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Frankreich-Proxy

Zuverlässige statische französische IPv4-Proxys — HTTP/HTTPS/SOCKS4/5, 99,9 % Uptime, unbegrenzter Traffic

Tarif konfigurieren →Proxys für 48 Stunden
UnbegrenztKeine GB-Gebühren
AMD EPYCServer-Hardware der neuesten Generation
Bis zu 80 GbpsUplink pro Server
REST + MCPBereitstellung und Verwaltung per API

Erstellen Sie Ihren Proxy-Plan.

Erstellen Sie einen Tarif für genau Ihren Workload. Wählen Sie Proxy-Typ, Standorte, IP-Volumen, Laufzeit und optionale UDP-Unterstützung — der Preis aktualisiert sich sofort.

LandAnzahl der IPs
UDP-Unterstützung
Aus

Erhöht den Grundpreis um 50 %. Funktioniert über SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — für Gaming, VoIP und Streaming.

Mehrere Länder in einem Paket, zusätzliche Whitelist-IPs oder Verbindungen?Im Dashboard konfigurieren

Vier Wege, Proxys zu kaufen.
Einer passt zu diesem Workload.

Jede FineProxy-Adresse nutzt IPv4. Rechenzentrums-, dedizierte und ISP-Proxys bleiben während der Tariflaufzeit statisch; rotierende Proxys wechseln bei jeder Anfrage. Statische Tarife enthalten unbegrenzten Datenverkehr. Die hervorgehobene Option entspricht dem primären Anwendungsfall dieser Seite: Datacenter-Paket.

Hier empfohlenDatacenter-PaketIm Block verkauft, geteiltDedizierte ProxysPersönlich, ab einer einzelnen IPISP-ProxysStatische ISP-registrierte AdressenRotierende ProxysAbgerechnet in API-Guthaben
Am besten fürBots und Monitoring in großem UmfangFür Arbeit ohne dauerhaftes Konto.Langlebige Account-SessionsEine Adresse pro Profil, nur von Ihnen genutzt.Ziele, die den ASN bewertenRegistriert auf einen Internetanbieter.Erfassung, keine AccountsEine persistente Session sollte die Adresse nicht wechseln.
Nutzer pro AdresseBis zu 5Reputation hängt teilweise von Ihren Nachbarn ab.1 — SieNiemand sonst nutzt sie während der gesamten Laufzeit.Bis zu 5Geteilter Pool
Akzeptanz bei PlattformenBasisDatacenter-ASNHoch — exklusivHoch — ISP-registriertVariiert je nach Pool
Preis ab$12 / 100 IPs0,12 $ pro Adresse, monatlich$12 / 100 IPsKaufen Sie genau das, was Sie brauchen.$30 / 100 IPs0,30 $ pro Adresse, monatlich$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Mindestbestellung100 IPs1 IP100 IPs2,5 Mio. Guthaben
AdresslaufzeitStatisch für die LaufzeitStatisch für die LaufzeitStatisch für die LaufzeitWechselt pro Request
BandbreiteUnbegrenztUnbegrenztUnbegrenztGuthabenAbrechnung pro Request, nicht pro Gigabyte.
UDP / SprachcallsOptionales Add-onOptionales Add-onOptionales Add-onNicht verfügbar
ProtokolleHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
AuthentifizierungIP-AllowlistLogin und Passwort können ergänzt werden.IP-AllowlistLogin und Passwort können ergänzt werden.IP-AllowlistLogin und Passwort können ergänzt werden.API-Key
Tarife ansehenDedicated-Tarife ansehenISP-Tarife ansehenTarife ansehen
Hier empfohlen

Datacenter-Paket

Im Block verkauft, geteilt

Am besten für

Bots und Monitoring in großem UmfangFür Arbeit ohne dauerhaftes Konto.

Nutzer pro Adresse

Bis zu 5Reputation hängt teilweise von Ihren Nachbarn ab.

Akzeptanz bei Plattformen

BasisDatacenter-ASN

Preis ab

$12 / 100 IPs0,12 $ pro Adresse, monatlich

Mindestbestellung

100 IPs

Adresslaufzeit

Statisch für die Laufzeit

Bandbreite

Unbegrenzt

UDP / Sprachcalls

Optionales Add-on

Protokolle

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authentifizierung

IP-AllowlistLogin und Passwort können ergänzt werden.

