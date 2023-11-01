NEW! |Eén API-aanroep, schone gegevens terug. Geen scrapers nodig.Ontvang 10.000 gratis tokens →

500-1000 proxy

Volmachten uit verschillende landen. Veel en van hoge kwaliteit! Ze werken zonder autorisatie (met IP-verbinding) of via een login/wachtwoordsysteem.

Abonnement configureren →Proxy’s voor 48 uur
OnbeperktGeen kosten per GB
AMD EPYCServerhardware van de nieuwste generatie
Tot 80 GbpsNetwerkverbinding per server
REST + MCPInrichten en beheren via API

Stel uw abonnement met 500–1.000 proxy’s.

Stel een abonnement samen voor uw exacte workload. Kies het proxytype, de locaties, het aantal IP's, de factureringsperiode en optionele UDP-ondersteuning — de prijs wordt direct bijgewerkt.

LandAantal IP's
UDP-ondersteuning
Uit

Voegt 50% toe aan de basisprijs. Werkt via SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — voor gaming, VoIP en streaming.

Meerdere landen in één pakket, extra whitelist-IP’s of verbindingen?Stel het in via het dashboard

Vier manieren om proxy’s te kopen.
Eén past bij deze workload.

Alle FineProxy-adressen gebruiken IPv4. Datacenter-, dedicated en ISP-proxy’s blijven gedurende de looptijd statisch; roterende proxy’s veranderen bij elk verzoek. Statische abonnementen omvatten onbeperkt verkeer. De gemarkeerde optie past bij het belangrijkste gebruiksscenario van deze pagina: Datacenterpakket.

Hier aanbevolenDatacenterpakketVerkocht in gedeelde blokkenExclusiefPersoonlijk, vanaf één IPISPStatische, bij ISP geregistreerde adressenRoterendGefactureerd in API-tegoeden
Ideaal voorBots en monitoring op schaalVoor werk zonder persistent account.Langdurige accountsessiesEén adres per profiel, uitsluitend door u gebruikt.Doelen die de ASN beoordelenGeregistreerd bij een internetprovider.Verzameling, geen accountsEen persistente sessie hoort niet van adres te veranderen.
Gebruikers per adresMaximaal 5De reputatie hangt deels af van andere gebruikers.1 — uNiemand anders gebruikt het tijdens de hele looptijd.Maximaal 5Gedeelde pool
PlatformvertrouwenStandaardDatacenter-ASNHoog — exclusiefHoog — geregistreerd bij ISPVerschilt per pool
Prijs vanaf$12 / 100 IPs$ 0,12 per adres per maand$12 / 100 IPsKoop precies wat u nodig hebt.$30 / 100 IPs$ 0,30 per adres per maand$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Minimale bestelling100 IP’s1 IP100 IP’s2,5 miljoen tegoeden
Behoud van adresStatisch tijdens de looptijdStatisch tijdens de looptijdStatisch tijdens de looptijdWijzigt per aanvraag
BandbreedteOnbeperktOnbeperktOnbeperktTegoedenPer aanvraag gefactureerd, niet per gigabyte.
UDP / spraakoproepenOptionele uitbreidingOptionele uitbreidingOptionele uitbreidingNiet beschikbaar
ProtocollenHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
AuthenticatieIP-toelatingslijstGebruikersnaam en wachtwoord kunnen worden toegevoegd.IP-toelatingslijstGebruikersnaam en wachtwoord kunnen worden toegevoegd.IP-toelatingslijstGebruikersnaam en wachtwoord kunnen worden toegevoegd.API-sleutel
Abonnementen bekijkenDedicated abonnementen bekijkenISP-abonnementen bekijkenAbonnementen bekijken
Hier aanbevolen

Datacenterpakket

Verkocht in gedeelde blokken

Ideaal voor

Bots en monitoring op schaalVoor werk zonder persistent account.

Gebruikers per adres

Maximaal 5De reputatie hangt deels af van andere gebruikers.

