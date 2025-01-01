Průvodce integrací
Jak používat Proxy Helper
Nastavte si proxy pomocí Proxy Helper snadno v několika jednoduchých krocích
Jak nastavit rozšíření Proxy Helper
Vyhledejte rozšíření Proxy Helper
Otevřete Chrome a klikněte na ikonu nabídky (☰) → Rozšíření → Přejděte do Internetového obchodu Chrome. Hledat Proxy Helper a přejděte na její stránku.
Nainstalujte rozšíření Proxy Helper
Klikněte Přidat do Chrome. Potvrďte instalaci a přidejte rozšíření na panel nástrojů.
Otevřete nastavení Proxy Helper
Na kartě Obecné zvolte typ proxy SOCKS5 Vyplňte IP adresu proxy serveru a port (1080 pro SOCKS5).
Nastavte autentizaci
Přepněte na kartu Authentication Zadejte uživatelské jméno a heslo pro vaši aktivní proxy službu (ne heslo k vašemu účtu). Své služby naleznete zde.
Kde najdu přihlašovací údaje FineProxy pro Jak používat Proxy Helper?
Otevřete aktivní službu v dashboardu FineProxy. Použijte hostitele proxy, port, uživatelské jméno a heslo zobrazené u této služby.
Mám zadat heslo ke svému účtu FineProxy?
Ne. Použijte heslo pro ověření proxy z aktivní služby, nikoli heslo, kterým se přihlašujete k účtu FineProxy.
Jak ověřím, že nastavení proxy pro Jak používat Proxy Helper funguje?
Po zapnutí proxy otevřete web pro kontrolu IP. Zjištěná IP a lokalita by měly odpovídat nakonfigurované proxy.
Co zkontrolovat, když se Jak používat Proxy Helper nedokáže připojit přes proxy?
Nejprve ověřte hostitele, port, protokol a údaje pro ověření. Poté vypněte konfliktní profil VPN nebo proxy a připojte se znovu.
Proxy na 48 hodin
Sestavte si tarif pro svůj úkol a vyzkoušejte proxy v reálném provozu. Zaplaťte za vybranou konfiguraci na 48 hodin — cena se vypočítá během nastavení.