Tarife ansehen

Dedizierte Proxys

Persönlich, ab einer einzelnen IP

Am besten für

Langlebige Account-SessionsEine Adresse pro Profil, nur von Ihnen genutzt.

Nutzer pro Adresse

1 — SieNiemand sonst nutzt sie während der gesamten Laufzeit.

Akzeptanz bei Plattformen

Hoch — exklusiv

Preis ab

$12 / 100 IPsKaufen Sie genau das, was Sie brauchen.

Mindestbestellung

1 IP

Adresslaufzeit

Statisch für die Laufzeit

Bandbreite

Unbegrenzt

UDP / Sprachcalls

Optionales Add-on

Protokolle

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authentifizierung

IP-AllowlistLogin und Passwort können ergänzt werden.

Dedicated-Tarife ansehen

ISP-Proxys

Statische ISP-registrierte Adressen

Am besten für

Ziele, die den ASN bewertenRegistriert auf einen Internetanbieter.

Nutzer pro Adresse

Bis zu 5

Akzeptanz bei Plattformen

Hoch — ISP-registriert

Preis ab

$30 / 100 IPs0,30 $ pro Adresse, monatlich

Mindestbestellung

100 IPs

Adresslaufzeit

Statisch für die Laufzeit

Bandbreite

Unbegrenzt

UDP / Sprachcalls

Optionales Add-on

Protokolle

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authentifizierung

IP-AllowlistLogin und Passwort können ergänzt werden.

ISP-Tarife ansehen

Rotierende Proxys

Abgerechnet in API-Guthaben

Am besten für

Erfassung, keine AccountsEine persistente Session sollte die Adresse nicht wechseln.

Nutzer pro Adresse

Geteilter Pool

Akzeptanz bei Plattformen

Variiert je nach Pool

Preis ab

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Mindestbestellung

2,5 Mio. Guthaben

Adresslaufzeit

Wechselt pro Request

Bandbreite

GuthabenAbrechnung pro Request, nicht pro Gigabyte.

UDP / Sprachcalls

Nicht verfügbar

Protokolle

HTTP, SOCKS5

Authentifizierung

API-Key

Tarife ansehen

Proxys für 48 Stunden

Stellen Sie einen Tarif für Ihre Aufgabe zusammen und testen Sie die Proxys im realen Einsatz. Bezahlen Sie die gewählte Konfiguration für 48 Stunden – der Preis wird bei der Einrichtung berechnet.

Proxys für 48 Stunden

Top-Proxy-Standorte

Die acht Proxy-Standorte, die FineProxy-Kunden am häufigsten wählen.

Alle Standorte ansehen

Einmal verbinden.
Dann einfach fragen.

FineProxy betreibt einen nativen MCP-Server: Fügen Sie eine URL in Ihren Agenten ein, und er erhält 49 Cabinet-Tools — Kauf, Verlängerungen, IP-Rotation, Allowlists, Nutzungsanalysen, Rechnungen und Support. Dieselben Operationen stehen über eine REST API zur Verfügung, wenn Sie die Aufrufe lieber selbst schreiben.

Dann einfach sagen

  • Kaufen Sie 100 Datacenter-IPs in Frankreich und setzen Sie 203.0.113.7 auf die Allowlist
  • Zeigen Sie die heutige Erfolgsrate für meinen französischen Proxy-Traffic
  • Verlängern Sie jeden Dienst, der diese Woche ausläuft, unter 200 $
  • Rotieren Sie meine IPs, sobald der nächste Refresh kostenlos ist
  • Exportieren Sie die aktuelle Proxy-Liste als JSON
Mehr erfahren API-Key erstellen
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Starten Sie Claude nach dem Speichern der Konfiguration neu. Die 49 Tools von FineProxy erscheinen anschließend in der Tool-Liste.

