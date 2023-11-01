500～1,000プロキシプラン を作成
実際のワークロードに合わせてプランを作成できます。プロキシの種類、ロケーション、IP数、契約期間、オプションのUDP対応を選ぶと、料金が即座に更新されます。
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基本プラン料金に50%が加算されます。SOCKS5（UDP ASSOCIATE）で動作し、ゲーム、VoIP、ストリーミングに適しています。
プロキシを購入する4つの方法。
このワークロードに適したプランがあります。
FineProxyのすべてのアドレスはIPv4を使用します。データセンター、専用、ISPプロキシはプラン期間中固定され、ローテーションプロキシはリクエストごとに変更されます。固定プランには無制限のトラフィックが含まれます。ハイライトされたオプションは、このページの主な用途に適しています： データセンターパッケージ.
|こちらがおすすめデータセンターパッケージブロック単位で販売、共有
|専用個人利用、単一IPから
|ISPISP登録済みの静的アドレス
|ローテーティングAPIクレジットで課金
|最適な用途
|大規模なボット運用と監視継続利用するアカウントが不要な作業向け。
|長時間維持されるアカウントセッションプロファイルごとに1つのアドレスを割り当て、お客様だけが使用できます。
|ASNを判定基準にする対象インターネットプロバイダーに登録済み。
|アカウントではなく収集固定セッションではアドレスが変わりません。
|アドレスあたりの利用人数
|最大5レピュテーションは、同じ回線を利用する他のユーザーにも左右されます。
|1 — あなた契約期間中、ほかのユーザーに共有されることはありません。
|最大5
|共有プール
|プラットフォームの信頼性
|標準データセンターASN
|高 — 専有
|高 — ISP登録済み
|プールにより異なります
|最低価格
|$12 / 100 IPs1アドレスあたり月額$0.12
|$12 / 100 IPs必要な分だけ購入できます。
|$30 / 100 IPs1アドレスあたり月額$0.30
|$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
|最低注文数
|100 IP
|1 IP
|100 IP
|250万クレジット
|アドレスの継続利用期間
|契約期間中は固定
|契約期間中は固定
|契約期間中は固定
|リクエストごとに変更
|帯域幅
|無制限
|無制限
|無制限
|クレジットギガバイト単位ではなく、リクエスト単位の課金です。
|UDP / 音声通話
|オプションのアドオン
|オプションのアドオン
|オプションのアドオン
|利用不可
|プロトコル
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP、SOCKS5
|認証
|IP許可リストログイン名とパスワードを追加できます。
|IP許可リストログイン名とパスワードを追加できます。
|IP許可リストログイン名とパスワードを追加できます。
|APIキー
|プランを見る
|専用プランを見る
|ISPプランを見る
|プランを見る
データセンターパッケージ
ブロック単位で販売、共有
大規模なボット運用と監視継続利用するアカウントが不要な作業向け。
最大5レピュテーションは、同じ回線を利用する他のユーザーにも左右されます。
標準データセンターASN
$12 / 100 IPs1アドレスあたり月額$0.12
100 IP
契約期間中は固定
無制限
オプションのアドオン
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
IP許可リストログイン名とパスワードを追加できます。
専用
個人利用、単一IPから
長時間維持されるアカウントセッションプロファイルごとに1つのアドレスを割り当て、お客様だけが使用できます。
1 — あなた契約期間中、ほかのユーザーに共有されることはありません。
高 — 専有
$12 / 100 IPs必要な分だけ購入できます。
1 IP
契約期間中は固定
無制限
オプションのアドオン
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
IP許可リストログイン名とパスワードを追加できます。
ISP
ISP登録済みの静的アドレス
ASNを判定基準にする対象インターネットプロバイダーに登録済み。
最大5
高 — ISP登録済み
$30 / 100 IPs1アドレスあたり月額$0.30
100 IP
契約期間中は固定
無制限
オプションのアドオン
