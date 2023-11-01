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Proxy pro Discord

HTTP/HTTPS/SOCKS5 s podporou UDP pro Discord voice, boty a správu více účtů — statické nebo rotující IPv4, neomezený provoz, doručení přes API.

Nakonfigurujte tarif →Proxy na 48 hodin
NeomezenýBez poplatků za GB
AMD EPYCServerový hardware nejnovější generace
Až 80 GbpsUplink na server
REST + MCPZřizování a správa přes API

Sestavte si tarif proxy pro Discord.

Sestavte plán přesně podle své zátěže. Zvolte typ proxy, lokality, počet IP, fakturační období a volitelnou podporu UDP — cena se aktualizuje okamžitě.

ZeměPočet IP
Podpora UDP
Vypnuto

Navýší základní cenu tarifu o 50%. Funguje přes SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — pro hry, VoIP a streaming.

Více zemí v jednom balíčku, další IP na whitelistu nebo více připojení?Nastavit v ovládacím panelu

Čtyři způsoby, jak koupit proxy.
Jeden se hodí pro tuto zátěž.

Všechny adresy FineProxy používají IPv4. Datacentrové, vyhrazené a ISP proxy zůstávají statické po celou dobu tarifu; rotační proxy se mění při každém požadavku. Statické tarify zahrnují neomezený přenos dat. Zvýrazněná možnost odpovídá hlavnímu použití této stránky: Vyhrazené.

Datacentrový balíčekProdáváno v blocích, sdílenéDoporučeno zdeVyhrazenéSoukromé, už od jedné IPISPStatické adresy registrované u ISPRotujícíFakturace v API kreditech
Nejlepší proBoty a monitoring ve velkém objemuPro práci bez trvalého účtu.Dlouhodobé relace účtůJedna adresa na profil, kterou používáte jen vy.Cíle, které posuzují ASNRegistrované u poskytovatele internetu.Sběr dat, ne účtyTrvalá relace by neměla měnit adresu.
Uživatelé na adresuAž 5Reputace částečně závisí na vašich sousedech.1 — vyPo celou dobu ho nepoužívá nikdo jiný.Až 5Sdílený pool
Důvěryhodnost platformyStandardníDatacentrové ASNVysoká — exkluzivníVysoká — registrované u ISPLiší se podle poolu
Cena od$12 / 100 IPs$0.12 za adresu, měsíčně$12 / 100 IPsKupte přesně to, co potřebujete.$30 / 100 IPs$0.30 za adresu, měsíčně$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Minimální objednávka100 IP1 IP100 IP2.5M kreditů
Doba držení adresyStatické po dobu tarifuStatické po dobu tarifuStatické po dobu tarifuMění se s každým požadavkem
Přenos datNeomezenýNeomezenýNeomezenýKredityFakturace za požadavek, ne za gigabajt.
UDP / hlasové hovoryVolitelný doplněkVolitelný doplněkVolitelný doplněkNení k dispozici
ProtokolyHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
AutentizaceSeznam povolených IP adresLze přidat přihlašovací jméno a heslo.Seznam povolených IP adresLze přidat přihlašovací jméno a heslo.Seznam povolených IP adresLze přidat přihlašovací jméno a heslo.API klíč
Zobrazit plányZobrazit vyhrazené plányZobrazit plány ISPZobrazit plány
Doporučeno zde

Vyhrazené

Soukromé, už od jedné IP

Nejlepší pro

Dlouhodobé relace účtůJedna adresa na profil, kterou používáte jen vy.

Uživatelé na adresu

1 — vyPo celou dobu ho nepoužívá nikdo jiný.

Důvěryhodnost platformy

Vysoká — exkluzivní

Cena od

$12 / 100 IPsKupte přesně to, co potřebujete.

Minimální objednávka

1 IP

Doba držení adresy

Statické po dobu tarifu

Přenos dat

Neomezený

UDP / hlasové hovory

Volitelný doplněk

Protokoly

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentizace

Seznam povolených IP adresLze přidat přihlašovací jméno a heslo.

