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連携ガイド

Proxy Helperの使い方

Proxy Helperを使えば、簡単な数ステップでプロキシを設定できます

更新日2025年1月1日
形式ステップ別ガイド

Proxy Helper拡張機能の設定方法

Step 1

Proxy Helper拡張機能を検索

Chromeを開き、メニューアイコン（☰）→ 拡張機能 → Chrome ウェブストアにアクセス の順にクリックします。 検索 Proxy Helper そのページを開きます。

Step 2

Proxy Helper拡張機能をインストール

クリック Chromeに追加. インストールを確認して、拡張機能をツールバーに追加します。

Step 3

Proxy Helperのオプションを開く

Generalタブで SOCKS5 プロキシタイプを選択します プロキシのホストIPアドレスとポート番号（SOCKS5の場合は1080）を入力してください。

Step 4

認証の設定

Authenticationタブに切り替えてください。 ご利用中のプロキシサービスのユーザー名とパスワードを入力します（アカウントパスワードではありません）。ご契約中のサービス情報はこちらからご確認いただけます。

Proxy Helperの使い方で使用するFineProxyの認証情報はどこで確認できますか？

FineProxyダッシュボードで有効なサービスを開き、そのサービスに表示されているプロキシホスト、ポート、ユーザー名、パスワードを使用してください。

FineProxyアカウントのパスワードを入力する必要がありますか？

いいえ。FineProxyアカウントへのログイン用パスワードではなく、有効なサービスのプロキシ認証パスワードを使用してください。

Proxy Helperの使い方のプロキシ設定が機能していることを確認するには？

プロキシを有効にした後、IP確認サイトを開いてください。検出されたIPとロケーションが、設定したプロキシと一致していれば正常です。

Proxy Helperの使い方がプロキシ経由で接続できない場合、何を確認すればよいですか？

まずホスト、ポート、プロトコル、認証情報を確認してください。次に、競合するVPNやプロキシプロファイルを無効にして再接続します。

48時間のプロキシ

用途に合わせてプランを構成し、実際の作業でプロキシをテストできます。選択した構成を48時間分お支払いください。料金は設定時に計算されます。

48時間で構成