NEW! |Eén API-aanroep, schone gegevens terug. Geen scrapers nodig.Ontvang 10.000 gratis tokens →

Proxy voor eBay

IPv4-pakketten om uw taken op te schalen. Ondersteunt HTTP/HTTPS/SOCKS5, automatische levering na betaling, onbeperkt verkeer en API-toegang.

Abonnement configureren →
OnbeperktGeen kosten per GB
AMD EPYCServerhardware van de nieuwste generatie
Tot 80 GbpsNetwerkverbinding per server
REST + MCPInrichten en beheren via API

Samenstellen met proxy’s voor eBay.

Stel een abonnement samen voor uw exacte workload. Kies het proxytype, de locaties, het aantal IP's, de factureringsperiode en optionele UDP-ondersteuning — de prijs wordt direct bijgewerkt.

Meerdere landen in één pakket, extra whitelist-IP’s of verbindingen?Stel het in via het dashboard

Vier manieren om proxy’s te kopen.
Eén past bij deze workload.

Alle FineProxy-adressen gebruiken IPv4. Datacenter-, dedicated en ISP-proxy’s blijven gedurende de looptijd statisch; roterende proxy’s veranderen bij elk verzoek. Statische abonnementen omvatten onbeperkt verkeer. De gemarkeerde optie past bij het belangrijkste gebruiksscenario van deze pagina: Roterend.

DatacenterpakketVerkocht in gedeelde blokkenExclusiefPersoonlijk, vanaf één IPISPStatische, bij ISP geregistreerde adressenHier aanbevolenRoterendGefactureerd in API-tegoeden
Ideaal voorBots en monitoring op schaalVoor werk zonder persistent account.Langdurige accountsessiesEén adres per profiel, uitsluitend door u gebruikt.Doelen die de ASN beoordelenGeregistreerd bij een internetprovider.Verzameling, geen accountsEen persistente sessie hoort niet van adres te veranderen.
Gebruikers per adresMaximaal 5De reputatie hangt deels af van andere gebruikers.1 — uNiemand anders gebruikt het tijdens de hele looptijd.Maximaal 5Gedeelde pool
PlatformvertrouwenStandaardDatacenter-ASNHoog — exclusiefHoog — geregistreerd bij ISPVerschilt per pool
Prijs vanaf$12 / 100 IPs$ 0,12 per adres per maand$12 / 100 IPsKoop precies wat u nodig hebt.$30 / 100 IPs$ 0,30 per adres per maand$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Minimale bestelling100 IP’s1 IP100 IP’s2,5 miljoen tegoeden
Behoud van adresStatisch tijdens de looptijdStatisch tijdens de looptijdStatisch tijdens de looptijdWijzigt per aanvraag
BandbreedteOnbeperktOnbeperktOnbeperktTegoedenPer aanvraag gefactureerd, niet per gigabyte.
UDP / spraakoproepenOptionele uitbreidingOptionele uitbreidingOptionele uitbreidingNiet beschikbaar
ProtocollenHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
AuthenticatieIP-toelatingslijstGebruikersnaam en wachtwoord kunnen worden toegevoegd.IP-toelatingslijstGebruikersnaam en wachtwoord kunnen worden toegevoegd.IP-toelatingslijstGebruikersnaam en wachtwoord kunnen worden toegevoegd.API-sleutel
Abonnementen bekijkenDedicated abonnementen bekijkenISP-abonnementen bekijkenAbonnementen bekijken
Hier aanbevolen

Roterend

Gefactureerd in API-tegoeden

Ideaal voor

Verzameling, geen accountsEen persistente sessie hoort niet van adres te veranderen.

Gebruikers per adres

Gedeelde pool

Platformvertrouwen

Verschilt per pool

Prijs vanaf

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Minimale bestelling

2,5 miljoen tegoeden

Behoud van adres

Wijzigt per aanvraag

Bandbreedte

TegoedenPer aanvraag gefactureerd, niet per gigabyte.

UDP / spraakoproepen

Niet beschikbaar

Protocollen

HTTP, SOCKS5

Authenticatie

API-sleutel

Abonnementen bekijken

Datacenterpakket

Verkocht in gedeelde blokken

Ideaal voor

Bots en monitoring op schaalVoor werk zonder persistent account.

Gebruikers per adres

Maximaal 5De reputatie hangt deels af van andere gebruikers.

