Step 2

Configureer uw profiel

Ga naar het tabblad Main Voer uw proxy in als 185.77.222.81:1080:Fineproxy:password voer de gebruikersnaam en het wachtwoord in van uw actieve proxydienst (niet uw accountwachtwoord). U vindt uw diensten hier. Klik Aanmaken in het onderste menu.