Was der Agent nicht tut — unabhängig von der Anfrage

Ihr Guthaben ausgeben

Sechs Tools greifen auf das Guthaben zu, und alle sechs benötigen wallet:spend. Lassen Sie diesen Scope am Key weg, und der Agent kann alles andere ausführen.

Mehr zahlen als angeboten

Jeder Kauf enthält expected_total_cents aus dem Angebot. Weicht ein Cent ab, wird der Aufruf abgelehnt — ohne Belastung.

Willkürlich kündigen

Die beiden irreversiblen Tools laufen nicht ohne confirm=true. Eine Kündigung kann nicht als Nebeneffekt erfolgen.

Zweifach belasten

Zahlungsaufrufe verlangen einen idempotency_key. Ein Retry nach einem Timeout schließt dieselbe Belastung ab, nicht eine zweite.

MCP: 49 Tools · 9 Berechtigungs-ScopesJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · zustandslosREST API: 49 Operationen · OpenAPI 3.1

Manuelles Setup

Wählen Sie Ihr Betriebssystem, Ihren Browser oder Ihre Proxy-Anwendung für eine Schritt-für-Schritt-Anleitung.

ALLE INTEGRATIONEN

Systeme

Browser

Apps

Für Speed gebaut.
Traffic nie limitiert.

FineProxy hat in unseren Standardtests auf Remote-Servern bis zu 500 Mbps gehalten. Beim Scraping war meist das Rate-Limit der Zielsite — nicht der Proxy — die Obergrenze.

Testmethode: 1.973.500 Verbindungsversuche plus Concurrency-Läufe mit bis zu 96 Threads über eine Proxy-IP.

500 Mbps

pro Proxy in Standardtests auf Remote-Servern

99,97 %

der Verbindungen über 1.973.500 Requests hergestellt

96

gleichzeitige Threads auf einer IP ohne Degradation

0

Bandbreiten-Caps — unbegrenzter Traffic in jedem Tarif

Dedizierte AMD EPYC

Eigene Server, ohne Shared-VPS-Nachbarn, die um den Port konkurrieren.

Eigene Subnetze

IPs stammen aus Bereichen, die wir selbst halten — nicht weiterverkauft von einem anderen Anbieter.

80 Gbps Uplink

Kapazitätsreserve pro Server — kein Versprechen für eine einzelne Proxy-Session.

Tier III / IV

Rechenzentren mit redundanter Stromversorgung und Kühlung an unseren Standorten.

Testhinweise

Der tatsächliche Durchsatz hängt von Route, Ziel, Netzwerkbedingungen sowie Konfiguration und Leistung Ihrer Hardware ab. Ein Laptop an einem 500-Mbps-Heimanschluss erreichte in der Praxis etwa 468 Mbps, Remote-Server in Standardtests bis zu 500 Mbps. In Ausnahmetests mit korrekt konfigurierten High-Performance-Servern in Europa und den USA wurden bis zu 700 Mbps erreicht; das ist kein typisches Ergebnis pro Session.

Jede Aussage auf dieser Seite, in den Worten anderer.

Relevantes Kundenfeedback, ausgewählt aus einem verifizierten Bewertungs-Pool und mit der Originalquelle verknüpft.

2011liefert Proxys seit

Standorte und Bestand

Ein sofortige Antwort des technischen Supports zu einem gegebenen Problem! Ein würdiges Unternehmen auf dem ukrainischen Markt! Operative Arbeit ohne Probleme! Es gibt eine Testphase, die es ermöglicht, die Qualität der Arbeit zu bestimmen! Ich war begeistert und empfehle alles!

Viktoriya MarchenkoInterne FineProxy-PlattformAus dem Englischen übersetztZur Quelle

FineProxy bietet einige der besten Preise, die ich für die Anzahl der bereitgestellten IPs gefunden habe. Ich nutze ihre Pakete für grundlegendes anonymes Surfen und gelegentlichen Zugriff auf geo-eingeschränkte Inhalte. Auch wenn es vielleicht nicht die auffällige Benutzeroberfläche einiger Premium-Konkurrenten hat, ist das Kosten-Leistungs-Verhältnis unschlagbar. Großartig für jeden, der bei den Nebenkosten sparen möchte.

