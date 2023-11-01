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Rusland Proxy

Betrouwbare statische Russische IPv4-proxy's — HTTP/HTTPS/SOCKS4/5, 99,9% uptime, onbeperkt verkeer

Abonnement configureren →Proxy’s voor 48 uur
OnbeperktGeen kosten per GB
AMD EPYCServerhardware van de nieuwste generatie
Tot 80 GbpsNetwerkverbinding per server
REST + MCPInrichten en beheren via API

Stel uw proxyabonnement.

Stel een abonnement samen voor uw exacte workload. Kies het proxytype, de locaties, het aantal IP's, de factureringsperiode en optionele UDP-ondersteuning — de prijs wordt direct bijgewerkt.

LandAantal IP's
UDP-ondersteuning
Uit

Voegt 50% toe aan de basisprijs. Werkt via SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — voor gaming, VoIP en streaming.

Meerdere landen in één pakket, extra whitelist-IP’s of verbindingen?Stel het in via het dashboard

Vier manieren om proxy’s te kopen.
Eén past bij deze workload.

Alle FineProxy-adressen gebruiken IPv4. Datacenter-, dedicated en ISP-proxy’s blijven gedurende de looptijd statisch; roterende proxy’s veranderen bij elk verzoek. Statische abonnementen omvatten onbeperkt verkeer. De gemarkeerde optie past bij het belangrijkste gebruiksscenario van deze pagina: Datacenterpakket.

Hier aanbevolenDatacenterpakketVerkocht in gedeelde blokkenExclusiefPersoonlijk, vanaf één IPISPStatische, bij ISP geregistreerde adressenRoterendGefactureerd in API-tegoeden
Ideaal voorBots en monitoring op schaalVoor werk zonder persistent account.Langdurige accountsessiesEén adres per profiel, uitsluitend door u gebruikt.Doelen die de ASN beoordelenGeregistreerd bij een internetprovider.Verzameling, geen accountsEen persistente sessie hoort niet van adres te veranderen.
Gebruikers per adresMaximaal 5De reputatie hangt deels af van andere gebruikers.1 — uNiemand anders gebruikt het tijdens de hele looptijd.Maximaal 5Gedeelde pool
PlatformvertrouwenStandaardDatacenter-ASNHoog — exclusiefHoog — geregistreerd bij ISPVerschilt per pool
Prijs vanaf$12 / 100 IPs$ 0,12 per adres per maand$12 / 100 IPsKoop precies wat u nodig hebt.$30 / 100 IPs$ 0,30 per adres per maand$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Minimale bestelling100 IP’s1 IP100 IP’s2,5 miljoen tegoeden
Behoud van adresStatisch tijdens de looptijdStatisch tijdens de looptijdStatisch tijdens de looptijdWijzigt per aanvraag
BandbreedteOnbeperktOnbeperktOnbeperktTegoedenPer aanvraag gefactureerd, niet per gigabyte.
UDP / spraakoproepenOptionele uitbreidingOptionele uitbreidingOptionele uitbreidingNiet beschikbaar
ProtocollenHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
AuthenticatieIP-toelatingslijstGebruikersnaam en wachtwoord kunnen worden toegevoegd.IP-toelatingslijstGebruikersnaam en wachtwoord kunnen worden toegevoegd.IP-toelatingslijstGebruikersnaam en wachtwoord kunnen worden toegevoegd.API-sleutel
Abonnementen bekijkenDedicated abonnementen bekijkenISP-abonnementen bekijkenAbonnementen bekijken
Hier aanbevolen

Datacenterpakket

Verkocht in gedeelde blokken

Ideaal voor

Bots en monitoring op schaalVoor werk zonder persistent account.

Gebruikers per adres

Maximaal 5De reputatie hangt deels af van andere gebruikers.

Platformvertrouwen

StandaardDatacenter-ASN

Prijs vanaf

$12 / 100 IPs$ 0,12 per adres per maand

Minimale bestelling

100 IP’s

Behoud van adres

Statisch tijdens de looptijd

Bandbreedte

Onbeperkt

UDP / spraakoproepen

Optionele uitbreiding

Protocollen

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authenticatie

IP-toelatingslijstGebruikersnaam en wachtwoord kunnen worden toegevoegd.

Abonnementen bekijken

Exclusief

Persoonlijk, vanaf één IP

Ideaal voor

Langdurige accountsessiesEén adres per profiel, uitsluitend door u gebruikt.