Platformvertrouwen

StandaardDatacenter-ASN

Prijs vanaf

$12 / 100 IPs$ 0,12 per adres per maand

Minimale bestelling

100 IP’s

Behoud van adres

Statisch tijdens de looptijd

Bandbreedte

Onbeperkt

UDP / spraakoproepen

Optionele uitbreiding

Protocollen

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authenticatie

IP-toelatingslijstGebruikersnaam en wachtwoord kunnen worden toegevoegd.

Abonnementen bekijken

Exclusief

Persoonlijk, vanaf één IP

Ideaal voor

Langdurige accountsessiesEén adres per profiel, uitsluitend door u gebruikt.

Gebruikers per adres

1 — uNiemand anders gebruikt het tijdens de hele looptijd.

Platformvertrouwen

Hoog — exclusief

Prijs vanaf

$12 / 100 IPsKoop precies wat u nodig hebt.

Minimale bestelling

1 IP

Behoud van adres

Statisch tijdens de looptijd

Bandbreedte

Onbeperkt

UDP / spraakoproepen

Optionele uitbreiding

Protocollen

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authenticatie

IP-toelatingslijstGebruikersnaam en wachtwoord kunnen worden toegevoegd.

Dedicated abonnementen bekijken

ISP

Statische, bij ISP geregistreerde adressen

Ideaal voor

Doelen die de ASN beoordelenGeregistreerd bij een internetprovider.

Gebruikers per adres

Maximaal 5

Platformvertrouwen

Hoog — geregistreerd bij ISP

Prijs vanaf

$30 / 100 IPs$ 0,30 per adres per maand

Minimale bestelling

100 IP’s

Behoud van adres

Statisch tijdens de looptijd

Bandbreedte

Onbeperkt

UDP / spraakoproepen

Optionele uitbreiding

Protocollen

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authenticatie

IP-toelatingslijstGebruikersnaam en wachtwoord kunnen worden toegevoegd.

ISP-abonnementen bekijken

Roterend

Gefactureerd in API-tegoeden

Ideaal voor

Verzameling, geen accountsEen persistente sessie hoort niet van adres te veranderen.

Gebruikers per adres

Gedeelde pool

Platformvertrouwen

Verschilt per pool

Prijs vanaf

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Minimale bestelling

2,5 miljoen tegoeden

Behoud van adres

Wijzigt per aanvraag

Bandbreedte

TegoedenPer aanvraag gefactureerd, niet per gigabyte.

UDP / spraakoproepen

Niet beschikbaar

Protocollen

HTTP, SOCKS5

Authenticatie

API-sleutel

Abonnementen bekijken

Proxy’s voor 48 uur

Stel een pakket samen voor uw taak en test de proxy’s in de praktijk. Betaal de gekozen configuratie voor 48 uur; de prijs wordt tijdens het configureren berekend.

Proxy’s voor 48 uur

Populairste proxylocaties

De acht proxylocaties die FineProxy-klanten het vaakst kiezen.

Alle locaties bekijken

Eenmalig verbinden.
Vraag het vervolgens gewoon.

FineProxy biedt een ingebouwde MCP-server: plak één URL in uw agent en deze krijgt 49 dashboardtools voor aankopen, verlengingen, IP-rotatie, toelatingslijsten, gebruiksanalyse, facturen en ondersteuning. Dezelfde bewerkingen zijn beschikbaar via een REST API als u de aanroepen liever zelf schrijft.

Zeg vervolgens gewoon

  • Koop 1000 datacenter-IP’s across US, UK, en Duitsland met volume pricing
  • Verleng elke bulkproxyservice die deze week verloopt voor minder dan $ 500
  • Exporteer mijn current 1000-proxylijsten als JSON
  • Voeg 203.0.113.7 toe aan de IP-toelatingslijst van mijn bulkproxypakket
  • Toon welke bulkproxyservice vandaag het hoogste foutpercentage had
Meer informatie API-sleutel maken
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Start Claude opnieuw nadat u de configuratie hebt opgeslagen. De 49 FineProxy-tools verschijnen dan in de lijst.

Wat de agent niet doet, wat u ook vraagt

Uw geld uitgeven

Zes tools beïnvloeden het saldo en vereisen wallet:spend. Laat die scope weg en de agent kan alle overige acties uitvoeren.