Bode HughDieg, Dieses JahrAus dem Englischen übersetztZur Quelle

Geschwindigkeit unter Last

Ich benutze den FineProxy-Proxy-Service nun schon seit mehreren Monaten und bin sehr zufrieden damit. Hohe Verbindungsgeschwindigkeit, zuverlässiger Datenschutz und eine große Auswahl an Standorten machen ihn zu einem ausgezeichneten Werkzeug für die Arbeit im Internet. Ich kann ihn empfehlen!

RobertSaasHub, Letztes JahrAus dem Englischen übersetztZur Quelle

FineProxy war ein echter Game-Changer. Die Geschwindigkeiten sind ausgezeichnet, die Betriebszeit ist konstant, und die Benutzeroberfläche ist benutzerfreundlich. Wann immer ich Fragen hatte, antwortete der Support schnell. Wirklich ein zuverlässiger Proxy-Dienst.

isaac kipropNorton Safe Web, Letztes JahrAus dem Englischen übersetztZur Quelle

Traffic nie limitiert

Wir nutzen FineProxy seit zwei Jahren. Die unbegrenzte Bandbreite und die Verbindung sind einfach hervorragend und stabil. Sehr zu empfehlen.

David RhodesTrustpilot, Vor mehr als 2 JahrenAus dem Englischen übersetztZur Quelle

Sie bieten Hochgeschwindigkeits- und sichere Proxys mit unbegrenzter Bandbreite, erschwinglichen Preisen und einer benutzerfreundlichen Erfahrung für alle Nutzer. Es ist ein wirklich guter Service, ich empfehle FineProxy.org zu 100%.

DJInterne FineProxy-PlattformAus dem Englischen übersetztZur Quelle

Bewertungen werden vollständig zitiert. Wenn ein Kunde etwas angesprochen hat, das wir beantworten konnten, zeigen wir unsere Antwort von der ursprünglichen Plattform dazu.

Alle Kundenbewertungen
Warum zeigen französische Websites unterschiedliche Preise, wenn ich von außerhalb Frankreichs surfe?Französisches Recht verlangt

Das französische Recht schreibt vor, dass Preise die Mehrwertsteuer (TVA — derzeit 20 %) enthalten müssen. Wenn Sie einen .fr-Shop über eine nicht-französische IP besuchen, kann die Website Preise ohne Mehrwertsteuer anzeigen, auf eine regionale Storefront umschalten oder Lieferoptionen ausblenden, die nur im Inland verfügbar sind. LeBonCoin lädt manche Anzeigen für Nicht-FR-Besucher gar nicht erst. Wenn Sie Preise oder Verfügbarkeiten auf französischen Plattformen verfolgen möchten, benötigen Sie eine französische IP — andernfalls sehen Sie Daten, die nicht dem entsprechen, was ein echter französischer Kunde zu sehen bekommt.

Consent-Banner unterbrechen immer wieder meinen Scraper auf französischen Websites. Hilft ein Proxy?Proxy greift nicht

Der Proxy allein löst dieses Problem nicht. Die CNIL (Frankreichs Datenschutzbehörde) setzt die DSGVO konsequent durch, weshalb die meisten .fr-Websites ein TCF-Consent-Overlay haben, das den Seiteninhalt sperrt, bis Sie es bestätigt haben. Was funktioniert: Consent einmalig akzeptieren, den resultierenden TCF-Cookie-String auslesen und ihn bei jedem nachfolgenden Request mitsenden. Setzen Sie außerdem Accept-Language: fr-FR in Ihren Headern — Inkonsistenzen dort können selbst bei korrektem Cookie ein neues Banner auslösen.

Der Checkout auf .fr-Websites löst zusätzliche Authentifizierungsschritte aus. Ein IP-Problem?Teilweise

Zum Teil, aber hauptsächlich liegt es an der Regulierung. PSD2 schreibt starke Kundenauthentifizierung für Online-Zahlungen in der EU vor, und französische Banken setzen dies über 3-D Secure durch. Das passiert unabhängig davon, ob Sie einen Proxy verwenden oder nicht. Wo eine stabile französische IP tatsächlich hilft: Sie hält die Zahlungssession an einem Ort — wenn das Gateway mitten im Checkout einen Standortwechsel erkennt, kommen noch mehr Verifizierungsschritte hinzu. Außerdem wissenswert: Carte Bancaire (CB) ist das Standard-Kartennetzwerk in Frankreich — erwarten Sie es auf jedem .fr-Checkout.

