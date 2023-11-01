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ISP Proxy

Statische residentiële IPv4 van echte ISP's: HTTP/HTTPS/SOCKS5, tot 500 Mbps, onbeperkte bandbreedte — geen facturering per GB, geen rotatie, geen fair-use-limieten.

Abonnement configureren →Proxy’s voor 48 uur
Statische ISPBij ISP geregistreerde IPv4
OnbeperktGeen kosten per GB
Tot 80 GbpsNetwerkverbinding per server
REST + MCPInrichten en beheren via API

Stel uw statisch ISP-proxyabonnement.

Stel een abonnement samen voor uw exacte workload. Kies het proxytype, de locaties, het aantal IP's, de factureringsperiode en optionele UDP-ondersteuning — de prijs wordt direct bijgewerkt.

LandAantal IP's
UDP-ondersteuning
Uit

Voegt 50% toe aan de basisprijs. Werkt via SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — voor gaming, VoIP en streaming.

Meerdere landen in één pakket, extra whitelist-IP’s of verbindingen?Stel het in via het dashboard

Vier manieren om proxy’s te kopen.
Eén past bij deze workload.

Alle FineProxy-adressen gebruiken IPv4. Datacenter-, dedicated en ISP-proxy’s blijven gedurende de looptijd statisch; roterende proxy’s veranderen bij elk verzoek. Statische abonnementen omvatten onbeperkt verkeer. De gemarkeerde optie past bij het belangrijkste gebruiksscenario van deze pagina: ISP.

DatacenterpakketVerkocht in gedeelde blokkenExclusiefPersoonlijk, vanaf één IPHier aanbevolenISPStatische, bij ISP geregistreerde adressenRoterendGefactureerd in API-tegoeden
Ideaal voorBots en monitoring op schaalVoor werk zonder persistent account.Langdurige accountsessiesEén adres per profiel, uitsluitend door u gebruikt.Doelen die de ASN beoordelenGeregistreerd bij een internetprovider.Verzameling, geen accountsEen persistente sessie hoort niet van adres te veranderen.
Gebruikers per adresMaximaal 5De reputatie hangt deels af van andere gebruikers.1 — uNiemand anders gebruikt het tijdens de hele looptijd.Maximaal 5Gedeelde pool
PlatformvertrouwenStandaardDatacenter-ASNHoog — exclusiefHoog — geregistreerd bij ISPVerschilt per pool
Prijs vanaf$12 / 100 IPs$ 0,12 per adres per maand$12 / 100 IPsKoop precies wat u nodig hebt.$30 / 100 IPs$ 0,30 per adres per maand$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Minimale bestelling100 IP’s1 IP100 IP’s2,5 miljoen tegoeden
Behoud van adresStatisch tijdens de looptijdStatisch tijdens de looptijdStatisch tijdens de looptijdWijzigt per aanvraag
BandbreedteOnbeperktOnbeperktOnbeperktTegoedenPer aanvraag gefactureerd, niet per gigabyte.
UDP / spraakoproepenOptionele uitbreidingOptionele uitbreidingOptionele uitbreidingNiet beschikbaar
ProtocollenHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
AuthenticatieIP-toelatingslijstGebruikersnaam en wachtwoord kunnen worden toegevoegd.IP-toelatingslijstGebruikersnaam en wachtwoord kunnen worden toegevoegd.IP-toelatingslijstGebruikersnaam en wachtwoord kunnen worden toegevoegd.API-sleutel
Abonnementen bekijkenDedicated abonnementen bekijkenISP-abonnementen bekijkenAbonnementen bekijken
Hier aanbevolen

ISP

Statische, bij ISP geregistreerde adressen

Ideaal voor

Doelen die de ASN beoordelenGeregistreerd bij een internetprovider.

