NOVINKA! |Jedno volání API, čistá data zpět. Žádné scrapery nejsou potřeba.Získejte 10,000 tokenů zdarma →

Proxy podle země

Vyberte si zemi — každá lokalita běží na vlastním ASN od FineProxy’s s paušální cenou a neomezeným provozem.

Nakonfigurujte tarif →Proxy na 48 hodin
NeomezenýBez poplatků za GB
AMD EPYCServerový hardware nejnovější generace
Až 80 GbpsUplink na server
REST + MCPZřizování a správa přes API

Vyberte si
lokalitu proxy.

Procházejte proxy pooly podle zemí. Každá destinace využívá stejné tarify bez omezení přenosu dat, společné nástroje a okamžité doručení v dashboardu.

AustrálieAU proxy serveryKanadaCA proxy serveryČínaCN proxy serveryFrancieFR proxy serveryNěmeckoDE proxy serveryIndieIN proxy serveryIzraelIL proxy serveryNizozemskoNL proxy serveryPákistánPK proxy serveryPolskoPL proxy serveryRuskoRU proxy serverySeychelySC proxy serveryŠpanělskoES proxy serveryTureckoTR proxy serveryUkrajinaUA proxy serverySpojené královstvíGB proxy serverySpojené státyUS proxy servery

Sestavte si tarif proxy.

Sestavte plán přesně podle své zátěže. Zvolte typ proxy, lokality, počet IP, fakturační období a volitelnou podporu UDP — cena se aktualizuje okamžitě.

ZeměPočet IP
Podpora UDP
Vypnuto

Navýší základní cenu tarifu o 50%. Funguje přes SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — pro hry, VoIP a streaming.

Více zemí v jednom balíčku, další IP na whitelistu nebo více připojení?Nastavit v ovládacím panelu

Čtyři způsoby, jak koupit proxy.
Jeden se hodí pro tuto zátěž.

Všechny adresy FineProxy používají IPv4. Datacentrové, vyhrazené a ISP proxy zůstávají statické po celou dobu tarifu; rotační proxy se mění při každém požadavku. Statické tarify zahrnují neomezený přenos dat. Zvýrazněná možnost odpovídá hlavnímu použití této stránky: Datacentrový balíček.

Doporučeno zdeDatacentrový balíčekProdáváno v blocích, sdílenéVyhrazenéSoukromé, už od jedné IPISPStatické adresy registrované u ISPRotujícíFakturace v API kreditech
Nejlepší proBoty a monitoring ve velkém objemuPro práci bez trvalého účtu.Dlouhodobé relace účtůJedna adresa na profil, kterou používáte jen vy.Cíle, které posuzují ASNRegistrované u poskytovatele internetu.Sběr dat, ne účtyTrvalá relace by neměla měnit adresu.
Uživatelé na adresuAž 5Reputace částečně závisí na vašich sousedech.1 — vyPo celou dobu ho nepoužívá nikdo jiný.Až 5Sdílený pool
Důvěryhodnost platformyStandardníDatacentrové ASNVysoká — exkluzivníVysoká — registrované u ISPLiší se podle poolu
Cena od$12 / 100 IPs$0.12 za adresu, měsíčně$12 / 100 IPsKupte přesně to, co potřebujete.$30 / 100 IPs$0.30 za adresu, měsíčně$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Minimální objednávka100 IP1 IP100 IP2.5M kreditů
Doba držení adresyStatické po dobu tarifuStatické po dobu tarifuStatické po dobu tarifuMění se s každým požadavkem
Přenos datNeomezenýNeomezenýNeomezenýKredityFakturace za požadavek, ne za gigabajt.
UDP / hlasové hovoryVolitelný doplněkVolitelný doplněkVolitelný doplněkNení k dispozici
ProtokolyHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
AutentizaceSeznam povolených IP adresLze přidat přihlašovací jméno a heslo.Seznam povolených IP adresLze přidat přihlašovací jméno a heslo.Seznam povolených IP adresLze přidat přihlašovací jméno a heslo.API klíč
Zobrazit plányZobrazit vyhrazené plányZobrazit plány ISPZobrazit plány
Doporučeno zde

Datacentrový balíček

Prodáváno v blocích, sdílené

Nejlepší pro

Boty a monitoring ve velkém objemuPro práci bez trvalého účtu.

Uživatelé na adresu

Až 5Reputace částečně závisí na vašich sousedech.

