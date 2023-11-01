가이드 열기
Windows 10 & 11
- Windows 기본 프록시를 구성하십시오
- SOCKS5 및 앱별 라우팅에 Proxifier를 사용하십시오
통합 허브
OS, 브라우저, 확장 프로그램, 안티디텍트 브라우저 및 코드 스니펫을 위한 통합 설정 가이드.
모든 가이드는 요구 사항, 스크린샷이 포함된 단계별 절차, 문제 해결 및 최종 연결 확인으로 구성됩니다.
빠른 시작
USER, PASS, HOST 및 PORT를 FineProxy 서비스에 표시된 자격 증명으로 교체하십시오.
curl -x http://USER:PASS@HOST:PORT http://api.ipify.org
import axios from "axios";
import { HttpProxyAgent } from "http-proxy-agent";
import { HttpsProxyAgent } from "https-proxy-agent";
const proxyUrl = "http://USER:PASS@HOST:PORT";
const res = await axios.get("https://api.ipify.org", {
httpAgent: new HttpProxyAgent(proxyUrl),
httpsAgent: new HttpsProxyAgent(proxyUrl),
timeout: 20000,
});
console.log(res.data);
import requests
proxies = {
"http": "http://USER:PASS@HOST:PORT",
"https": "http://USER:PASS@HOST:PORT"
}
print(requests.get("https://api.ipify.org", proxies=proxies, timeout=20).text)
<?php
$proxy = "http://USER:PASS@HOST:PORT";
$ch = curl_init("https://api.ipify.org");
curl_setopt($ch, CURLOPT_PROXY, $proxy);
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
curl_setopt($ch, CURLOPT_TIMEOUT, 20);
echo curl_exec($ch);
curl_close($ch);
proxyURL, _ := url.Parse("http://USER:PASS@HOST:PORT")
client := &http.Client{
Timeout: 20 * time.Second,
Transport: &http.Transport{Proxy: http.ProxyURL(proxyURL)},
}
resp, err := client.Get("https://api.ipify.org")
허용된 대상과 워크플로에만 프록시를 사용하십시오. 배포 전에 허용 가능한 사용 정책 을 검토하십시오.
작업에 맞는 요금제를 구성하고 실제 환경에서 프록시를 테스트하세요. 선택한 구성을 48시간 동안 결제하며, 가격은 설정 과정에서 계산됩니다.