Gebruikers per adres

Maximaal 5

Platformvertrouwen

Hoog — geregistreerd bij ISP

Prijs vanaf

$30 / 100 IPs$ 0,30 per adres per maand

Minimale bestelling

100 IP’s

Behoud van adres

Statisch tijdens de looptijd

Bandbreedte

Onbeperkt

UDP / spraakoproepen

Optionele uitbreiding

Protocollen

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authenticatie

IP-toelatingslijstGebruikersnaam en wachtwoord kunnen worden toegevoegd.

ISP-abonnementen bekijken

Datacenterpakket

Verkocht in gedeelde blokken

Ideaal voor

Bots en monitoring op schaalVoor werk zonder persistent account.

Gebruikers per adres

Maximaal 5De reputatie hangt deels af van andere gebruikers.

Platformvertrouwen

StandaardDatacenter-ASN

Prijs vanaf

$12 / 100 IPs$ 0,12 per adres per maand

Minimale bestelling

100 IP’s

Behoud van adres

Statisch tijdens de looptijd

Bandbreedte

Onbeperkt

UDP / spraakoproepen

Optionele uitbreiding

Protocollen

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authenticatie

IP-toelatingslijstGebruikersnaam en wachtwoord kunnen worden toegevoegd.

Abonnementen bekijken

Exclusief

Persoonlijk, vanaf één IP

Ideaal voor

Langdurige accountsessiesEén adres per profiel, uitsluitend door u gebruikt.

Gebruikers per adres

1 — uNiemand anders gebruikt het tijdens de hele looptijd.

Platformvertrouwen

Hoog — exclusief

Prijs vanaf

$12 / 100 IPsKoop precies wat u nodig hebt.

Minimale bestelling

1 IP

Behoud van adres

Statisch tijdens de looptijd

Bandbreedte

Onbeperkt

UDP / spraakoproepen

Optionele uitbreiding

Protocollen

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authenticatie

IP-toelatingslijstGebruikersnaam en wachtwoord kunnen worden toegevoegd.

Dedicated abonnementen bekijken

Roterend

Gefactureerd in API-tegoeden

Ideaal voor

Verzameling, geen accountsEen persistente sessie hoort niet van adres te veranderen.

Gebruikers per adres

Gedeelde pool

Platformvertrouwen

Verschilt per pool

Prijs vanaf

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Minimale bestelling

2,5 miljoen tegoeden

Behoud van adres

Wijzigt per aanvraag

Bandbreedte

TegoedenPer aanvraag gefactureerd, niet per gigabyte.

UDP / spraakoproepen

Niet beschikbaar

Protocollen

HTTP, SOCKS5

Authenticatie

API-sleutel

Abonnementen bekijken

Proxy’s voor 48 uur

Stel een pakket samen voor uw taak en test de proxy’s in de praktijk. Betaal de gekozen configuratie voor 48 uur; de prijs wordt tijdens het configureren berekend.

Proxy’s voor 48 uur

Populairste proxylocaties

De acht proxylocaties die FineProxy-klanten het vaakst kiezen.

Alle locaties bekijken

Eenmalig verbinden.
Vraag het vervolgens gewoon.

FineProxy biedt een ingebouwde MCP-server: plak één URL in uw agent en deze krijgt 49 dashboardtools voor aankopen, verlengingen, IP-rotatie, toelatingslijsten, gebruiksanalyse, facturen en ondersteuning. Dezelfde bewerkingen zijn beschikbaar via een REST API als u de aanroepen liever zelf schrijft.

Zeg vervolgens gewoon

  • Koop 100 statische ISP-proxy’s in Europa
  • Exporteer mijn ISP-proxylijst als JSON
  • Werk de IP-toelatingslijst van mijn ISP-proxyservice bij
  • Toon de status en volgende vervaldatum van mijn service
  • Toon de factuurgegevens van mijn ISP-proxyabonnement
Meer informatie API-sleutel maken
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Start Claude opnieuw nadat u de configuratie hebt opgeslagen. De 49 FineProxy-tools verschijnen dan in de lijst.

