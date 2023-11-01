500-1000 proxy
Volmachten uit verschillende landen. Veel en van hoge kwaliteit! Ze werken zonder autorisatie (met IP-verbinding) of via een login/wachtwoordsysteem.
Stel uw abonnement met 500–1.000 proxy’s.
Stel een abonnement samen voor uw exacte workload. Kies het proxytype, de locaties, het aantal IP's, de factureringsperiode en optionele UDP-ondersteuning — de prijs wordt direct bijgewerkt.
Huidige abonnementen laden…
Voegt 50% toe aan de basisprijs. Werkt via SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — voor gaming, VoIP en streaming.
Vier manieren om proxy’s te kopen.
Eén past bij deze workload.
Alle FineProxy-adressen gebruiken IPv4. Datacenter-, dedicated en ISP-proxy’s blijven gedurende de looptijd statisch; roterende proxy’s veranderen bij elk verzoek. Statische abonnementen omvatten onbeperkt verkeer. De gemarkeerde optie past bij het belangrijkste gebruiksscenario van deze pagina: Datacenterpakket.
|Hier aanbevolenDatacenterpakketVerkocht in gedeelde blokken
|ExclusiefPersoonlijk, vanaf één IP
|ISPStatische, bij ISP geregistreerde adressen
|RoterendGefactureerd in API-tegoeden
|Ideaal voor
|Bots en monitoring op schaalVoor werk zonder persistent account.
|Langdurige accountsessiesEén adres per profiel, uitsluitend door u gebruikt.
|Doelen die de ASN beoordelenGeregistreerd bij een internetprovider.
|Verzameling, geen accountsEen persistente sessie hoort niet van adres te veranderen.
|Gebruikers per adres
|Maximaal 5De reputatie hangt deels af van andere gebruikers.
|1 — uNiemand anders gebruikt het tijdens de hele looptijd.
|Maximaal 5
|Gedeelde pool
|Platformvertrouwen
|StandaardDatacenter-ASN
|Hoog — exclusief
|Hoog — geregistreerd bij ISP
|Verschilt per pool
|Prijs vanaf
|$12 / 100 IPs$ 0,12 per adres per maand
|$12 / 100 IPsKoop precies wat u nodig hebt.
|$30 / 100 IPs$ 0,30 per adres per maand
|$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
|Minimale bestelling
|100 IP’s
|1 IP
|100 IP’s
|2,5 miljoen tegoeden
|Behoud van adres
|Statisch tijdens de looptijd
|Statisch tijdens de looptijd
|Statisch tijdens de looptijd
|Wijzigt per aanvraag
|Bandbreedte
|Onbeperkt
|Onbeperkt
|Onbeperkt
|TegoedenPer aanvraag gefactureerd, niet per gigabyte.
|UDP / spraakoproepen
|Optionele uitbreiding
|Optionele uitbreiding
|Optionele uitbreiding
|Niet beschikbaar
|Protocollen
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, SOCKS5
|Authenticatie
|IP-toelatingslijstGebruikersnaam en wachtwoord kunnen worden toegevoegd.
|IP-toelatingslijstGebruikersnaam en wachtwoord kunnen worden toegevoegd.
|IP-toelatingslijstGebruikersnaam en wachtwoord kunnen worden toegevoegd.
|API-sleutel
|Abonnementen bekijken
|Dedicated abonnementen bekijken
|ISP-abonnementen bekijken
|Abonnementen bekijken
Datacenterpakket
Verkocht in gedeelde blokken
Bots en monitoring op schaalVoor werk zonder persistent account.
Maximaal 5De reputatie hangt deels af van andere gebruikers.
StandaardDatacenter-ASN
$12 / 100 IPs$ 0,12 per adres per maand
100 IP’s
Statisch tijdens de looptijd
Onbeperkt
Optionele uitbreiding
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
IP-toelatingslijstGebruikersnaam en wachtwoord kunnen worden toegevoegd.
Exclusief
Persoonlijk, vanaf één IP
Langdurige accountsessiesEén adres per profiel, uitsluitend door u gebruikt.
1 — uNiemand anders gebruikt het tijdens de hele looptijd.
Hoog — exclusief
$12 / 100 IPsKoop precies wat u nodig hebt.
1 IP
Statisch tijdens de looptijd
Onbeperkt
Optionele uitbreiding
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
IP-toelatingslijstGebruikersnaam en wachtwoord kunnen worden toegevoegd.
ISP
Statische, bij ISP geregistreerde adressen
Doelen die de ASN beoordelenGeregistreerd bij een internetprovider.