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
IP許可リストログイン名とパスワードを追加できます。
ローテーティング
APIクレジットで課金
アカウントではなく収集固定セッションではアドレスが変わりません。
共有プール
プールにより異なります
$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
250万クレジット
リクエストごとに変更
クレジットギガバイト単位ではなく、リクエスト単位の課金です。
利用不可
HTTP、SOCKS5
APIキー
48時間のプロキシ
用途に合わせてプランを構成し、実際の作業でプロキシをテストできます。選択した構成を48時間分お支払いください。料金は設定時に計算されます。
人気のプロキシ地域
FineProxyのお客様に最も多く選ばれている8つのプロキシロケーション。
接続は一度だけ。
あとは質問するだけです。
FineProxyはネイティブの MCPサーバー：エージェントにURLを1つ貼り付けるだけで、購入、更新、IPローテーション、許可リスト、利用状況分析、請求書、サポートなど、管理画面の49種類のツールを利用できます。同じ操作は、 REST API を通じてご自身で呼び出しを記述することもできます。
あとは伝えるだけ
- 米国、英国、ドイツのデータセンターIPを数量割引で1,000件購入
- 今週期限切れになるすべての一括プロキシサービスを$500以内で更新
- 現在の1,000件のプロキシリストをJSONとしてエクスポート
- 大容量プロキシパッケージの許可リストに203.0.113.7を追加する
- 本日エラー率が最も高かった一括プロキシサービスを表示
{
"mcpServers": {
"fineproxy": {
"url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
"headers": {
"Authorization": "Bearer fb_live_••••"
}
}
}
}
設定を保存したらClaudeを再起動してください。FineProxyの49個のツールが利用可能なツール一覧に表示されます。
エージェントが実行しないこと — 何を依頼しても
予算を活用
残高を操作する6つのツールには、すべて
wallet:spendが必要です。キーにこの権限を付与しなくても、エージェントはそれ以外のすべてを実行できます。
見積額を超える支払い
すべての購入リクエストには、見積もりの
expected_total_centsが含まれます。1セントでも差異がある場合、呼び出しは拒否され、料金は発生しません。
いつでも気軽に解約
取り消し不能な2つのツールは、
confirm=trueが指定されていない限り実行されません。副作用として契約が終了することはありません。
二重請求
決済処理では
idempotency_keyを使用します。タイムアウト後に再試行しても同じ請求が処理され、二重請求にはなりません。
手動設定
お使いのOS、ブラウザ、またはプロキシアプリケーションを選択すると、手順ごとの設定ガイドを確認できます。
システム
ブラウザ
アプリ
速度を追求した設計。
通信量は一切計測されません。
標準のリモートサーバーテストで、FineProxyは最大500 Mbpsを安定して維持しました。スクレイピングでは、通常プロキシではなく対象サイトのレート制限が速度の上限となりました。
テスト方法：1,973,500回の接続試行に加え、1つのプロキシIPで最大96スレッドの同時実行。
500 Mbps
標準的なリモートサーバーテストでのプロキシ1件あたり
99.97%
（1,973,500件のリクエストにおける接続確立率）
96
1つのIPで性能低下なく同時実行できるスレッド数
0
帯域幅の上限 — すべてのプランで通信量無制限
専用AMD EPYC
自社サーバーを使用。共有VPS上の他ユーザーとポートを奪い合うことはありません。
自社保有サブネット
IPは他社からの再販ではなく、自社保有のアドレス範囲から提供しています。
80 Gbpsアップリンク
サーバー単位の余剰キャパシティであり、単一のプロキシセッションに対する保証ではありません。
Tier III / IV
各ロケーションに、電源と冷却設備を冗長化したデータセンターを設置しています。
実際のスループットは、経路、接続先、ネットワーク状況、およびユーザー機器の構成と性能によって異なります。500 Mbpsの家庭用インターネット回線に接続したノートPCでは実測約468 Mbps、リモートサーバーでは標準テストで最大500 Mbpsを記録しました。欧州および米国の適切に構成された高性能サーバーを用いた例外的なテストでは最大700 Mbpsに達しましたが、これは通常のセッション単位の結果ではありません。