Wat de agent niet doet, wat u ook vraagt

Uw geld uitgeven

Zes tools beïnvloeden het saldo en vereisen wallet:spend. Laat die scope weg en de agent kan alle overige acties uitvoeren.

Meer betalen dan de offerte

Elke aankoop bevat expected_total_cents uit de offerte. Bij één cent afwijking wordt de aanroep geweigerd en niets in rekening gebracht.

Onbedoeld opzeggen

De twee onomkeerbare tools werken niet zonder confirm=true. Beëindiging kan niet als neveneffect optreden.

U dubbel belasten

Financiële aanroepen gebruiken een idempotency_key. Een nieuwe poging na een time-out verwerkt dezelfde betaling, niet een tweede.

MCP: 49 hulpmiddelen · 9 machtigingsbereikenJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · statusloosREST API: 49 bewerkingen · OpenAPI 3.1

Handmatige installatie

Kies uw besturingssysteem, browser of proxyapp voor een stapsgewijze installatiehandleiding.

ALLE INTEGRATIES

Systemen

Browsers

Apps

Gebouwd voor snelheid.
Verkeer wordt nooit gemeten.

FineProxy behaalde tot 500 Mbps in standaardtests op externe servers. Bij scraping was doorgaans de snelheidslimiet van de doelsite de beperkende factor, niet de proxy.

Testmethode: 1.973.500 verbindingspogingen plus gelijktijdigheidstests met maximaal 96 threads via één proxy-IP.

500 Mbps

per proxy in standaardtests op externe servers

99.97%

van de verbindingen tot stand gebracht bij 1.973.500 aanvragen

96

gelijktijdige threads op één IP zonder prestatieverlies

0

bandbreedtelimieten — onbeperkt verkeer bij elk abonnement

Dedicated AMD EPYC

Onze eigen servers, zonder buren op gedeelde VPS’en die om de poort concurreren.

Eigen subnetten

IP’s komen uit onze eigen reeksen en worden niet van een andere provider doorverkocht.

80 Gbps-uplink

Capaciteitsmarge per server — geen garantie voor één proxysessie.

Tier III / IV

Datacenters met redundante stroomvoorziening en koeling op onze locaties.

Testnotities

De werkelijke doorvoer hangt af van de route, bestemming, netwerkomstandigheden en de configuratie en prestaties van de apparatuur. Een laptop op een thuisverbinding van 500 Mbps bereikte in de praktijk circa 468 Mbps; externe servers bereikten in standaardtests tot 500 Mbps. In uitzonderlijke tests vanaf goed geconfigureerde krachtige servers in Europa en de VS werd tot 700 Mbps bereikt; dit is geen gebruikelijk resultaat per sessie.

Elke bewering op deze pagina, in de woorden van anderen.

Relevante klantfeedback uit één pool met geverifieerde beoordelingen, gekoppeld aan de oorspronkelijke bron.

2011levert proxy’s sinds

Actieve accounts

Iedereen heeft zijn recht op vrijheid en nu heb ik het ook tegen een zeer bescheiden prijs. Sinds ik een abonnement heb was er geen probleem van snelheid of ontoegankelijkheid en nu kan ik deelnemen aan elke sociale activiteit van mijn vrienden in het buitenland. Bovendien, geen verbod natuurlijk) Het opzetten was glad en gemakkelijk. FineProxy ondersteuning is heel responsief en behulpzaam.

Vadim MikoyanIntern FineProxy-platformVertaald uit het EngelsBron

Ik gebruikte het met een Twitch-bot en het werkte perfect. Ik bedank FineProxy voor het beschikbaar stellen van een zeer goed systeem dat precies aansluit op wat ik nodig heb.

blastzadaaaaSaasHub, Meer dan 2 jaar geledenVertaald uit het EngelsBron

Verkeer wordt nooit gemeten

Betaalbare EU-proxy’s. De enige proxyaanbieder die de prijzen nog steeds laag houdt. Ik had overal op internet naar zoiets gezocht en dit bleek de goedkoopste proxyaanbieder met onbeperkte bandbreedte te zijn.

