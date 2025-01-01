連携ガイド
Proxy Helperの使い方
Proxy Helperを使えば、簡単な数ステップでプロキシを設定できます
Proxy Helper拡張機能の設定方法
Step 1
Proxy Helper拡張機能を検索
Chromeを開き、メニューアイコン（☰）→ 拡張機能 → Chrome ウェブストアにアクセス の順にクリックします。 検索 Proxy Helper そのページを開きます。
Step 2
Proxy Helper拡張機能をインストール
クリック Chromeに追加. インストールを確認して、拡張機能をツールバーに追加します。
Step 3
Proxy Helperのオプションを開く
Generalタブで SOCKS5 プロキシタイプを選択します プロキシのホストIPアドレスとポート番号（SOCKS5の場合は1080）を入力してください。
Step 4
認証の設定
Authenticationタブに切り替えてください。 ご利用中のプロキシサービスのユーザー名とパスワードを入力します（アカウントパスワードではありません）。ご契約中のサービス情報はこちらからご確認いただけます。
Proxy Helperの使い方で使用するFineProxyの認証情報はどこで確認できますか？
FineProxyダッシュボードで有効なサービスを開き、そのサービスに表示されているプロキシホスト、ポート、ユーザー名、パスワードを使用してください。
FineProxyアカウントのパスワードを入力する必要がありますか？
いいえ。FineProxyアカウントへのログイン用パスワードではなく、有効なサービスのプロキシ認証パスワードを使用してください。
Proxy Helperの使い方のプロキシ設定が機能していることを確認するには？
プロキシを有効にした後、IP確認サイトを開いてください。検出されたIPとロケーションが、設定したプロキシと一致していれば正常です。
Proxy Helperの使い方がプロキシ経由で接続できない場合、何を確認すればよいですか？
まずホスト、ポート、プロトコル、認証情報を確認してください。次に、競合するVPNやプロキシプロファイルを無効にして再接続します。
48時間で構成
48時間のプロキシ
用途に合わせてプランを構成し、実際の作業でプロキシをテストできます。選択した構成を48時間分お支払いください。料金は設定時に計算されます。