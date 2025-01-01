Step 2

Profil konfigurieren

Zum Hauptreiter wechseln Geben Sie Ihren Proxy im Format 185.77.222.81:1080:Fineproxy:password ein Geben Sie Benutzername und Passwort Ihres aktiven Proxy-Dienstes ein (nicht Ihr Account-Passwort). Ihre Dienste finden Sie hier. Klick Erstellen im unteren Menü.