Platformvertrouwen

StandaardDatacenter-ASN

Prijs vanaf

$12 / 100 IPs$ 0,12 per adres per maand

Minimale bestelling

100 IP’s

Behoud van adres

Statisch tijdens de looptijd

Bandbreedte

Onbeperkt

UDP / spraakoproepen

Optionele uitbreiding

Protocollen

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authenticatie

IP-toelatingslijstGebruikersnaam en wachtwoord kunnen worden toegevoegd.

Abonnementen bekijken

Exclusief

Persoonlijk, vanaf één IP

Ideaal voor

Langdurige accountsessiesEén adres per profiel, uitsluitend door u gebruikt.

Gebruikers per adres

1 — uNiemand anders gebruikt het tijdens de hele looptijd.

Platformvertrouwen

Hoog — exclusief

Prijs vanaf

$12 / 100 IPsKoop precies wat u nodig hebt.

Minimale bestelling

1 IP

Behoud van adres

Statisch tijdens de looptijd

Bandbreedte

Onbeperkt

UDP / spraakoproepen

Optionele uitbreiding

Protocollen

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authenticatie

IP-toelatingslijstGebruikersnaam en wachtwoord kunnen worden toegevoegd.

Dedicated abonnementen bekijken

ISP

Statische, bij ISP geregistreerde adressen

Ideaal voor

Doelen die de ASN beoordelenGeregistreerd bij een internetprovider.

Gebruikers per adres

Maximaal 5

Platformvertrouwen

Hoog — geregistreerd bij ISP

Prijs vanaf

$30 / 100 IPs$ 0,30 per adres per maand

Minimale bestelling

100 IP’s

Behoud van adres

Statisch tijdens de looptijd

Bandbreedte

Onbeperkt

UDP / spraakoproepen

Optionele uitbreiding

Protocollen

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authenticatie

IP-toelatingslijstGebruikersnaam en wachtwoord kunnen worden toegevoegd.

ISP-abonnementen bekijken

Populairste proxylocaties

De acht proxylocaties die FineProxy-klanten het vaakst kiezen.

Alle locaties bekijken

Eenmalig verbinden.
Vraag het vervolgens gewoon.

FineProxy biedt een ingebouwde MCP-server: plak één URL in uw agent en deze krijgt 49 dashboardtools voor aankopen, verlengingen, IP-rotatie, toelatingslijsten, gebruiksanalyse, facturen en ondersteuning. Dezelfde bewerkingen zijn beschikbaar via een REST API als u de aanroepen liever zelf schrijft.

Zeg vervolgens gewoon

  • Koop een roterend abonnement met 10 miljoen credits voor advertentieverzameling via eBay
  • Voeg toe aan de IP-toelatingslijst 203.0.113.7 voor mijn eBay proxyservice
  • Exporteer mijn eBay proxylijsten als JSON
  • Toon welke eBay-proxyservice vandaag het hoogste foutpercentage had
  • Toon de status en factureringsgegevens voor mijn eBay proxyservices
Meer informatie API-sleutel maken
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Start Claude opnieuw nadat u de configuratie hebt opgeslagen. De 49 FineProxy-tools verschijnen dan in de lijst.

Wat de agent niet doet, wat u ook vraagt

Uw geld uitgeven

Zes tools beïnvloeden het saldo en vereisen wallet:spend. Laat die scope weg en de agent kan alle overige acties uitvoeren.

Meer betalen dan de offerte

Elke aankoop bevat expected_total_cents uit de offerte. Bij één cent afwijking wordt de aanroep geweigerd en niets in rekening gebracht.

Onbedoeld opzeggen

De twee onomkeerbare tools werken niet zonder confirm=true. Beëindiging kan niet als neveneffect optreden.

U dubbel belasten

Financiële aanroepen gebruiken een idempotency_key. Een nieuwe poging na een time-out verwerkt dezelfde betaling, niet een tweede.

MCP: 49 hulpmiddelen · 9 machtigingsbereikenJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · statusloosREST API: 49 bewerkingen · OpenAPI 3.1

Handmatige installatie

Kies uw besturingssysteem, browser of proxyapp voor een stapsgewijze installatiehandleiding.

ALLE INTEGRATIES

Systemen

Browsers

Apps

Gebouwd voor snelheid.
Verkeer wordt nooit gemeten.

FineProxy behaalde tot 500 Mbps in standaardtests op externe servers. Bij scraping was doorgaans de snelheidslimiet van de doelsite de beperkende factor, niet de proxy.

Testmethode: 1.973.500 verbindingspogingen plus gelijktijdigheidstests met maximaal 96 threads via één proxy-IP.

