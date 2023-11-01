Proxy voor eBay
IPv4-pakketten om uw taken op te schalen. Ondersteunt HTTP/HTTPS/SOCKS5, automatische levering na betaling, onbeperkt verkeer en API-toegang.
Samenstellen met proxy’s voor eBay.
Stel een abonnement samen voor uw exacte workload. Kies het proxytype, de locaties, het aantal IP's, de factureringsperiode en optionele UDP-ondersteuning — de prijs wordt direct bijgewerkt.
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Voegt 50% toe aan de basisprijs. Werkt via SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — voor gaming, VoIP en streaming.
Vier manieren om proxy’s te kopen.
Eén past bij deze workload.
Alle FineProxy-adressen gebruiken IPv4. Datacenter-, dedicated en ISP-proxy’s blijven gedurende de looptijd statisch; roterende proxy’s veranderen bij elk verzoek. Statische abonnementen omvatten onbeperkt verkeer. De gemarkeerde optie past bij het belangrijkste gebruiksscenario van deze pagina: Roterend.
|DatacenterpakketVerkocht in gedeelde blokken
|ExclusiefPersoonlijk, vanaf één IP
|ISPStatische, bij ISP geregistreerde adressen
|Hier aanbevolenRoterendGefactureerd in API-tegoeden
|Ideaal voor
|Bots en monitoring op schaalVoor werk zonder persistent account.
|Langdurige accountsessiesEén adres per profiel, uitsluitend door u gebruikt.
|Doelen die de ASN beoordelenGeregistreerd bij een internetprovider.
|Verzameling, geen accountsEen persistente sessie hoort niet van adres te veranderen.
|Gebruikers per adres
|Maximaal 5De reputatie hangt deels af van andere gebruikers.
|1 — uNiemand anders gebruikt het tijdens de hele looptijd.
|Maximaal 5
|Gedeelde pool
|Platformvertrouwen
|StandaardDatacenter-ASN
|Hoog — exclusief
|Hoog — geregistreerd bij ISP
|Verschilt per pool
|Prijs vanaf
|$12 / 100 IPs$ 0,12 per adres per maand
|$12 / 100 IPsKoop precies wat u nodig hebt.
|$30 / 100 IPs$ 0,30 per adres per maand
|$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
|Minimale bestelling
|100 IP’s
|1 IP
|100 IP’s
|2,5 miljoen tegoeden
|Behoud van adres
|Statisch tijdens de looptijd
|Statisch tijdens de looptijd
|Statisch tijdens de looptijd
|Wijzigt per aanvraag
|Bandbreedte
|Onbeperkt
|Onbeperkt
|Onbeperkt
|TegoedenPer aanvraag gefactureerd, niet per gigabyte.
|UDP / spraakoproepen
|Optionele uitbreiding
|Optionele uitbreiding
|Optionele uitbreiding
|Niet beschikbaar
|Protocollen
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, SOCKS5
|Authenticatie
|IP-toelatingslijstGebruikersnaam en wachtwoord kunnen worden toegevoegd.
|IP-toelatingslijstGebruikersnaam en wachtwoord kunnen worden toegevoegd.
|IP-toelatingslijstGebruikersnaam en wachtwoord kunnen worden toegevoegd.
|API-sleutel
|Abonnementen bekijken
|Dedicated abonnementen bekijken
|ISP-abonnementen bekijken
|Abonnementen bekijken
Roterend
Gefactureerd in API-tegoeden
Verzameling, geen accountsEen persistente sessie hoort niet van adres te veranderen.
Gedeelde pool
Verschilt per pool
$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
2,5 miljoen tegoeden
Wijzigt per aanvraag
TegoedenPer aanvraag gefactureerd, niet per gigabyte.
Niet beschikbaar
HTTP, SOCKS5
API-sleutel
Datacenterpakket
Verkocht in gedeelde blokken
Bots en monitoring op schaalVoor werk zonder persistent account.
Maximaal 5De reputatie hangt deels af van andere gebruikers.
