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Гайд по интеграции

Интеграция прокси в Undetectable

Настройте свой прокси быстро и легко.

Обновлено1 января 2025 г.
ФорматПошаговая инструкция

Инструкция как настроить и использовать прокси в антидетект-браузере Undetectable

Step 1

Добавьте профиль

Нажмите на New profile

Step 2

Настройте профиль

Перейдите во вкладку Main Вставьте Ваш прокси в формате 185.77.222.81:1080:Fineproxy:password Заполните имя пользователя и пароль от Вашего активного продукта (не пароль Вашего аккаунта). Вы можете найти информацию здесь. Клик Create в меню снизу

Step 3

Запустите сессию браузера

Нажмите кнопку Open в профиле прокси. Откроется окно браузера.

Step 4

Проверьте результат

Проверьте, определяется ли IP-адрес вашего прокси сервера.

Где взять доступы FineProxy для Интеграция прокси в Undetectable?

Откройте активный сервис в кабинете FineProxy. Используйте host, port, login и пароль, показанные для этого сервиса.

Нужно ли вводить пароль аккаунта FineProxy?

Нет. Используйте пароль авторизации прокси активного сервиса, а не пароль входа в кабинет FineProxy.

Как проверить, что прокси для Интеграция прокси в Undetectable работает?

После включения прокси откройте сайт проверки IP. Определённый IP и локация должны совпадать с настроенным прокси.

Что проверить, если Интеграция прокси в Undetectable не подключается через прокси?

Сначала проверьте host, port, протокол и авторизацию. Затем отключите конфликтующие VPN или прокси-профили и подключитесь снова.

Прокси на 48 часов

Соберите тариф под свою задачу и проверьте прокси в реальной работе. Оплатите выбранную конфигурацию на 48 часов — цена рассчитывается при настройке.

Настроить на 48 часов