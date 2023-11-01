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Proxy voor Spotify

Statische datacenter- en ISP-proxy's voor Spotify: los Error 17 en Error 30 op, krijg toegang tot regionale catalogi en configureer rechtstreeks in desktop-app via Instellingen → Proxy. HTTP/HTTPS/SOCKS5, onbeperkt verkeer.

Abonnement configureren →Proxy’s voor 48 uur
OnbeperktGeen kosten per GB
AMD EPYCServerhardware van de nieuwste generatie
Tot 80 GbpsNetwerkverbinding per server
REST + MCPInrichten en beheren via API

Stel uw proxyabonnement voor Spotify.

Stel een abonnement samen voor uw exacte workload. Kies het proxytype, de locaties, het aantal IP's, de factureringsperiode en optionele UDP-ondersteuning — de prijs wordt direct bijgewerkt.

LandAantal IP's
UDP-ondersteuning
Uit

Voegt 50% toe aan de basisprijs. Werkt via SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — voor gaming, VoIP en streaming.

Meerdere landen in één pakket, extra whitelist-IP’s of verbindingen?Stel het in via het dashboard

Vier manieren om proxy’s te kopen.
Eén past bij deze workload.

Alle FineProxy-adressen gebruiken IPv4. Datacenter-, dedicated en ISP-proxy’s blijven gedurende de looptijd statisch; roterende proxy’s veranderen bij elk verzoek. Statische abonnementen omvatten onbeperkt verkeer. De gemarkeerde optie past bij het belangrijkste gebruiksscenario van deze pagina: Exclusief.

DatacenterpakketVerkocht in gedeelde blokkenHier aanbevolenExclusiefPersoonlijk, vanaf één IPISPStatische, bij ISP geregistreerde adressenRoterendGefactureerd in API-tegoeden
Ideaal voorBots en monitoring op schaalVoor werk zonder persistent account.Langdurige accountsessiesEén adres per profiel, uitsluitend door u gebruikt.Doelen die de ASN beoordelenGeregistreerd bij een internetprovider.Verzameling, geen accountsEen persistente sessie hoort niet van adres te veranderen.
Gebruikers per adresMaximaal 5De reputatie hangt deels af van andere gebruikers.1 — uNiemand anders gebruikt het tijdens de hele looptijd.Maximaal 5Gedeelde pool
PlatformvertrouwenStandaardDatacenter-ASNHoog — exclusiefHoog — geregistreerd bij ISPVerschilt per pool
Prijs vanaf$12 / 100 IPs$ 0,12 per adres per maand$12 / 100 IPsKoop precies wat u nodig hebt.$30 / 100 IPs$ 0,30 per adres per maand$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Minimale bestelling100 IP’s1 IP100 IP’s2,5 miljoen tegoeden
Behoud van adresStatisch tijdens de looptijdStatisch tijdens de looptijdStatisch tijdens de looptijdWijzigt per aanvraag
BandbreedteOnbeperktOnbeperktOnbeperktTegoedenPer aanvraag gefactureerd, niet per gigabyte.
UDP / spraakoproepenOptionele uitbreidingOptionele uitbreidingOptionele uitbreidingNiet beschikbaar
ProtocollenHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
AuthenticatieIP-toelatingslijstGebruikersnaam en wachtwoord kunnen worden toegevoegd.IP-toelatingslijstGebruikersnaam en wachtwoord kunnen worden toegevoegd.IP-toelatingslijstGebruikersnaam en wachtwoord kunnen worden toegevoegd.API-sleutel
Abonnementen bekijkenDedicated abonnementen bekijkenISP-abonnementen bekijkenAbonnementen bekijken
Hier aanbevolen

Exclusief

Persoonlijk, vanaf één IP

Ideaal voor

Langdurige accountsessiesEén adres per profiel, uitsluitend door u gebruikt.

Gebruikers per adres

1 — uNiemand anders gebruikt het tijdens de hele looptijd.