Gebruikers per adres

1 — uNiemand anders gebruikt het tijdens de hele looptijd.

Platformvertrouwen

Hoog — exclusief

Prijs vanaf

$12 / 100 IPsKoop precies wat u nodig hebt.

Minimale bestelling

1 IP

Behoud van adres

Statisch tijdens de looptijd

Bandbreedte

Onbeperkt

UDP / spraakoproepen

Optionele uitbreiding

Protocollen

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authenticatie

IP-toelatingslijstGebruikersnaam en wachtwoord kunnen worden toegevoegd.

Dedicated abonnementen bekijken

ISP

Statische, bij ISP geregistreerde adressen

Ideaal voor

Doelen die de ASN beoordelenGeregistreerd bij een internetprovider.

Gebruikers per adres

Maximaal 5

Platformvertrouwen

Hoog — geregistreerd bij ISP

Prijs vanaf

$30 / 100 IPs$ 0,30 per adres per maand

Minimale bestelling

100 IP’s

Behoud van adres

Statisch tijdens de looptijd

Bandbreedte

Onbeperkt

UDP / spraakoproepen

Optionele uitbreiding

Protocollen

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authenticatie

IP-toelatingslijstGebruikersnaam en wachtwoord kunnen worden toegevoegd.

ISP-abonnementen bekijken

Roterend

Gefactureerd in API-tegoeden

Ideaal voor

Verzameling, geen accountsEen persistente sessie hoort niet van adres te veranderen.

Gebruikers per adres

Gedeelde pool

Platformvertrouwen

Verschilt per pool

Prijs vanaf

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Minimale bestelling

2,5 miljoen tegoeden

Behoud van adres

Wijzigt per aanvraag

Bandbreedte

TegoedenPer aanvraag gefactureerd, niet per gigabyte.

UDP / spraakoproepen

Niet beschikbaar

Protocollen

HTTP, SOCKS5

Authenticatie

API-sleutel

Abonnementen bekijken

Proxy’s voor 48 uur

Stel een pakket samen voor uw taak en test de proxy’s in de praktijk. Betaal de gekozen configuratie voor 48 uur; de prijs wordt tijdens het configureren berekend.

Proxy’s voor 48 uur

Populairste proxylocaties

De acht proxylocaties die FineProxy-klanten het vaakst kiezen.

Alle locaties bekijken

Eenmalig verbinden.
Vraag het vervolgens gewoon.

FineProxy biedt een ingebouwde MCP-server: plak één URL in uw agent en deze krijgt 49 dashboardtools voor aankopen, verlengingen, IP-rotatie, toelatingslijsten, gebruiksanalyse, facturen en ondersteuning. Dezelfde bewerkingen zijn beschikbaar via een REST API als u de aanroepen liever zelf schrijft.

Zeg vervolgens gewoon

  • Koop 100 datacenter-IP’s in Rusland en allowlist 203.0.113.7
  • Toon succespercentage van vandaag voor mijn Russian proxyverkeer
  • Verleng elke service die deze week verloopt voor minder dan $ 200
  • Roteer mijn IPs wanneer de volgende vernieuwing gratis is
  • Exporteer de latest proxylijst als JSON
Meer informatie API-sleutel maken
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Start Claude opnieuw nadat u de configuratie hebt opgeslagen. De 49 FineProxy-tools verschijnen dan in de lijst.

Wat de agent niet doet, wat u ook vraagt

Uw geld uitgeven

Zes tools beïnvloeden het saldo en vereisen wallet:spend. Laat die scope weg en de agent kan alle overige acties uitvoeren.

Meer betalen dan de offerte

Elke aankoop bevat expected_total_cents uit de offerte. Bij één cent afwijking wordt de aanroep geweigerd en niets in rekening gebracht.

Onbedoeld opzeggen

De twee onomkeerbare tools werken niet zonder confirm=true. Beëindiging kan niet als neveneffect optreden.

U dubbel belasten

Financiële aanroepen gebruiken een idempotency_key. Een nieuwe poging na een time-out verwerkt dezelfde betaling, niet een tweede.

MCP: 49 hulpmiddelen · 9 machtigingsbereikenJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · statusloosREST API: 49 bewerkingen · OpenAPI 3.1

Handmatige installatie

Kies uw besturingssysteem, browser of proxyapp voor een stapsgewijze installatiehandleiding.

ALLE INTEGRATIES

Systemen

Browsers

Apps

Gebouwd voor snelheid.
Verkeer wordt nooit gemeten.

