخصصة حسب الطلب: يمكننا توفير شبكات فرعية مخصصة، ومعدات معزولة، وتوجيه مخصص لكل عميل.
كيف تضمنون نجاح عملائكم؟نحدد المزيج المناسب
نبدأ بتحديد المزيج الأمثل من بروكسيات مركز البيانات/ISP الثابتة أو المجموعات المتناوبة بما يناسب حالتك، ثم نُفعّلها فوراً على أجهزتنا الخاصة ونطاقات IP المملوكة لنا. تحصل على نطاق ترددي غير محدود، واستهداف على مستوى الدولة، ومصادقة مرنة (قائمة IP مسموح بها أو اسم مستخدم/كلمة مرور)، ولوحة تحكم سهلة الاستخدام وREST API، ووقت تشغيل يتجاوز 99.9%. يساعدك مهندسونا في التفاصيل التي تُبقي سير العمل مستقراً — مثل ضبط معدل الطلبات، والتعامل مع الموافقات وملفات تعريف الارتباط، واستراتيجية الجلسات — لتعمل عمليات جمع البيانات بسلاسة. إذا احتجت المزيد، يمكننا تخصيص شبكات فرعية أو أجهزة معزولة، ومراقبة التوجيه وتحسينه، وإجراء تبديل لعناوين IP المؤهلة، وكل ذلك مدعوم بدعم فني سريع عبر نظام التذاكر.
ما أنواع البروكسيات التي يمكنني شراؤها لكل دولة؟خياران ثابتان
خياران ثابتان: مركز البيانات IPv4 و— حيثما توفر — Static ISP (سكني ثابت) IPv4. كلاهما ثابت ويُسعَّر لكل IP. البروكسيات المتناوبة منتج منفصل ولا تُباع في هذه الصفحة.
ما القيود المفروضة على استخدام البروكسي؟حركة غير محدودة
حركة المرور غير محدودة، لكن لكل خطة حدود للاتصالات المتزامنة ومعدل الاتصال لحماية استقرار الشبكة لك وللعملاء الآخرين. نحن خدمة قانونية ومتوافقة: منافذ البريد الإلكتروني محظورة (مثل 25/465/587/110/143/993/995)، والمواقع الحكومية غير متاحة عبر بروكسياتنا. يجب أن يتوافق الاستخدام مع القوانين المعمول بها وشروط كل موقع؛ والأنشطة مثل الرسائل المزعجة، وحشو بيانات الاعتماد، وفحص المنافذ، وتوزيع البرمجيات الخبيثة، أو أي إساءة استخدام أخرى محظورة. في حال تجاوز حدود الخطة أو اكتشاف أنماط استخدام مسيئة، قد نقوم بتقييد أو تعليق نقاط النهاية المخالفة للحفاظ على استقرار المنصة.
ما البروتوكولات وطرق المصادقة المدعومة؟HTTP/HTTPS وSOCKS5
HTTP/HTTPS و SOCKS5 (مع دعم اختياري لـ UDP). بروتوكول SOCKS4 مدعوم (بدون مصادقة). تتوفر عدة منافذ قياسية تعمل بالتوازي. يُشترط إضافة IP المصدر إلى القائمة المسموح بها، ويمكنك أيضًا تفعيل المصادقة باسم المستخدم وكلمة المرور. يُسمح بإضافة حتى 5 عناوين IP مصدر.
كيف تضمنون موثوقية بمستوى شركات الاتصالات؟أجهزة مملوكة بالكامل
بنيتنا التحتية بالكامل مبنية ومملوكة لشركتنا — لا نستأجر خوادم أو عناوين IP من أطراف ثالثة. كل بروكسي يعمل على أجهزة AMD بمواصفات مؤسسية مع اتصال احتياطي متعدد، وموازنة أحمال ذكية، وتجاوز تلقائي للأعطال لضمان عدم التوقف. تضمن المراقبة المستمرة على مدار الساعة أداءً مستقراً وتعافياً سريعاً حتى تحت الأحمال الثقيلة.
كيف يتم تنظيم الخطط؟ وهل حركة البيانات غير محدودة؟تسعير لكل IP
التسعير لكل IP مع حركة بيانات غير محدودة (بدون رسوم على حجم الاستهلاك). المدة الافتراضية شهرية، مع خيارات دفع مسبق تصل إلى سنة كاملة؛ ويحصل التجديد على خصم 20%. عملة الفوترة: USD.