Meer betalen dan de offerte

Elke aankoop bevat expected_total_cents uit de offerte. Bij één cent afwijking wordt de aanroep geweigerd en niets in rekening gebracht.

Onbedoeld opzeggen

De twee onomkeerbare tools werken niet zonder confirm=true. Beëindiging kan niet als neveneffect optreden.

U dubbel belasten

Financiële aanroepen gebruiken een idempotency_key. Een nieuwe poging na een time-out verwerkt dezelfde betaling, niet een tweede.

MCP: 49 hulpmiddelen · 9 machtigingsbereikenJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · statusloosREST API: 49 bewerkingen · OpenAPI 3.1

Handmatige installatie

Kies uw besturingssysteem, browser of proxyapp voor een stapsgewijze installatiehandleiding.

ALLE INTEGRATIES

Systemen

Browsers

Apps

Gebouwd voor snelheid.
Verkeer wordt nooit gemeten.

FineProxy behaalde tot 500 Mbps in standaardtests op externe servers. Bij scraping was doorgaans de snelheidslimiet van de doelsite de beperkende factor, niet de proxy.

Testmethode: 1.973.500 verbindingspogingen plus gelijktijdigheidstests met maximaal 96 threads via één proxy-IP.

500 Mbps

per proxy in standaardtests op externe servers

99.97%

van de verbindingen tot stand gebracht bij 1.973.500 aanvragen

96

gelijktijdige threads op één IP zonder prestatieverlies

0

bandbreedtelimieten — onbeperkt verkeer bij elk abonnement

Dedicated AMD EPYC

Onze eigen servers, zonder buren op gedeelde VPS’en die om de poort concurreren.

Eigen subnetten

IP’s komen uit onze eigen reeksen en worden niet van een andere provider doorverkocht.

80 Gbps-uplink

Capaciteitsmarge per server — geen garantie voor één proxysessie.

Tier III / IV

Datacenters met redundante stroomvoorziening en koeling op onze locaties.

Testnotities

De werkelijke doorvoer hangt af van de route, bestemming, netwerkomstandigheden en de configuratie en prestaties van de apparatuur. Een laptop op een thuisverbinding van 500 Mbps bereikte in de praktijk circa 468 Mbps; externe servers bereikten in standaardtests tot 500 Mbps. In uitzonderlijke tests vanaf goed geconfigureerde krachtige servers in Europa en de VS werd tot 700 Mbps bereikt; dit is geen gebruikelijk resultaat per sessie.

Elke bewering op deze pagina, in de woorden van anderen.

Relevante klantfeedback uit één pool met geverifieerde beoordelingen, gekoppeld aan de oorspronkelijke bron.

2011levert proxy’s sinds

Minimale bestellingen

Uitstekende proxy’s, ze werken als een klok. Ik gebruik ze al een jaar, gebruik ze voortdurend en koop er telkens 1.000.

IvanTrustpilot, Meer dan 2 jaar geledenVertaald uit het EngelsBron

Prima service! Ik zocht een alternatief voor een VPN en koos hiervoor. Allereerst is de snelheid zeer hoog, wat een groot voordeel is ten opzichte van andere diensten. Daarnaast bevalt de prijs me erg goed: 1000 IP's voor 21,9 $, precies waarvoor ik hier ben :) Meestal koop ik Europese IP's, maar er zijn ook pakketten met Oekraïense, Russische en Amerikaanse IP's. Bedankt voor de service!

Nicky TickIntern FineProxy-platformVertaald uit het EngelsBron

Locaties en voorraad

Ik gebruikte deze dienst in 2016. En op dit moment (2024) Ik ben ook een gebruiker. Verrassend dat de dienst nog steeds draait. Er is een goede selectie van tarieven en een selectie per land. Prijzen zijn redelijk, betaling is mogelijk in crypto. Ik ben blij met de service en beveel het aan iedereen

D1smayDieg, Meer dan 2 jaar geledenVertaald uit het EngelsBron

FineProxy biedt uitstekende proxy-services met een breed scala aan IP-locaties. Het installatieproces was eenvoudig, en hun proxies werken perfect voor mijn behoeften. De prijsstelling is ook redelijk, waardoor het een geweldige keuze voor zowel persoonlijk als zakelijk gebruik.