FineProxy behaalde tot 500 Mbps in standaardtests op externe servers. Bij scraping was doorgaans de snelheidslimiet van de doelsite de beperkende factor, niet de proxy.

Testmethode: 1.973.500 verbindingspogingen plus gelijktijdigheidstests met maximaal 96 threads via één proxy-IP.

500 Mbps

per proxy in standaardtests op externe servers

99.97%

van de verbindingen tot stand gebracht bij 1.973.500 aanvragen

96

gelijktijdige threads op één IP zonder prestatieverlies

0

bandbreedtelimieten — onbeperkt verkeer bij elk abonnement

Dedicated AMD EPYC

Onze eigen servers, zonder buren op gedeelde VPS’en die om de poort concurreren.

Eigen subnetten

IP’s komen uit onze eigen reeksen en worden niet van een andere provider doorverkocht.

80 Gbps-uplink

Capaciteitsmarge per server — geen garantie voor één proxysessie.

Tier III / IV

Datacenters met redundante stroomvoorziening en koeling op onze locaties.

Testnotities

De werkelijke doorvoer hangt af van de route, bestemming, netwerkomstandigheden en de configuratie en prestaties van de apparatuur. Een laptop op een thuisverbinding van 500 Mbps bereikte in de praktijk circa 468 Mbps; externe servers bereikten in standaardtests tot 500 Mbps. In uitzonderlijke tests vanaf goed geconfigureerde krachtige servers in Europa en de VS werd tot 700 Mbps bereikt; dit is geen gebruikelijk resultaat per sessie.

Elke bewering op deze pagina, in de woorden van anderen.

Relevante klantfeedback uit één pool met geverifieerde beoordelingen, gekoppeld aan de oorspronkelijke bron.

2011levert proxy’s sinds

Locaties en voorraad

De verscheidenheid aan locaties aangeboden door FineProxy is fantastisch. Het stelt me in staat om toegang te krijgen tot inhoud en te simuleren surfen vanuit verschillende regio's zonder problemen. Dit is bijzonder nuttig geweest voor het testen van gelokaliseerde websites.

Asad JanDieg, Vorig jaarVertaald uit het EngelsBron

Goedkope prijs. Lage prijs van gebroken proxies <10%. Veel geo en subnetten. Stabiele verbinding, statische ip's en gratis zwembad wisselen elke week.

Denis ZadneprovskiyTrustpilot, Meer dan 2 jaar geledenVertaald uit het EngelsBron

Snelheid onder belasting

Voorheen heb ik een andere dienst gebruikt. Maar dankzij collega's... tips, vond ik deze dienst. Snelheid en onbeperkt verkeer zijn indrukwekkend (in vergelijking met andere diensten). Ik gebruik zes maanden, terwijl er geen problemen ontstonden. Klantenondersteuning is altijd beschikbaar. Zelfs het bedieningspaneel verheugde me. Ik zal aanbevelen aan de rest van mijn kennissen. Dank u!

Ирина КоваленкоIntern FineProxy-platformVertaald uit het EngelsBron

Ik heb veel proxy-diensten geprobeerd, maar niemand heeft indruk op me gemaakt zoals FineProxy. De kwaliteit, snelheid en betrouwbaarheid van hun proxies zijn uitstekend. Plus, hun support team is altijd beschikbaar in chat, klaar om te helpen. Het is een fantastische service!

nikhil patidarSaasHub, Meer dan 2 jaar geledenVertaald uit het EngelsBron

Verkeer wordt nooit gemeten

Terwijl andere aanbieders rekenen per GB of zelfs per verzoek, deze jongens blijven trouw aan hun missie en bieden redelijk geprijsde datacenter proxies met onbeperkte bandbreedte. Kijkde over het hele internet voor een dienst als deze en heel blij dat ik ze vond.

bhwowsersNorton Safe Web, Dit jaarVertaald uit het EngelsBron

Ze biedt hoge snelheid, veilige proxies met onbeperkte bandbreedte, betaalbare prijzen, en een gebruiksvriendelijke ervaring voor alle gebruikers. Het is een echt leuke service, Ik beveel fineproxy.org 100%.

DJIntern FineProxy-platformVertaald uit het EngelsBron

Beoordelingen worden volledig geciteerd. Als een klant iets noemde waarop we konden antwoorden, staat ons oorspronkelijke antwoord erbij.