Maximaal 5
Hoog — geregistreerd bij ISP
$30 / 100 IPs$ 0,30 per adres per maand
100 IP’s
Statisch tijdens de looptijd
Onbeperkt
Optionele uitbreiding
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
IP-toelatingslijstGebruikersnaam en wachtwoord kunnen worden toegevoegd.
Roterend
Gefactureerd in API-tegoeden
Verzameling, geen accountsEen persistente sessie hoort niet van adres te veranderen.
Gedeelde pool
Verschilt per pool
$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
2,5 miljoen tegoeden
Wijzigt per aanvraag
TegoedenPer aanvraag gefactureerd, niet per gigabyte.
Niet beschikbaar
HTTP, SOCKS5
API-sleutel
Proxy’s voor 48 uur
Stel een pakket samen voor uw taak en test de proxy’s in de praktijk. Betaal de gekozen configuratie voor 48 uur; de prijs wordt tijdens het configureren berekend.
Populairste proxylocaties
De acht proxylocaties die FineProxy-klanten het vaakst kiezen.
Eenmalig verbinden.
Vraag het vervolgens gewoon.
FineProxy biedt een ingebouwde MCP-server: plak één URL in uw agent en deze krijgt 49 dashboardtools voor aankopen, verlengingen, IP-rotatie, toelatingslijsten, gebruiksanalyse, facturen en ondersteuning. Dezelfde bewerkingen zijn beschikbaar via een REST API als u de aanroepen liever zelf schrijft.
Zeg vervolgens gewoon
- Koop 1000 datacenter-IP’s across US, UK, en Duitsland met volume pricing
- Verleng elke bulkproxyservice die deze week verloopt voor minder dan $ 500
- Exporteer mijn current 1000-proxylijsten als JSON
- Voeg 203.0.113.7 toe aan de IP-toelatingslijst van mijn bulkproxypakket
- Toon welke bulkproxyservice vandaag het hoogste foutpercentage had
{
"mcpServers": {
"fineproxy": {
"url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
"headers": {
"Authorization": "Bearer fb_live_••••"
}
}
}
}
Start Claude opnieuw nadat u de configuratie hebt opgeslagen. De 49 FineProxy-tools verschijnen dan in de lijst.
Wat de agent niet doet, wat u ook vraagt
Uw geld uitgeven
Zes tools beïnvloeden het saldo en vereisen
wallet:spend. Laat die scope weg en de agent kan alle overige acties uitvoeren.
Meer betalen dan de offerte
Elke aankoop bevat
expected_total_cents uit de offerte. Bij één cent afwijking wordt de aanroep geweigerd en niets in rekening gebracht.
Onbedoeld opzeggen
De twee onomkeerbare tools werken niet zonder
confirm=true. Beëindiging kan niet als neveneffect optreden.
U dubbel belasten
Financiële aanroepen gebruiken een
idempotency_key. Een nieuwe poging na een time-out verwerkt dezelfde betaling, niet een tweede.
Handmatige installatie
Kies uw besturingssysteem, browser of proxyapp voor een stapsgewijze installatiehandleiding.
Systemen
Browsers
Apps
Gebouwd voor snelheid.
Verkeer wordt nooit gemeten.
FineProxy behaalde tot 500 Mbps in standaardtests op externe servers. Bij scraping was doorgaans de snelheidslimiet van de doelsite de beperkende factor, niet de proxy.
Testmethode: 1.973.500 verbindingspogingen plus gelijktijdigheidstests met maximaal 96 threads via één proxy-IP.
500 Mbps
per proxy in standaardtests op externe servers
99.97%
van de verbindingen tot stand gebracht bij 1.973.500 aanvragen
96
gelijktijdige threads op één IP zonder prestatieverlies
0
bandbreedtelimieten — onbeperkt verkeer bij elk abonnement
Dedicated AMD EPYC
Onze eigen servers, zonder buren op gedeelde VPS’en die om de poort concurreren.
Eigen subnetten
IP’s komen uit onze eigen reeksen en worden niet van een andere provider doorverkocht.
80 Gbps-uplink
Capaciteitsmarge per server — geen garantie voor één proxysessie.
Tier III / IV
Datacenters met redundante stroomvoorziening en koeling op onze locaties.
De werkelijke doorvoer hangt af van de route, bestemming, netwerkomstandigheden en de configuratie en prestaties van de apparatuur. Een laptop op een thuisverbinding van 500 Mbps bereikte in de praktijk circa 468 Mbps; externe servers bereikten in standaardtests tot 500 Mbps. In uitzonderlijke tests vanaf goed geconfigureerde krachtige servers in Europa en de VS werd tot 700 Mbps bereikt; dit is geen gebruikelijk resultaat per sessie.
Elke bewering op deze pagina, in de woorden van anderen.
Relevante klantfeedback uit één pool met geverifieerde beoordelingen, gekoppeld aan de oorspronkelijke bron.
