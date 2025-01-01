Entegrasyon rehberi
Proxy Helper nasıl kullanılır
Proxy'nizi Proxy Helper ile birkaç basit adımda kolayca yapılandırın
Proxy Helper eklentisi nasıl yapılandırılır
Proxy Helper uzantısını arayın
Chrome'u açın ve menü simgesine (☰) tıklayın → Uzantılar → Chrome Web Mağazası'nı ziyaret edin. Ara Proxy Helper ve sayfasına gidin.
Proxy Helper uzantısını yükleyin
Tıkla Chrome'a ekle. uzantıyı araç çubuğunuza eklemek için kurulumu onaylayın.
Proxy Helper seçeneklerini açın
General sekmesinde SOCKS5 proxy türünü seçin Proxy sunucu IP adresinizi ve port numaranızı girin (SOCKS5 için 1080).
Kimlik doğrulamayı yapılandırın
Authentication sekmesine geçin Aktif proxy hizmetiniz için kullanıcı adı ve şifrenizi girin (hesap şifreniz değil). Hizmetlerinizi buradan bulabilirsiniz.
Proxy Helper nasıl kullanılır için FineProxy kimlik bilgilerimi nerede bulabilirim?
FineProxy kontrol panelinde etkin hizmetinizi açın. O hizmet için gösterilen proxy ana bilgisayarını, bağlantı noktasını, kullanıcı adını ve şifreyi kullanın.
FineProxy hesap şifremi mi girmeliyim?
Hayır. FineProxy hesabına giriş yaptığınız şifreyi değil, etkin hizmetinizin proxy kimlik doğrulama şifresini kullanın.
Proxy Helper nasıl kullanılır proxy kurulumunun çalıştığını nasıl doğrularım?
Proxy'yi etkinleştirdikten sonra bir IP kontrol sitesi açın. Algılanan IP ve konum, yapılandırdığınız proxy ile eşleşmelidir.
Proxy Helper nasıl kullanılır proxy üzerinden bağlanamıyorsa neyi kontrol etmeliyim?
Önce ana bilgisayar, bağlantı noktası, protokol ve kimlik doğrulama ayrıntılarını doğrulayın. Ardından çakışan bir VPN veya proxy profilini kapatıp yeniden bağlanın.
48 saatlik proxy’ler
Görevinize uygun bir plan oluşturun ve proxy’leri gerçek kullanımda test edin. Seçtiğiniz yapılandırma için 48 saatlik ödeme yapın; fiyat kurulum sırasında hesaplanır.