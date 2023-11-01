NOVINKA! |Jedno volání API, čistá data zpět. Žádné scrapery nejsou potřeba.Získejte 10,000 tokenů zdarma →

Asijské proxy

Spolehlivé statické asijské IPv4 proxy — HTTP/HTTPS/SOCKS4/5, 99.9% uptime, neomezený provoz

Nakonfigurujte tarif →Proxy na 48 hodin
NeomezenýBez poplatků za GB
AMD EPYCServerový hardware nejnovější generace
Až 80 GbpsUplink na server
REST + MCPZřizování a správa přes API

Sestavte si tarif proxy.

Sestavte plán přesně podle své zátěže. Zvolte typ proxy, lokality, počet IP, fakturační období a volitelnou podporu UDP — cena se aktualizuje okamžitě.

ZeměPočet IP
Podpora UDP
Vypnuto

Navýší základní cenu tarifu o 50%. Funguje přes SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — pro hry, VoIP a streaming.

Více zemí v jednom balíčku, další IP na whitelistu nebo více připojení?Nastavit v ovládacím panelu

Čtyři způsoby, jak koupit proxy.
Jeden se hodí pro tuto zátěž.

Všechny adresy FineProxy používají IPv4. Datacentrové, vyhrazené a ISP proxy zůstávají statické po celou dobu tarifu; rotační proxy se mění při každém požadavku. Statické tarify zahrnují neomezený přenos dat. Zvýrazněná možnost odpovídá hlavnímu použití této stránky: Datacentrový balíček.

Doporučeno zdeDatacentrový balíčekProdáváno v blocích, sdílenéVyhrazenéSoukromé, už od jedné IPISPStatické adresy registrované u ISPRotujícíFakturace v API kreditech
Nejlepší proBoty a monitoring ve velkém objemuPro práci bez trvalého účtu.Dlouhodobé relace účtůJedna adresa na profil, kterou používáte jen vy.Cíle, které posuzují ASNRegistrované u poskytovatele internetu.Sběr dat, ne účtyTrvalá relace by neměla měnit adresu.
Uživatelé na adresuAž 5Reputace částečně závisí na vašich sousedech.1 — vyPo celou dobu ho nepoužívá nikdo jiný.Až 5Sdílený pool
Důvěryhodnost platformyStandardníDatacentrové ASNVysoká — exkluzivníVysoká — registrované u ISPLiší se podle poolu
Cena od$12 / 100 IPs$0.12 za adresu, měsíčně$12 / 100 IPsKupte přesně to, co potřebujete.$30 / 100 IPs$0.30 za adresu, měsíčně$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Minimální objednávka100 IP1 IP100 IP2.5M kreditů
Doba držení adresyStatické po dobu tarifuStatické po dobu tarifuStatické po dobu tarifuMění se s každým požadavkem
Přenos datNeomezenýNeomezenýNeomezenýKredityFakturace za požadavek, ne za gigabajt.
UDP / hlasové hovoryVolitelný doplněkVolitelný doplněkVolitelný doplněkNení k dispozici
ProtokolyHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
AutentizaceSeznam povolených IP adresLze přidat přihlašovací jméno a heslo.Seznam povolených IP adresLze přidat přihlašovací jméno a heslo.Seznam povolených IP adresLze přidat přihlašovací jméno a heslo.API klíč
Zobrazit plányZobrazit vyhrazené plányZobrazit plány ISPZobrazit plány
Doporučeno zde

Datacentrový balíček

Prodáváno v blocích, sdílené

Nejlepší pro

Boty a monitoring ve velkém objemuPro práci bez trvalého účtu.

Uživatelé na adresu

Až 5Reputace částečně závisí na vašich sousedech.

Důvěryhodnost platformy

StandardníDatacentrové ASN

Cena od

$12 / 100 IPs$0.12 za adresu, měsíčně

Minimální objednávka

100 IP

Doba držení adresy

Statické po dobu tarifu

Přenos dat

Neomezený

UDP / hlasové hovory

Volitelný doplněk

Protokoly

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentizace

Seznam povolených IP adresLze přidat přihlašovací jméno a heslo.

Zobrazit plány

Vyhrazené

Soukromé, už od jedné IP

Nejlepší pro

Dlouhodobé relace účtůJedna adresa na profil, kterou používáte jen vy.