Welche französischen Plattformen benötigen speziell eine FR IP?Die großen

Die wichtigsten: Cdiscount und Fnac-Darty für Elektronik und allgemeinen Einzelhandel, LeBonCoin für Kleinanzeigen (sehr aggressives Geo-Filtering), Veepee für Flash-Sales (nur mit FR-Zugang) und Vinted France für lokale Marktplatz-Angebote. Französische Streaming-Dienste — Canal+, France.tv, Molotov — blockieren Nicht-FR-Traffic vollständig. Auch Google.fr-SERP-Ergebnisse variieren je nach IP-Standort, sodass SEO-Monitoring ohne einen FR Proxy zu ungenauen Rankings führt.

Welche Anti-Bot-Systeme verwenden französische Websites?Die meisten .fr

Die meisten großen .fr-Domains setzen Akamai ein. Cloudflare ist an zweiter Stelle, Imperva taucht seltener auf. Die IP selbst ist nur ein kleiner Teil dessen, was sie prüfen — Browser-Sprache, Zeitzone, der Umgang mit dem Consent-Banner und der TLS-Fingerprint sind deutlich relevanter. Ein häufiger Fehler: die IP sofort wechseln, sobald man eine 429 erhält. Das macht die Lage meist schlimmer, weil das Request-Muster gleich bleibt, während sich die Adresse plötzlich ändert — das erhöht den Suspicion-Score. Besser einfach das Tempo drosseln und abwarten.

Statische oder rotierende IPs für Frankreich?Wenn Ihre Aufgabe

Wenn Ihre Aufgabe das Einloggen, das Verwalten eines Warenkorbs oder den Checkout umfasst — verwenden Sie statische IPs. Sie wollen eine konsistente IP für die gesamte Session. Rotierende IPs sind sinnvoll für das Scrapen öffentlicher Seiten, bei denen kein State gespeichert werden muss: Produktkataloge, Suchergebnisse, Kleinanzeigen. Eines sollten Sie vermeiden: beide Varianten im selben Workflow zu mischen. Und wenn eine Website Ihre statischen IPs rate-limitet, stellen Sie nicht Ihr gesamtes Setup auf Rotation um — rotieren Sie nur auf den spezifischen Endpunkten, die blockiert werden.

Welche Arten von Frankreich-Proxys verkauft FineProxy?Drei Optionen

Drei Optionen. Statische Rechenzentrums-IPv4 sind die schnellsten — feste französische IPs, die sich gut für API-Calls, Monitoring und alles eignen, bei dem der Zieldienst den IP-Typ nicht beachtet. Statische ISP-IPv4 (Static-Residential) sind unter den Namen von Consumer-ISPs registriert und wirken wie normale Heimverbindungen — die bessere Wahl, wenn der Zieldienst Rechenzentrums-Ranges blockiert. Rotierende Proxys umfassen Frankreich im Geo-Pool und liefern bei jeder Anfrage eine neue IP — ideal für groß angelegtes Read-only-Scraping. Alle drei Optionen sind auf Länderebene (FR) verfügbar, ohne Stadt- oder ASN-Auswahl. Statische Tarife werden pro IP mit unbegrenztem Traffic abgerechnet, rotierende per API-Credits.

Kann ich vor dem Kauf testen?Es gibt kostenlosen

Proxys für 48 Stunden. Stellen Sie einen Tarif für Ihre Aufgabe zusammen und testen Sie die Proxys im realen Einsatz. Bezahlen Sie die gewählte Konfiguration für 48 Stunden – der Preis wird bei der Einrichtung berechnet.

ZahlungsmethodenStripe (Visa, Mastercard

Stripe (Visa, Mastercard, EU-Aussteller) und Krypto. Abrechnung in USD, standardmäßig monatlich — Sie können bis zu einem Jahr im Voraus bezahlen. 20 % Rabatt bei Verlängerungen.

