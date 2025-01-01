Integrations-Guide
So verwenden Sie Proxy Helper
Konfigurieren Sie Ihren Proxy mit Proxy Helper in wenigen einfachen Schritten
So konfigurieren Sie die Proxy Helper Extension
Proxy Helper Extension suchen
Öffnen Sie Chrome und klicken Sie auf das Menü-Symbol (☰) → Erweiterungen → Chrome Web Store besuchen. Suchen nach Proxy Helper und rufen Sie die entsprechende Seite auf.
Proxy Helper Extension installieren
Klick Zu Chrome hinzufügen. Bestätigen Sie die Installation, um die Erweiterung zu Ihrer Symbolleiste hinzuzufügen.
Proxy Helper-Optionen öffnen
Wählen Sie im Tab „General Tragen Sie die Host-IP-Adresse und den Port Ihres Proxys ein (1080 für SOCKS5).
Authentifizierung konfigurieren
Wechseln Sie zum Tab Authentication Geben Sie den Benutzernamen und das Passwort Ihres aktiven Proxy-Dienstes ein (nicht Ihr Account-Passwort). Ihre Dienste finden Sie hier.
Wo finde ich meine FineProxy-Zugangsdaten für So verwenden Sie Proxy Helper?
Öffnen Sie Ihren aktiven Dienst im FineProxy-Dashboard. Verwenden Sie Host, Port, Benutzername und Passwort, die für diesen Dienst angezeigt werden.
Soll ich mein FineProxy-Konto-Passwort eingeben?
Nein. Verwenden Sie das Proxy-Authentifizierungspasswort Ihres aktiven Dienstes, nicht das Passwort für die Anmeldung in Ihrem FineProxy-Konto.
Wie prüfe ich, ob die Proxy-Einrichtung für So verwenden Sie Proxy Helper funktioniert?
Öffnen Sie nach dem Aktivieren des Proxys eine Website zur IP-Prüfung. Die erkannte IP und der Standort sollten dem konfigurierten Proxy entsprechen.
Was soll ich prüfen, wenn So verwenden Sie Proxy Helper keine Verbindung über den Proxy herstellt?
Prüfen Sie zuerst Host, Port, Protokoll und Authentifizierung. Deaktivieren Sie anschließend widersprüchliche VPN- oder Proxy-Profile und stellen Sie die Verbindung erneut her.
Proxys für 48 Stunden
Stellen Sie einen Tarif für Ihre Aufgabe zusammen und testen Sie die Proxys im realen Einsatz. Bezahlen Sie die gewählte Konfiguration für 48 Stunden – der Preis wird bei der Einrichtung berechnet.