Uživatelé na adresu

1 — vyPo celou dobu ho nepoužívá nikdo jiný.

Důvěryhodnost platformy

Vysoká — exkluzivní

Cena od

$12 / 100 IPsKupte přesně to, co potřebujete.

Minimální objednávka

1 IP

Doba držení adresy

Statické po dobu tarifu

Přenos dat

Neomezený

UDP / hlasové hovory

Volitelný doplněk

Protokoly

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentizace

Seznam povolených IP adresLze přidat přihlašovací jméno a heslo.

Zobrazit vyhrazené plány

ISP

Statické adresy registrované u ISP

Nejlepší pro

Cíle, které posuzují ASNRegistrované u poskytovatele internetu.

Uživatelé na adresu

Až 5

Důvěryhodnost platformy

Vysoká — registrované u ISP

Cena od

$30 / 100 IPs$0.30 za adresu, měsíčně

Minimální objednávka

100 IP

Doba držení adresy

Statické po dobu tarifu

Přenos dat

Neomezený

UDP / hlasové hovory

Volitelný doplněk

Protokoly

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentizace

Seznam povolených IP adresLze přidat přihlašovací jméno a heslo.

Zobrazit plány ISP

Rotující

Fakturace v API kreditech

Nejlepší pro

Sběr dat, ne účtyTrvalá relace by neměla měnit adresu.

Uživatelé na adresu

Sdílený pool

Důvěryhodnost platformy

Liší se podle poolu

Cena od

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Minimální objednávka

2.5M kreditů

Doba držení adresy

Mění se s každým požadavkem

Přenos dat

KredityFakturace za požadavek, ne za gigabajt.

UDP / hlasové hovory

Není k dispozici

Protokoly

HTTP, SOCKS5

Autentizace

API klíč

Zobrazit plány

Proxy na 48 hodin

Sestavte si tarif pro svůj úkol a vyzkoušejte proxy v reálném provozu. Zaplaťte za vybranou konfiguraci na 48 hodin — cena se vypočítá během nastavení.

Proxy na 48 hodin

Nejžádanější lokality proxy

Osm lokalit proxy, které zákazníci FineProxy volí nejčastěji.

Zobrazit všechny lokality

Připojte se jednou.
Pak se jen zeptejte.

FineProxy provozuje nativní MCP server: vložte jednu URL do svého agenta a získá 49 nástrojů kabinetu — nákupy, obnovení, rotaci IP, seznamy povolených IP, analytiku využití, faktury a podporu. Stejné operace jsou k dispozici prostřednictvím REST API pokud byste raději volání psali sami.

Pak jen řekněte

  • Kupte 100 datacentrových IP v Asii a přidejte 203.0.113.7 do seznamu povolených IP adres
  • Zobrazte dnešní úspěšnost mého asijského proxy provozu
  • Obnovte všechny služby, které vyprší tento týden, do $200
  • Rotujte mé IP, až bude další obnova zdarma
  • Exportujte nejnovější seznam proxy jako JSON
Zjistit více Vytvořit API klíč
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Po uložení konfigurace Claude restartujte. 49 nástrojů FineProxy se pak zobrazí v seznamu dostupných nástrojů.

Co agent neudělá — ať požádáte o cokoli

Utratit vaše peníze

Šest nástrojů sahá na zůstatek a všech šest vyžaduje wallet:spend. Pokud tento rozsah v klíči vynecháte, agent zvládne všechno ostatní.

Zaplatit víc, než je v nabídce

Každý nákup nese expected_total_cents z nabídky. Odchylka i o jeden cent volání zamítne a nic se nenaúčtuje.

Zrušit bez potvrzení

Dva nevratné nástroje se bez confirm=true nespustí. Ukončení nemůže nastat jako vedlejší efekt.

Naúčtovat vám dvakrát

Platební volání vyžadují idempotency_key. Opakování po vypršení limitu dokončí stejnou platbu, ne druhou.

MCP: 49 nástrojů · 9 oprávněníJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · bezstavovýREST API: 49 operací · OpenAPI 3.1

Ruční nastavení

Vyberte operační systém, prohlížeč nebo proxy aplikaci a zobrazte si průvodce nastavením krok za krokem.

VŠECHNY INTEGRACE

Systémy

Prohlížeče

Aplikace

Navrženo pro rychlost.
Provoz se nikdy neměří.

