Leistungen
Zusatzleistungen
Optionale technische Leistungen für individuelle IP-Auswahl, Geolocation, Ressourcenzugang, Verbindungslimits und dedizierte Konfigurationen.
Neben Standard-Proxy-Paketen bietet FineProxy eine Reihe optionaler Leistungen für Kunden mit nicht standardmäßigen technischen Anforderungen. Dazu gehören die individuelle Zusammenstellung von IP-Listen, GEO-Optimierung mithilfe von Drittanbieter-Datenbanken, Zugriffsvalidierung für bestimmte Ressourcen sowie erweiterte Verbindungslimits.
Diese Liste ist nicht abschließend – auf Anfrage sind wir offen für weitere individuelle Anpassungen.
Jede Zusatzleistung kann über den Ticket-System in Ihrem persönlichen Konto.
Wenn Sie ein Unternehmenskunde sind und eine vollständig personalisierte Lösung auf Enterprise-Niveau benötigen, bieten wir auch Business- und Enterprise-Proxy-Lösungen an, die auf die Anforderungen Ihres Unternehmens zugeschnitten sind: https://fineproxy.org/proxy-for-business/
|Dienst
|Preis
|Abrechnung
|Kurzbeschreibung
|Proxy-Paket-Optimierung
|$100
|Einmalig
|Individuelle IP-Liste, keine Überschneidungen
|GEO-Optimierung
|$100
|Einmalig
|GEO nach Kundendatenbank
|IP-Auswahl für Website
|$60
|Einmalig
|Zugriffsprüfung
|Paketaufteilung
|$80
|Einmalig
|In Teile aufteilen
|Persönliche Proxys für eine Ressource
|+50%
|Monatlich
|Exklusive Nutzung
|UDP-Support
|+50%
|Monatlich
|UDP aktivieren
|Zusätzliche Verbindungen
|$0.03
|Monatlich
|Pro Verbindung
|IP-Adressen-Ausschluss
|Kostenlos
|2 Mal
|IP-Adressen ausschließen
|Subnetz-Ausschluss (/24)
|Kostenlos
|2 Mal
|Ausschluss von /24-Subnetzen
1. Proxy-Paket-Optimierung (individuelle IP-Liste) — $100 (einmalig)#
Service für alle manuellen oder individuellen Anpassungen von Proxy-Listen gemäß den Anforderungen des Kunden.
Häufigste Anwendungsfälle: Ein Kunde kauft 2–3–5 Pakete, einige IPs überschneiden sich, und er benötigt vollständig einzigartige Listen in jedem Service. Ein weiterer häufiger Fall: Der Kunde hat bereits Proxys verwendet und schickt uns eine Liste mit IP-Adressen, die in seinem neuen Service nicht erscheinen dürfen.
Inbegriffen:
- Entfernen doppelter IP-Adressen zwischen mehreren gekauften Paketen
- Erstellung vollständig individueller IP-Listen für jedes Paket, sodass keine Überschneidungen entstehen
- Ausschluss bestimmter vom Kunden angegebener IP-Adressen (z. B. zuvor verwendete IPs)
- Einmalige abschließende Lieferung einer individuellen IP-Liste gemäß den Vorgaben des Kunden
Nicht inbegriffen:
- Erneute Optimierung nach Änderung oder Aktualisierung der Proxy-Liste durch den Kunden
- Regelmäßige oder laufende Anpassungen monatlich
- Garantien für zukünftige Bestellungen (jede neue Bestellung ist ein eigenständiger Service)
2. GEO-Optimierung durch individuelle Geolokalisierungsdatenbank — $100 (einmalig)#
Dieser Service wird genutzt, wenn der Kunde eine IP-Auswahl auf Basis seiner eigenen GEO-Datenbank wünscht, die von der Standard-FineProxy-Geobasis abweicht.
Wir prüfen unseren Proxy-Pool anhand der GEO-Datenbank des Kunden und wählen ausschließlich IPs aus, die dem gewünschten Land oder der gewünschten Länderliste entsprechen. Möglich ist auch ein gemischtes GEO-Paket, z. B. 700 IPs aus den USA und 300 IPs aus Europa in einem einzigen Service.
Inbegriffen:
- Vollständige Prüfung unseres IP-Pools in der GEO-Datenbank des Kunden
- Auswahl von IPs für ein Zielland
- Auswahl von IPs für mehrere Zielländer
- Erstellung gemischter GEO-Pakete (z. B. N IPs aus Land A + M IPs aus Land B)
Nicht inbegriffen:
- Fortlaufende Überprüfung in der GEO-Datenbank des Kunden nach der Lieferung
- Automatische Nachprüfung nach Updates auf Kundenseite
- Jede weitere Neusortierung desselben Pakets (gilt als neue kostenpflichtige Anfrage)
3. IP-Auswahl für eine bestimmte Website oder Ressource — $60 (einmalig)#
Der Kunde gibt eine Website oder eine bestimmte Seite an. Wir führen einen Checker aus und ermitteln, welche Proxy-IPs Zugriff auf diese Seite haben. Auf Basis der Ergebnisse erstellen wir eine Liste für den Kunden.