Zobrazit vyhrazené plány

Datacentrový balíček

Prodáváno v blocích, sdílené

Nejlepší pro

Boty a monitoring ve velkém objemuPro práci bez trvalého účtu.

Uživatelé na adresu

Až 5Reputace částečně závisí na vašich sousedech.

Důvěryhodnost platformy

StandardníDatacentrové ASN

Cena od

$12 / 100 IPs$0.12 za adresu, měsíčně

Minimální objednávka

100 IP

Doba držení adresy

Statické po dobu tarifu

Přenos dat

Neomezený

UDP / hlasové hovory

Volitelný doplněk

Protokoly

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentizace

Seznam povolených IP adresLze přidat přihlašovací jméno a heslo.

Zobrazit plány

ISP

Statické adresy registrované u ISP

Nejlepší pro

Cíle, které posuzují ASNRegistrované u poskytovatele internetu.

Uživatelé na adresu

Až 5

Důvěryhodnost platformy

Vysoká — registrované u ISP

Cena od

$30 / 100 IPs$0.30 za adresu, měsíčně

Minimální objednávka

100 IP

Doba držení adresy

Statické po dobu tarifu

Přenos dat

Neomezený

UDP / hlasové hovory

Volitelný doplněk

Protokoly

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentizace

Seznam povolených IP adresLze přidat přihlašovací jméno a heslo.

Zobrazit plány ISP

Rotující

Fakturace v API kreditech

Nejlepší pro

Sběr dat, ne účtyTrvalá relace by neměla měnit adresu.

Uživatelé na adresu

Sdílený pool

Důvěryhodnost platformy

Liší se podle poolu

Cena od

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Minimální objednávka

2.5M kreditů

Doba držení adresy

Mění se s každým požadavkem

Přenos dat

KredityFakturace za požadavek, ne za gigabajt.

UDP / hlasové hovory

Není k dispozici

Protokoly

HTTP, SOCKS5

Autentizace

API klíč

Zobrazit plány

Proxy na 48 hodin

Sestavte si tarif pro svůj úkol a vyzkoušejte proxy v reálném provozu. Zaplaťte za vybranou konfiguraci na 48 hodin — cena se vypočítá během nastavení.

Proxy na 48 hodin

Nejžádanější lokality proxy

Osm lokalit proxy, které zákazníci FineProxy volí nejčastěji.

Zobrazit všechny lokality

Připojte se jednou.
Pak se jen zeptejte.

FineProxy provozuje nativní MCP server: vložte jednu URL do svého agenta a získá 49 nástrojů kabinetu — nákupy, obnovení, rotaci IP, seznamy povolených IP, analytiku využití, faktury a podporu. Stejné operace jsou k dispozici prostřednictvím REST API pokud byste raději volání psali sami.

Pak jen řekněte

  • Kupte jednu vyhrazenou IP s podporou UDP pro účet Discord
  • Přidejte 203.0.113.7 na seznam povolených IP adres u mé služby Discord proxy
  • Exportujte můj seznam Discord proxy jako JSON
  • Zobrazte, které služby Discord proxy měly dnes nejvyšší chybovost
  • Zobrazte stav a fakturační údaje mých služeb Discord proxy
Zjistit více Vytvořit API klíč
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Po uložení konfigurace Claude restartujte. 49 nástrojů FineProxy se pak zobrazí v seznamu dostupných nástrojů.

Co agent neudělá — ať požádáte o cokoli

Utratit vaše peníze

Šest nástrojů sahá na zůstatek a všech šest vyžaduje wallet:spend. Pokud tento rozsah v klíči vynecháte, agent zvládne všechno ostatní.

Zaplatit víc, než je v nabídce

Každý nákup nese expected_total_cents z nabídky. Odchylka i o jeden cent volání zamítne a nic se nenaúčtuje.

Zrušit bez potvrzení

Dva nevratné nástroje se bez confirm=true nespustí. Ukončení nemůže nastat jako vedlejší efekt.

