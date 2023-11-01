ISP Proxy
Statische residentiële IPv4 van echte ISP's: HTTP/HTTPS/SOCKS5, tot 500 Mbps, onbeperkte bandbreedte — geen facturering per GB, geen rotatie, geen fair-use-limieten.
Stel uw statisch ISP-proxyabonnement.
Stel een abonnement samen voor uw exacte workload. Kies het proxytype, de locaties, het aantal IP's, de factureringsperiode en optionele UDP-ondersteuning — de prijs wordt direct bijgewerkt.
Huidige abonnementen laden…
Voegt 50% toe aan de basisprijs. Werkt via SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — voor gaming, VoIP en streaming.
Vier manieren om proxy’s te kopen.
Eén past bij deze workload.
Alle FineProxy-adressen gebruiken IPv4. Datacenter-, dedicated en ISP-proxy’s blijven gedurende de looptijd statisch; roterende proxy’s veranderen bij elk verzoek. Statische abonnementen omvatten onbeperkt verkeer. De gemarkeerde optie past bij het belangrijkste gebruiksscenario van deze pagina: ISP.
|DatacenterpakketVerkocht in gedeelde blokken
|ExclusiefPersoonlijk, vanaf één IP
|Hier aanbevolenISPStatische, bij ISP geregistreerde adressen
|RoterendGefactureerd in API-tegoeden
|Ideaal voor
|Bots en monitoring op schaalVoor werk zonder persistent account.
|Langdurige accountsessiesEén adres per profiel, uitsluitend door u gebruikt.
|Doelen die de ASN beoordelenGeregistreerd bij een internetprovider.
|Verzameling, geen accountsEen persistente sessie hoort niet van adres te veranderen.
|Gebruikers per adres
|Maximaal 5De reputatie hangt deels af van andere gebruikers.
|1 — uNiemand anders gebruikt het tijdens de hele looptijd.
|Maximaal 5
|Gedeelde pool
|Platformvertrouwen
|StandaardDatacenter-ASN
|Hoog — exclusief
|Hoog — geregistreerd bij ISP
|Verschilt per pool
|Prijs vanaf
|$12 / 100 IPs$ 0,12 per adres per maand
|$12 / 100 IPsKoop precies wat u nodig hebt.
|$30 / 100 IPs$ 0,30 per adres per maand
|$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
|Minimale bestelling
|100 IP’s
|1 IP
|100 IP’s
|2,5 miljoen tegoeden
|Behoud van adres
|Statisch tijdens de looptijd
|Statisch tijdens de looptijd
|Statisch tijdens de looptijd
|Wijzigt per aanvraag
|Bandbreedte
|Onbeperkt
|Onbeperkt
|Onbeperkt
|TegoedenPer aanvraag gefactureerd, niet per gigabyte.
|UDP / spraakoproepen
|Optionele uitbreiding
|Optionele uitbreiding
|Optionele uitbreiding
|Niet beschikbaar
|Protocollen
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, SOCKS5
|Authenticatie
|IP-toelatingslijstGebruikersnaam en wachtwoord kunnen worden toegevoegd.
|IP-toelatingslijstGebruikersnaam en wachtwoord kunnen worden toegevoegd.
|IP-toelatingslijstGebruikersnaam en wachtwoord kunnen worden toegevoegd.
|API-sleutel
|Abonnementen bekijken
|Dedicated abonnementen bekijken
|ISP-abonnementen bekijken
|Abonnementen bekijken
ISP
Statische, bij ISP geregistreerde adressen
Doelen die de ASN beoordelenGeregistreerd bij een internetprovider.
Maximaal 5
Hoog — geregistreerd bij ISP
$30 / 100 IPs$ 0,30 per adres per maand
100 IP’s
Statisch tijdens de looptijd
Onbeperkt
Optionele uitbreiding
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
IP-toelatingslijstGebruikersnaam en wachtwoord kunnen worden toegevoegd.
Datacenterpakket
Verkocht in gedeelde blokken
Bots en monitoring op schaalVoor werk zonder persistent account.
Maximaal 5De reputatie hangt deels af van andere gebruikers.
