Proxy podle země
Vyberte si zemi — každá lokalita běží na vlastním ASN od FineProxy’s s paušální cenou a neomezeným provozem.
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Procházejte proxy pooly podle zemí. Každá destinace využívá stejné tarify bez omezení přenosu dat, společné nástroje a okamžité doručení v dashboardu.
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Navýší základní cenu tarifu o 50%. Funguje přes SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — pro hry, VoIP a streaming.
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Všechny adresy FineProxy používají IPv4. Datacentrové, vyhrazené a ISP proxy zůstávají statické po celou dobu tarifu; rotační proxy se mění při každém požadavku. Statické tarify zahrnují neomezený přenos dat. Zvýrazněná možnost odpovídá hlavnímu použití této stránky: Datacentrový balíček.
|Doporučeno zdeDatacentrový balíčekProdáváno v blocích, sdílené
|VyhrazenéSoukromé, už od jedné IP
|ISPStatické adresy registrované u ISP
|RotujícíFakturace v API kreditech
|Nejlepší pro
|Boty a monitoring ve velkém objemuPro práci bez trvalého účtu.
|Dlouhodobé relace účtůJedna adresa na profil, kterou používáte jen vy.
|Cíle, které posuzují ASNRegistrované u poskytovatele internetu.
|Sběr dat, ne účtyTrvalá relace by neměla měnit adresu.
|Uživatelé na adresu
|Až 5Reputace částečně závisí na vašich sousedech.
|1 — vyPo celou dobu ho nepoužívá nikdo jiný.
|Až 5
|Sdílený pool
|Důvěryhodnost platformy
|StandardníDatacentrové ASN
|Vysoká — exkluzivní
|Vysoká — registrované u ISP
|Liší se podle poolu
|Cena od
|$12 / 100 IPs$0.12 za adresu, měsíčně
|$12 / 100 IPsKupte přesně to, co potřebujete.
|$30 / 100 IPs$0.30 za adresu, měsíčně
|$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
|Minimální objednávka
|100 IP
|1 IP
|100 IP
|2.5M kreditů
|Doba držení adresy
|Statické po dobu tarifu
|Statické po dobu tarifu
|Statické po dobu tarifu
|Mění se s každým požadavkem
|Přenos dat
|Neomezený
|Neomezený
|Neomezený
|KredityFakturace za požadavek, ne za gigabajt.
|UDP / hlasové hovory
|Volitelný doplněk
|Volitelný doplněk
|Volitelný doplněk
|Není k dispozici
|Protokoly
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, SOCKS5
|Autentizace
|Seznam povolených IP adresLze přidat přihlašovací jméno a heslo.
|Seznam povolených IP adresLze přidat přihlašovací jméno a heslo.
|Seznam povolených IP adresLze přidat přihlašovací jméno a heslo.
|API klíč
|Zobrazit plány
|Zobrazit vyhrazené plány
|Zobrazit plány ISP
|Zobrazit plány
Datacentrový balíček
Prodáváno v blocích, sdílené
Boty a monitoring ve velkém objemuPro práci bez trvalého účtu.
Až 5Reputace částečně závisí na vašich sousedech.
StandardníDatacentrové ASN
$12 / 100 IPs$0.12 za adresu, měsíčně
100 IP
Statické po dobu tarifu
Neomezený
Volitelný doplněk
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Seznam povolených IP adresLze přidat přihlašovací jméno a heslo.
Vyhrazené
Soukromé, už od jedné IP
Dlouhodobé relace účtůJedna adresa na profil, kterou používáte jen vy.
1 — vyPo celou dobu ho nepoužívá nikdo jiný.
Vysoká — exkluzivní
$12 / 100 IPsKupte přesně to, co potřebujete.
1 IP
Statické po dobu tarifu
Neomezený
Volitelný doplněk
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Seznam povolených IP adresLze přidat přihlašovací jméno a heslo.
ISP
Statické adresy registrované u ISP
Cíle, které posuzují ASNRegistrované u poskytovatele internetu.
Až 5
Vysoká — registrované u ISP
$30 / 100 IPs$0.30 za adresu, měsíčně
100 IP
Statické po dobu tarifu
Neomezený
Volitelný doplněk
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Seznam povolených IP adresLze přidat přihlašovací jméno a heslo.
Rotující
Fakturace v API kreditech
Sběr dat, ne účtyTrvalá relace by neměla měnit adresu.
Sdílený pool
Liší se podle poolu
$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
2.5M kreditů
Mění se s každým požadavkem
KredityFakturace za požadavek, ne za gigabajt.
Není k dispozici
HTTP, SOCKS5
API klíč
Proxy na 48 hodin
Sestavte si tarif pro svůj úkol a vyzkoušejte proxy v reálném provozu. Zaplaťte za vybranou konfiguraci na 48 hodin — cena se vypočítá během nastavení.
Nejžádanější lokality proxy
Osm lokalit proxy, které zákazníci FineProxy volí nejčastěji.
Připojte se jednou.
Pak se jen zeptejte.