Naúčtovat vám dvakrát

Platební volání vyžadují idempotency_key. Opakování po vypršení limitu dokončí stejnou platbu, ne druhou.

MCP: 49 nástrojů · 9 oprávněníJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · bezstavovýREST API: 49 operací · OpenAPI 3.1

Ruční nastavení

Vyberte operační systém, prohlížeč nebo proxy aplikaci a zobrazte si průvodce nastavením krok za krokem.

VŠECHNY INTEGRACE

Systémy

Prohlížeče

Aplikace

Navrženo pro rychlost.
Provoz se nikdy neměří.

FineProxy v našich standardních testech na vzdáleném serveru dosahoval až 500 Mbps. Při sběru dat byl stropem obvykle rate limit cílového webu — ne proxy.

Metoda testu: 1,973,500 pokusů o připojení plus souběžné běhy až 96 vláken přes jednu proxy IP.

500 Mbps

na proxy ve standardních testech ze vzdáleného serveru

99.97%

navázaných spojení z 1,973,500 požadavků

96

souběžných vláken na jedné IP bez zhoršení výkonu

0

limity přenosu dat — neomezený provoz v každém plánu

Vyhrazené AMD EPYC

Naše vlastní servery, bez sousedů na sdíleném VPS, kteří by soutěžili o port.

Vlastní podsítě

IP pocházejí z rozsahů, které držíme sami — ne z přeprodeje od jiného poskytovatele.

Uplink 80 Gbps

Rezerva kapacity na server — ne příslib pro jednu proxy relaci.

Tier III / IV

Datová centra s redundantním napájením a chlazením na všech našich lokalitách.

Poznámky k testu

Skutečná propustnost závisí na trase, cíli, stavu sítě a na konfiguraci i výkonu zařízení uživatele. Notebook na domácím připojení 500 Mbps v praxi dosáhl přibližně 468 Mbps, zatímco vzdálené servery ve standardních testech dosáhly až 500 Mbps. Ve výjimečných testech ze správně nakonfigurovaných vysoce výkonných serverů v Evropě a USA propustnost dosáhla až 700 Mbps; to není typický výsledek jedné relace.

Každé tvrzení na této stránce, slovy někoho jiného.

Relevantní zpětná vazba zákazníků, vybraná z jednoho ověřeného poolu recenzí a propojená s původním zdrojem.

2011poskytujeme proxy od

Rychlost pod zátěží

FineProxy.Org je fantastická služba s rychlými a spolehlivými proxy, přijatelnými cenami a jedinečnou zákaznickou obsluhou. Všem to doporučuji!

Konkea208SaasHub, Minulý rokPřeloženo z angličtinyZdroj

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sala121maliNorton Safe Web, Před více než 2 letyPřeloženo z angličtinyZdroj

Provoz se neměří

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DJInterní platforma FineProxyPřeloženo z angličtinyZdroj

Fantastická práce Fantastická práce Úžasné proxy Fantastická práce, tým! Právě jsem objevil tuto službu a jsem opravdu ohromen, že hodnota, kterou za tuto cenu nabízíte, je neuvěřitelná. A teď s neomezeným přístupem k rezidenčním proxy? Je to další úroveň. Velké úctu k vám všem. Vrátím se!

hamzaerkoDieg, LetosPřeloženo z angličtinyZdroj

Přístup přes API a agenty

Cena je férová a proxy fungují bez problémů. Také API lze snadno nastavit. Za tuto cenu jednoznačně doporučuji!

Felix KernerTrustpilot, LetosPřeloženo z angličtinyZdroj

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PATHANDieg, Minulý rokPřeloženo z angličtinyZdroj

Recenze citujeme v plném znění. Pokud zákazník zmínil něco, na co jsme mohli odpovědět, zobrazujeme spolu s recenzí i naši odpověď z původní platformy.