FineProxy v našich standardních testech na vzdáleném serveru dosahoval až 500 Mbps. Při sběru dat byl stropem obvykle rate limit cílového webu — ne proxy.

Metoda testu: 1,973,500 pokusů o připojení plus souběžné běhy až 96 vláken přes jednu proxy IP.

500 Mbps

na proxy ve standardních testech ze vzdáleného serveru

99.97%

navázaných spojení z 1,973,500 požadavků

96

souběžných vláken na jedné IP bez zhoršení výkonu

0

limity přenosu dat — neomezený provoz v každém plánu

Vyhrazené AMD EPYC

Naše vlastní servery, bez sousedů na sdíleném VPS, kteří by soutěžili o port.

Vlastní podsítě

IP pocházejí z rozsahů, které držíme sami — ne z přeprodeje od jiného poskytovatele.

Uplink 80 Gbps

Rezerva kapacity na server — ne příslib pro jednu proxy relaci.

Tier III / IV

Datová centra s redundantním napájením a chlazením na všech našich lokalitách.

Poznámky k testu

Skutečná propustnost závisí na trase, cíli, stavu sítě a na konfiguraci i výkonu zařízení uživatele. Notebook na domácím připojení 500 Mbps v praxi dosáhl přibližně 468 Mbps, zatímco vzdálené servery ve standardních testech dosáhly až 500 Mbps. Ve výjimečných testech ze správně nakonfigurovaných vysoce výkonných serverů v Evropě a USA propustnost dosáhla až 700 Mbps; to není typický výsledek jedné relace.

Každé tvrzení na této stránce, slovy někoho jiného.

Relevantní zpětná vazba zákazníků, vybraná z jednoho ověřeného poolu recenzí a propojená s původním zdrojem.

2011poskytujeme proxy od

Lokality a zásoby

Dostupnost: Vynikající proxy, které zůstávají stabilní 3–7 dní bez výpadků Rychlost: Dostatečně vysoká pro TikTok, Gmail a přihlašování do kryptoměnových peněženek Podporované protokoly: HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5, a dokonce i UDP Globální pokrytí: USA, Německo, Francie, Japonsko a další

esta bazaarSaasHub, Minulý rokPřeloženo z angličtinyZdroj

Co mě nejvíce zaujalo, byla rozmanitost dostupných lokalit. Potřeboval jsem konkrétní evropské IP pro lokalizovaný projekt a FineProxy měl přesně to, co jsem hledal. IP nejsou označovány jako "vysoké riziko" na stránkách, které jsem navštívil, což je velká výhoda. Určitě obnovím příští měsíc.

Bode HughDieg, LetosPřeloženo z angličtinyZdroj

Rychlost pod zátěží

Internet funguje rychle s tím proxy serverem, všechno je v pořádku, stránky v prohlížeči se ladí dobře. Jsem velmi rád, že jsem našel váš server. A taky jsem ráda, že na každou otázku dostanu odpověď.

Andrew CombersInterní platforma FineProxyPřeloženo z angličtinyZdroj

Zákazník už roky a myslím si, že měli nejlepší proxy a podporu, vždy na pomoc při všech problémech a poskytli rychlé odpovědi.

Anon SuperVIPTrustpilot, Před více než 2 letyPřeloženo z angličtinyZdroj

Provoz se neměří

Zatímco jiní poskytovatelé účtují za GB nebo dokonce za požadavek, oni zůstávají věrní své poslání a nabízejí rozumně cenově dostupné proxy z datových center s neomezenou kapacitou. Hledal jsem na internetu službu jako je tato a jsem velmi rád, že jsem ji našel.

bhwowsersNorton Safe Web, LetosPřeloženo z angličtinyZdroj

Nabízejí rychlé, bezpečné proxy s neomezenou šířkou, dostupnými cenami a uživatelským zážitkem pro všechny. Je to opravdu dobrá služba, 100% doporučuji FineProxy.org.

DJInterní platforma FineProxyPřeloženo z angličtinyZdroj

Recenze citujeme v plném znění. Pokud zákazník zmínil něco, na co jsme mohli odpovědět, zobrazujeme spolu s recenzí i naši odpověď z původní platformy.

