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통합 허브

통합 허브

OS, 브라우저, 확장 프로그램, 안티디텍트 브라우저 및 코드 스니펫을 위한 통합 설정 가이드.

가이드27개 공개 설정
지원 범위OS · 브라우저 · 도구 · 코드

설정을 선택하십시오.
명확한 절차를 따르십시오.

모든 가이드는 요구 사항, 스크린샷이 포함된 단계별 절차, 문제 해결 및 최종 연결 확인으로 구성됩니다.

허용된 대상과 워크플로에만 프록시를 사용하십시오. 배포 전에 허용 가능한 사용 정책 을 검토하십시오.

48시간 프록시

작업에 맞는 요금제를 구성하고 실제 환경에서 프록시를 테스트하세요. 선택한 구성을 48시간 동안 결제하며, 가격은 설정 과정에서 계산됩니다.

48시간으로 구성