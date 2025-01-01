Panduan integrasi
Integrasi proxy Undetectable
Atur proxy Anda dengan cepat dan mudah.
Cara setup dan menggunakan proxy di antidetect browser Undetectable Browser
Buat profil
Klik pada Profil baru
Konfigurasikan profil Anda
Buka tab Main Masukkan proxy Anda sebagai 185.77.222.81:1080:Fineproxy:password masukkan username dan password untuk layanan proxy aktif Anda (bukan password akun Anda). Anda dapat menemukan layanan Anda di sini. Klik Buat di menu bawah.
Mulai sesi browsing
Klik Buka di profil proxy Anda. Jendela browsing akan terbuka.
Periksa hasilnya
Periksa apakah IP proxy Anda terdeteksi.
Di mana saya dapat menemukan kredensial FineProxy untuk Integrasi proxy Undetectable?
Buka layanan aktif Anda di dasbor FineProxy. Gunakan host proksi, port, nama pengguna, dan kata sandi yang ditampilkan untuk layanan tersebut.
Apakah saya harus memasukkan kata sandi akun FineProxy?
Tidak. Gunakan kata sandi autentikasi proksi dari layanan aktif Anda, bukan kata sandi yang digunakan untuk masuk ke akun FineProxy.
Bagaimana cara memastikan bahwa konfigurasi proksi Integrasi proxy Undetectable berfungsi?
Buka situs web pemeriksa IP setelah mengaktifkan proksi. IP dan lokasi yang terdeteksi harus sesuai dengan proksi yang Anda konfigurasi.
Apa yang harus saya periksa jika Integrasi proxy Undetectable tidak dapat terhubung melalui proksi?
Pastikan terlebih dahulu bahwa host, port, protokol, dan detail autentikasi sudah benar. Kemudian nonaktifkan profil VPN atau proksi yang berpotensi menimbulkan konflik, lalu hubungkan kembali.
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