FineProxy provozuje nativní MCP server: vložte jednu URL do svého agenta a získá 49 nástrojů kabinetu — nákupy, obnovení, rotaci IP, seznamy povolených IP, analytiku využití, faktury a podporu. Stejné operace jsou k dispozici prostřednictvím REST API pokud byste raději volání psali sami.
Pak jen řekněte
- Kupte 100 datacentrových IP ve vybrané zemi a přidejte 203.0.113.7 do seznamu povolených IP adres
- Zobrazte dnešní úspěšnost napříč mými lokalitami proxy
- Obnovte všechny služby, které vyprší tento týden, do $200
- Rotujte mé IP, až bude další obnova zdarma
- Exportujte nejnovější seznam proxy jako JSON
{
"mcpServers": {
"fineproxy": {
"url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
"headers": {
"Authorization": "Bearer fb_live_••••"
}
}
}
}
Po uložení konfigurace Claude restartujte. 49 nástrojů FineProxy se pak zobrazí v seznamu dostupných nástrojů.
Co agent neudělá — ať požádáte o cokoli
Utratit vaše peníze
Šest nástrojů sahá na zůstatek a všech šest vyžaduje
wallet:spend. Pokud tento rozsah v klíči vynecháte, agent zvládne všechno ostatní.
Zaplatit víc, než je v nabídce
Každý nákup nese
expected_total_cents z nabídky. Odchylka i o jeden cent volání zamítne a nic se nenaúčtuje.
Zrušit bez potvrzení
Dva nevratné nástroje se bez
confirm=true nespustí. Ukončení nemůže nastat jako vedlejší efekt.
Naúčtovat vám dvakrát
Platební volání vyžadují
idempotency_key. Opakování po vypršení limitu dokončí stejnou platbu, ne druhou.
Ruční nastavení
Vyberte operační systém, prohlížeč nebo proxy aplikaci a zobrazte si průvodce nastavením krok za krokem.
Systémy
Prohlížeče
Aplikace
Navrženo pro rychlost.
Provoz se nikdy neměří.
FineProxy v našich standardních testech na vzdáleném serveru dosahoval až 500 Mbps. Při sběru dat byl stropem obvykle rate limit cílového webu — ne proxy.
Metoda testu: 1,973,500 pokusů o připojení plus souběžné běhy až 96 vláken přes jednu proxy IP.
500 Mbps
na proxy ve standardních testech ze vzdáleného serveru
99.97%
navázaných spojení z 1,973,500 požadavků
96
souběžných vláken na jedné IP bez zhoršení výkonu
0
limity přenosu dat — neomezený provoz v každém plánu
Vyhrazené AMD EPYC
Naše vlastní servery, bez sousedů na sdíleném VPS, kteří by soutěžili o port.
Vlastní podsítě
IP pocházejí z rozsahů, které držíme sami — ne z přeprodeje od jiného poskytovatele.
Uplink 80 Gbps
Rezerva kapacity na server — ne příslib pro jednu proxy relaci.
Tier III / IV
Datová centra s redundantním napájením a chlazením na všech našich lokalitách.
Skutečná propustnost závisí na trase, cíli, stavu sítě a na konfiguraci i výkonu zařízení uživatele. Notebook na domácím připojení 500 Mbps v praxi dosáhl přibližně 468 Mbps, zatímco vzdálené servery ve standardních testech dosáhly až 500 Mbps. Ve výjimečných testech ze správně nakonfigurovaných vysoce výkonných serverů v Evropě a USA propustnost dosáhla až 700 Mbps; to není typický výsledek jedné relace.
Každé tvrzení na této stránce, slovy někoho jiného.
Relevantní zpětná vazba zákazníků, vybraná z jednoho ověřeného poolu recenzí a propojená s původním zdrojem.
Lokality a zásoby
Používám proxy služby FineProxy už několik měsíců a jsem s ní velmi spokojený. Vysoká rychlost připojení, spolehlivá ochrana dat a široké možnosti umístění ji činí vynikajícím nástrojem pro práci na internetu. Doporučuji to!
Používám FineProxy už dlouho a bylo to skvělé! Služba je rychlá, spolehlivá a nabízí spoustu IP adres k výběru. Ať už jde o soukromí nebo o přístup k obsahu z různých regionů, FineProxy vždy dodával.
Rychlost pod zátěží
Je to opravdu jeden z nejlepších proxy serverů, co jsem kdy použil. Je stabilní, zákaznická obsluha je na dobré úrovni a cena je opravdu přijatelná. Rozhodně je budu používat i nadále!
Už od začátku roku používám proxy služby. Líbila se mi stabilita služby. Během provozu nebyl žádný závažný pokles nebo technický problém. Další výhodou je možnost platby v kryptoměnách.
Provoz se neměří
FineProxy používáme už dva roky. Neomezená šířka pásma a připojení jsou jednoduše úžasné a stabilní. Vřele doporučuji.
Velmi dostupné evropské proxy. Myslím, že je to jediný proxy poskytovatel, který zůstává věrný svobodnému a bezpečnému internetu. Zatímco jiní účtují za GB nebo dokonce na požadavek, oni stále nabízejí plány s neomezenou kapacitou.