Alle klantbeoordelingen
Hoe scrap ik Wildberries zonder elke 50 aanvragen geblokkeerd te worden?WB blacklist cloud-ASN's

WB blacklist cloud-ASN's op het eerste gezicht — als uw IP van AWS, Hetzner of GCloud is, is het voorbij voordat het begint. Het datacenter van FineProxy draait op een eigen AS en staat daardoor niet op die lijst. Naast het IP: beperk tot 30-40 verzoeken per minuut, roteer de User-Agent elke sessie, geef cookies door tussen verzoeken en houd Accept-Language: ru-RU aan. WB controleert JavaScript-uitvoering, dus Playwright met een stealth-plugin werkt beter dan raw HTTP voor productpagina's. Voor scraping op catalogniveau — zoekresultaten, categorielijsten — volstaat HTTP met de juiste headers, mits u het tempo beheerst.

Ozon blijft CAPTCHA's tonen. Moet ik datacenter- of ISP-proxy's gebruiken?De Cloudflare-bescherming van

De Cloudflare-bescherming van Ozon is strenger dan die van WB. Datacenter werkt voor openbare API-endpoints en categoriepagina's, maar productpagina's triggeren snel een CAPTCHA. ISP-proxy's houden langer stand — Ozon behandelt ISP-geregistreerde IP's coulanter omdat ze eruitzien als regulier breedband. Als u dagelijks duizenden producten ophaalt, combineer dan beide: ISP voor productkaarten met sticky sessions, datacenter voor al het overige.

Waarom is Avito zoveel moeilijker te scrapen dan Wildberries of Ozon?Avito maakt een

Avito maakt een vingerafdruk van uw TLS-handshake (JA3/JA4-hash), canvas, WebGL-renderer, lettertypen en tijdzone. IP-rotatie verandert niets als de vingerafdruk identiek blijft. Playwright met Firefox (niet Chromium) biedt standaard betere vingerafdrukdiversiteit. Hanteer een interval van 10-15 seconden tussen advertenties. Let op stille shadowbans: er komen nog steeds antwoorden terug, maar de data is verouderd of onvolledig. Als prijzen in de advertenties bevroren lijken, is uw sessie gemarkeerd.

Yandex blokkeert mij al na een paar zoekopdrachten. Wat doe ik verkeerd?SmartCAPTCHA is gedragsgebaseerd

SmartCAPTCHA is gedragsgebaseerd — controleert schermresolutie, taal, tijdzone, muisbewegingen en scrollpatronen, allemaal nog vóór de uitdaging wordt getoond. Minimale configuratie: UTC+3, Accept-Language: ru-RU, echte schermafmetingen, gesimuleerde muisbeweging. Gebruik undetected-chromedriver of Playwright stealth. Zelfs dan is Yandex Search beperkt tot 5-10 zoekopdrachten per minuut per IP. Yandex Maps en de interne API's van 2GIS zijn minder agressief.

Auto.ru toont 404 voor advertenties waarvan ik weet dat ze bestaan. Ligt het aan mijn proxy?Het is een

Het is een stille blokkade. Zowel Auto.ru als Drom.ru stuurt een 404 terug bij vermoedelijk geautomatiseerde verzoeken, in plaats van een CAPTCHA. Uw scraper logt “listing niet gevonden” terwijl de advertentie gewoon live is. Controleer dit door dezelfde URL in een browser te openen. Auto.ru (eigendom van Yandex) gebruikt SmartCAPTCHA-logica. Drom.ru is eenvoudiger — correcte headers, een Russisch IP en 3-5 seconden vertraging tussen verzoeken werkt meestal. Bij beide: roteer het IP bij bans, niet bij elk verzoek.

Heb ik ook proxy's nodig voor kleinere Russische sites?Hangt af van

Hangt af van het volume. HeadHunter (hh.ru) past rate-limiting toe na ±100 verzoeken. CIAN blokkeert buitenlandse IP's volledig en beperkt binnenlandse. DNS-Shop, M.Video en Eldorado hebben lichtere bescherming — datacenter op gematigde snelheid werkt prima. Regionale advertentiesites (Farpost, IRR, Youla) hebben meestal alleen een Russisch IP nodig voor correcte lokale zoekresultaten. Overheidsregisters (EGRUL, Rosreestr) zijn rate-limited maar gebruiken geen geavanceerde botdetectie — langzaam en gestaag komt erdoorheen.

