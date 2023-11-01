Dokumentace
Zřeknutí se záruk
Služby jsou poskytovány „tak, jak jsou
Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že Služby využíváte výhradně na vlastní riziko. FineProxy nezaručuje, že Služby budou splňovat vaše požadavky ani že jejich provoz bude bezpečný či nepřerušovaný. Přebíráte plnou odpovědnost za jakoukoli ztrátu či škodu vzniklou v souvislosti s využíváním Služeb, včetně, nikoli však výlučně, poškození vašeho hardwaru, softwaru, dat nebo neoprávněného přístupu k vašim informacím.
Některé jurisdikce neumožňují vyloučení určitých záruk. V rozsahu, v jakém taková vyloučení nejsou povolena, se na vás výše uvedená omezení nemusí vztahovat.
Omezení odpovědnosti#
V maximálním rozsahu povoleném platnými právními předpisy nenese FineProxy ani Odškodňované strany v žádném případě odpovědnost za jakékoli nepřímé, náhodné, zvláštní, následné či exemplární škody, včetně, nikoli však výlučně, ušlého zisku, ztráty dat, ztráty dobré pověsti, přerušení podnikání nebo poruchy počítačového systému, vzniklé v souvislosti s těmito Podmínkami nebo s využíváním, či nemožností využívání, Služeb, a to i v případě, že bylo na možnost takových škod upozorněno.
Není-li zákonem stanoveno jinak, celková souhrnná odpovědnost společnosti FineProxy a Odškodňovaných stran vyplývající z těchto Podmínek nebo souvisejících Služeb nepřekročí 500 USD (pět set amerických dolarů).
Některé jurisdikce neumožňují omezení či vyloučení odpovědnosti za náhodné nebo následné škody. V rozsahu, v jakém taková omezení nejsou povolena, se toto omezení na vás nemusí vztahovat.
Odškodnění#
Souhlasíte s tím, že budete hájit, odškodníte a ochráníte společnost FineProxy, její přidružené společnosti, dodavatele, poskytovatele licencí, partnery a jejich příslušné ředitele, jednatele, zaměstnance a zástupce (dále společně jen „Odškodňované strany
- vaše používání či zneužívání Služeb;
- vaše porušení těchto Podmínek nebo platných právních předpisů;
- váš obsah, vaše jednání nebo příspěvky učiněné prostřednictvím Služeb.