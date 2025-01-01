통합 가이드
Proxy Helper 사용 방법
Proxy Helper를 사용하여 간단한 몇 단계만으로 프록시를 손쉽게 설정하십시오
Proxy Helper 확장 프로그램 설정 방법
Proxy Helper 확장 프로그램 검색
Chrome을 열고 메뉴 아이콘(☰) → 확장 프로그램 → Chrome 웹 스토어 방문을 클릭하십시오. 검색 Proxy Helper 해당 페이지로 이동하십시오.
Proxy Helper 확장 프로그램 설치
클릭 Chrome에 추가. 설치를 확인하여 도구 모음에 확장 프로그램을 추가하십시오.
Proxy Helper 옵션 열기
General 탭에서 SOCKS5 프록시 유형을 선택하십시오 프록시 호스트 IP 주소와 포트(SOCKS5의 경우 1080)를 입력하십시오.
인증 설정
Authentication 탭으로 전환하십시오 활성화된 프록시 서비스의 사용자 이름과 비밀번호를 입력하십시오(계정 비밀번호가 아닙니다). 서비스 정보는 여기에서 확인하실 수 있습니다.
Proxy Helper 사용 방법에 사용할 FineProxy 자격 증명은 어디에서 확인할 수 있습니까?
FineProxy 대시보드에서 활성 서비스를 여십시오. 해당 서비스에 표시된 프록시 호스트, 포트, 사용자 이름 및 비밀번호를 사용하십시오.
FineProxy 계정 비밀번호를 입력해야 합니까?
아니요. FineProxy 계정 로그인 비밀번호가 아니라 활성 서비스의 프록시 인증 비밀번호를 사용하십시오.
Proxy Helper 사용 방법 프록시 구성이 작동하는지 어떻게 확인합니까?
프록시를 활성화한 후 IP 확인 웹사이트를 여십시오. 감지된 IP와 위치가 구성한 프록시와 일치해야 합니다.
Proxy Helper 사용 방법에서 프록시를 통해 연결할 수 없으면 무엇을 확인해야 합니까?
먼저 호스트, 포트, 프로토콜 및 인증 정보를 확인하십시오. 그런 다음 충돌하는 VPN 또는 프록시 프로필을 비활성화하고 다시 연결하십시오.
48시간 프록시
작업에 맞는 요금제를 구성하고 실제 환경에서 프록시를 테스트하세요. 선택한 구성을 48시간 동안 결제하며, 가격은 설정 과정에서 계산됩니다.