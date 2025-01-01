Guida all’integrazione
Come utilizzare Proxy Helper
Configura il tuo proxy con Proxy Helper in pochi semplici passaggi
Come configurare l\'estensione Proxy Helper
Cercare l'estensione Proxy Helper
Aprite Chrome e cliccate sull'icona del menu (☰) → Estensioni → Visita il Chrome Web Store. Cerca Proxy Helper e accedete alla relativa pagina.
Installare l'estensione Proxy Helper
Clicca Aggiungi a Chrome. Confermate l'installazione per aggiungere l'estensione alla barra degli strumenti.
Aprite le opzioni di Proxy Helper
Nella scheda General selezionate il tipo di proxy SOCKS5 Inserite l'indirizzo IP dell'host proxy e la porta (1080 per SOCKS5).
Configurare l\'autenticazione
Passare alla scheda Authentication Inserire il nome utente e la password del servizio proxy attivo (non la password del proprio account). I servizi attivi sono disponibili qui.
Dove posso trovare le credenziali FineProxy per Come utilizzare Proxy Helper?
Aprite il servizio attivo nella dashboard FineProxy. Utilizzate host, porta, nome utente e password del proxy indicati per il servizio.
Devo inserire la password del mio account FineProxy?
No. Utilizzate la password di autenticazione proxy del servizio attivo, non la password con cui accedete all’account FineProxy.
Come posso verificare che la configurazione proxy di Come utilizzare Proxy Helper funzioni?
Dopo aver abilitato il proxy, aprite un sito di verifica dell’IP. L’IP e la posizione rilevati devono corrispondere al proxy configurato.
Cosa devo controllare se Come utilizzare Proxy Helper non riesce a connettersi tramite il proxy?
Controllate innanzitutto host, porta, protocollo e dati di autenticazione. Disabilitate quindi eventuali profili VPN o proxy in conflitto e riconnettetevi.
Proxy per 48 ore
Configura un piano per la tua attività e prova i proxy nel lavoro reale. Paga la configurazione scelta per 48 ore: il prezzo viene calcolato durante la configurazione.