StandaardDatacenter-ASN
$12 / 100 IPs$ 0,12 per adres per maand
100 IP’s
Statisch tijdens de looptijd
Onbeperkt
Optionele uitbreiding
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
IP-toelatingslijstGebruikersnaam en wachtwoord kunnen worden toegevoegd.
Exclusief
Persoonlijk, vanaf één IP
Langdurige accountsessiesEén adres per profiel, uitsluitend door u gebruikt.
1 — uNiemand anders gebruikt het tijdens de hele looptijd.
Hoog — exclusief
$12 / 100 IPsKoop precies wat u nodig hebt.
1 IP
Statisch tijdens de looptijd
Onbeperkt
Optionele uitbreiding
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
IP-toelatingslijstGebruikersnaam en wachtwoord kunnen worden toegevoegd.
Roterend
Gefactureerd in API-tegoeden
Verzameling, geen accountsEen persistente sessie hoort niet van adres te veranderen.
Gedeelde pool
Verschilt per pool
$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
2,5 miljoen tegoeden
Wijzigt per aanvraag
TegoedenPer aanvraag gefactureerd, niet per gigabyte.
Niet beschikbaar
HTTP, SOCKS5
API-sleutel
Proxy’s voor 48 uur
Stel een pakket samen voor uw taak en test de proxy’s in de praktijk. Betaal de gekozen configuratie voor 48 uur; de prijs wordt tijdens het configureren berekend.
Populairste proxylocaties
De acht proxylocaties die FineProxy-klanten het vaakst kiezen.
Eenmalig verbinden.
Vraag het vervolgens gewoon.
FineProxy biedt een ingebouwde MCP-server: plak één URL in uw agent en deze krijgt 49 dashboardtools voor aankopen, verlengingen, IP-rotatie, toelatingslijsten, gebruiksanalyse, facturen en ondersteuning. Dezelfde bewerkingen zijn beschikbaar via een REST API als u de aanroepen liever zelf schrijft.
Zeg vervolgens gewoon
- Koop 100 statische ISP-proxy’s in Europa
- Exporteer mijn ISP-proxylijst als JSON
- Werk de IP-toelatingslijst van mijn ISP-proxyservice bij
- Toon de status en volgende vervaldatum van mijn service
- Toon de factuurgegevens van mijn ISP-proxyabonnement
{
"mcpServers": {
"fineproxy": {
"url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
"headers": {
"Authorization": "Bearer fb_live_••••"
}
}
}
}
Start Claude opnieuw nadat u de configuratie hebt opgeslagen. De 49 FineProxy-tools verschijnen dan in de lijst.
Wat de agent niet doet, wat u ook vraagt
Uw geld uitgeven
Zes tools beïnvloeden het saldo en vereisen
wallet:spend. Laat die scope weg en de agent kan alle overige acties uitvoeren.
Meer betalen dan de offerte
Elke aankoop bevat
expected_total_cents uit de offerte. Bij één cent afwijking wordt de aanroep geweigerd en niets in rekening gebracht.
Onbedoeld opzeggen
De twee onomkeerbare tools werken niet zonder
confirm=true. Beëindiging kan niet als neveneffect optreden.
U dubbel belasten
Financiële aanroepen gebruiken een
idempotency_key. Een nieuwe poging na een time-out verwerkt dezelfde betaling, niet een tweede.
Handmatige installatie
Kies uw besturingssysteem, browser of proxyapp voor een stapsgewijze installatiehandleiding.
Systemen
Browsers
Apps
Gebouwd voor snelheid.
Verkeer wordt nooit gemeten.
FineProxy behaalde tot 500 Mbps in standaardtests op externe servers. Bij scraping was doorgaans de snelheidslimiet van de doelsite de beperkende factor, niet de proxy.
Testmethode: 1.973.500 verbindingspogingen plus gelijktijdigheidstests met maximaal 96 threads via één proxy-IP.
500 Mbps
per proxy in standaardtests op externe servers
99.97%
van de verbindingen tot stand gebracht bij 1.973.500 aanvragen
96
gelijktijdige threads op één IP zonder prestatieverlies
0
bandbreedtelimieten — onbeperkt verkeer bij elk abonnement
Dedicated AMD EPYC
Onze eigen servers, zonder buren op gedeelde VPS’en die om de poort concurreren.
