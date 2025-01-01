Step 4

ऑथेंटिकेशन कॉन्फ़िगर करें

Authentication टैब पर जाएँ अपनी एक्टिव प्रॉक्सी सर्विस का यूज़रनेम और पासवर्ड दर्ज करें (यह आपके अकाउंट का पासवर्ड नहीं है)। आप अपनी सर्विसेज़ यहाँ देख सकते हैं।