Wowser BrowserTrustpilot, Dit jaarVertaald uit het EngelsBron

Terwijl andere aanbieders rekenen per GB of zelfs per verzoek, deze jongens blijven trouw aan hun missie en bieden redelijk geprijsde datacenter proxies met onbeperkte bandbreedte. Kijkde over het hele internet voor een dienst als deze en heel blij dat ik ze vond.

bhwowsersNorton Safe Web, Dit jaarVertaald uit het EngelsBron

Snelheid onder belasting

FineProxy biedt een betrouwbare en snelle proxy-oplossing met een breed scala aan IP's, betaalbare plannen en betrouwbare klantenservice.

AyushDieg, Vorig jaarVertaald uit het EngelsBron

fineproxy.org biedt een fatsoenlijke proxy-service met een brede selectie van IP's en locaties. Echter, verbindingssnelheden kunnen soms inconsistent zijn, en ondersteuningsrespons kan langzamer zijn dan verwacht. Hoewel de service geschikt is voor basistaken, kan het niet volledig voldoen aan de behoeften van gebruikers met hogere eisen of specifieke eisen. Prijzen zijn concurrerend, maar de prestaties kunnen stabieler zijn voor degenen die erop vertrouwen voor professioneel of intensief gebruik.

Charles BrownProxyRate, Meer dan 2 jaar geledenVertaald uit het EngelsBron

Beoordelingen worden volledig geciteerd. Als een klant iets noemde waarop we konden antwoorden, staat ons oorspronkelijke antwoord erbij.

Alle klantbeoordelingen
Wat is het verschil tussen ISP-proxy's en gewone residentiële proxy's?Gewone residentiële proxy's

Gewone residentiële proxy's routeren verkeer via daadwerkelijke thuisapparaten — iemands telefoon of router die zich heeft aangemeld voor een proxynetwerk. Deze IP's roteren frequent (vaak bij elk verzoek), snelheden zijn afhankelijk van diens thuisverbinding, en prijzen zijn per gigabyte. ISP-proxy's gebruiken hetzelfde type residentiële IP-adressen maar hosten deze op datacenterservers. Het IP is statisch (verandert niet), snelheden zijn consistent en snel, en FineProxy berekent per IP met onbeperkte bandbreedte in plaats van per GB.

Zijn ISP-proxy's beter dan datacenter-proxy's?Voor taken waarbij

Voor taken waarbij platforms het IP-type controleren — ja. ISP-proxy's slagen voor residentiële controles waar datacenter-IP's mislukken. Onderzoek toont aan dat ISP-proxy's 85-95% slagingspercentages op beschermde sites bereiken in vergelijking met 40-60% voor datacenter. Maar als uw doel datacenter-verkeer niet blokkeert (openbare API's, onbeschermde catalogi, nieuwssites), zijn datacenter-proxy's goedkoper en net zo effectief. Begin met datacenter, schakel over naar ISP indien nodig.

Hoe weet ik of een "ISP-proxy" werkelijk residentieel is?Controleer het IP

Controleer het IP in WHOIS-databases of tools zoals IPinfo.io. Een echte ISP-proxy verwijst terug naar een consumentelijke Internet Service Provider (Comcast, AT&T, enz.), niet naar een hostingbedrijf of cloudprovider. Als het een datacenter-ASN toont, is het een omgelabelde datacenter-proxy, ongeacht wat de verkoper het noemt.

Is de bandbreedte werkelijk onbeperkt?Ja

Ja. De ISP-proxy's van FineProxy hebben geen verkeerslimiet, geen throttling-drempels en geen fair-use-beleidsregels die de prestaties verminderen na een bepaald gebruiksniveau. Onbeperkt betekent onbeperkt op elk IP, elk protocol, elke dag.