StandaardDatacenter-ASN
$12 / 100 IPs$ 0,12 per adres per maand
100 IP’s
Statisch tijdens de looptijd
Onbeperkt
Optionele uitbreiding
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
IP-toelatingslijstGebruikersnaam en wachtwoord kunnen worden toegevoegd.
Exclusief
Persoonlijk, vanaf één IP
Langdurige accountsessiesEén adres per profiel, uitsluitend door u gebruikt.
1 — uNiemand anders gebruikt het tijdens de hele looptijd.
Hoog — exclusief
$12 / 100 IPsKoop precies wat u nodig hebt.
1 IP
Statisch tijdens de looptijd
Onbeperkt
Optionele uitbreiding
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
IP-toelatingslijstGebruikersnaam en wachtwoord kunnen worden toegevoegd.
ISP
Statische, bij ISP geregistreerde adressen
Doelen die de ASN beoordelenGeregistreerd bij een internetprovider.
Maximaal 5
Hoog — geregistreerd bij ISP
$30 / 100 IPs$ 0,30 per adres per maand
100 IP’s
Statisch tijdens de looptijd
Onbeperkt
Optionele uitbreiding
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
IP-toelatingslijstGebruikersnaam en wachtwoord kunnen worden toegevoegd.
Populairste proxylocaties
De acht proxylocaties die FineProxy-klanten het vaakst kiezen.
Eenmalig verbinden.
Vraag het vervolgens gewoon.
FineProxy biedt een ingebouwde MCP-server: plak één URL in uw agent en deze krijgt 49 dashboardtools voor aankopen, verlengingen, IP-rotatie, toelatingslijsten, gebruiksanalyse, facturen en ondersteuning. Dezelfde bewerkingen zijn beschikbaar via een REST API als u de aanroepen liever zelf schrijft.
Zeg vervolgens gewoon
- Koop een roterend abonnement met 10 miljoen credits voor advertentieverzameling via eBay
- Voeg toe aan de IP-toelatingslijst 203.0.113.7 voor mijn eBay proxyservice
- Exporteer mijn eBay proxylijsten als JSON
- Toon welke eBay-proxyservice vandaag het hoogste foutpercentage had
- Toon de status en factureringsgegevens voor mijn eBay proxyservices
{
"mcpServers": {
"fineproxy": {
"url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
"headers": {
"Authorization": "Bearer fb_live_••••"
}
}
}
}
Start Claude opnieuw nadat u de configuratie hebt opgeslagen. De 49 FineProxy-tools verschijnen dan in de lijst.
Wat de agent niet doet, wat u ook vraagt
Uw geld uitgeven
Zes tools beïnvloeden het saldo en vereisen
wallet:spend. Laat die scope weg en de agent kan alle overige acties uitvoeren.
Meer betalen dan de offerte
Elke aankoop bevat
expected_total_cents uit de offerte. Bij één cent afwijking wordt de aanroep geweigerd en niets in rekening gebracht.
Onbedoeld opzeggen
De twee onomkeerbare tools werken niet zonder
confirm=true. Beëindiging kan niet als neveneffect optreden.
U dubbel belasten
Financiële aanroepen gebruiken een
idempotency_key. Een nieuwe poging na een time-out verwerkt dezelfde betaling, niet een tweede.
Handmatige installatie
Kies uw besturingssysteem, browser of proxyapp voor een stapsgewijze installatiehandleiding.
Systemen
Browsers
Apps
Gebouwd voor snelheid.
Verkeer wordt nooit gemeten.
FineProxy behaalde tot 500 Mbps in standaardtests op externe servers. Bij scraping was doorgaans de snelheidslimiet van de doelsite de beperkende factor, niet de proxy.
Testmethode: 1.973.500 verbindingspogingen plus gelijktijdigheidstests met maximaal 96 threads via één proxy-IP.
500 Mbps
per proxy in standaardtests op externe servers
99.97%
van de verbindingen tot stand gebracht bij 1.973.500 aanvragen
96
gelijktijdige threads op één IP zonder prestatieverlies
0
bandbreedtelimieten — onbeperkt verkeer bij elk abonnement
Dedicated AMD EPYC
Onze eigen servers, zonder buren op gedeelde VPS’en die om de poort concurreren.
