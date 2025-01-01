Step 2

Настройте профиль

Перейдите во вкладку Main Вставьте Ваш прокси в формате 185.77.222.81:1080:Fineproxy:password Заполните имя пользователя и пароль от Вашего активного продукта (не пароль Вашего аккаунта). Вы можете найти информацию здесь. Клик Create в меню снизу