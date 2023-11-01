Smart TV's, PlayStation, Xbox en andere streamingapparaten ondersteunen proxy-instellingen niet standaard. Om een proxy met deze apparaten te gebruiken, moet u deze op routerniveau configureren of een proxygateway op uw lokale netwerk instellen. U kunt ook een proxy-verbinding van een laptop delen via een Wi-Fi-hotspot. Statische ISP-proxy's zijn ideaal voor deze opzet omdat ze onbeperkte bandbreedte en stabiele verbindingen bieden — belangrijk wanneer u verkeer voor een heel apparaat routeert. De statische ISP-proxy's van FineProxy ondersteunen SOCKS5 en HTTP/HTTPS, waardoor ze compatibel zijn met de meeste proxyconfiguraties op routerniveau.