Eigen subnetten
IP’s komen uit onze eigen reeksen en worden niet van een andere provider doorverkocht.
80 Gbps-uplink
Capaciteitsmarge per server — geen garantie voor één proxysessie.
Tier III / IV
Datacenters met redundante stroomvoorziening en koeling op onze locaties.
De werkelijke doorvoer hangt af van de route, bestemming, netwerkomstandigheden en de configuratie en prestaties van de apparatuur. Een laptop op een thuisverbinding van 500 Mbps bereikte in de praktijk circa 468 Mbps; externe servers bereikten in standaardtests tot 500 Mbps. In uitzonderlijke tests vanaf goed geconfigureerde krachtige servers in Europa en de VS werd tot 700 Mbps bereikt; dit is geen gebruikelijk resultaat per sessie.
Elke bewering op deze pagina, in de woorden van anderen.
Relevante klantfeedback uit één pool met geverifieerde beoordelingen, gekoppeld aan de oorspronkelijke bron.
Snelheid onder belasting
FineProxy is een game changer voor mijn SEO tools. Clean IPs en stabiele verbindingen houden mijn werk glad en ononderbroken.
Aan de slag met FineProxy was verrassend gemakkelijk, zelfs voor iemand die niet een tech-expert. Hun interface is intuïtief, en de proxies zelf zijn ongelooflijk gemakkelijk te integreren. De prestaties zijn foutloos geweest, waardoor mijn online taken zo veel soepeler. Zeker een geweldige keuze!
API- en agenttoegang
Ik werk al meer dan twee jaar met fineproxy.org, en ik kan ze eerlijk gezegd de meest stabiele provider noemen waar ik ooit mee te maken heb gehad. Ik beheer meer dan een dozijn social media accounts en elk heeft een specifiek IP nodig. Nog nooit ben ik een blok tegengekomen door een "zwarte lijst" adres. Server uptime zweeft rond 99,9%, wat cruciaal is tijdens geautomatiseerde marketingcampagnes. Snelheid is meer dan bevredigend, gegevens stromen soepel zonder vervelende vertragingen tijdens piekuren. Het managementpaneel is intuïtief en de proxylijst updates in real time. FineProxy is synoniem met gemoedsrust.
Ze bieden API’s waarmee gebruikers proxy’s van hun website kunnen ophalen. Hoewel de klantenservice niet zo goed Engels sprak, deed die veel moeite om mij te helpen. Ze bieden ook na zeven dagen een IP-wissel.
Actieve accounts
grote proxies voor gegevens schrapen . . Ik heb het gebruikt voor 5+ jaar..ze hebben roterende IP's, ze zijn snel en bijna alle proxies zijn niet geblokkeerd in de sociale netwerken
Kwalitatieve, snelle en stabiele werkproxy, Ik ben erg blij, dit is precies wat ik nodig had. In mijn land (Oekraïne) zijn veel sites en sociale netwerken geblokkeerd, nu is dit probleem opgelost. Prijzen zijn aangenaam blij, voor een groot aantal proxy (1000+) Ik betaal slechts 20 dlrs, het is goedkoper en sneller dan een proxy die je nergens zult vinden, dus ik beveel deze service aan u.
Welke taken op eBay vereisen het vaakst proxies?Proxies worden gebruikt
Proxies worden gebruikt voor het scrapen van catalogi en productpagina's, prijsbewaking, het verzamelen van verkopersdata, geautomatiseerd bieden, beheer van vermeldingen en het beheren van meerdere accounts binnen één systeem.
Welk type proxy werkt het beste voor eBay?Dat hangt af
Dat hangt af van wat u doet. Voor het scrapen van listings, het monitoren van prijzen of het ophalen van analytics — datacenter-proxy's kunnen dit prima aan. Ze zijn snel, goedkoop per IP, en u kunt er zoveel nemen als u nodig hebt. Voor alles wat aan accounts gekoppeld is — het beheren van verkopersprofielen, biedingen plaatsen — wilt u ISP- of residentiële proxy's. eBay let nauwlettender op accountactiviteit, en datacenter-IP's kunnen daar alarmbellen doen rinkelen.