Eigen subnetten
IP’s komen uit onze eigen reeksen en worden niet van een andere provider doorverkocht.
80 Gbps-uplink
Capaciteitsmarge per server — geen garantie voor één proxysessie.
Tier III / IV
Datacenters met redundante stroomvoorziening en koeling op onze locaties.
De werkelijke doorvoer hangt af van de route, bestemming, netwerkomstandigheden en de configuratie en prestaties van de apparatuur. Een laptop op een thuisverbinding van 500 Mbps bereikte in de praktijk circa 468 Mbps; externe servers bereikten in standaardtests tot 500 Mbps. In uitzonderlijke tests vanaf goed geconfigureerde krachtige servers in Europa en de VS werd tot 700 Mbps bereikt; dit is geen gebruikelijk resultaat per sessie.
Elke bewering op deze pagina, in de woorden van anderen.
Relevante klantfeedback uit één pool met geverifieerde beoordelingen, gekoppeld aan de oorspronkelijke bron.
Actieve accounts
Iedereen heeft zijn recht op vrijheid en nu heb ik het ook tegen een zeer bescheiden prijs. Sinds ik een abonnement heb was er geen probleem van snelheid of ontoegankelijkheid en nu kan ik deelnemen aan elke sociale activiteit van mijn vrienden in het buitenland. Bovendien, geen verbod natuurlijk) Het opzetten was glad en gemakkelijk. FineProxy ondersteuning is heel responsief en behulpzaam.
Ik gebruikte het met een Twitch-bot en het werkte perfect. Ik bedank FineProxy voor het beschikbaar stellen van een zeer goed systeem dat precies aansluit op wat ik nodig heb.
Verkeer wordt nooit gemeten
Betaalbare EU-proxy’s. De enige proxyaanbieder die de prijzen nog steeds laag houdt. Ik had overal op internet naar zoiets gezocht en dit bleek de goedkoopste proxyaanbieder met onbeperkte bandbreedte te zijn.
Terwijl andere aanbieders rekenen per GB of zelfs per verzoek, deze jongens blijven trouw aan hun missie en bieden redelijk geprijsde datacenter proxies met onbeperkte bandbreedte. Kijkde over het hele internet voor een dienst als deze en heel blij dat ik ze vond.
Snelheid onder belasting
FineProxy biedt een betrouwbare en snelle proxy-oplossing met een breed scala aan IP's, betaalbare plannen en betrouwbare klantenservice.
fineproxy.org biedt een fatsoenlijke proxy-service met een brede selectie van IP's en locaties. Echter, verbindingssnelheden kunnen soms inconsistent zijn, en ondersteuningsrespons kan langzamer zijn dan verwacht. Hoewel de service geschikt is voor basistaken, kan het niet volledig voldoen aan de behoeften van gebruikers met hogere eisen of specifieke eisen. Prijzen zijn concurrerend, maar de prestaties kunnen stabieler zijn voor degenen die erop vertrouwen voor professioneel of intensief gebruik.
Wat is het verschil tussen ISP-proxy's en gewone residentiële proxy's?Gewone residentiële proxy's
Gewone residentiële proxy's routeren verkeer via daadwerkelijke thuisapparaten — iemands telefoon of router die zich heeft aangemeld voor een proxynetwerk. Deze IP's roteren frequent (vaak bij elk verzoek), snelheden zijn afhankelijk van diens thuisverbinding, en prijzen zijn per gigabyte. ISP-proxy's gebruiken hetzelfde type residentiële IP-adressen maar hosten deze op datacenterservers. Het IP is statisch (verandert niet), snelheden zijn consistent en snel, en FineProxy berekent per IP met onbeperkte bandbreedte in plaats van per GB.
Zijn ISP-proxy's beter dan datacenter-proxy's?Voor taken waarbij
Voor taken waarbij platforms het IP-type controleren — ja. ISP-proxy's slagen voor residentiële controles waar datacenter-IP's mislukken. Onderzoek toont aan dat ISP-proxy's 85-95% slagingspercentages op beschermde sites bereiken in vergelijking met 40-60% voor datacenter. Maar als uw doel datacenter-verkeer niet blokkeert (openbare API's, onbeschermde catalogi, nieuwssites), zijn datacenter-proxy's goedkoper en net zo effectief. Begin met datacenter, schakel over naar ISP indien nodig.
