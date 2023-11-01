Proxy pro Discord
HTTP/HTTPS/SOCKS5 s podporou UDP pro Discord voice, boty a správu více účtů — statické nebo rotující IPv4, neomezený provoz, doručení přes API.
Sestavte si tarif proxy pro Discord.
Sestavte plán přesně podle své zátěže. Zvolte typ proxy, lokality, počet IP, fakturační období a volitelnou podporu UDP — cena se aktualizuje okamžitě.
Načítání aktuálních tarifů…
Navýší základní cenu tarifu o 50%. Funguje přes SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — pro hry, VoIP a streaming.
Čtyři způsoby, jak koupit proxy.
Jeden se hodí pro tuto zátěž.
Všechny adresy FineProxy používají IPv4. Datacentrové, vyhrazené a ISP proxy zůstávají statické po celou dobu tarifu; rotační proxy se mění při každém požadavku. Statické tarify zahrnují neomezený přenos dat. Zvýrazněná možnost odpovídá hlavnímu použití této stránky: Vyhrazené.
|Datacentrový balíčekProdáváno v blocích, sdílené
|Doporučeno zdeVyhrazenéSoukromé, už od jedné IP
|ISPStatické adresy registrované u ISP
|RotujícíFakturace v API kreditech
|Nejlepší pro
|Boty a monitoring ve velkém objemuPro práci bez trvalého účtu.
|Dlouhodobé relace účtůJedna adresa na profil, kterou používáte jen vy.
|Cíle, které posuzují ASNRegistrované u poskytovatele internetu.
|Sběr dat, ne účtyTrvalá relace by neměla měnit adresu.
|Uživatelé na adresu
|Až 5Reputace částečně závisí na vašich sousedech.
|1 — vyPo celou dobu ho nepoužívá nikdo jiný.
|Až 5
|Sdílený pool
|Důvěryhodnost platformy
|StandardníDatacentrové ASN
|Vysoká — exkluzivní
|Vysoká — registrované u ISP
|Liší se podle poolu
|Cena od
|$12 / 100 IPs$0.12 za adresu, měsíčně
|$12 / 100 IPsKupte přesně to, co potřebujete.
|$30 / 100 IPs$0.30 za adresu, měsíčně
|$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
|Minimální objednávka
|100 IP
|1 IP
|100 IP
|2.5M kreditů
|Doba držení adresy
|Statické po dobu tarifu
|Statické po dobu tarifu
|Statické po dobu tarifu
|Mění se s každým požadavkem
|Přenos dat
|Neomezený
|Neomezený
|Neomezený
|KredityFakturace za požadavek, ne za gigabajt.
|UDP / hlasové hovory
|Volitelný doplněk
|Volitelný doplněk
|Volitelný doplněk
|Není k dispozici
|Protokoly
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, SOCKS5
|Autentizace
|Seznam povolených IP adresLze přidat přihlašovací jméno a heslo.
|Seznam povolených IP adresLze přidat přihlašovací jméno a heslo.
|Seznam povolených IP adresLze přidat přihlašovací jméno a heslo.
|API klíč
|Zobrazit plány
|Zobrazit vyhrazené plány
|Zobrazit plány ISP
|Zobrazit plány
Vyhrazené
Soukromé, už od jedné IP
Dlouhodobé relace účtůJedna adresa na profil, kterou používáte jen vy.
1 — vyPo celou dobu ho nepoužívá nikdo jiný.
Vysoká — exkluzivní
$12 / 100 IPsKupte přesně to, co potřebujete.
1 IP
Statické po dobu tarifu
Neomezený
Volitelný doplněk
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Seznam povolených IP adresLze přidat přihlašovací jméno a heslo.
Datacentrový balíček
Prodáváno v blocích, sdílené
Boty a monitoring ve velkém objemuPro práci bez trvalého účtu.
Až 5Reputace částečně závisí na vašich sousedech.
StandardníDatacentrové ASN
$12 / 100 IPs$0.12 za adresu, měsíčně
100 IP
Statické po dobu tarifu
Neomezený
Volitelný doplněk
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Seznam povolených IP adresLze přidat přihlašovací jméno a heslo.
ISP
Statické adresy registrované u ISP
Cíle, které posuzují ASNRegistrované u poskytovatele internetu.
Až 5
Vysoká — registrované u ISP
$30 / 100 IPs$0.30 za adresu, měsíčně
100 IP
Statické po dobu tarifu
Neomezený
Volitelný doplněk
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Seznam povolených IP adresLze přidat přihlašovací jméno a heslo.
Rotující
Fakturace v API kreditech
Sběr dat, ne účtyTrvalá relace by neměla měnit adresu.
Sdílený pool
Liší se podle poolu
$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
2.5M kreditů
Mění se s každým požadavkem
KredityFakturace za požadavek, ne za gigabajt.
