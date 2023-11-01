500–1000 proxy
Proxy z různých zemí. Velké množství a vysoká kvalita! Fungují bez autorizace (s připojením přes IP) nebo přes systém login/heslo.
Sestavte si tarif 500–1000 proxy.
Sestavte plán přesně podle své zátěže. Zvolte typ proxy, lokality, počet IP, fakturační období a volitelnou podporu UDP — cena se aktualizuje okamžitě.
Načítání aktuálních tarifů…
Navýší základní cenu tarifu o 50%. Funguje přes SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — pro hry, VoIP a streaming.
Čtyři způsoby, jak koupit proxy.
Jeden se hodí pro tuto zátěž.
Všechny adresy FineProxy používají IPv4. Datacentrové, vyhrazené a ISP proxy zůstávají statické po celou dobu tarifu; rotační proxy se mění při každém požadavku. Statické tarify zahrnují neomezený přenos dat. Zvýrazněná možnost odpovídá hlavnímu použití této stránky: Datacentrový balíček.
|Doporučeno zdeDatacentrový balíčekProdáváno v blocích, sdílené
|VyhrazenéSoukromé, už od jedné IP
|ISPStatické adresy registrované u ISP
|RotujícíFakturace v API kreditech
|Nejlepší pro
|Boty a monitoring ve velkém objemuPro práci bez trvalého účtu.
|Dlouhodobé relace účtůJedna adresa na profil, kterou používáte jen vy.
|Cíle, které posuzují ASNRegistrované u poskytovatele internetu.
|Sběr dat, ne účtyTrvalá relace by neměla měnit adresu.
|Uživatelé na adresu
|Až 5Reputace částečně závisí na vašich sousedech.
|1 — vyPo celou dobu ho nepoužívá nikdo jiný.
|Až 5
|Sdílený pool
|Důvěryhodnost platformy
|StandardníDatacentrové ASN
|Vysoká — exkluzivní
|Vysoká — registrované u ISP
|Liší se podle poolu
|Cena od
|$12 / 100 IPs$0.12 za adresu, měsíčně
|$12 / 100 IPsKupte přesně to, co potřebujete.
|$30 / 100 IPs$0.30 za adresu, měsíčně
|$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
|Minimální objednávka
|100 IP
|1 IP
|100 IP
|2.5M kreditů
|Doba držení adresy
|Statické po dobu tarifu
|Statické po dobu tarifu
|Statické po dobu tarifu
|Mění se s každým požadavkem
|Přenos dat
|Neomezený
|Neomezený
|Neomezený
|KredityFakturace za požadavek, ne za gigabajt.
|UDP / hlasové hovory
|Volitelný doplněk
|Volitelný doplněk
|Volitelný doplněk
|Není k dispozici
|Protokoly
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, SOCKS5
|Autentizace
|Seznam povolených IP adresLze přidat přihlašovací jméno a heslo.
|Seznam povolených IP adresLze přidat přihlašovací jméno a heslo.
|Seznam povolených IP adresLze přidat přihlašovací jméno a heslo.
|API klíč
|Zobrazit plány
|Zobrazit vyhrazené plány
|Zobrazit plány ISP
|Zobrazit plány
Datacentrový balíček
Prodáváno v blocích, sdílené
Boty a monitoring ve velkém objemuPro práci bez trvalého účtu.
Až 5Reputace částečně závisí na vašich sousedech.
StandardníDatacentrové ASN
$12 / 100 IPs$0.12 za adresu, měsíčně
100 IP
Statické po dobu tarifu
Neomezený
Volitelný doplněk
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Seznam povolených IP adresLze přidat přihlašovací jméno a heslo.
Vyhrazené
Soukromé, už od jedné IP
Dlouhodobé relace účtůJedna adresa na profil, kterou používáte jen vy.
1 — vyPo celou dobu ho nepoužívá nikdo jiný.
Vysoká — exkluzivní
$12 / 100 IPsKupte přesně to, co potřebujete.
1 IP
Statické po dobu tarifu
Neomezený
Volitelný doplněk
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Seznam povolených IP adresLze přidat přihlašovací jméno a heslo.
ISP
Statické adresy registrované u ISP
Cíle, které posuzují ASNRegistrované u poskytovatele internetu.
Až 5
Vysoká — registrované u ISP
$30 / 100 IPs$0.30 za adresu, měsíčně
100 IP
Statické po dobu tarifu
Neomezený
Volitelný doplněk
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Seznam povolených IP adresLze přidat přihlašovací jméno a heslo.