Platformvertrouwen

Hoog — exclusief

Prijs vanaf

$12 / 100 IPsKoop precies wat u nodig hebt.

Minimale bestelling

1 IP

Behoud van adres

Statisch tijdens de looptijd

Bandbreedte

Onbeperkt

UDP / spraakoproepen

Optionele uitbreiding

Protocollen

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authenticatie

IP-toelatingslijstGebruikersnaam en wachtwoord kunnen worden toegevoegd.

Dedicated abonnementen bekijken

Datacenterpakket

Verkocht in gedeelde blokken

Ideaal voor

Bots en monitoring op schaalVoor werk zonder persistent account.

Gebruikers per adres

Maximaal 5De reputatie hangt deels af van andere gebruikers.

Platformvertrouwen

StandaardDatacenter-ASN

Prijs vanaf

$12 / 100 IPs$ 0,12 per adres per maand

Minimale bestelling

100 IP’s

Behoud van adres

Statisch tijdens de looptijd

Bandbreedte

Onbeperkt

UDP / spraakoproepen

Optionele uitbreiding

Protocollen

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authenticatie

IP-toelatingslijstGebruikersnaam en wachtwoord kunnen worden toegevoegd.

Abonnementen bekijken

ISP

Statische, bij ISP geregistreerde adressen

Ideaal voor

Doelen die de ASN beoordelenGeregistreerd bij een internetprovider.

Gebruikers per adres

Maximaal 5

Platformvertrouwen

Hoog — geregistreerd bij ISP

Prijs vanaf

$30 / 100 IPs$ 0,30 per adres per maand

Minimale bestelling

100 IP’s

Behoud van adres

Statisch tijdens de looptijd

Bandbreedte

Onbeperkt

UDP / spraakoproepen

Optionele uitbreiding

Protocollen

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authenticatie

IP-toelatingslijstGebruikersnaam en wachtwoord kunnen worden toegevoegd.

ISP-abonnementen bekijken

Roterend

Gefactureerd in API-tegoeden

Ideaal voor

Verzameling, geen accountsEen persistente sessie hoort niet van adres te veranderen.

Gebruikers per adres

Gedeelde pool

Platformvertrouwen

Verschilt per pool

Prijs vanaf

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Minimale bestelling

2,5 miljoen tegoeden

Behoud van adres

Wijzigt per aanvraag

Bandbreedte

TegoedenPer aanvraag gefactureerd, niet per gigabyte.

UDP / spraakoproepen

Niet beschikbaar

Protocollen

HTTP, SOCKS5

Authenticatie

API-sleutel

Abonnementen bekijken

Proxy’s voor 48 uur

Stel een pakket samen voor uw taak en test de proxy’s in de praktijk. Betaal de gekozen configuratie voor 48 uur; de prijs wordt tijdens het configureren berekend.

Proxy’s voor 48 uur

Populairste proxylocaties

De acht proxylocaties die FineProxy-klanten het vaakst kiezen.

Alle locaties bekijken

Eenmalig verbinden.
Vraag het vervolgens gewoon.

FineProxy biedt een ingebouwde MCP-server: plak één URL in uw agent en deze krijgt 49 dashboardtools voor aankopen, verlengingen, IP-rotatie, toelatingslijsten, gebruiksanalyse, facturen en ondersteuning. Dezelfde bewerkingen zijn beschikbaar via een REST API als u de aanroepen liever zelf schrijft.

Zeg vervolgens gewoon

  • Koop één dedicated US IP voor a US Spotify profile
  • Voeg toe aan de IP-toelatingslijst 203.0.113.7 voor mijn Spotify proxyservice
  • Exporteer mijn Spotify proxylijst als JSON
  • Toon de locations beschikbaar voor dedicated Spotify proxies
  • Toon de status en factureringsgegevens voor mijn Spotify proxyservices
Meer informatie API-sleutel maken
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Start Claude opnieuw nadat u de configuratie hebt opgeslagen. De 49 FineProxy-tools verschijnen dan in de lijst.