500 Mbps

per proxy in standaardtests op externe servers

99.97%

van de verbindingen tot stand gebracht bij 1.973.500 aanvragen

96

gelijktijdige threads op één IP zonder prestatieverlies

0

bandbreedtelimieten — onbeperkt verkeer bij elk abonnement

Dedicated AMD EPYC

Onze eigen servers, zonder buren op gedeelde VPS’en die om de poort concurreren.

Eigen subnetten

IP’s komen uit onze eigen reeksen en worden niet van een andere provider doorverkocht.

80 Gbps-uplink

Capaciteitsmarge per server — geen garantie voor één proxysessie.

Tier III / IV

Datacenters met redundante stroomvoorziening en koeling op onze locaties.

Testnotities

De werkelijke doorvoer hangt af van de route, bestemming, netwerkomstandigheden en de configuratie en prestaties van de apparatuur. Een laptop op een thuisverbinding van 500 Mbps bereikte in de praktijk circa 468 Mbps; externe servers bereikten in standaardtests tot 500 Mbps. In uitzonderlijke tests vanaf goed geconfigureerde krachtige servers in Europa en de VS werd tot 700 Mbps bereikt; dit is geen gebruikelijk resultaat per sessie.

Elke bewering op deze pagina, in de woorden van anderen.

Relevante klantfeedback uit één pool met geverifieerde beoordelingen, gekoppeld aan de oorspronkelijke bron.

2011levert proxy’s sinds

Snelheid onder belasting

FineProxy is een game changer voor mijn SEO tools. Clean IPs en stabiele verbindingen houden mijn werk glad en ononderbroken.

MudKixSaasHub, Vorig jaarVertaald uit het EngelsBron

Aan de slag met FineProxy was verrassend gemakkelijk, zelfs voor iemand die niet een tech-expert. Hun interface is intuïtief, en de proxies zelf zijn ongelooflijk gemakkelijk te integreren. De prestaties zijn foutloos geweest, waardoor mijn online taken zo veel soepeler. Zeker een geweldige keuze!

PathanIntern FineProxy-platformVertaald uit het EngelsBron

API- en agenttoegang

Ik werk al meer dan twee jaar met fineproxy.org, en ik kan ze eerlijk gezegd de meest stabiele provider noemen waar ik ooit mee te maken heb gehad. Ik beheer meer dan een dozijn social media accounts en elk heeft een specifiek IP nodig. Nog nooit ben ik een blok tegengekomen door een "zwarte lijst" adres. Server uptime zweeft rond 99,9%, wat cruciaal is tijdens geautomatiseerde marketingcampagnes. Snelheid is meer dan bevredigend, gegevens stromen soepel zonder vervelende vertragingen tijdens piekuren. Het managementpaneel is intuïtief en de proxylijst updates in real time. FineProxy is synoniem met gemoedsrust.

zapierdalamwbewieNorton Safe Web, Dit jaarVertaald uit het EngelsBron

Ze bieden API’s waarmee gebruikers proxy’s van hun website kunnen ophalen. Hoewel de klantenservice niet zo goed Engels sprak, deed die veel moeite om mij te helpen. Ze bieden ook na zeven dagen een IP-wissel.

Anonymous UserTrustpilot, Meer dan 2 jaar geledenVertaald uit het EngelsBron

Actieve accounts

grote proxies voor gegevens schrapen . . Ik heb het gebruikt voor 5+ jaar..ze hebben roterende IP's, ze zijn snel en bijna alle proxies zijn niet geblokkeerd in de sociale netwerken

AliceDieg, Vorig jaarVertaald uit het EngelsBron

Kwalitatieve, snelle en stabiele werkproxy, Ik ben erg blij, dit is precies wat ik nodig had. In mijn land (Oekraïne) zijn veel sites en sociale netwerken geblokkeerd, nu is dit probleem opgelost. Prijzen zijn aangenaam blij, voor een groot aantal proxy (1000+) Ik betaal slechts 20 dlrs, het is goedkoper en sneller dan een proxy die je nergens zult vinden, dus ik beveel deze service aan u.

Darya MolchanovaIntern FineProxy-platformVertaald uit het EngelsBron

Beoordelingen worden volledig geciteerd. Als een klant iets noemde waarop we konden antwoorden, staat ons oorspronkelijke antwoord erbij.

Alle klantbeoordelingen
Welke taken op eBay vereisen het vaakst proxies?Proxies worden gebruikt

Proxies worden gebruikt voor het scrapen van catalogi en productpagina's, prijsbewaking, het verzamelen van verkopersdata, geautomatiseerd bieden, beheer van vermeldingen en het beheren van meerdere accounts binnen één systeem.

