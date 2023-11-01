Handleiding openen
Windows 10 & 11
- Configureer de ingebouwde Windows-proxy
- Gebruik Proxifier voor SOCKS5 en routering per app
Integratiehub
Uniforme installatiehandleidingen voor besturingssystemen, browsers, extensies, anti-detect browsers en codefragmenten.
Elke handleiding heeft dezelfde heldere opbouw: eerst de vereisten, daarna genummerde stappen met schermafbeeldingen, probleemoplossing en een laatste verbindingscontrole.
Snel aan de slag
Vervang USER, PASS, HOST en PORT door de gegevens uit uw FineProxy-service.
curl -x http://USER:PASS@HOST:PORT http://api.ipify.org
import axios from "axios";
import { HttpProxyAgent } from "http-proxy-agent";
import { HttpsProxyAgent } from "https-proxy-agent";
const proxyUrl = "http://USER:PASS@HOST:PORT";
const res = await axios.get("https://api.ipify.org", {
httpAgent: new HttpProxyAgent(proxyUrl),
httpsAgent: new HttpsProxyAgent(proxyUrl),
timeout: 20000,
});
console.log(res.data);
import requests
proxies = {
"http": "http://USER:PASS@HOST:PORT",
"https": "http://USER:PASS@HOST:PORT"
}
print(requests.get("https://api.ipify.org", proxies=proxies, timeout=20).text)
<?php
$proxy = "http://USER:PASS@HOST:PORT";
$ch = curl_init("https://api.ipify.org");
curl_setopt($ch, CURLOPT_PROXY, $proxy);
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
curl_setopt($ch, CURLOPT_TIMEOUT, 20);
echo curl_exec($ch);
curl_close($ch);
proxyURL, _ := url.Parse("http://USER:PASS@HOST:PORT")
client := &http.Client{
Timeout: 20 * time.Second,
Transport: &http.Transport{Proxy: http.ProxyURL(proxyURL)},
}
resp, err := client.Get("https://api.ipify.org")
Gebruik proxy’s alleen voor toegestane doelen en workflows. Lees ons beleid voor toegestaan gebruik vóór de implementatie.
Stel een pakket samen voor uw taak en test de proxy’s in de praktijk. Betaal de gekozen configuratie voor 48 uur; de prijs wordt tijdens het configureren berekend.