Není k dispozici
HTTP, SOCKS5
API klíč
Proxy na 48 hodin
Sestavte si tarif pro svůj úkol a vyzkoušejte proxy v reálném provozu. Zaplaťte za vybranou konfiguraci na 48 hodin — cena se vypočítá během nastavení.
Nejžádanější lokality proxy
Osm lokalit proxy, které zákazníci FineProxy volí nejčastěji.
Připojte se jednou.
Pak se jen zeptejte.
FineProxy provozuje nativní MCP server: vložte jednu URL do svého agenta a získá 49 nástrojů kabinetu — nákupy, obnovení, rotaci IP, seznamy povolených IP, analytiku využití, faktury a podporu. Stejné operace jsou k dispozici prostřednictvím REST API pokud byste raději volání psali sami.
Pak jen řekněte
- Kupte jednu vyhrazenou IP s podporou UDP pro účet Discord
- Přidejte 203.0.113.7 na seznam povolených IP adres u mé služby Discord proxy
- Exportujte můj seznam Discord proxy jako JSON
- Zobrazte, které služby Discord proxy měly dnes nejvyšší chybovost
- Zobrazte stav a fakturační údaje mých služeb Discord proxy
{
"mcpServers": {
"fineproxy": {
"url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
"headers": {
"Authorization": "Bearer fb_live_••••"
}
}
}
}
Po uložení konfigurace Claude restartujte. 49 nástrojů FineProxy se pak zobrazí v seznamu dostupných nástrojů.
Co agent neudělá — ať požádáte o cokoli
Utratit vaše peníze
Šest nástrojů sahá na zůstatek a všech šest vyžaduje
wallet:spend. Pokud tento rozsah v klíči vynecháte, agent zvládne všechno ostatní.
Zaplatit víc, než je v nabídce
Každý nákup nese
expected_total_cents z nabídky. Odchylka i o jeden cent volání zamítne a nic se nenaúčtuje.
Zrušit bez potvrzení
Dva nevratné nástroje se bez
confirm=true nespustí. Ukončení nemůže nastat jako vedlejší efekt.
Naúčtovat vám dvakrát
Platební volání vyžadují
idempotency_key. Opakování po vypršení limitu dokončí stejnou platbu, ne druhou.
Ruční nastavení
Vyberte operační systém, prohlížeč nebo proxy aplikaci a zobrazte si průvodce nastavením krok za krokem.
Systémy
Prohlížeče
Aplikace
Navrženo pro rychlost.
Provoz se nikdy neměří.
FineProxy v našich standardních testech na vzdáleném serveru dosahoval až 500 Mbps. Při sběru dat byl stropem obvykle rate limit cílového webu — ne proxy.
Metoda testu: 1,973,500 pokusů o připojení plus souběžné běhy až 96 vláken přes jednu proxy IP.
500 Mbps
na proxy ve standardních testech ze vzdáleného serveru
99.97%
navázaných spojení z 1,973,500 požadavků
96
souběžných vláken na jedné IP bez zhoršení výkonu
0
limity přenosu dat — neomezený provoz v každém plánu
Vyhrazené AMD EPYC
Naše vlastní servery, bez sousedů na sdíleném VPS, kteří by soutěžili o port.
Vlastní podsítě
IP pocházejí z rozsahů, které držíme sami — ne z přeprodeje od jiného poskytovatele.
Uplink 80 Gbps
Rezerva kapacity na server — ne příslib pro jednu proxy relaci.
Tier III / IV
Datová centra s redundantním napájením a chlazením na všech našich lokalitách.
Skutečná propustnost závisí na trase, cíli, stavu sítě a na konfiguraci i výkonu zařízení uživatele. Notebook na domácím připojení 500 Mbps v praxi dosáhl přibližně 468 Mbps, zatímco vzdálené servery ve standardních testech dosáhly až 500 Mbps. Ve výjimečných testech ze správně nakonfigurovaných vysoce výkonných serverů v Evropě a USA propustnost dosáhla až 700 Mbps; to není typický výsledek jedné relace.
Každé tvrzení na této stránce, slovy někoho jiného.
Relevantní zpětná vazba zákazníků, vybraná z jednoho ověřeného poolu recenzí a propojená s původním zdrojem.
Rychlost pod zátěží
FineProxy.Org je fantastická služba s rychlými a spolehlivými proxy, přijatelnými cenami a jedinečnou zákaznickou obsluhou. Všem to doporučuji!
Pokud hledáte proxy služby, která kombinuje rychlost, spolehlivost a cenovou dostupnost, FineProxy je dobrá volba. Jednoduchost obsluhy, rychlé připojení a spolehlivá anonymita ji dělají ideální pro vše od volného prohlížení až po operace s velkými daty. To je skvělé!
Provoz se neměří
Nabízejí rychlé, bezpečné proxy s neomezenou šířkou, dostupnými cenami a uživatelským zážitkem pro všechny. Je to opravdu dobrá služba, 100% doporučuji FineProxy.org.