Moet ik voor elk eBay-account een aparte proxy gebruiken?Ja
Ja, altijd. Één account per IP is de basisregel. Als eBay ziet dat twee accounts inloggen vanaf hetzelfde adres, kunnen beide worden gemarkeerd. Hetzelfde geldt voor verschillende onderdelen van uw setup — houd uw scraper op aparte IP's, los van uw accountbeheer. Zo is het veel eenvoudiger te achterhalen wat er mis is gegaan als er iets stukgaat.
Kan ik dezelfde proxies gebruiken voor de eBay API en browserautomatisering?Ja
Ja. Uw proxies maken geen onderscheid tussen verkeer van een API-aanroep of een headless browser. Zorg er alleen voor dat u geen IP's mengt tussen taken die ze niet mogen delen — houd API-scraping en accountwerk in aparte pools.
Waar moet ik op letten bij proxies voor eBay?Uptime staat
Uptime staat voorop. Als een proxy halverwege een sessie uitvalt, kan eBay de IP-wisseling markeren. Daarna telt lage latency en voldoende bandbreedte zodat verzoeken niet time-outen. Schone IP's zijn ook belangrijk: als de vorige gebruiker dat adres op een blacklist heeft gezet, erft u dat probleem. En u wilt een provider waarbij u eenvoudig meer IP's kunt toevoegen wanneer u wilt opschalen.
Hoe ga ik om met een hogere hoeveelheid verzoeken?Voeg meer IP's
Voeg meer IP's toe aan uw pool. Spreid de belasting zodat geen enkel adres te zwaar wordt belast. Als u roteert, houd de rotatielogica dan eenvoudig — wissel van IP bij elk verzoek of na een vast interval. U hoeft niets in uw code te herbouwen. Gewoon meer IP's, dezelfde setup.
Wat doe ik als eBay mijn verzoeken begint te blokkeren?Raak uw code
Raak uw code niet als eerste aan — het is meestal een IP-probleem, geen logicaprobleem. Probeer over te schakelen naar schonere IP's of voeg meer adressen toe aan de rotatie. Als u dezelfde endpoints te snel en met te weinig IP's bestookt, zal eBay terugduwen. Spreid de verzoeken, vertraag iets per IP, en zorg dat uw verzoekpatronen er niet uitzien als een bot die dezelfde pagina 500 keer per minuut bezoekt.
Hoeveel proxies heb ik nodig om een groot aantal eBay-vermeldingen te scrapen?Het hangt af
Het hangt af van uw snelheid en volume. Een ruwe richtlijn: als u één verzoek per 3–5 seconden per IP verstuurt, kan één enkele proxy ruwweg 700–1.200 verzoeken per uur verwerken. Om 50.000 vermeldingen per dag te scrapen, hebt u ongeveer 20–30 datacenter-proxy's nodig die parallel draaien met comfortabele vertragingen. Voor 200.000+ vermeldingen, plan voor 80–100 IP's of meer. Begin altijd met minder IP's en schaal daarna op — capaciteit toevoegen is eenvoudiger dan herstellen van een massablokkade omdat u te snel te hard pushte.
Kan ik gratis proxies gebruiken voor eBay?Technisch gezien
Technisch gezien kan het, maar in de praktijk is het een slecht idee. Gratis proxies worden gedeeld door honderden of duizenden gebruikers, wat betekent dat de IP's vrijwel zeker al zijn gemarkeerd of geblokkeerd op eBay. Ze zijn ook traag, onbetrouwbaar en gaan vaak zonder waarschuwing offline — wat midden in een sessie leidt tot IP-wissels die eBay als verdacht beschouwt. Nog erger: beheerders van gratis proxies kunnen al uw verkeer inzien, inclusief inloggegevens als de verbinding niet end-to-end versleuteld is. Voor scraping verspillen gratis proxy's meer tijd dan ze besparen. Voor alles wat accounts betreft, vormen ze een echt veiligheidsrisico.