Všechny recenze zákazníků
Mohu si službu vyzkoušet před nákupem?Proxy na 48h

Proxy na 48 hodin. Sestavte si tarif pro svůj úkol a vyzkoušejte proxy v reálném provozu. Zaplaťte za vybranou konfiguraci na 48 hodin — cena se vypočítá během nastavení.

Jaká je minimální objednávka?100 IP

100 IP adres. FineProxy je velkoobchodní poskytovatel — velkoobchodní ceny, ne maloobchodní sazba za jednu IP. Pokud potřebujete 5–10 IP pro otestování jednoho cíle, bezplatná zkušební verze to pokryje. Pro produkční scraping nebo monitoring je výchozím bodem 100+ IP.

Jak rychlé jsou asijské proxy od FineProxy?Až 500 Mbps

Až 500 Mbps na IP. Datacenter IP na vlastním ASN s přímými uplinky. Pro scraping asijských e-shopů (Taobao, Rakuten, Shopee) záleží na reputaci IP víc než na rychlosti — ale rychlá asijská proxy výrazně zrychlí hromadné stahování katalogů.

Živé Asie proxy
aktualizace každých 15 minut

Veřejné proxy Asie zdarma, pravidelně ověřované námi na rychlost a dostupnost. Zkopírujte jednu IP nebo exportujte aktuální seznam — bez registrace.

