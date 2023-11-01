Proxy voor eBay

Dat hangt af van wat u doet. Voor het scrapen van listings, het monitoren van prijzen of het ophalen van analytics — datacenter-proxy's kunnen dit prima aan. Ze zijn snel, goedkoop per IP, en u kunt er zoveel nemen als u nodig hebt. Voor alles wat aan accounts gekoppeld is — het beheren van verkopersprofielen, biedingen plaatsen — wilt u ISP- of residentiële proxy's. eBay let nauwlettender op accountactiviteit, en datacenter-IP's kunnen daar alarmbellen doen rinkelen.