Minimale bestellingen
Uitstekende proxy’s, ze werken als een klok. Ik gebruik ze al een jaar, gebruik ze voortdurend en koop er telkens 1.000.
Prima service! Ik zocht een alternatief voor een VPN en koos hiervoor. Allereerst is de snelheid zeer hoog, wat een groot voordeel is ten opzichte van andere diensten. Daarnaast bevalt de prijs me erg goed: 1000 IP's voor 21,9 $, precies waarvoor ik hier ben :) Meestal koop ik Europese IP's, maar er zijn ook pakketten met Oekraïense, Russische en Amerikaanse IP's. Bedankt voor de service!
Locaties en voorraad
Ik gebruikte deze dienst in 2016. En op dit moment (2024) Ik ben ook een gebruiker. Verrassend dat de dienst nog steeds draait. Er is een goede selectie van tarieven en een selectie per land. Prijzen zijn redelijk, betaling is mogelijk in crypto. Ik ben blij met de service en beveel het aan iedereen
FineProxy biedt uitstekende proxy-services met een breed scala aan IP-locaties. Het installatieproces was eenvoudig, en hun proxies werken perfect voor mijn behoeften. De prijsstelling is ook redelijk, waardoor het een geweldige keuze voor zowel persoonlijk als zakelijk gebruik.
Snelheid onder belasting
Uitstekende proxy service! De setup was snel en eenvoudig, snelheden zijn snel, en de verbinding is zeer stabiel. Ik heb geen problemen met downtime, en het dashboard is eenvoudig te gebruiken.
FineProxy is een betrouwbare tool voor mijn zakelijke behoeften. De proxies zijn snel, stabiel en toegankelijk vanaf vele locaties. Het is betaalbaar en de klantenservice team is responsief en deskundig. Zeer aanbevolen voor iedereen die nodig heeft. lees dit en schrijf een andere onle
Waarom zou ik serverproxy's kopen in plaats van andere soorten?DC-proxy's leveren
DC-proxy's leveren hogere prestaties en sterkere beveiliging dan de meeste andere proxytypes, omdat ze draaien op dedicated servers met snelle verbindingen en krachtige hardware. Dit betekent snellere toegang tot websites, lagere latentie en een algeheel stabielere ervaring. Ze bieden ook betere bescherming tegen fraude, malware en andere online dreigingen, waardoor u kwaadaardige domeinen kunt blokkeren en toegang kunt beheren via beveiligingsbeleid. En nog één ding — in tegenstelling tot botnet-gebaseerde proxy's zijn serverproxy's volledig legitiem.
Er staat dat FineProxy ook een LIR is — wat betekent dat?Een LIR (Local
Een LIR (Local Internet Registry) is een organisatie die bevoegd is om IP-adresruimte en Autonomous System Numbers (ASN's) binnen haar regio toe te wijzen en te beheren. LIR's ontvangen IP- en ASN-blokken rechtstreeks van RIR's (Regional Internet Registries), die op hun beurt onder toezicht staan van IANA (de Internet Assigned Numbers Authority). Als LIR beheert FineProxy eigen IPv4-ranges en ASN's onder officieel toezicht van het register. Dit betekent dat alle IP's die wij leveren rechtstreeks op ons bedrijf geregistreerd staan, en niet gehuurd worden van derden. LIR's onderhouden tevens nauwkeurige registratiegegevens en werken samen met andere registers om de transparantie en stabiliteit van de wereldwijde internetinfrastructuur te waarborgen.
Klopt het dat hoe meer IP-adressen u heeft, hoe kleiner de kans op een ban?Gedeeltelijk. Een
Gedeeltelijk. Een grotere, goed beheerde IP-pool kan blokkades verminderen door verkeer te spreiden, herhaalde patronen te vermijden en sessies te isoleren (bijv. één IP per account of flow). Het helpt bij rate-limits en basale IP-reputatie. Maar het is geen schild. De meeste platforms beoordelen gedrag en signalen die verder gaan dan alleen het IP-adres: aanvraagsnelheid, header-/TLS-volgorde, cookies en sessies, device fingerprints en challenge-responses (bijv. CAPTCHA/3-DS). Slechte rotatie kan bans zelfs vergroten — door sessies te mixen, winkelwagens tussen regio's te verplaatsen of midden in een login van IP te wisselen. Best practice: combineer een kwalitatieve, schone pool met realistisch pacing (backoff/jitter), stabiele sessie-/cookieafhandeling, consistente headers en IP-isolatie per flow. Behandel 429 als gelijktijdigheidslimieten; behandel 403/challenges eerst als client-/gedragsproblemen — wissel pas als laatste van IP.