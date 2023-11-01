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De meeste ISP-proxyproviders rekenen per gigabyte: € 5-12/GB is het standaardbereik. Op het eerste gezicht lijkt het redelijk — tot u berekent wat daadwerkelijk gebruik kost.

Het beheren van 20 social media-accounts met mediarijke content verbruikt gemakkelijk 30-50 GB per maand. Streamingverificatie vanaf meerdere locaties vergt 2-5 GB per uur in 1080p. Het dagelijks controleren van prijzen voor duizenden SKU's in e-commerce genereert honderden gigabytes per maand. Bij € 5/GB kost een maandelijkse werkbelasting van 200 GB € 1.000. Bij € 12/GB is dat € 2.400.

FineProxy's statische residentiële proxy unlimited bandwidth-plannen elimineren dit volledig. Vast tarief per IP, geen verkeersmeters, geen extra kosten. De hoeveelheid data die via uw proxy stroomt, is uw zaak, niet een regel op onze factuur.

En in tegenstelling tot sommige providers die “onbeperkt” adverteren maar verborgen fair-use-limieten hanteren, bedoelt FineProxy het letterlijk. Geen throttling na een bepaalde drempel, geen vermindering van gelijktijdige sessies, geen sterretjes.