部分的にはその通りです。適切に管理された大規模 IP プールは、トラフィックの分散、繰り返しパターンの回避、セッションの分離（例：1アカウントまたは1フローにつき 1 IP）により、ブロックを軽減できます。レート制限や基本的な IP レピュテーションの面でも効果があります。 ただし、万能の盾ではありません。多くのプラットフォームは IP 以外の行動やシグナルもスコアリングしています。リクエスト速度、ヘッダー／TLS の順序、Cookie とセッション、デバイスフィンガープリント、チャレンジレスポンス（CAPTCHA／3-DS など）が対象です。不適切なローテーションはむしろ BAN を増やす可能性があります。セッションの混在、リージョン間でのカート移動、ログイン中の IP 切り替えなどがその原因です。 ベストプラクティス：高品質でクリーンなプールに、現実的なペーシング（バックオフ／ジッター）、安定したセッション／Cookie 管理、一貫性のあるヘッダー、フローごとの IP 分離を組み合わせてください。429 エラーは同時接続数の制限として扱い、403／チャレンジはまずクライアント／行動面の問題として対処し、IP の変更は最後の手段にしてください。