Všechny recenze zákazníků
Proč používat proxy?Soukromí a přístup

Pro ochranu soukromí, oddělení pracovních a osobních profilů a obcházení síťových omezení v práci, hotelech nebo kampusech. Přístup k Discordu přes proxy server s autentizací nebo vazbou na IP adresu funguje v těchto případech spolehlivě.

Jak odblokovat hlasový chat na Discordu?UDP přes SOCKS5

Hlasový přenos a sdílení obrazovky využívají WebRTC, což vyžaduje UDP. HTTP proxy to nedokážou zpracovat — potřebujete SOCKS5 s podporou UDP. FineProxy SOCKS5 proxy podporují UDP, takže se hlasové spojení navazuje bez chyb “RTC Connecting” nebo “No Route”. Nastavte proxy na úrovni systému nebo použijte proxy klienta, jako je Proxifier pro směrování Discord.exe přes SOCKS5.

Jaké protokoly Discord používá a co to znamená proxy?TCP i UDP

Chaty, API a klientská připojení využívají HTTPS (TCP) provoz. Hlasové hovory a sdílení obrazovky používají WebRTC a vyžadují UDP. HTTP(S) proxy zvládají TCP provoz, zatímco pro UDP je nutný SOCKS5 s podporou UDP.

Bude hlasový chat fungovat přes vaše proxy?Ano, s UDP

Ano — s povoleným UDP fungují hlasové chaty a sdílení obrazovky přes naše SOCKS5 proxy. Bez UDP se hlasové spojení nemusí navázat nebo se přeruší během ICE/STUN vyjednávání. Zvolte kvalitní socks5 proxy pro Discord, která výslovně podporuje UDP.

Co zvolit — HTTP, nebo SOCKS5?Záleží na hlasu

Pokud nepotřebujete hlas, použijte HTTP: nastavení jednodušší a je kompatibilní s prohlížečem i desktopovým klientem. Pro webovou verzi stačí proxy pro Discord web nastavená v prohlížeči. Pokud potřebujete hlasové hovory nebo sdílení obrazovky, zvolte SOCKS5 s podporou UDP.

Jak nastavit proxy na PC a mobilu?Systémová nastavení

Desktopový klient Discordu přebírá systémové nastavení proxy (Windows/macOS). Webová verze využívá nastavení proxy v prohlížeči nebo operačním systému. iOS/Android: nastavte proxy v nastavení Wi-Fi. Boty a skripty (discord.py, discord.js, httpx): zadejte proxy v konfiguraci klienta. Discord můžete také spustit přes incognito socks proxy pomocí proxy klienta, který směruje pouze provoz Discordu.

Ovlivňuje proxy ping a kvalitu připojení?Ano

Ano — přidává další skoky a zvyšuje RTT. Zvolte co nejbližší lokaci, využívejte trvalá spojení (keep-alive/pooling) a zajistěte stabilní DNS. Proxy vaše připojení nezrychlí; maximální rychlost určuje váš ISP a směrování.

Mohu použít jednu proxy pro více účtů?Nedoporučujeme

Technicky ano, ale důrazně doporučujeme jednu statickou IP na účet pro pracovní postupy založené na sezeních, jako je Discord. Izolace účtů podle IP snižuje riziko křížové identifikace (sdílené otisky, smíchané cookies) a udržuje konzistentní přihlášení, úpravy profilu i další akce.

Budou tyto proxy fungovat s Discord boty?Ano

Naše serverové proxy se snadno integrují s většinou automatizačních nástrojů i vlastních skriptů. Seznamy proxy můžete nahrát přímo, stáhnout je přes URL nebo využít naše REST API.

Jedná se o sdílené, nebo dedikované proxy?Obojí

K dispozici jsou obě možnosti. Dedikované IP adresy jsou přiřazeny výhradně vám. Velké sdílené plány jsou společné a jednu IP adresu mohou současně využívat až 3 zákazníci. Dedikované IP volte pro citlivé nebo dlouhodobě používané účty; sdílené pooly se hodí pro nenáročné úkoly velkém měřítku.