Hoe weet ik of een "ISP-proxy" werkelijk residentieel is?Controleer het IP
Controleer het IP in WHOIS-databases of tools zoals IPinfo.io. Een echte ISP-proxy verwijst terug naar een consumentelijke Internet Service Provider (Comcast, AT&T, enz.), niet naar een hostingbedrijf of cloudprovider. Als het een datacenter-ASN toont, is het een omgelabelde datacenter-proxy, ongeacht wat de verkoper het noemt.
Is de bandbreedte werkelijk onbeperkt?Ja
Ja. De ISP-proxy's van FineProxy hebben geen verkeerslimiet, geen throttling-drempels en geen fair-use-beleidsregels die de prestaties verminderen na een bepaald gebruiksniveau. Onbeperkt betekent onbeperkt op elk IP, elk protocol, elke dag.
Kan ik ISP-proxy's gebruiken voor scraping?Ja
Ja, en ze zijn bijzonder effectief voor het scrapen van sites die datacenter-proxy's blokkeren. Omdat het IP residentieel lijkt, behandelen anti-bot-systemen het met hogere vertrouwdheid. Voor grootschalig scraping waarbij u honderden IP's nodig hebt, zijn datacenter-proxy's kosteneffectiever voor onbeschermde doelen. ISP-proxy's hebben zin wanneer het doel specifiek residentieel ogende adressen vereist.
Welke protocollen worden ondersteund?HTTP, HTTPS
HTTP, HTTPS en SOCKS5 — alles op hetzelfde IP. HTTPS-verbindingen zijn beveiligd met individuele SSL-certificaten per IP-adres. SOCKS5 omvat UDP-ondersteuning voor real-time-toepassingen.
Hoeveel ISP-proxy's heb ik nodig voor social media-management?Eén per account
Eén per account is de veiligste benadering. Als u 50 accounts beheert, hebt u 50 ISP-proxy's nodig. Sommige mensen voeren 2-3 accounts met lage activiteit per IP uit, maar platforms worden steeds beter in het detecteren hiervan, dus één-op-één is wat wij aanbevelen.
Statische ISP-proxy’s:
Datacentersnelheid met residentieel vertrouwen
Er is een gat tussen datacenterproxies en traditionele residentiële. Datacenter-IP's zijn snel en goedkoop maar worden gemarkeerd op platforms die erom geven wie achter de verbinding zit. Residentiële IP's zien er legitiem uit maar rouleren constant, draaien via huisapparaten met onvoorspelbare snelheden en rekenen per gigabyte — wat snel oploopt als je taak meer dan een paar honderd verzoeken omvat. ISP-proxy's zitten precies in dat gat. Een statisch residentieel IP-adres uitgegeven door een echte internetprovider, maar gehost op servers met datacenter-grade kwaliteit. Uw verbinding ziet er residentieel uit voor elke website die de IP-herkomst controleert. Maar achter de schermen draait het op professionele infrastructuur met de snelheid en uptime die thuisverbindingen niet kunnen bieden.
Hoe ISP-proxies eigenlijk werken
Het IP-adres hoort bij een ISP — het verschijnt in WHOIS-databases als een residentieel adres, gekoppeld aan een legitieme provider. Maar in plaats van via iemands huisrouter wordt het gehost op een server met een directe glasvezelverbinding naar backbonenetwerken. Het resultaat: de doelsite ziet een residentieel IP met een schone geschiedenis, terwijl jij datacenterperformance krijgt.
Deze hybride aanpak is waarom ISP-proxies een succespercentage van 85-95% behalen op platforms die datacenterverkeer actief blokkeren. Traditionele datacenter-IP's halen 40-60% op dezelfde doelen. Het vertrouwensverschil is echt en meetbaar.
Waarom onbeperkte bandbreedte de berekening verandert
De meeste ISP-proxyproviders rekenen per gigabyte: € 5-12/GB is het standaardbereik. Op het eerste gezicht lijkt het redelijk — tot u berekent wat daadwerkelijk gebruik kost.