Welk type proxy werkt het beste voor eBay?Dat hangt af

Dat hangt af van wat u doet. Voor het scrapen van listings, het monitoren van prijzen of het ophalen van analytics — datacenter-proxy's kunnen dit prima aan. Ze zijn snel, goedkoop per IP, en u kunt er zoveel nemen als u nodig hebt. Voor alles wat aan accounts gekoppeld is — het beheren van verkopersprofielen, biedingen plaatsen — wilt u ISP- of residentiële proxy's. eBay let nauwlettender op accountactiviteit, en datacenter-IP's kunnen daar alarmbellen doen rinkelen.

Moet ik voor elk eBay-account een aparte proxy gebruiken?Ja

Ja, altijd. Één account per IP is de basisregel. Als eBay ziet dat twee accounts inloggen vanaf hetzelfde adres, kunnen beide worden gemarkeerd. Hetzelfde geldt voor verschillende onderdelen van uw setup — houd uw scraper op aparte IP's, los van uw accountbeheer. Zo is het veel eenvoudiger te achterhalen wat er mis is gegaan als er iets stukgaat.

Kan ik dezelfde proxies gebruiken voor de eBay API en browserautomatisering?Ja

Ja. Uw proxies maken geen onderscheid tussen verkeer van een API-aanroep of een headless browser. Zorg er alleen voor dat u geen IP's mengt tussen taken die ze niet mogen delen — houd API-scraping en accountwerk in aparte pools.

Waar moet ik op letten bij proxies voor eBay?Uptime staat

Uptime staat voorop. Als een proxy halverwege een sessie uitvalt, kan eBay de IP-wisseling markeren. Daarna telt lage latency en voldoende bandbreedte zodat verzoeken niet time-outen. Schone IP's zijn ook belangrijk: als de vorige gebruiker dat adres op een blacklist heeft gezet, erft u dat probleem. En u wilt een provider waarbij u eenvoudig meer IP's kunt toevoegen wanneer u wilt opschalen.

Hoe ga ik om met een hogere hoeveelheid verzoeken?Voeg meer IP's

Voeg meer IP's toe aan uw pool. Spreid de belasting zodat geen enkel adres te zwaar wordt belast. Als u roteert, houd de rotatielogica dan eenvoudig — wissel van IP bij elk verzoek of na een vast interval. U hoeft niets in uw code te herbouwen. Gewoon meer IP's, dezelfde setup.

Wat doe ik als eBay mijn verzoeken begint te blokkeren?Raak uw code

Raak uw code niet als eerste aan — het is meestal een IP-probleem, geen logicaprobleem. Probeer over te schakelen naar schonere IP's of voeg meer adressen toe aan de rotatie. Als u dezelfde endpoints te snel en met te weinig IP's bestookt, zal eBay terugduwen. Spreid de verzoeken, vertraag iets per IP, en zorg dat uw verzoekpatronen er niet uitzien als een bot die dezelfde pagina 500 keer per minuut bezoekt.

Hoeveel proxies heb ik nodig om een groot aantal eBay-vermeldingen te scrapen?Het hangt af

Het hangt af van uw snelheid en volume. Een ruwe richtlijn: als u één verzoek per 3–5 seconden per IP verstuurt, kan één enkele proxy ruwweg 700–1.200 verzoeken per uur verwerken. Om 50.000 vermeldingen per dag te scrapen, hebt u ongeveer 20–30 datacenter-proxy's nodig die parallel draaien met comfortabele vertragingen. Voor 200.000+ vermeldingen, plan voor 80–100 IP's of meer. Begin altijd met minder IP's en schaal daarna op — capaciteit toevoegen is eenvoudiger dan herstellen van een massablokkade omdat u te snel te hard pushte.

Kan ik gratis proxies gebruiken voor eBay?Technisch gezien

Technisch gezien kan het, maar in de praktijk is het een slecht idee. Gratis proxies worden gedeeld door honderden of duizenden gebruikers, wat betekent dat de IP's vrijwel zeker al zijn gemarkeerd of geblokkeerd op eBay. Ze zijn ook traag, onbetrouwbaar en gaan vaak zonder waarschuwing offline — wat midden in een sessie leidt tot IP-wissels die eBay als verdacht beschouwt. Nog erger: beheerders van gratis proxies kunnen al uw verkeer inzien, inclusief inloggegevens als de verbinding niet end-to-end versleuteld is. Voor scraping verspillen gratis proxy's meer tijd dan ze besparen. Voor alles wat accounts betreft, vormen ze een echt veiligheidsrisico.