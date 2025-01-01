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Průvodce integrací

Jak používat Proxy Helper

Nastavte si proxy pomocí Proxy Helper snadno v několika jednoduchých krocích

Aktualizováno1. ledna 2025
FormátNávod krok za krokem

Jak nastavit rozšíření Proxy Helper

Step 1

Vyhledejte rozšíření Proxy Helper

Otevřete Chrome a klikněte na ikonu nabídky (☰) → Rozšíření → Přejděte do Internetového obchodu Chrome. Hledat Proxy Helper a přejděte na její stránku.

Step 2

Nainstalujte rozšíření Proxy Helper

Klikněte Přidat do Chrome. Potvrďte instalaci a přidejte rozšíření na panel nástrojů.

Step 3

Otevřete nastavení Proxy Helper

Na kartě Obecné zvolte typ proxy SOCKS5 Vyplňte IP adresu proxy serveru a port (1080 pro SOCKS5).

Step 4

Nastavte autentizaci

Přepněte na kartu Authentication Zadejte uživatelské jméno a heslo pro vaši aktivní proxy službu (ne heslo k vašemu účtu). Své služby naleznete zde.

Kde najdu přihlašovací údaje FineProxy pro Jak používat Proxy Helper?

Otevřete aktivní službu v dashboardu FineProxy. Použijte hostitele proxy, port, uživatelské jméno a heslo zobrazené u této služby.

Mám zadat heslo ke svému účtu FineProxy?

Ne. Použijte heslo pro ověření proxy z aktivní služby, nikoli heslo, kterým se přihlašujete k účtu FineProxy.

Jak ověřím, že nastavení proxy pro Jak používat Proxy Helper funguje?

Po zapnutí proxy otevřete web pro kontrolu IP. Zjištěná IP a lokalita by měly odpovídat nakonfigurované proxy.

Co zkontrolovat, když se Jak používat Proxy Helper nedokáže připojit přes proxy?

Nejprve ověřte hostitele, port, protokol a údaje pro ověření. Poté vypněte konfliktní profil VPN nebo proxy a připojte se znovu.

Proxy na 48 hodin

Sestavte si tarif pro svůj úkol a vyzkoušejte proxy v reálném provozu. Zaplaťte za vybranou konfiguraci na 48 hodin — cena se vypočítá během nastavení.

Nastavit na 48 hodin