Důvěryhodnost platformy

StandardníDatacentrové ASN

Cena od

$12 / 100 IPs$0.12 za adresu, měsíčně

Minimální objednávka

100 IP

Doba držení adresy

Statické po dobu tarifu

Přenos dat

Neomezený

UDP / hlasové hovory

Volitelný doplněk

Protokoly

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentizace

Seznam povolených IP adresLze přidat přihlašovací jméno a heslo.

Zobrazit plány

Vyhrazené

Soukromé, už od jedné IP

Nejlepší pro

Dlouhodobé relace účtůJedna adresa na profil, kterou používáte jen vy.

Uživatelé na adresu

1 — vyPo celou dobu ho nepoužívá nikdo jiný.

Důvěryhodnost platformy

Vysoká — exkluzivní

Cena od

$12 / 100 IPsKupte přesně to, co potřebujete.

Minimální objednávka

1 IP

Doba držení adresy

Statické po dobu tarifu

Přenos dat

Neomezený

UDP / hlasové hovory

Volitelný doplněk

Protokoly

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentizace

Seznam povolených IP adresLze přidat přihlašovací jméno a heslo.

Zobrazit vyhrazené plány

ISP

Statické adresy registrované u ISP

Nejlepší pro

Cíle, které posuzují ASNRegistrované u poskytovatele internetu.

Uživatelé na adresu

Až 5

Důvěryhodnost platformy

Vysoká — registrované u ISP

Cena od

$30 / 100 IPs$0.30 za adresu, měsíčně

Minimální objednávka

100 IP

Doba držení adresy

Statické po dobu tarifu

Přenos dat

Neomezený

UDP / hlasové hovory

Volitelný doplněk

Protokoly

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentizace

Seznam povolených IP adresLze přidat přihlašovací jméno a heslo.

Zobrazit plány ISP

Rotující

Fakturace v API kreditech

Nejlepší pro

Sběr dat, ne účtyTrvalá relace by neměla měnit adresu.

Uživatelé na adresu

Sdílený pool

Důvěryhodnost platformy

Liší se podle poolu

Cena od

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Minimální objednávka

2.5M kreditů

Doba držení adresy

Mění se s každým požadavkem

Přenos dat

KredityFakturace za požadavek, ne za gigabajt.

UDP / hlasové hovory

Není k dispozici

Protokoly

HTTP, SOCKS5

Autentizace

API klíč

Zobrazit plány

Proxy na 48 hodin

Sestavte si tarif pro svůj úkol a vyzkoušejte proxy v reálném provozu. Zaplaťte za vybranou konfiguraci na 48 hodin — cena se vypočítá během nastavení.

Proxy na 48 hodin

Nejžádanější lokality proxy

Osm lokalit proxy, které zákazníci FineProxy volí nejčastěji.

Zobrazit všechny lokality

Připojte se jednou.
Pak se jen zeptejte.

FineProxy provozuje nativní MCP server: vložte jednu URL do svého agenta a získá 49 nástrojů kabinetu — nákupy, obnovení, rotaci IP, seznamy povolených IP, analytiku využití, faktury a podporu. Stejné operace jsou k dispozici prostřednictvím REST API pokud byste raději volání psali sami.

Pak jen řekněte

  • Kupte 100 datacentrových IP ve vybrané zemi a přidejte 203.0.113.7 do seznamu povolených IP adres
  • Zobrazte dnešní úspěšnost napříč mými lokalitami proxy
  • Obnovte všechny služby, které vyprší tento týden, do $200
  • Rotujte mé IP, až bude další obnova zdarma
  • Exportujte nejnovější seznam proxy jako JSON
Zjistit více Vytvořit API klíč
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Po uložení konfigurace Claude restartujte. 49 nástrojů FineProxy se pak zobrazí v seznamu dostupných nástrojů.

Co agent neudělá — ať požádáte o cokoli

Utratit vaše peníze

Šest nástrojů sahá na zůstatek a všech šest vyžaduje wallet:spend. Pokud tento rozsah v klíči vynecháte, agent zvládne všechno ostatní.

Zaplatit víc, než je v nabídce

Každý nákup nese expected_total_cents z nabídky. Odchylka i o jeden cent volání zamítne a nic se nenaúčtuje.

Zrušit bez potvrzení

Dva nevratné nástroje se bez confirm=true nespustí. Ukončení nemůže nastat jako vedlejší efekt.

Naúčtovat vám dvakrát

Platební volání vyžadují idempotency_key. Opakování po vypršení limitu dokončí stejnou platbu, ne druhou.

MCP: 49 nástrojů · 9 oprávněníJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · bezstavovýREST API: 49 operací · OpenAPI 3.1

Ruční nastavení

Vyberte operační systém, prohlížeč nebo proxy aplikaci a zobrazte si průvodce nastavením krok za krokem.