Rückerstattungen24-Stunden-Geld-zurück, keine

24-Stunden-Geld-zurück-Garantie, keine Fragen gestellt. Eröffnen Sie innerhalb dieses Zeitraums ein Support-Ticket, und die Rückerstattung erfolgt über die ursprüngliche Zahlungsmethode. In der Regel dauert es einige Werktage.

Live-Frankreich-Proxys
alle 15 Minuten aktualisiert

Kostenlose öffentliche Frankreich-Proxys, regelmäßig von uns auf Geschwindigkeit und Uptime geprüft. Kopieren Sie eine einzelne IP oder exportieren Sie die aktuelle Liste — ohne Registrierung.

Protokoll
Anonymität
Port
Letzter Check
19 online·Mehr benötigt? →
213.176.73.106:8080
IP : Portnummer Score ProtokolleAnonymitätStadtSpeed Uptime Letzter Check Aktion
PREMIUM FineProxy Premium
ASN: FineProxy · 50 ms		100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
Hohe AnonymitätWeltweit
500 Mbps
99.97%
Gerade eben
Kaufen
213.176.73.106:8080
Serv.host Group Ltd· 357 ms		80
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Hohe AnonymitätParis
5.04 Mbps
100.0%
18 Std. her
109.205.182.143:1088
Contabo GmbH· 335 ms		72
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Hohe AnonymitätLauterbourg
5.37 Mbps
83.5%
1 Std. her
195.154.107.228:3128
Scaleway SAS· 966 ms		54
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Hohe AnonymitätParis
1.86 Mbps
100.0%
1 Std. her
144.91.121.61:1088
Contabo GmbH· 649 ms		49
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Hohe AnonymitätLauterbourg
2.77 Mbps
83.6%
1 Std. her
37.187.74.125:80
OVH SAS· 119 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
9.00 Mbps
99.5%
1 Std. her
31.59.234.26:40001
ARYK SAS· 1021 ms		47
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Hohe AnonymitätAmiens
1.76 Mbps
100.0%
1 Std. her
144.91.111.48:1088
Contabo GmbH· 788 ms		46
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Hohe AnonymitätLauterbourg
2.28 Mbps
80.1%
1 Std. her
109.199.119.160:80
Contabo GmbH· 1000 ms		46
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Hohe AnonymitätLauterbourg
1.80 Mbps
97.5%
1 Std. her
37.59.125.131:8888
OVH SAS· 1292 ms		45
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Hohe Anonymität
1.39 Mbps
97.9%
1 Std. her
109.123.251.109:1080
Contabo GmbH· 550 ms		40
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Hohe AnonymitätLauterbourg
3.27 Mbps
60.7%
1 Std. her
206.245.131.160:80
Baxet Group Inc.· 919 ms		27
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentParis
1.96 Mbps
100.0%
1 Std. her
194.163.175.167:40001
Contabo GmbH· 4222 ms		21
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Hohe AnonymitätLauterbourg
426 Kbps
67.8%
1 Std. her
207.180.254.198:8080
Contabo GmbH· 5262 ms		14
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Hohe AnonymitätLauterbourg
342 Kbps
45.9%
1 Std. her
194.163.175.167:40000
Contabo GmbH· 4106 ms		12
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Hohe AnonymitätLauterbourg
438 Kbps
36.7%
1 Std. her
37.187.109.70:10111
OVH SAS· 703 ms		12
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
2.56 Mbps
31.4%
2 Std. her
217.182.195.221:30000
OVH SAS· 1440 ms		10
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Hohe Anonymität
1.25 Mbps
14.9%
2 Std. her
213.199.48.89:80
Contabo GmbH· 4117 ms		7
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Hohe AnonymitätLauterbourg
437 Kbps
20.0%
7 Std. her
92.204.190.100:8080
velia.net Internetdienste GmbH· 6098 ms		5
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Hohe AnonymitätStrasbourg
295 Kbps
13.9%
1 Std. her
51.38.120.110:10006
OVH SAS· 2988 ms		5
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Hohe Anonymität
602 Kbps
13.2%
3 Std. her
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