このページに記載されたすべての内容を、 第三者の言葉でご紹介します。
検証済みの単一レビュープールから厳選し、元の投稿先へリンクした関連性の高いお客様の声です。
最低注文数
時計のように正確に動く素晴らしいプロキシです。1年間利用しており、常に使っています。毎回1,000個購入しています。
良いものです！VPNの代わりになるものを探していて、これを選びました。まず、速度が非常に速く、ほかのサービスと比べれば大きな利点です。次に、この価格が本当に気に入っています。1000 IPで21.9ドル、それこそ私がここを利用する理由です：）普段は欧州のIPを購入していますが、実際にはウクライナ、ロシア、米国のIPパックもあります。皆さん、サービスをありがとう！
ロケーションと在庫
2016年にこのサービスを利用しました。そして現在（2024年）もユーザーです。サービスが今も続いていることに驚きました。料金プランの品ぞろえが良く、国別にも選べます。価格は妥当で、暗号資産での支払いも可能です。サービスに満足しており、皆さんにおすすめします。
FineProxyは、IPロケーションを幅広く取りそろえた優れたプロキシサービスを提供しています。設定手順は分かりやすく、プロキシは私の用途に完璧に対応しています。料金も妥当なので、個人利用にもビジネス利用にも非常に良い選択肢です。
高負荷時の速度
素晴らしいプロキシサービスです！設定は素早く簡単で、速度は速く、接続も非常に安定しています。ダウンタイムの問題は一度もなく、ダッシュボードも簡単に使えます。
FineProxyは、私のビジネス上のニーズに応える信頼できるツールです。プロキシは高速で安定しており、多数のロケーションから利用できます。料金は手頃で、カスタマーサービスチームの対応は迅速、知識も豊富です。必要としている方には強くおすすめします。これを読んで、別のものをもう一つ書いてください。
なぜ他のタイプのプロキシではなく、サーバープロキシを購入する必要があるのですか？より高性能
データセンタープロキシは、高速回線と高性能ハードウェアを備えた専用サーバー上で動作するため、他のプロキシタイプと比較して高いパフォーマンスと強固なセキュリティを実現します。ウェブサイトへのアクセスが高速化し、レイテンシが低減され、全体的に安定した体験が得られます。また、詐欺・マルウェア・その他のオンライン脅威に対する保護も強化されており、悪意あるドメインのブロックやセキュリティポリシーによるアクセス管理が可能です。 もうひとつ大切な点があります。ボットネットベースのプロキシとは異なり、サーバープロキシは完全に合法的なサービスです。
FineProxyはLIRでもあると書かれていますが、それはどういう意味ですか？独自のIP範囲
LIR（Local Internet Registry）とは、担当地域内でIPアドレス空間およびAS番号（ASN）の割り当て・管理を行う権限を持つ組織です。LIRはRIR（Regional Internet Registry：地域インターネットレジストリ）からIPおよびASNブロックを直接割り当てられ、RIRはさらにIANA（Internet Assigned Numbers Authority）の監督を受けています。 LIRとして、FineProxyは公式レジストリの管理下で独自のIPv4レンジとASNを運用しています。つまり、当社が提供するすべてのIPは第三者からのリースではなく、当社に直接登録されたものです。また、LIRは正確な登録データを維持し、他のレジストリと連携して、グローバルなインターネットインフラの透明性と安定性を確保しています。
IP アドレスが多いほど BAN される確率が下がるというのは本当ですか？一部正しい
部分的にはその通りです。適切に管理された大規模 IP プールは、トラフィックの分散、繰り返しパターンの回避、セッションの分離（例：1アカウントまたは1フローにつき 1 IP）により、ブロックを軽減できます。レート制限や基本的な IP レピュテーションの面でも効果があります。 ただし、万能の盾ではありません。多くのプラットフォームは IP 以外の行動やシグナルもスコアリングしています。リクエスト速度、ヘッダー／TLS の順序、Cookie とセッション、デバイスフィンガープリント、チャレンジレスポンス（CAPTCHA／3-DS など）が対象です。不適切なローテーションはむしろ BAN を増やす可能性があります。セッションの混在、リージョン間でのカート移動、ログイン中の IP 切り替えなどがその原因です。 ベストプラクティス：高品質でクリーンなプールに、現実的なペーシング（バックオフ／ジッター）、安定したセッション／Cookie 管理、一貫性のあるヘッダー、フローごとの IP 分離を組み合わせてください。429 エラーは同時接続数の制限として扱い、403／チャレンジはまずクライアント／行動面の問題として対処し、IP の変更は最後の手段にしてください。