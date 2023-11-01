500-1000 proxy

Een LIR (Local Internet Registry) is een organisatie die bevoegd is om IP-adresruimte en Autonomous System Numbers (ASN's) binnen haar regio toe te wijzen en te beheren. LIR's ontvangen IP- en ASN-blokken rechtstreeks van RIR's (Regional Internet Registries), die op hun beurt onder toezicht staan van IANA (de Internet Assigned Numbers Authority). Als LIR beheert FineProxy eigen IPv4-ranges en ASN's onder officieel toezicht van het register. Dit betekent dat alle IP's die wij leveren rechtstreeks op ons bedrijf geregistreerd staan, en niet gehuurd worden van derden. LIR's onderhouden tevens nauwkeurige registratiegegevens en werken samen met andere registers om de transparantie en stabiliteit van de wereldwijde internetinfrastructuur te waarborgen.