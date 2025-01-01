Guida all’integrazione
Integrazione proxy con Undetectable
Configurate il vostro proxy in modo rapido e semplice.
Come configurare e utilizzare i proxy in Undetectable Browser antidetect browser
Crea un profilo
Clicca su Nuovo profilo
Configurate il vostro profilo
Andate alla scheda Main Inserisci il tuo proxy nel formato 185.77.222.81:1080:Fineproxy:password inserite il nome utente e la password del vostro servizio proxy attivo (non la password del vostro account). Potete trovare i vostri servizi qui. Clicca Crea nel menu in basso.
Avviate una sessione di navigazione
Clicca su Apri nel vostro profilo proxy. Si aprirà la finestra di navigazione.
Verificate il risultato
Verificate se l'IP del vostro proxy viene rilevato correttamente.
Dove posso trovare le credenziali FineProxy per Integrazione proxy con Undetectable?
Aprite il servizio attivo nella dashboard FineProxy. Utilizzate host, porta, nome utente e password del proxy indicati per il servizio.
Devo inserire la password del mio account FineProxy?
No. Utilizzate la password di autenticazione proxy del servizio attivo, non la password con cui accedete all’account FineProxy.
Come posso verificare che la configurazione proxy di Integrazione proxy con Undetectable funzioni?
Dopo aver abilitato il proxy, aprite un sito di verifica dell’IP. L’IP e la posizione rilevati devono corrispondere al proxy configurato.
Cosa devo controllare se Integrazione proxy con Undetectable non riesce a connettersi tramite il proxy?
Controllate innanzitutto host, porta, protocollo e dati di autenticazione. Disabilitate quindi eventuali profili VPN o proxy in conflitto e riconnettetevi.
Proxy per 48 ore
Configura un piano per la tua attività e prova i proxy nel lavoro reale. Paga la configurazione scelta per 48 ore: il prezzo viene calcolato durante la configurazione.