Rotující
Fakturace v API kreditech
Sběr dat, ne účtyTrvalá relace by neměla měnit adresu.
Sdílený pool
Liší se podle poolu
$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
2.5M kreditů
Mění se s každým požadavkem
KredityFakturace za požadavek, ne za gigabajt.
Není k dispozici
HTTP, SOCKS5
API klíč
Proxy na 48 hodin
Sestavte si tarif pro svůj úkol a vyzkoušejte proxy v reálném provozu. Zaplaťte za vybranou konfiguraci na 48 hodin — cena se vypočítá během nastavení.
Nejžádanější lokality proxy
Osm lokalit proxy, které zákazníci FineProxy volí nejčastěji.
Připojte se jednou.
Pak se jen zeptejte.
FineProxy provozuje nativní MCP server: vložte jednu URL do svého agenta a získá 49 nástrojů kabinetu — nákupy, obnovení, rotaci IP, seznamy povolených IP, analytiku využití, faktury a podporu. Stejné operace jsou k dispozici prostřednictvím REST API pokud byste raději volání psali sami.
Pak jen řekněte
- Kupte 1 000 datacentrových IP v USA, Spojeném království a Německu s množstevními cenami
- Obnovte všechny hromadné proxy služby končící tento týden, do 500 $
- Exportujte mé aktuální seznamy 1 000 proxy jako JSON
- Přidejte 203.0.113.7 na seznam povolených IP adres u mého hromadného proxy balíčku
- Zobrazte, které hromadné proxy služby měly dnes nejvyšší chybovost
{
"mcpServers": {
"fineproxy": {
"url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
"headers": {
"Authorization": "Bearer fb_live_••••"
}
}
}
}
Po uložení konfigurace Claude restartujte. 49 nástrojů FineProxy se pak zobrazí v seznamu dostupných nástrojů.
Co agent neudělá — ať požádáte o cokoli
Utratit vaše peníze
Šest nástrojů sahá na zůstatek a všech šest vyžaduje
wallet:spend. Pokud tento rozsah v klíči vynecháte, agent zvládne všechno ostatní.
Zaplatit víc, než je v nabídce
Každý nákup nese
expected_total_cents z nabídky. Odchylka i o jeden cent volání zamítne a nic se nenaúčtuje.
Zrušit bez potvrzení
Dva nevratné nástroje se bez
confirm=true nespustí. Ukončení nemůže nastat jako vedlejší efekt.
Naúčtovat vám dvakrát
Platební volání vyžadují
idempotency_key. Opakování po vypršení limitu dokončí stejnou platbu, ne druhou.
Ruční nastavení
Vyberte operační systém, prohlížeč nebo proxy aplikaci a zobrazte si průvodce nastavením krok za krokem.
Systémy
Prohlížeče
Aplikace
Navrženo pro rychlost.
Provoz se nikdy neměří.
FineProxy v našich standardních testech na vzdáleném serveru dosahoval až 500 Mbps. Při sběru dat byl stropem obvykle rate limit cílového webu — ne proxy.
Metoda testu: 1,973,500 pokusů o připojení plus souběžné běhy až 96 vláken přes jednu proxy IP.
500 Mbps
na proxy ve standardních testech ze vzdáleného serveru
99.97%
navázaných spojení z 1,973,500 požadavků
96
souběžných vláken na jedné IP bez zhoršení výkonu
0
limity přenosu dat — neomezený provoz v každém plánu
Vyhrazené AMD EPYC
Naše vlastní servery, bez sousedů na sdíleném VPS, kteří by soutěžili o port.
Vlastní podsítě
IP pocházejí z rozsahů, které držíme sami — ne z přeprodeje od jiného poskytovatele.
Uplink 80 Gbps
Rezerva kapacity na server — ne příslib pro jednu proxy relaci.
Tier III / IV
Datová centra s redundantním napájením a chlazením na všech našich lokalitách.
Skutečná propustnost závisí na trase, cíli, stavu sítě a na konfiguraci i výkonu zařízení uživatele. Notebook na domácím připojení 500 Mbps v praxi dosáhl přibližně 468 Mbps, zatímco vzdálené servery ve standardních testech dosáhly až 500 Mbps. Ve výjimečných testech ze správně nakonfigurovaných vysoce výkonných serverů v Evropě a USA propustnost dosáhla až 700 Mbps; to není typický výsledek jedné relace.
Každé tvrzení na této stránce, slovy někoho jiného.
