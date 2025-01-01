Step 2

프로필 설정

Main 탭으로 이동하십시오 프록시를 185.77.222.81:1080:Fineproxy:password 형식으로 입력하십시오 활성화된 프록시 서비스의 사용자 이름과 비밀번호를 입력하십시오(계정 비밀번호가 아닙니다). 서비스 정보는 다음에서 확인하실 수 있습니다. 여기. 클릭 생성 하단 메뉴에서