Maakt het uit welke Russische regio mijn proxy afkomstig is?Voor

Voor sommige doelsites wel — ja. WB en Ozon passen levertijden, voorraad en soms prijzen aan op basis van de gedetecteerde regio. CIAN is volledig regionaal — Moskouse advertenties verschijnen niet bij een zoekopdracht vanuit Krasnodar. De Russische IP's van FineProxy zijn op landniveau, zonder stadsselectie, en de meeste geoloceren naar Moskou. Dat volstaat voor het merendeel van de taken. Voor data uit Siberië of het Verre Oosten geeft u regioparameters mee in het verzoek zelf.

Welke typen Russische proxy's biedt FineProxy aan?Datacenter IPv4 —

Datacenter IPv4 — eigen ASN, niet cloud-gehost, vast tarief per IP, onbeperkt verkeer. Niet vooraf geblacklist zoals AWS of Hetzner. ISP IPv4 — geregistreerd bij Russische consumenten-ISP's (Rostelecom, Beeline, MTS), voor doelsites die het verbindingstype controleren. Roterend met RU in de pool — nieuw IP per verzoek. Op landniveau. HTTP/HTTPS en SOCKS5.

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elke 15 minuten bijgewerkt

Gratis openbare proxy’s uit Rusland, regelmatig door ons gecontroleerd op snelheid en uptime. Kopieer één IP of exporteer de actuele lijst — registratie is niet nodig.

Protocol
Anonimiteit
Poort
Laatste controle
28 online·Meer nodig? →
185.50.202.185:1080
IP : poort Score ProtocollenAnonimiteitPlaatsSnelheid Uptime Laatste controle Actie
PREMIUM FineProxy Premium
ASN: FineProxy · 50 ms		100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
EliteWereldwijd
500 Mbps
99.97%
Zojuist
Kopen
185.50.202.185:1080
Cloud.ru· 175 ms		87
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
9.00 Mbps
84.5%
1 u geleden
81.177.215.51:8080
Global Connectivity Solutions· 256 ms		80
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
7.03 Mbps
86.0%
8 u geleden
46.47.197.210:3128
PJSC MegaFon· 885 ms		55
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
2.03 Mbps
100.0%
1 u geleden
176.106.241.50:80
NPF SOFTVIDEO Ltd.· 77 ms		45
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantMytishchi
9.00 Mbps
90.3%
2 d geleden
45.147.179.118:3213
Beget LLC· 846 ms		44
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
AnoniemSt Petersburg
2.13 Mbps
100.0%
12 u geleden
46.148.234.53:8120
JSC Selectel· 312 ms		32
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
5.77 Mbps
15.5%
2 u geleden
176.99.134.183:8090
Inetcom Carrier LLC· 3803 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteMoscow
473 Kbps
93.6%
1 u geleden
5.143.25.125:10808
Rostelecom· 2558 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteVladivostok
704 Kbps
91.0%
12 u geleden
31.12.75.183:80
Cloudflare London, LLC· 1160 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.55 Mbps
100.0%
1 u geleden
2.56.178.88:808
UFO Hosting LLC· 189 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantMoscow
9.00 Mbps
17.6%
1 u geleden
95.66.138.21:8880
Limited Liability Company· 1365 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantVladimir
1.32 Mbps
100.0%
1 u geleden
195.19.217.200:3128
MTS PJSC· 1282 ms		22
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.40 Mbps
93.5%
1 d geleden
46.39.251.233:1080
Iskratelecom JSC· 1139 ms		20
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
1.58 Mbps
36.0%
1 u geleden
5.129.254.129:8888
Jsc timeweb· 1224 ms		20
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantMoscow
1.47 Mbps
86.1%
10 u geleden
31.12.75.145:80
Cloudflare London, LLC· 1615 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.11 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.148.105.13:80
Cloudflare London, LLC· 2279 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
790 Kbps
100.0%
1 u geleden
178.140.3.161:5678
Rostelecom· 2209 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantMoscow
815 Kbps
98.5%
2 d geleden
195.191.158.128:8080
Intelsc Ltd.· 4980 ms		15
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
361 Kbps
96.4%
2 d geleden
91.202.185.69:80
Globalcom Ltd.· 2573 ms		15
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
700 Kbps
92.8%
2 d geleden
176.114.203.165:10809
Annet Ltd.· 4902 ms		13
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteVologda
367 Kbps
41.0%
1 u geleden
188.73.182.140:10808
LLC KomTehCentr· 1985 ms		12
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
907 Kbps
28.6%
1 u geleden
51.250.99.247:1080
Yandex.Cloud LLC· 6859 ms		10
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
262 Kbps
62.7%
1 u geleden
109.191.153.43:10808
Intersvyaz-2 JSC· 2088 ms		7
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteChelyabinsk
862 Kbps
17.3%
20 u geleden
5.101.232.194:10808
LLC Real-net· 5882 ms		6
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
306 Kbps
16.6%
1 u geleden
176.49.190.206:2080
Rostelecom· 6478 ms		6
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteZapasnoy Imbezh
278 Kbps
19.0%
17 u geleden
176.114.203.165:10808
Annet Ltd.· 2479 ms		5
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteVologda
726 Kbps
10.9%
1 u geleden
94.247.244.120:3128
JSC ER-Telecom Holding· 8615 ms		3
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantSt Petersburg
209 Kbps
18.1%
1 u geleden
194.87.104.62:3128
Jsc timeweb· 5256 ms		2
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantMoscow
342 Kbps
13.1%
14 u geleden
Weergegeven 15 van 28

