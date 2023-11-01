De streamingdienst is in meerdere landen niet beschikbaar vanwege licentierestricties en regionaal beleid. Voor iedereen in een regio zonder officiële toegang herstelt een proxy voor Spotify de connectiviteit door verkeer via een server in een ondersteund land te leiden, zoals de VS, het VK of Duitsland.

Netwerkbeperkingen omzeilen

Scholen, universiteiten en bedrijfsnetwerken blokkeren vaak streamingdiensten om bandbreedte te besparen of afleidingen te verminderen. Als de app geen verbinding kan maken of u de foutmelding „A firewall may be blocking" ziet, routeert een proxy uw verkeer om deze blokkades heen. Configureer de proxy op systeemniveau of rechtstreeks in de desktop-app onder Instellingen → Proxy.

Error Code 17 en Error Code 30 oplossen

Dit zijn de meest voorkomende problemen die gebruikers tegenkomen:

Error 17: Betekent meestal dat het land van uw IP niet overeenkomt met het land dat in uw profiel is ingesteld. Het platform controleert dit tijdens het inloggen.

Error 30: Vaak veroorzaakt door onjuiste proxyreferenties of firewallinterferentie.

Beide fouten worden opgelost wanneer u verbinding maakt via de beste proxyserver voor Spotify die zich in dezelfde regio bevindt als uw accountinstellingen. Als uw profiel „United States

Toegang tot regionale bibliotheken

Muziekcatalogi verschillen per land vanwege licentieovereenkomsten. Een track die in de VS beschikbaar is, verschijnt mogelijk niet in Europese bibliotheken. Door verbinding te maken via een proxy in de doelregio krijgt u toegang tot de volledige catalogus van dat land — handig om regioexclusieve releases te ontdekken of testen hoe content in verschillende markten wordt weergegeven.

Welk proxytype kiezen

Voor gewoon luisteren werken statische datacenter-proxy's prima — ze zijn snel, stabiel en kostenefficiënt. De dienst blokkeert datacenter-IP's niet zo agressief als sociale platformen dat doen.

Als u een nieuw account moet registreren, verminderen ISP (residentiële) proxy's het risico op verificatieprompts — ze zien eruit als gewone thuisinternetverbindingen.

Mobiele proxy's zijn overkill voor streaming, maar kunnen helpen als u automatisering draait of meerdere accounts beheert. Op iOS en Android biedt de app geen ingebouwde proxy-instellingen — configureer de proxy op systeemniveau in de Wi-Fi-instellingen van uw apparaat, of gebruik een SOCKS5-compatibele app om al het verkeer via de proxy te tunnelen.

Accountland afstemmen op proxylocatie

Dit is cruciaal. Het platform vergelijkt uw IP-locatie met het land in uw profiel. Als deze niet overeenkomen, krijgt u Error 17 te zien of wordt u na 14 dagen uitgelogd. Gebruik altijd een proxy uit het land dat in uw account is ingesteld, of pas uw profiel aan zodat het overeenkomt met de locatie van uw proxy.