Protokol
Anonymita
Port
Poslední kontrola
48 online·Potřebujete víc? →
47.91.104.88:3128
IP : Port Skóre ProtokolyAnonymitaMěstoRychlost Dostupnost Poslední kontrola Akce
PREMIUM FineProxy Premium
ASN: FineProxy · 50 ms		100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
EliteCelý svět
500 Mbps
99.97%
Právě teď
Koupit
47.91.104.88:3128
Alibaba (US) Technology· 498 ms		74
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteUnited Arab Emirates · Dubai
3.61 Mbps
100.0%
1 hod.
8.213.151.128:3128
Alibaba (US) Technology· 759 ms		56
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteSouth Korea · Seoul
2.37 Mbps
100.0%
1 hod.
113.204.79.230:9091
CHINA UNICOM China169· 914 ms		54
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteChina
1.97 Mbps
99.9%
1 hod.
61.158.175.38:9002
CHINA UNICOM China169· 1612 ms		39
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteChina
1.12 Mbps
100.0%
1 hod.
103.65.237.92:5678
PT Berkah Solusi· 1614 ms		38
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteIndonesia
1.11 Mbps
96.8%
1 hod.
117.236.124.166:3128
National Internet Backbone· 492 ms		33
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníIndia
3.66 Mbps
85.5%
1 hod.
153.0.171.163:8085
CHINA UNICOM China169· 6730 ms		31
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteChina
267 Kbps
100.0%
1 hod.
129.226.93.232:80
Tencent Building, Kejizhongyi· 542 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníSingapore · Singapore
3.32 Mbps
97.0%
1 hod.
97.74.87.226:80
GoDaddy.com, LLC· 599 ms		26
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníSingapore · Singapore
3.00 Mbps
87.2%
1 hod.
31.43.179.246:80
Cloudflare London, LLC· 1422 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníKazakhstan
1.27 Mbps
99.9%
1 hod.
31.43.179.96:80
Cloudflare London, LLC· 1411 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníKazakhstan
1.28 Mbps
100.0%
1 hod.
31.43.179.35:80
Cloudflare London, LLC· 1447 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníKazakhstan
1.24 Mbps
100.0%
1 hod.
31.43.179.211:80
Cloudflare London, LLC· 1436 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníKazakhstan
1.25 Mbps
100.0%
1 hod.
31.43.179.67:80
Cloudflare London, LLC· 1281 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníKazakhstan
1.41 Mbps
100.0%
1 hod.
31.43.179.41:80
Cloudflare London, LLC· 1216 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníKazakhstan
1.48 Mbps
100.0%
1 hod.
115.127.31.66:8080
BRACNet Limited· 1143 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníBangladesh · Dhaka
1.57 Mbps
99.7%
1 hod.
31.43.179.210:80
Cloudflare London, LLC· 1245 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníKazakhstan
1.45 Mbps
100.0%
1 hod.
31.43.179.107:80
Cloudflare London, LLC· 1453 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníKazakhstan
1.24 Mbps
100.0%
1 hod.
31.43.179.97:80
Cloudflare London, LLC· 1301 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníKazakhstan
1.38 Mbps
100.0%
1 hod.
181.214.1.84:80
Cloudflare London, LLC· 1286 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníUnited Arab Emirates
1.40 Mbps
100.0%
1 hod.
31.43.179.184:80
Cloudflare London, LLC· 1277 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníKazakhstan
1.41 Mbps
100.0%
1 hod.
31.43.179.103:80
Cloudflare London, LLC· 1325 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníKazakhstan
1.36 Mbps
100.0%
1 hod.
31.43.179.149:80
Cloudflare London, LLC· 1348 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníKazakhstan
1.33 Mbps
100.0%
1 hod.
31.43.179.158:80
Cloudflare London, LLC· 1345 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníKazakhstan
1.34 Mbps
100.0%
1 hod.
31.43.179.94:80
Cloudflare London, LLC· 1347 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníKazakhstan
1.34 Mbps
100.0%
1 hod.
31.43.179.136:80
Cloudflare London, LLC· 1339 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníKazakhstan
1.34 Mbps
99.7%
1 hod.
31.43.179.134:80
Cloudflare London, LLC· 1288 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníKazakhstan
1.40 Mbps
100.0%
1 hod.
31.43.179.242:80
Cloudflare London, LLC· 1267 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníKazakhstan
1.42 Mbps
100.0%
1 hod.
31.43.179.251:80
Cloudflare London, LLC· 1285 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníKazakhstan
1.40 Mbps
100.0%
1 hod.
183.110.216.159:8090
Korea Telecom· 687 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
AnonymníSouth Korea
2.62 Mbps
31.2%
1 hod.
31.43.179.220:80
Cloudflare London, LLC· 1785 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníKazakhstan
1.01 Mbps
100.0%
1 hod.
31.43.179.31:80
Cloudflare London, LLC· 1531 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníKazakhstan
1.18 Mbps
100.0%
1 hod.
31.43.179.36:80
Cloudflare London, LLC· 1573 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníKazakhstan
1.14 Mbps
100.0%
1 hod.
31.43.179.92:80
Cloudflare London, LLC· 1618 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníKazakhstan
1.11 Mbps
100.0%
1 hod.
31.43.179.56:80
Cloudflare London, LLC· 1616 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníKazakhstan
1.11 Mbps
100.0%
1 hod.
31.43.179.93:80
Cloudflare London, LLC· 1611 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníKazakhstan
1.12 Mbps
100.0%
1 hod.
31.43.179.217:80
Cloudflare London, LLC· 1577 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníKazakhstan
1.14 Mbps
100.0%
1 hod.
31.43.179.90:80
Cloudflare London, LLC· 1583 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníKazakhstan
1.14 Mbps
100.0%
1 hod.
31.43.179.57:80
Cloudflare London, LLC· 1652 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníKazakhstan
1.09 Mbps
100.0%
1 hod.
31.43.179.126:80
Cloudflare London, LLC· 1648 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníKazakhstan
1.09 Mbps
100.0%
1 hod.
31.43.179.76:80
Cloudflare London, LLC· 1618 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníKazakhstan
1.11 Mbps
100.0%
1 hod.
31.43.179.228:80
Cloudflare London, LLC· 1544 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníKazakhstan
1.17 Mbps
100.0%
1 hod.
31.43.179.132:80
Cloudflare London, LLC· 2052 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníKazakhstan
877 Kbps
100.0%
1 hod.
8.210.93.183:8213
Alibaba (US) Technology· 1593 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníHong Kong · Hong Kong
1.13 Mbps
82.5%
1 hod.
128.199.202.122:8080
DigitalOcean, LLC· 1345 ms		12
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníSingapore · Singapore
1.34 Mbps
46.8%
1 hod.
220.158.232.118:1080
ISP/IXP IN CAMBODIA· 2138 ms		9
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníCambodia
842 Kbps
53.4%
1 hod.
141.147.146.174:1080
Oracle Corporation· 1839 ms		4
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníJapan · Osaka
979 Kbps
17.3%
1 hod.
36.89.212.252:8080
PT Telekomunikasi Indonesia· 5114 ms		2
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníIndonesia · Central Jakarta
352 Kbps
10.0%
1 hod.
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