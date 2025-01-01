دليل التكامل
تكامل البروكسي مع Undetectable
قم بإعداد البروكسي الخاص بك بسرعة وسهولة.
كيفية إعداد واستخدام البروكسي في متصفح Undetectable Browser لمكافحة الكشف
إنشاء ملف تعريف
انقر على ملف تعريف جديد
تهيئة ملف التعريف الخاص بك
انتقل إلى التبويب الرئيسي أدخل البروكسي الخاص بك بالصيغة التالية: 185.77.222.81:1080:Fineproxy:password أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصين بخدمة البروكسي النشطة لديك (وليس كلمة مرور حسابك). يمكنك العثور على خدماتك هنا. انقر إنشاء في القائمة السفلية.
بدء جلسة تصفح
انقر على فتح في ملف تعريف البروكسي الخاص بك. ستُفتح نافذة التصفح.
تحقّق من النتيجة
تحقق مما إذا كان عنوان IP الخاص بالبروكسي يتم اكتشافه.
أين أجد بيانات اعتماد FineProxy لـ تكامل البروكسي مع Undetectable؟
افتح خدمتك النشطة في لوحة تحكم FineProxy. استخدم مضيف البروكسي والمنفذ واسم المستخدم وكلمة المرور المعروضة لتلك الخدمة.
هل يجب إدخال كلمة مرور حساب FineProxy؟
لا. استخدم كلمة مرور مصادقة البروكسي من خدمتك النشطة، لا كلمة المرور التي تدخل بها إلى حساب FineProxy.
كيف أتحقق من أن إعداد بروكسي تكامل البروكسي مع Undetectable يعمل؟
افتح موقعاً لفحص عنوان IP بعد تفعيل البروكسي. يجب أن يطابق العنوان والموقع المكتشفان البروكسي الذي أعددته.
ماذا أفحص إذا تعذّر اتصال تكامل البروكسي مع Undetectable عبر البروكسي؟
أكّد أولاً المضيف والمنفذ والبروتوكول وبيانات المصادقة. ثم عطّل أي VPN أو ملف بروكسي متعارض وأعد الاتصال.
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