Wat de agent niet doet, wat u ook vraagt

Uw geld uitgeven

Zes tools beïnvloeden het saldo en vereisen wallet:spend. Laat die scope weg en de agent kan alle overige acties uitvoeren.

Meer betalen dan de offerte

Elke aankoop bevat expected_total_cents uit de offerte. Bij één cent afwijking wordt de aanroep geweigerd en niets in rekening gebracht.

Onbedoeld opzeggen

De twee onomkeerbare tools werken niet zonder confirm=true. Beëindiging kan niet als neveneffect optreden.

U dubbel belasten

Financiële aanroepen gebruiken een idempotency_key. Een nieuwe poging na een time-out verwerkt dezelfde betaling, niet een tweede.

MCP: 49 hulpmiddelen · 9 machtigingsbereikenJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · statusloosREST API: 49 bewerkingen · OpenAPI 3.1

Handmatige installatie

Kies uw besturingssysteem, browser of proxyapp voor een stapsgewijze installatiehandleiding.

ALLE INTEGRATIES

Systemen

Browsers

Apps

Gebouwd voor snelheid.
Verkeer wordt nooit gemeten.

FineProxy behaalde tot 500 Mbps in standaardtests op externe servers. Bij scraping was doorgaans de snelheidslimiet van de doelsite de beperkende factor, niet de proxy.

Testmethode: 1.973.500 verbindingspogingen plus gelijktijdigheidstests met maximaal 96 threads via één proxy-IP.

500 Mbps

per proxy in standaardtests op externe servers

99.97%

van de verbindingen tot stand gebracht bij 1.973.500 aanvragen

96

gelijktijdige threads op één IP zonder prestatieverlies

0

bandbreedtelimieten — onbeperkt verkeer bij elk abonnement

Dedicated AMD EPYC

Onze eigen servers, zonder buren op gedeelde VPS’en die om de poort concurreren.

Eigen subnetten

IP’s komen uit onze eigen reeksen en worden niet van een andere provider doorverkocht.

80 Gbps-uplink

Capaciteitsmarge per server — geen garantie voor één proxysessie.

Tier III / IV

Datacenters met redundante stroomvoorziening en koeling op onze locaties.

Testnotities

De werkelijke doorvoer hangt af van de route, bestemming, netwerkomstandigheden en de configuratie en prestaties van de apparatuur. Een laptop op een thuisverbinding van 500 Mbps bereikte in de praktijk circa 468 Mbps; externe servers bereikten in standaardtests tot 500 Mbps. In uitzonderlijke tests vanaf goed geconfigureerde krachtige servers in Europa en de VS werd tot 700 Mbps bereikt; dit is geen gebruikelijk resultaat per sessie.

Elke bewering op deze pagina, in de woorden van anderen.

Relevante klantfeedback uit één pool met geverifieerde beoordelingen, gekoppeld aan de oorspronkelijke bron.

2011levert proxy’s sinds

Snelheid onder belasting

Wat vind je het beste aan fineproxy.org? Ik ontdekte fineproxy.org door middel van aanbevelingen van vrienden, en de service kwaliteit is echt uitstekend. De kosten zijn vrij laag, wat ons bedrijf helpt aanzienlijk te besparen op kosten. Ik waardeer de enthousiaste steun van het fineproxy.org support team. Ze zijn erg enthousiast en reageren meteen. fineproxy.org helpt me om sneller toegang te krijgen tot data en verbetert de beveiliging. Ik waardeer ook de kwaliteit van de dienstverlening en het terugbetalingsbeleid wanneer de dienst niet voldoet aan de behoeften van de gebruiker. Beoordeling verzameld door en gehost op G2.com. Wat vind je niet leuk aan fineproxy.org? Ik zou graag een groot promotiepakket zien voor grote gebruikers en een extra promotiebeleid.

long l.G2, Dit jaarVertaald uit het EngelsBron

Dit is de beste proxy server die ik ooit heb gebruikt om te werken. Ik gebruikte een andere proxy server, maar er was te weinig snelheid. Ik kocht deze en was aangenaam verrast. De snelheid is gewoon uitstekend. Misschien is de prijs is enigszins hoog, maar de snelheid van de proxy server is gerechtvaardigd. Dit is een geweldig ding over de aankoop waarvan ik nooit de gelegenheid heb gehad om spijt.

