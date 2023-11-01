بروكسي حسب الدولة

نبدأ بتحديد المزيج الأمثل من بروكسيات مركز البيانات/ISP الثابتة أو المجموعات المتناوبة بما يناسب حالتك، ثم نُفعّلها فوراً على أجهزتنا الخاصة ونطاقات IP المملوكة لنا. تحصل على نطاق ترددي غير محدود، واستهداف على مستوى الدولة، ومصادقة مرنة (قائمة IP مسموح بها أو اسم مستخدم/كلمة مرور)، ولوحة تحكم سهلة الاستخدام وREST API، ووقت تشغيل يتجاوز 99.9%. يساعدك مهندسونا في التفاصيل التي تُبقي سير العمل مستقراً — مثل ضبط معدل الطلبات، والتعامل مع الموافقات وملفات تعريف الارتباط، واستراتيجية الجلسات — لتعمل عمليات جمع البيانات بسلاسة. إذا احتجت المزيد، يمكننا تخصيص شبكات فرعية أو أجهزة معزولة، ومراقبة التوجيه وتحسينه، وإجراء تبديل لعناوين IP المؤهلة، وكل ذلك مدعوم بدعم فني سريع عبر نظام التذاكر.