Guide d'intégration
Intégration de proxy avec Undetectable
Configurez votre proxy rapidement et facilement.
Comment configurer et utiliser des proxies dans le navigateur antidetect Undetectable Browser
Créer un profil
Cliquez sur Nouveau profil
Configurez votre profil
Accédez à l'onglet Main Saisissez votre proxy au format 185.77.222.81:1080:Fineproxy:password saisissez le nom d'utilisateur et le mot de passe de votre service proxy actif (et non le mot de passe de votre compte). Vous pouvez retrouver vos services ici. Cliquer Créer dans le menu du bas.
Démarrer une session de navigation
Cliquez sur le bouton Open dans votre profil proxy. La fenêtre de navigation s'ouvrira.
Vérifiez le résultat
Vérifiez si l'IP de votre proxy est bien détectée.
Où trouver mes identifiants FineProxy pour Intégration de proxy avec Undetectable ?
Ouvrez votre service actif dans le tableau de bord FineProxy. Utilisez l'hôte du proxy, le port, le nom d'utilisateur et le mot de passe indiqués pour ce service.
Dois-je saisir le mot de passe de mon compte FineProxy ?
Non. Utilisez le mot de passe d'authentification du proxy associé à votre service actif, et non celui qui vous permet de vous connecter à votre compte FineProxy.
Comment vérifier que la configuration du proxy pour Intégration de proxy avec Undetectable fonctionne ?
Après avoir activé le proxy, ouvrez un site de vérification d'adresse IP. L'adresse IP et la localisation détectées doivent correspondre au proxy que vous avez configuré.
Que dois-je vérifier si Intégration de proxy avec Undetectable ne parvient pas à se connecter via le proxy ?
Vérifiez d'abord l'hôte, le port, le protocole et les informations d'authentification. Désactivez ensuite tout VPN ou profil de proxy susceptible de créer un conflit, puis reconnectez-vous.
Proxys pour 48 heures
Composez une offre adaptée à votre tâche et testez les proxys en conditions réelles. Payez la configuration choisie pour 48 heures — le prix est calculé pendant la configuration.