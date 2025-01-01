Step 2

Configurez votre profil

Accédez à l'onglet Main Saisissez votre proxy au format 185.77.222.81:1080:Fineproxy:password saisissez le nom d'utilisateur et le mot de passe de votre service proxy actif (et non le mot de passe de votre compte). Vous pouvez retrouver vos services ici. Cliquer Créer dans le menu du bas.