Inbegriffen:
- Einmalige automatisierte Zugriffsprüfung der angegebenen Website/Seite
- Auswahl von IPs, die Website zum Testzeitpunkt erfolgreich öffnen
- Lieferung einer gefilterten IP-Liste, die für den Kunden aufbereitet wurde
Nicht inbegriffen:
- Langzeit-Uptime-Monitoring dieser Website
- Erneute Prüfungen, wenn die Website ihren Schutz ändert oder bestimmte IPs sperrt
- Gewährleistet, dass der Zugang auch in Zukunft unverändert bleibt
4. Paketaufteilung — $80 (einmalig)#
Aufteilung eines bestehenden Proxy-Pakets in mehrere Teile.
Inbegriffen:
- Aufteilung eines bestehenden Pakets in 2, 3, 5 oder 10 Teile
- Technische Durchführung der Aufteilung sowie Ausgabe der getrennten Listen/Dienste
- Sicherstellung, dass jeder Teil mindestens die Mindestgröße des kleinsten auf der Website verfügbaren Pakets erreicht
Nicht inbegriffen:
- Jede spätere Neuverteilung oder Umgruppierung, wenn der Kunde ein anderes Aufteilungsschema wünscht
- Zusammenführung von Paketen oder Umwandlung in andere Tarife
Wichtige Regeln für die Dienste 1–4#
- Alle vier Dienste sind individuelle IP-Zusammenstellungen.
- gilt nicht für diese Dienste.
- Wenn der Kunde die Proxy-Liste im Panel aktualisiert oder ändert, geht die individuelle Konfiguration verloren.
- Die Zahlung erfolgt einmalig pro Vorgang.
5. Dedizierte Proxys für eine bestimmte Ressource — +50 % zum Paketpreis (monatlich)#
Der Kunde nutzt Paket-Proxys, möchte aber, dass eine bestimmte Ressource (z. B. Twitch oder Steam) auf diesen IPs ausschließlich ihm vorbehalten ist.
Inbegriffen:
- Reservierung der IPs, sodass die angegebene Ressource auf diesen IPs von keinem anderen Kunden genutzt wird
- Monatliche Aufrechterhaltung dieser Exklusivität für die gewählte Ressource
Nicht inbegriffen:
- Vollständiger „persönlicher
- Automatische Übertragung dieser Option auf neue oder andere Pakete ohne zusätzliche Bestellung
6. UDP-Unterstützung#
Die Unterstützung des UDP-Protokolls (SOCKS5 UDP ASSOCIATE) kann zu jedem Serviceplan hinzugefügt werden. Wenn aktiviert, wird UDP-Traffic über SOCKS5 unterstützt.
Die Aktivierung der UDP-Protokollunterstützung führt zu einer Preiserhöhung von 50 %, die für den gesamten Zeitraum gilt, in dem die UDP-Unterstützung aktiv bleibt.
Die UDP-Protokollunterstützung wird als zusätzlicher Service angeboten und erfordert eine manuelle Aktivierung über das Ticket-System.
7. Zusätzliche gleichzeitige Verbindungen — $0.03 pro Verbindung (monatlich)#
Zusätzliche gleichzeitige Verbindungen über das Standard-Limit hinaus.
Inbegriffen:
- Zusätzliche gleichzeitige Verbindungen in Blöcken von 500 Verbindungen
- Beispielpreis: $30 pro 1.000 Verbindungen
- Monatliche Abrechnung zusammen mit dem Hauptdienst
Kostenlose Dienste#
8. IP-Adressen-Ausschluss — kostenlos innerhalb von 24 Stunden nach dem Kauf#
Innerhalb von 24 Stunden nach dem Kauf kann der Kunde Folgendes einsenden:
- Eine bereinigte Liste von IP-Adressen zum Ausschließen
oder
- Eine bereinigte Liste von IP-Adressen zum Behalten
Ausgeschlossene IP-Adressen werden gemäß dem Tarif durch andere IP-Adressen aus dem Pool ersetzt.
9. Subnetz-Ausschluss (/24) — kostenlos innerhalb von 24 Stunden nach dem Kauf#
Innerhalb von 24 Stunden nach dem Kauf kann der Kunde eine Liste von /24-Subnetzen einreichen, die ausgeschlossen oder behalten werden sollen.
Ausgeschlossene IP-Adressen werden ebenfalls gemäß dem Tarif durch andere aus dem Pool ersetzt.
Limit: Die Services 8 und 9 können nach dem Kauf maximal 2-mal genutzt werden.