Fantastická práce Fantastická práce Úžasné proxy Fantastická práce, tým! Právě jsem objevil tuto službu a jsem opravdu ohromen, že hodnota, kterou za tuto cenu nabízíte, je neuvěřitelná. A teď s neomezeným přístupem k rezidenčním proxy? Je to další úroveň. Velké úctu k vám všem. Vrátím se!
Přístup přes API a agenty
Cena je férová a proxy fungují bez problémů. Také API lze snadno nastavit. Za tuto cenu jednoznačně doporučuji!
Přejít na FineProxy bylo jedno z nejlepších rozhodnutí, co jsem kdy udělal. Proces konfigurace byl neuvěřitelně plynulý a jejich proxy se bezproblémově integrovaly do mých stávajících nástrojů. To, co je opravdu odlišné, je klid v duchu, který nabízejí, když vědí, že mám přístup k čistému a pevnému IP pozoru, kdykoliv ho potřebuji. Víc doporučuji každému, kdo hledá bezproblémové proxy služby!
Proč používat proxy?Soukromí a přístup
Pro ochranu soukromí, oddělení pracovních a osobních profilů a obcházení síťových omezení v práci, hotelech nebo kampusech. Přístup k Discordu přes proxy server s autentizací nebo vazbou na IP adresu funguje v těchto případech spolehlivě.
Jak odblokovat hlasový chat na Discordu?UDP přes SOCKS5
Hlasový přenos a sdílení obrazovky využívají WebRTC, což vyžaduje UDP. HTTP proxy to nedokážou zpracovat — potřebujete SOCKS5 s podporou UDP. FineProxy SOCKS5 proxy podporují UDP, takže se hlasové spojení navazuje bez chyb “RTC Connecting” nebo “No Route”. Nastavte proxy na úrovni systému nebo použijte proxy klienta, jako je Proxifier pro směrování Discord.exe přes SOCKS5.
Jaké protokoly Discord používá a co to znamená proxy?TCP i UDP
Chaty, API a klientská připojení využívají HTTPS (TCP) provoz. Hlasové hovory a sdílení obrazovky používají WebRTC a vyžadují UDP. HTTP(S) proxy zvládají TCP provoz, zatímco pro UDP je nutný SOCKS5 s podporou UDP.
Bude hlasový chat fungovat přes vaše proxy?Ano, s UDP
Ano — s povoleným UDP fungují hlasové chaty a sdílení obrazovky přes naše SOCKS5 proxy. Bez UDP se hlasové spojení nemusí navázat nebo se přeruší během ICE/STUN vyjednávání. Zvolte kvalitní socks5 proxy pro Discord, která výslovně podporuje UDP.
Co zvolit — HTTP, nebo SOCKS5?Záleží na hlasu
Pokud nepotřebujete hlas, použijte HTTP: nastavení jednodušší a je kompatibilní s prohlížečem i desktopovým klientem. Pro webovou verzi stačí proxy pro Discord web nastavená v prohlížeči. Pokud potřebujete hlasové hovory nebo sdílení obrazovky, zvolte SOCKS5 s podporou UDP.
Jak nastavit proxy na PC a mobilu?Systémová nastavení
Desktopový klient Discordu přebírá systémové nastavení proxy (Windows/macOS). Webová verze využívá nastavení proxy v prohlížeči nebo operačním systému. iOS/Android: nastavte proxy v nastavení Wi-Fi. Boty a skripty (discord.py, discord.js, httpx): zadejte proxy v konfiguraci klienta. Discord můžete také spustit přes incognito socks proxy pomocí proxy klienta, který směruje pouze provoz Discordu.
Ovlivňuje proxy ping a kvalitu připojení?Ano
Ano — přidává další skoky a zvyšuje RTT. Zvolte co nejbližší lokaci, využívejte trvalá spojení (keep-alive/pooling) a zajistěte stabilní DNS. Proxy vaše připojení nezrychlí; maximální rychlost určuje váš ISP a směrování.
Mohu použít jednu proxy pro více účtů?Nedoporučujeme
Technicky ano, ale důrazně doporučujeme jednu statickou IP na účet pro pracovní postupy založené na sezeních, jako je Discord. Izolace účtů podle IP snižuje riziko křížové identifikace (sdílené otisky, smíchané cookies) a udržuje konzistentní přihlášení, úpravy profilu i další akce.
Budou tyto proxy fungovat s Discord boty?Ano
Naše serverové proxy se snadno integrují s většinou automatizačních nástrojů i vlastních skriptů. Seznamy proxy můžete nahrát přímo, stáhnout je přes URL nebo využít naše REST API.
Jedná se o sdílené, nebo dedikované proxy?Obojí
K dispozici jsou obě možnosti. Dedikované IP adresy jsou přiřazeny výhradně vám. Velké sdílené plány jsou společné a jednu IP adresu mohou současně využívat až 3 zákazníci. Dedikované IP volte pro citlivé nebo dlouhodobě používané účty; sdílené pooly se hodí pro nenáročné úkoly velkém měřítku.