VŠECHNY INTEGRACE

Systémy

Prohlížeče

Aplikace

Navrženo pro rychlost.
Provoz se nikdy neměří.

FineProxy v našich standardních testech na vzdáleném serveru dosahoval až 500 Mbps. Při sběru dat byl stropem obvykle rate limit cílového webu — ne proxy.

Metoda testu: 1,973,500 pokusů o připojení plus souběžné běhy až 96 vláken přes jednu proxy IP.

500 Mbps

na proxy ve standardních testech ze vzdáleného serveru

99.97%

navázaných spojení z 1,973,500 požadavků

96

souběžných vláken na jedné IP bez zhoršení výkonu

0

limity přenosu dat — neomezený provoz v každém plánu

Vyhrazené AMD EPYC

Naše vlastní servery, bez sousedů na sdíleném VPS, kteří by soutěžili o port.

Vlastní podsítě

IP pocházejí z rozsahů, které držíme sami — ne z přeprodeje od jiného poskytovatele.

Uplink 80 Gbps

Rezerva kapacity na server — ne příslib pro jednu proxy relaci.

Tier III / IV

Datová centra s redundantním napájením a chlazením na všech našich lokalitách.

Poznámky k testu

Skutečná propustnost závisí na trase, cíli, stavu sítě a na konfiguraci i výkonu zařízení uživatele. Notebook na domácím připojení 500 Mbps v praxi dosáhl přibližně 468 Mbps, zatímco vzdálené servery ve standardních testech dosáhly až 500 Mbps. Ve výjimečných testech ze správně nakonfigurovaných vysoce výkonných serverů v Evropě a USA propustnost dosáhla až 700 Mbps; to není typický výsledek jedné relace.

Každé tvrzení na této stránce, slovy někoho jiného.

Relevantní zpětná vazba zákazníků, vybraná z jednoho ověřeného poolu recenzí a propojená s původním zdrojem.

2011poskytujeme proxy od

Lokality a zásoby

Používám proxy služby FineProxy už několik měsíců a jsem s ní velmi spokojený. Vysoká rychlost připojení, spolehlivá ochrana dat a široké možnosti umístění ji činí vynikajícím nástrojem pro práci na internetu. Doporučuji to!

RobertSaasHub, Minulý rokPřeloženo z angličtinyZdroj

Používám FineProxy už dlouho a bylo to skvělé! Služba je rychlá, spolehlivá a nabízí spoustu IP adres k výběru. Ať už jde o soukromí nebo o přístup k obsahu z různých regionů, FineProxy vždy dodával.

BrilliantcompanyInterní platforma FineProxyPřeloženo z angličtinyZdroj

Rychlost pod zátěží

Je to opravdu jeden z nejlepších proxy serverů, co jsem kdy použil. Je stabilní, zákaznická obsluha je na dobré úrovni a cena je opravdu přijatelná. Rozhodně je budu používat i nadále!

yntoygwrldNorton Safe Web, LetosPřeloženo z angličtinyZdroj

Už od začátku roku používám proxy služby. Líbila se mi stabilita služby. Během provozu nebyl žádný závažný pokles nebo technický problém. Další výhodou je možnost platby v kryptoměnách.

ChrisDieg, Minulý rokPřeloženo z angličtinyZdroj

Provoz se neměří

FineProxy používáme už dva roky. Neomezená šířka pásma a připojení jsou jednoduše úžasné a stabilní. Vřele doporučuji.

David RhodesTrustpilot, Před více než 2 letyPřeloženo z angličtinyZdroj

Velmi dostupné evropské proxy. Myslím, že je to jediný proxy poskytovatel, který zůstává věrný svobodnému a bezpečnému internetu. Zatímco jiní účtují za GB nebo dokonce na požadavek, oni stále nabízejí plány s neomezenou kapacitou.

NemanjaDieg, LetosPřeloženo z angličtinyZdroj

Recenze citujeme v plném znění. Pokud zákazník zmínil něco, na co jsme mohli odpovědět, zobrazujeme spolu s recenzí i naši odpověď z původní platformy.

Všechny recenze zákazníků
Jak rozsáhlá je vaše proxy síť?Vlastní infrastruktura

Naše proxy síť patří mezi největší a nejspolehlivější na světě. Veškerou infrastrukturu a IP rozsahy vlastní a provozuje výhradně FineProxy – neprodáváme zařízení třetích stran. Nabízíme dedikované proxy v mnoha zemích s cílením na úrovni států (bez cílení na města či ASN v této produktové řadě).

