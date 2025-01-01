Гайд по интеграции
Как пользоваться Proxy Helper
Настройте свой прокси с помощью Proxy Helper всего за несколько простых шагов.
Как настроить расширение Proxy Helper
Поиск расширения Proxy Helper
Откройте Chrome и нажмите на иконку меню (☰) → Extensions → Visit Chrome Web Store. Найдите Proxy Helper и перейдите на страницу расширения.
Установка расширения Proxy Helper
Клик Add to Chrome. Подтвердите установку, чтобы добавить расширение на панель инструментов браузера.
Откройте настройки Proxy Helper
Во вкладке General выберите тип прокси SOCKS5. Укажите IP-адрес прокси и порт (1080 для SOCKS5).
Настройка авторизации
Перейдите во вкладку Authentication Укажите логин и пароль от вашей активной услуги (не пароль от аккаунта). Найти свои услуги можно здесь.
Где взять доступы FineProxy для Как пользоваться Proxy Helper?
Откройте активный сервис в кабинете FineProxy. Используйте host, port, login и пароль, показанные для этого сервиса.
Нужно ли вводить пароль аккаунта FineProxy?
Нет. Используйте пароль авторизации прокси активного сервиса, а не пароль входа в кабинет FineProxy.
Как проверить, что прокси для Как пользоваться Proxy Helper работает?
После включения прокси откройте сайт проверки IP. Определённый IP и локация должны совпадать с настроенным прокси.
Что проверить, если Как пользоваться Proxy Helper не подключается через прокси?
Сначала проверьте host, port, протокол и авторизацию. Затем отключите конфликтующие VPN или прокси-профили и подключитесь снова.
Прокси на 48 часов
Соберите тариф под свою задачу и проверьте прокси в реальной работе. Оплатите выбранную конфигурацию на 48 часов — цена рассчитывается при настройке.