Relevantní zpětná vazba zákazníků, vybraná z jednoho ověřeného poolu recenzí a propojená s původním zdrojem.
Minimální objednávky
Vynikající proxy, které fungují jako hodinky. Používám je už rok, využívám je neustále a kupuji jich po 1 000.
To je skvělé! Hledal jsem alternativu k VPN a právě tuto jsem si vybral. Zaprvé je velmi vysoká rychlost obrovskou výhodou oproti jiným službám. Zadruhé mi vyhovuje cena: 1000 IP adres za 21,9 $, a proto jsem tady. Obvykle kupuji evropské IP adresy, ale k dispozici jsou také balíčky s ukrajinskými, ruskými a americkými adresami. Děkuji za službu!
Lokality a zásoby
Použil jsem tuto službu v roce 2016. A právě teď (2024) jsem uživatelem. Překvapilo mě, že služba stále funguje. Je zde dobrý výběr cen a možnost volby podle země. Ceny jsou rozumné, platba je možná v kryptoměnách. Jsem spokojený se službou a doporučuji ji všem.
FineProxy poskytuje vynikající proxy služby s širokým výběrem IP lokalizací. Proces nastavení byl jednoduchý a jejich proxy fungovaly perfektně pro mé potřeby. Ceny jsou také rozumné, což je skvělá volba pro osobní i obchodní použití.
Rychlost pod zátěží
Perfektní servis proxy! Konfigurace byla rychlá a snadná, rychlosti rychlé a spojení velmi stabilní. Neměl jsem žádný problém s přestávkami a správní panel je jednoduchý.
FineProxy byl důvěryhodný nástroj pro mé obchodní potřeby. Proxy jsou rychlé, stabilní a dostupné z mnoha míst. Je to cenově dostupné a jejich tým zákaznické podpory je velmi citlivý a kompetentní. Velký doporučení každému, kdo to potřebuje.
Proč bych si měl kupovat servery proxy místo jiných typů?Vyšší výkon
DC proxy nabízejí vyšší výkon a silnější zabezpečení než většina ostatních typů proxy, protože běží na dedikovaných serverech s rychlým připojením a výkonným hardwarem. To znamená rychlejší přístup k webovým stránkám, nižší latenci a celkově stabilnější provoz. Poskytují také lepší ochranu proti podvodům, malwaru a dalším online hrozbám, díky čemuž můžete blokovat škodlivé domény a řídit přístup prostřednictvím bezpečnostních politik. A ještě jedna věc — na rozdíl od proxy založených na botnetech jsou serverové proxy zcela legitimní.
Píše se tu, že FineProxy je také LIR — co to znamená?Vlastní rozsahy IP
LIR (Local Internet Registry) je organizace oprávněná přidělovat a spravovat adresní prostor IP a čísla autonomních systémů (ASN) v rámci svého regionu. LIR přijímají bloky IP a ASN přímo od RIR (Regional Internet Registries), které jsou zase pod dohledem IANA (Internet Assigned Numbers Authority). Jako LIR spravuje FineProxy vlastní rozsahy IPv4 a ASN pod oficiálním dohledem registru. To znamená, že všechny IP adresy, které poskytujeme, jsou registrovány přímo naši společnost, nikoli pronajaty od třetích stran. LIR rovněž udržují přesné registrační údaje a spolupracují s ostatními registry, aby byla zajištěna transparentnost a stabilita globální internetové infrastruktury.
Je pravda, že čím více IP adres máte, tím nižší je riziko blokace?Částečně pravda
Částečně. Větší a dobře spravovaný pool IP adres může snížit počet blokací tím, že rozloží provoz, zabrání opakujícím se vzorům a izoluje relace (např. jedna IP na účet nebo tok). Pomáhá s limity požadavků a základní reputací IP. Ale není to všelék. Většina platforem vyhodnocuje chování a signály nad rámec IP: rychlost požadavků, pořadí hlaviček/TLS, cookies a relace, device fingerprinty a odpovědi na výzvy (např. CAPTCHA/3-DS). Špatná rotace může blokace dokonce zvýšit — míchání relací, přesouvání košíků mezi regiony nebo změna IP uprostřed přihlášení. Osvědčený postup: kombinujte kvalitní, čistý pool s realistickým tempem (backoff/jitter), stabilní správou relací/cookies, konzistentními hlavičkami a izolací IP pro každý tok. Kód 429 řešte jako limit souběžnosti; kód 403/výzvy řešte nejprve jako problém klienta/chování — IP měňte až jako poslední krok.