Chris2025SaasHub, Vorig jaarVertaald uit het EngelsBron

Snelheid onder belasting

Uitstekende proxy service! De setup was snel en eenvoudig, snelheden zijn snel, en de verbinding is zeer stabiel. Ik heb geen problemen met downtime, en het dashboard is eenvoudig te gebruiken.

vipallc2020Norton Safe Web, Dit jaarVertaald uit het EngelsBron

FineProxy is een betrouwbare tool voor mijn zakelijke behoeften. De proxies zijn snel, stabiel en toegankelijk vanaf vele locaties. Het is betaalbaar en de klantenservice team is responsief en deskundig. Zeer aanbevolen voor iedereen die nodig heeft. lees dit en schrijf een andere onle

W3sazzadProxyRate, Meer dan 2 jaar geledenVertaald uit het EngelsBron

Beoordelingen worden volledig geciteerd. Als een klant iets noemde waarop we konden antwoorden, staat ons oorspronkelijke antwoord erbij.

Alle klantbeoordelingen
Waarom zou ik serverproxy's kopen in plaats van andere soorten?DC-proxy's leveren

DC-proxy's leveren hogere prestaties en sterkere beveiliging dan de meeste andere proxytypes, omdat ze draaien op dedicated servers met snelle verbindingen en krachtige hardware. Dit betekent snellere toegang tot websites, lagere latentie en een algeheel stabielere ervaring. Ze bieden ook betere bescherming tegen fraude, malware en andere online dreigingen, waardoor u kwaadaardige domeinen kunt blokkeren en toegang kunt beheren via beveiligingsbeleid. En nog één ding — in tegenstelling tot botnet-gebaseerde proxy's zijn serverproxy's volledig legitiem.

Er staat dat FineProxy ook een LIR is — wat betekent dat?Een LIR (Local

Een LIR (Local Internet Registry) is een organisatie die bevoegd is om IP-adresruimte en Autonomous System Numbers (ASN's) binnen haar regio toe te wijzen en te beheren. LIR's ontvangen IP- en ASN-blokken rechtstreeks van RIR's (Regional Internet Registries), die op hun beurt onder toezicht staan van IANA (de Internet Assigned Numbers Authority). Als LIR beheert FineProxy eigen IPv4-ranges en ASN's onder officieel toezicht van het register. Dit betekent dat alle IP's die wij leveren rechtstreeks op ons bedrijf geregistreerd staan, en niet gehuurd worden van derden. LIR's onderhouden tevens nauwkeurige registratiegegevens en werken samen met andere registers om de transparantie en stabiliteit van de wereldwijde internetinfrastructuur te waarborgen.

Klopt het dat hoe meer IP-adressen u heeft, hoe kleiner de kans op een ban?Gedeeltelijk. Een

Gedeeltelijk. Een grotere, goed beheerde IP-pool kan blokkades verminderen door verkeer te spreiden, herhaalde patronen te vermijden en sessies te isoleren (bijv. één IP per account of flow). Het helpt bij rate-limits en basale IP-reputatie. Maar het is geen schild. De meeste platforms beoordelen gedrag en signalen die verder gaan dan alleen het IP-adres: aanvraagsnelheid, header-/TLS-volgorde, cookies en sessies, device fingerprints en challenge-responses (bijv. CAPTCHA/3-DS). Slechte rotatie kan bans zelfs vergroten — door sessies te mixen, winkelwagens tussen regio's te verplaatsen of midden in een login van IP te wisselen. Best practice: combineer een kwalitatieve, schone pool met realistisch pacing (backoff/jitter), stabiele sessie-/cookieafhandeling, consistente headers en IP-isolatie per flow. Behandel 429 als gelijktijdigheidslimieten; behandel 403/challenges eerst als client-/gedragsproblemen — wissel pas als laatste van IP.