Jak rozsáhlá je vaše proxy síť?Vlastní infrastruktura
Naše proxy síť patří mezi největší a nejspolehlivější na světě. Veškerou infrastrukturu a IP rozsahy vlastní a provozuje výhradně FineProxy – neprodáváme zařízení třetích stran. Nabízíme dedikované proxy v mnoha zemích s cílením na úrovni států (bez cílení na města či ASN v této produktové řadě).
Které země jsou k dispozici a jak funguje geografické cílení?Cílení na zemi
Na této stránce najdete seznam všech podporovaných zemí. V každé uvedené zemi nabízíme datacenter proxy. Cílení u této produktové řady je na úrovni země; cílení na město nebo ASN zde není k dispozici.
Jak mohu začít využívat vaše služby?Test nebo nákup
Máte dvě rychlé možnosti: vyzkoušejte bezplatný test bez čekání, nebo si zakupte tarif s okamžitou aktivací – proxy budou připraveny ihned po platbě. V obou případech získáte přehledný dashboard, rychlé nastavení a pohotovou podporu.
Čím je FineProxy výjimečný?Plně vlastněná infrastruktura
Plně vlastněná infrastruktura: Provozujeme vlastní hardware a IP rozsahy — žádný přeprodej od třetích stran. Vysoký výpočetní výkon: Dedikované servery s moderními procesory AMD pro stabilní propustnost s nízkou latencí. Rozsáhlé pooly statických IP: Cílení na úrovni zemí napříč rozsáhlými vlastními IPv4 rozsahy. Skutečně neomezený provoz: Žádné poplatky za GB ani skryté limity. Řešení na míru na vyžádání: Jsme schopni zajistit dedikované subnety, izolovaný hardware a směrování přizpůsobené jednotlivým klientům.
Jak zajišťujete úspěch svých klientů?Nejdřív návrh
Nejprve navrhneme optimální kombinaci statických datacenter/ISP proxy nebo rotujících poolů pro váš konkrétní případ použití a poté je okamžitě aktivujeme na vlastním hardwaru a vlastních IP rozsazích. K dispozici máte neomezený objem dat, cílení na úrovni zemí, flexibilní autentizaci (IP allowlisting nebo uživatelské jméno/heslo), přehledný dashboard a REST API a dostupnost 99,9 %+. Naši inženýři vám pomohou s detaily, které udržují datové pipelines stabilní — pacing požadavků, správa souhlasů/cookies a strategie sessions — aby sběr dat probíhal hladce. Pokud potřebujete více, dokážeme zajistit dedikované subnety nebo izolovaný hardware, monitorovat a ladit směrování a provádět oprávněné výměny IP, to vše s rychlou podporou prostřednictvím ticketového systému.
Jaké typy proxy si mohu zakoupit pro jednotlivé země?Dvě statické varianty
Dvě statické varianty: Datacenter IPv4 a — tam, kde jsou dostupné — Statické ISP (static-residential) IPv4. Obě varianty jsou statické a účtují se za IP adresu. Rotující proxy jsou samostatný produkt a na této stránce se neprodávají.
Jaká omezení máte pro používání proxy?Neomezený provoz
Objem přenesených dat je neomezený, ale každý plán má limity na souběžné připojení a rychlost spojení, které chrání stabilitu sítě pro vás i ostatní zákazníky. Jsme legální služba s plnou shodou s předpisy: e-mailové porty jsou blokovány (např. 25/465/587/110/143/993/995) a vládní webové stránky nejsou přes naše proxy přístupné. Používání musí být v souladu s platnými zákony a podmínkami každého webu; aktivity jako spam, credential stuffing, skenování portů, distribuce malwaru nebo jiné zneužití jsou zakázány. Při překročení limitů tarifu nebo detekci škodlivých vzorců můžeme příslušné endpointy omezit nebo pozastavit, abychom zachovali stabilitu platformy.
Jaké protokoly a metody autentizace jsou podporovány?HTTP/HTTPS a SOCKS5
HTTP/HTTPS a SOCKS5 (s volitelným UDP). SOCKS4 je podporován (bez autentizace). K dispozici je paralelně více standardních portů. IP allowlisting je povinný; můžete si také aktivovat autentizaci uživatelským jménem a heslem. Povolit je možné až 5 zdrojových IP adres.
Jak zajišťujete spolehlivost na úrovni operátora?Vlastní infrastruktura
Celá naše infrastruktura je vybudovaná a vlastněná naší společností — nepronajímáme servery ani IP adresy od třetích stran. Každá proxy běží na enterprise hardwaru AMD s redundantním připojením, inteligentním load balancingem a automatickým failoverem eliminujícím výpadky. Nepřetržitý monitoring 24/7 zajišťuje stabilní výkon a rychlou obnovu i při vysoké zátěži.
Jak jsou strukturovány tarify? Je objem dat neomezený?Cena za IP
Ceny jsou účtovány za IP adresu s neomezeným objemem dat (bez poplatků za GB). Výchozí období je měsíční, s možností předplatného až na jeden rok; při prodloužení získáte slevu 20 %. Měna fakturace: USD.