Které země jsou k dispozici a jak funguje geografické cílení?Cílení na zemi

Na této stránce najdete seznam všech podporovaných zemí. V každé uvedené zemi nabízíme datacenter proxy. Cílení u této produktové řady je na úrovni země; cílení na město nebo ASN zde není k dispozici.

Jak mohu začít využívat vaše služby?Test nebo nákup

Máte dvě rychlé možnosti: vyzkoušejte bezplatný test bez čekání, nebo si zakupte tarif s okamžitou aktivací – proxy budou připraveny ihned po platbě. V obou případech získáte přehledný dashboard, rychlé nastavení a pohotovou podporu.

Čím je FineProxy výjimečný?Plně vlastněná infrastruktura

Plně vlastněná infrastruktura: Provozujeme vlastní hardware a IP rozsahy — žádný přeprodej od třetích stran. Vysoký výpočetní výkon: Dedikované servery s moderními procesory AMD pro stabilní propustnost s nízkou latencí. Rozsáhlé pooly statických IP: Cílení na úrovni zemí napříč rozsáhlými vlastními IPv4 rozsahy. Skutečně neomezený provoz: Žádné poplatky za GB ani skryté limity. Řešení na míru na vyžádání: Jsme schopni zajistit dedikované subnety, izolovaný hardware a směrování přizpůsobené jednotlivým klientům.

Jak zajišťujete úspěch svých klientů?Nejdřív návrh

Nejprve navrhneme optimální kombinaci statických datacenter/ISP proxy nebo rotujících poolů pro váš konkrétní případ použití a poté je okamžitě aktivujeme na vlastním hardwaru a vlastních IP rozsazích. K dispozici máte neomezený objem dat, cílení na úrovni zemí, flexibilní autentizaci (IP allowlisting nebo uživatelské jméno/heslo), přehledný dashboard a REST API a dostupnost 99,9 %+. Naši inženýři vám pomohou s detaily, které udržují datové pipelines stabilní — pacing požadavků, správa souhlasů/cookies a strategie sessions — aby sběr dat probíhal hladce. Pokud potřebujete více, dokážeme zajistit dedikované subnety nebo izolovaný hardware, monitorovat a ladit směrování a provádět oprávněné výměny IP, to vše s rychlou podporou prostřednictvím ticketového systému.

Jaké typy proxy si mohu zakoupit pro jednotlivé země?Dvě statické varianty

Dvě statické varianty: Datacenter IPv4 a — tam, kde jsou dostupné — Statické ISP (static-residential) IPv4. Obě varianty jsou statické a účtují se za IP adresu. Rotující proxy jsou samostatný produkt a na této stránce se neprodávají.

Jaká omezení máte pro používání proxy?Neomezený provoz

Objem přenesených dat je neomezený, ale každý plán má limity na souběžné připojení a rychlost spojení, které chrání stabilitu sítě pro vás i ostatní zákazníky. Jsme legální služba s plnou shodou s předpisy: e-mailové porty jsou blokovány (např. 25/465/587/110/143/993/995) a vládní webové stránky nejsou přes naše proxy přístupné. Používání musí být v souladu s platnými zákony a podmínkami každého webu; aktivity jako spam, credential stuffing, skenování portů, distribuce malwaru nebo jiné zneužití jsou zakázány. Při překročení limitů tarifu nebo detekci škodlivých vzorců můžeme příslušné endpointy omezit nebo pozastavit, abychom zachovali stabilitu platformy.

Jaké protokoly a metody autentizace jsou podporovány?HTTP/HTTPS a SOCKS5

HTTP/HTTPS a SOCKS5 (s volitelným UDP). SOCKS4 je podporován (bez autentizace). K dispozici je paralelně více standardních portů. IP allowlisting je povinný; můžete si také aktivovat autentizaci uživatelským jménem a heslem. Povolit je možné až 5 zdrojových IP adres.

Jak zajišťujete spolehlivost na úrovni operátora?Vlastní infrastruktura

Celá naše infrastruktura je vybudovaná a vlastněná naší společností — nepronajímáme servery ani IP adresy od třetích stran. Každá proxy běží na enterprise hardwaru AMD s redundantním připojením, inteligentním load balancingem a automatickým failoverem eliminujícím výpadky. Nepřetržitý monitoring 24/7 zajišťuje stabilní výkon a rychlou obnovu i při vysoké zátěži.

Jak jsou strukturovány tarify? Je objem dat neomezený?Cena za IP

Ceny jsou účtovány za IP adresu s neomezeným objemem dat (bez poplatků za GB). Výchozí období je měsíční, s možností předplatného až na jeden rok; při prodloužení získáte slevu 20 %. Měna fakturace: USD.