Step 2

Konfigurasikan profil Anda

Buka tab Main Masukkan proxy Anda sebagai 185.77.222.81:1080:Fineproxy:password masukkan username dan password untuk layanan proxy aktif Anda (bukan password akun Anda). Anda dapat menemukan layanan Anda di sini. Klik Buat di menu bawah.