Lara SmithIntern FineProxy-platformVertaald uit het EngelsBron

Verkeer wordt nooit gemeten

Ik kan geen betere diensten vinden dan dit speciaal in termen van residentiële onbeperkt, Ik dacht dat het zal beginnen te zijn van lage kwaliteit zodra ik gebruik, maar verdomme voor de hele tijd die ik heb gebruikt, het bleef boven 99%, is het geweldig om te zijn. Succes en ik hoop dat het blijft hetzelfde

ZainDieg, Vorig jaarVertaald uit het EngelsBron

Betaalbare EU-proxy’s. De enige proxyaanbieder die de prijzen nog steeds laag houdt. Ik had overal op internet naar zoiets gezocht en dit bleek de goedkoopste proxyaanbieder met onbeperkte bandbreedte te zijn.

Wowser BrowserTrustpilot, Dit jaarVertaald uit het EngelsBron

Locaties en voorraad

Geweldige proxyservice! Ze hebben verschillende soorten proxy’s, waaronder roterende proxy’s zonder datalimiet. De prijzen zijn betaalbaar en er zijn opties voor geografische targeting. Betalen kan eenvoudig met crypto, PayPal of kaarten.

Vladimir AkimkinSaasHub, Meer dan 2 jaar geledenVertaald uit het EngelsBron

Geweldige proxy producten en service! Ze hebben verschillende proxy types, waaronder roterende, betaalbare prijzen en geo-targeting optie. Verschillende betaalmogelijkheden: crypto, PayPal of kaarten

chyxbenc9929Norton Safe Web, Meer dan 2 jaar geledenVertaald uit het EngelsBron

Beoordelingen worden volledig geciteerd. Als een klant iets noemde waarop we konden antwoorden, staat ons oorspronkelijke antwoord erbij.

Alle klantbeoordelingen
Hoe los ik Error Code 17 op?Deze fout

Deze fout verschijnt wanneer het land van uw IP niet overeenkomt met het land in uw profiel. Wijzig het land van uw account zodat het overeenkomt met uw huidige locatie, of maak verbinding via een proxy uit het land dat in uw profiel vermeld staat.

Werkt Premium via een proxy?Ja

Ja, maar u hebt een betaalmethode nodig uit het geregistreerde land van het account. Als u toegang hebt vanuit een regio zonder officiële dienst, moet u zowel de abonnementsbetaling als een overeenkomende proxylocatie aanhouden.

HTTP of SOCKS5 — welke moet ik gebruiken?Beide werken

Beide werken. De desktop-app ondersteunt HTTP en SOCKS5 rechtstreeks via Instellingen → Proxy. SOCKS5 heeft iets minder overhead; HTTP is eenvoudiger te configureren in browsers. Voor de meeste gebruikers is het verschil verwaarloosbaar.

Beïnvloedt een proxy de audiokwaliteit?Minimale impact

Minimale impact. De dienst streamt met maximaal 320 kbps, wat elke degelijke proxy moeiteloos aankan. Kies een server dicht bij uw locatie om de latentie bij het zoeken in tracks en het laden van afspeellijsten te minimaliseren.

Kan ik één proxy op meerdere apparaten gebruiken?Ja

Ja. Configureer dezelfde proxy op desktop, mobiel en web. De dienst beperkt het aantal gelijktijdige verbindingen per IP niet, hoewel Premium streaming op slechts één apparaat tegelijk toestaat.