Kan ik ISP-proxy's gebruiken voor scraping?Ja

Ja, en ze zijn bijzonder effectief voor het scrapen van sites die datacenter-proxy's blokkeren. Omdat het IP residentieel lijkt, behandelen anti-bot-systemen het met hogere vertrouwdheid. Voor grootschalig scraping waarbij u honderden IP's nodig hebt, zijn datacenter-proxy's kosteneffectiever voor onbeschermde doelen. ISP-proxy's hebben zin wanneer het doel specifiek residentieel ogende adressen vereist.

Welke protocollen worden ondersteund?HTTP, HTTPS

HTTP, HTTPS en SOCKS5 — alles op hetzelfde IP. HTTPS-verbindingen zijn beveiligd met individuele SSL-certificaten per IP-adres. SOCKS5 omvat UDP-ondersteuning voor real-time-toepassingen.

Hoeveel ISP-proxy's heb ik nodig voor social media-management?Eén per account

Eén per account is de veiligste benadering. Als u 50 accounts beheert, hebt u 50 ISP-proxy's nodig. Sommige mensen voeren 2-3 accounts met lage activiteit per IP uit, maar platforms worden steeds beter in het detecteren hiervan, dus één-op-één is wat wij aanbevelen.

Statische ISP-proxy’s:
Datacentersnelheid met residentieel vertrouwen

Er is een gat tussen datacenterproxies en traditionele residentiële. Datacenter-IP's zijn snel en goedkoop maar worden gemarkeerd op platforms die erom geven wie achter de verbinding zit. Residentiële IP's zien er legitiem uit maar rouleren constant, draaien via huisapparaten met onvoorspelbare snelheden en rekenen per gigabyte — wat snel oploopt als je taak meer dan een paar honderd verzoeken omvat. ISP-proxy's zitten precies in dat gat. Een statisch residentieel IP-adres uitgegeven door een echte internetprovider, maar gehost op servers met datacenter-grade kwaliteit. Uw verbinding ziet er residentieel uit voor elke website die de IP-herkomst controleert. Maar achter de schermen draait het op professionele infrastructuur met de snelheid en uptime die thuisverbindingen niet kunnen bieden.

01

Hoe ISP-proxies eigenlijk werken

Het IP-adres hoort bij een ISP — het verschijnt in WHOIS-databases als een residentieel adres, gekoppeld aan een legitieme provider. Maar in plaats van via iemands huisrouter wordt het gehost op een server met een directe glasvezelverbinding naar backbonenetwerken. Het resultaat: de doelsite ziet een residentieel IP met een schone geschiedenis, terwijl jij datacenterperformance krijgt.

Deze hybride aanpak is waarom ISP-proxies een succespercentage van 85-95% behalen op platforms die datacenterverkeer actief blokkeren. Traditionele datacenter-IP's halen 40-60% op dezelfde doelen. Het vertrouwensverschil is echt en meetbaar.

02

Waarom onbeperkte bandbreedte de berekening verandert

De meeste ISP-proxyproviders rekenen per gigabyte: € 5-12/GB is het standaardbereik. Op het eerste gezicht lijkt het redelijk — tot u berekent wat daadwerkelijk gebruik kost.

Het beheren van 20 social media-accounts met mediarijke content verbruikt gemakkelijk 30-50 GB per maand. Streamingverificatie vanaf meerdere locaties vergt 2-5 GB per uur in 1080p. Het dagelijks controleren van prijzen voor duizenden SKU's in e-commerce genereert honderden gigabytes per maand. Bij € 5/GB kost een maandelijkse werkbelasting van 200 GB € 1.000. Bij € 12/GB is dat € 2.400.