Handleiding

Waarom Russische sites cloud-IP's afknallen — en wat wél werkt voor scraping

3 min leestijdFineProxy-netwerkteam

Let op: De hieronder vermelde proxy's zijn niet onze premium serverproxy's. Dit is een openbare gratis lijst verzameld uit open bronnen — handig voor testen of basisgebruik.

Russische websites gebruiken westerse anti-botmaatregelen niet op dezelfde manier als .com- of .de-sites. Het grote verschil: Russische marktplaatsen en advertentiesites onderhouden blacklists niet alleen van “datacenter-IP's” in het algemeen, maar van specifieke cloud-provider-ASN's — AWS, Google Cloud, Hetzner, DigitalOcean. Uw IP hoeft zich niet eens verdacht te gedragen. Als het tot een bekende cloud-AS behoort, wordt de verbinding verbroken nog voordat de pagina laadt.

De RU-proxyserver-IP's van FineProxy zijn datacenter maar geregistreerd onder FineProxy’s eigen AS — niet onder een cloudhostingbedrijf. Dat verschil is van belang op Wildberries, Ozon, Avito en tientallen kleinere Russische doelsites. Het IP staat niet op dag één al op een vooraf samengestelde blacklist.

Rusland heeft een eigen internetecosysteem. Yandex in plaats van Google, VK in plaats van Facebook, Wildberries en Ozon in plaats van Amazon, Avito in plaats van Craigslist, CIAN in plaats van Zillow, Drom in plaats van AutoTrader. Elk platform heeft een eigen antibotstack, en ze licentiëren niet dezelfde westerse oplossingen — Yandex heeft SmartCAPTCHA zelf gebouwd, Avito draait op eigen TLS-fingerprinting. Kennis van hoe Cloudflare werkt, bereidt u hier niet volledig voor op scraping.

Het universele minimum voor elk Russisch doelwit: tijdzone Moskou (UTC+3), Accept-Language: ru-RU, een consistente browservingerafdruk en een Russisch IP. Laat u er ook maar één van die vier weg, dan daalt het aantal verzoeken vóór een blokkade drastisch. De meeste Russische antibotcontroles checken alle vier tegelijk — een mismatch tussen bijvoorbeeld een Russisch IP en een Engelstalige header is op zichzelf al een signaal.

Naast de top vijf (WB, Ozon, Avito, Yandex, Auto.ru) is er een lange staart. HeadHunter voor vacatures, 2GIS voor bedrijvengidsen, DNS-Shop en M.Video voor elektronica, Farpost en IRR voor regionale rubrieksadvertenties, overheidsregisters zoals EGRUL. De bescherming varieert van agressief tot vrijwel onbestaand, maar bijna allemaal vereisen ze een Russisch IP om correcte data te retourneren. Als u Russische proxytoegang koopt bij FineProxy, krijgt u datacenter- en ISP-opties — datacenter voor volume op lichtere doelsites, ISP (Rostelecom, Beeline, MTS) voor sites die het verbindingstype controleren. Elk IP is een Russische anonieme proxy: geen doorstuurheaders, individueel SSL-certificaat, HTTP/HTTPS en SOCKS5.

Eén beperking: Russische proxy-IP's van FineProxy zijn op landniveau. Geen selectie op stad of regio. De meeste geoloceren naar Moskou. Rusland beslaat 11 tijdzones en sommige sites — met name Ozon, WB, CIAN — tonen verschillende prijzen, voorraden en leveringsopties per regio. Als u die granulariteit nodig heeft, geef dan regioparameters mee in de request body in plaats van op het IP te vertrouwen.