Hoe los ik Error Code 30 op?Controleer of

Controleer of uw proxyreferenties (IP, poort, gebruikersnaam, wachtwoord) correct zijn. Verifieer ook dat uw firewall of antivirussoftware de app niet blokkeert. Het toevoegen van een uitzondering voor de applicatie in Windows Defender of macOS Firewall lost dit doorgaans op.

Handleiding

Waarom een proxy gebruiken voor Spotify?

3 min leestijdFineProxy-netwerkteam

De streamingdienst is in meerdere landen niet beschikbaar vanwege licentierestricties en regionaal beleid. Voor iedereen in een regio zonder officiële toegang herstelt een proxy voor Spotify de connectiviteit door verkeer via een server in een ondersteund land te leiden, zoals de VS, het VK of Duitsland.

Netwerkbeperkingen omzeilen

Scholen, universiteiten en bedrijfsnetwerken blokkeren vaak streamingdiensten om bandbreedte te besparen of afleidingen te verminderen. Als de app geen verbinding kan maken of u de foutmelding „A firewall may be blocking" ziet, routeert een proxy uw verkeer om deze blokkades heen. Configureer de proxy op systeemniveau of rechtstreeks in de desktop-app onder Instellingen → Proxy.

Error Code 17 en Error Code 30 oplossen

Dit zijn de meest voorkomende problemen die gebruikers tegenkomen:

  • Error 17: Betekent meestal dat het land van uw IP niet overeenkomt met het land dat in uw profiel is ingesteld. Het platform controleert dit tijdens het inloggen.
  • Error 30: Vaak veroorzaakt door onjuiste proxyreferenties of firewallinterferentie.

Beide fouten worden opgelost wanneer u verbinding maakt via de beste proxyserver voor Spotify die zich in dezelfde regio bevindt als uw accountinstellingen. Als uw profiel „United States

Toegang tot regionale bibliotheken

Muziekcatalogi verschillen per land vanwege licentieovereenkomsten. Een track die in de VS beschikbaar is, verschijnt mogelijk niet in Europese bibliotheken. Door verbinding te maken via een proxy in de doelregio krijgt u toegang tot de volledige catalogus van dat land — handig om regioexclusieve releases te ontdekken of testen hoe content in verschillende markten wordt weergegeven.

Welk proxytype kiezen

Voor gewoon luisteren werken statische datacenter-proxy's prima — ze zijn snel, stabiel en kostenefficiënt. De dienst blokkeert datacenter-IP's niet zo agressief als sociale platformen dat doen.

Als u een nieuw account moet registreren, verminderen ISP (residentiële) proxy's het risico op verificatieprompts — ze zien eruit als gewone thuisinternetverbindingen.

Mobiele proxy's zijn overkill voor streaming, maar kunnen helpen als u automatisering draait of meerdere accounts beheert. Op iOS en Android biedt de app geen ingebouwde proxy-instellingen — configureer de proxy op systeemniveau in de Wi-Fi-instellingen van uw apparaat, of gebruik een SOCKS5-compatibele app om al het verkeer via de proxy te tunnelen.

Accountland afstemmen op proxylocatie

Dit is cruciaal. Het platform vergelijkt uw IP-locatie met het land in uw profiel. Als deze niet overeenkomen, krijgt u Error 17 te zien of wordt u na 14 dagen uitgelogd. Gebruik altijd een proxy uit het land dat in uw account is ingesteld, of pas uw profiel aan zodat het overeenkomt met de locatie van uw proxy.

FineProxy biedt statische datacenter- en ISP-pakketten voor toegang tot streamingdiensten. Alle pakketten ondersteunen HTTP, HTTPS en SOCKS5, met authenticatie via login/wachtwoord of IP-whitelist. Voor apparaatspecifieke configuratie bezoekt u onze Integration Hub — of kies hieronder een plan en begin binnen enkele minuten met streamen.