FineProxy's statische residentiële proxy unlimited bandwidth-plannen elimineren dit volledig. Vast tarief per IP, geen verkeersmeters, geen extra kosten. De hoeveelheid data die via uw proxy stroomt, is uw zaak, niet een regel op onze factuur.

En in tegenstelling tot sommige providers die “onbeperkt” adverteren maar verborgen fair-use-limieten hanteren, bedoelt FineProxy het letterlijk. Geen throttling na een bepaalde drempel, geen vermindering van gelijktijdige sessies, geen sterretjes.

03

Wat FineProxy's ISP proxies bevatten

Statische IPv4-adressen van echte ISP's. Elk adres blijft bij u gedurende de volledige verhuurperiode — het roteert niet, verandert niet, wordt niet opnieuw toegewezen. Dit is een echt statische verbinding, geen 'sticky session' die na 30 minuten verloopt.

Elk IP ondersteunt drie protocollen: HTTP, HTTPS met een individueel SSL-certificaat dat het volledige pad van uw apparaat tot de proxy versleutelt, en statische residentiële proxy SOCKS5 voor niet-webverkeer. Alle drie de protocollen draaien op hetzelfde IP, zodat u op basis van de taak tussen ze wisselt zonder aparte adressen nodig te hebben.

Authenticatie werkt via verplichte IP-binding, met optionele gebruikersnaam/wachtwoord-toegang via een /21-subnetmasker voor dynamische IP-situaties. Snelheden bereiken tot 500 Mbps per verbinding op infrastructuur die wij zelf bezitten — dit zijn geen geleasde IP's van een extern netwerk die onder ons merk worden herverpakt.

04

Wie gebruikt statische residentiële proxies en waarom

Accountbeheer is het primaire gebruiksscenario. Social media-platforms, marktplaatsen, advertentiedashboards — alles waar elk account een consistent, residentieel uitziend IP nodig heeft dat tussen sessies niet verandert. Één IP per account, geen overlap, geen kruisverwijzingen.

E-commerce-activiteiten vertrouwen erop voor taken waarbij datacenter-IP's worden geblokkeerd: prijsmonitoring op platforms met anti-botbeveiliging, checkoutautomatisering voor items met beperkte beschikbaarheid, en winkelbeheer over meerdere regionale accounts.

Streaming- en mediaverificatieteams gebruiken ISP-proxy's om de beschikbaarheid van content en ad-plaatsing in verschillende regio's te controleren. De onbeperkte bandbreedte is hier van belang — per-GB-facturering maakt dit type continue monitoring onbetaalbaar.

SEO-professionals gebruiken ze voor rankingtracking en SERP-analyse waarbij zoekmachines datacenterreeksen beperken of blokkeren. Een snelle ISP-proxyserver met een residentieel profiel retourneert dezelfde resultaten die een echte gebruiker zou zien.

05

Hoe u echte ISP-proxy's kunt onderscheiden van herbrandmerkte datacenters

Een veelgehoorde klacht onder kopers: sommige providers verkopen standaard datacenter-IP's gelabeld als 'ISP' of 'statisch residentieel'. Het IP-adres gaat in WHOIS niet terug naar een consument-ISP — het gaat terug naar een hostingbedrijf. Het label 'residentieel' is marketing, niet realiteit.

Voordat u ISP-proxyadressen koopt, verifieer de IP-oorsprong. Tools als IPinfo.io laten zien of een adres tot een residentieel ISP of een datacenter-ASN behoort. FineProxy's statische residentiële IP's gaan terug naar legitieme internetproviders — daarom behandelen platforms ze anders dan datacenteradressen. Het onderscheid is niet cosmetisch; het is ingebouwd in de manier waarop anti-botsystemen binnenkomende verbindingen classificeren.

Onze betaalde residentiële proxyservice is geen herbrandmerking van datacenter-IP's. Dit zijn echte residentiële proxies van echte ISP's, aangeboden op onze eigen infrastructuur.