Het beheren van 20 social media-accounts met mediarijke content verbruikt gemakkelijk 30-50 GB per maand. Streamingverificatie vanaf meerdere locaties vergt 2-5 GB per uur in 1080p. Het dagelijks controleren van prijzen voor duizenden SKU's in e-commerce genereert honderden gigabytes per maand. Bij € 5/GB kost een maandelijkse werkbelasting van 200 GB € 1.000. Bij € 12/GB is dat € 2.400.
FineProxy's statische residentiële proxy unlimited bandwidth-plannen elimineren dit volledig. Vast tarief per IP, geen verkeersmeters, geen extra kosten. De hoeveelheid data die via uw proxy stroomt, is uw zaak, niet een regel op onze factuur.
En in tegenstelling tot sommige providers die “onbeperkt” adverteren maar verborgen fair-use-limieten hanteren, bedoelt FineProxy het letterlijk. Geen throttling na een bepaalde drempel, geen vermindering van gelijktijdige sessies, geen sterretjes.
Wat FineProxy's ISP proxies bevatten
Statische IPv4-adressen van echte ISP's. Elk adres blijft bij u gedurende de volledige verhuurperiode — het roteert niet, verandert niet, wordt niet opnieuw toegewezen. Dit is een echt statische verbinding, geen 'sticky session' die na 30 minuten verloopt.
Elk IP ondersteunt drie protocollen: HTTP, HTTPS met een individueel SSL-certificaat dat het volledige pad van uw apparaat tot de proxy versleutelt, en statische residentiële proxy SOCKS5 voor niet-webverkeer. Alle drie de protocollen draaien op hetzelfde IP, zodat u op basis van de taak tussen ze wisselt zonder aparte adressen nodig te hebben.
Authenticatie werkt via verplichte IP-binding, met optionele gebruikersnaam/wachtwoord-toegang via een /21-subnetmasker voor dynamische IP-situaties. Snelheden bereiken tot 500 Mbps per verbinding op infrastructuur die wij zelf bezitten — dit zijn geen geleasde IP's van een extern netwerk die onder ons merk worden herverpakt.
Wie gebruikt statische residentiële proxies en waarom
Accountbeheer is het primaire gebruiksscenario. Social media-platforms, marktplaatsen, advertentiedashboards — alles waar elk account een consistent, residentieel uitziend IP nodig heeft dat tussen sessies niet verandert. Één IP per account, geen overlap, geen kruisverwijzingen.
E-commerce-activiteiten vertrouwen erop voor taken waarbij datacenter-IP's worden geblokkeerd: prijsmonitoring op platforms met anti-botbeveiliging, checkoutautomatisering voor items met beperkte beschikbaarheid, en winkelbeheer over meerdere regionale accounts.
Streaming- en mediaverificatieteams gebruiken ISP-proxy's om de beschikbaarheid van content en ad-plaatsing in verschillende regio's te controleren. De onbeperkte bandbreedte is hier van belang — per-GB-facturering maakt dit type continue monitoring onbetaalbaar.
SEO-professionals gebruiken ze voor rankingtracking en SERP-analyse waarbij zoekmachines datacenterreeksen beperken of blokkeren. Een snelle ISP-proxyserver met een residentieel profiel retourneert dezelfde resultaten die een echte gebruiker zou zien.
Hoe u echte ISP-proxy's kunt onderscheiden van herbrandmerkte datacenters
Een veelgehoorde klacht onder kopers: sommige providers verkopen standaard datacenter-IP's gelabeld als 'ISP' of 'statisch residentieel'. Het IP-adres gaat in WHOIS niet terug naar een consument-ISP — het gaat terug naar een hostingbedrijf. Het label 'residentieel' is marketing, niet realiteit.
Voordat u ISP-proxyadressen koopt, verifieer de IP-oorsprong. Tools als IPinfo.io laten zien of een adres tot een residentieel ISP of een datacenter-ASN behoort. FineProxy's statische residentiële IP's gaan terug naar legitieme internetproviders — daarom behandelen platforms ze anders dan datacenteradressen. Het onderscheid is niet cosmetisch; het is ingebouwd in de manier waarop anti-botsystemen binnenkomende verbindingen classificeren.
Onze betaalde residentiële proxyservice is geen herbrandmerking van datacenter-IP's. Dit zijn echte residentiële proxies van echte ISP's, aangeboden op onze eigen infrastructuur.