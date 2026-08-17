Zusatzleistungen

Aktuell vom 17. August 2026 Drucken

Neben Standard-Proxy-Paketen bietet FineProxy eine Reihe optionaler Leistungen für Kunden mit nicht standardmäßigen technischen Anforderungen. Dazu gehören die individuelle Zusammenstellung von IP-Listen, GEO-Optimierung mithilfe von Drittanbieter-Datenbanken, Zugriffsvalidierung für bestimmte Ressourcen sowie erweiterte Verbindungslimits.

Diese Liste ist nicht abschließend – auf Anfrage sind wir offen für weitere individuelle Anpassungen.

Jede Zusatzleistung kann über den Ticket-System in Ihrem persönlichen Konto.

Wenn Sie ein Unternehmenskunde sind und eine vollständig personalisierte Lösung auf Enterprise-Niveau benötigen, bieten wir auch Business- und Enterprise-Proxy-Lösungen an, die auf die Anforderungen Ihres Unternehmens zugeschnitten sind: https://fineproxy.org/proxy-for-business/

Service für alle manuellen oder individuellen Anpassungen von Proxy-Listen gemäß den Anforderungen des Kunden.

Häufigste Anwendungsfälle: Ein Kunde kauft 2–3–5 Pakete, einige IPs überschneiden sich, und er benötigt vollständig einzigartige Listen in jedem Service. Ein weiterer häufiger Fall: Der Kunde hat bereits Proxys verwendet und schickt uns eine Liste mit IP-Adressen, die in seinem neuen Service nicht erscheinen dürfen.

Inbegriffen:

Entfernen doppelter IP-Adressen zwischen mehreren gekauften Paketen

Erstellung vollständig individueller IP-Listen für jedes Paket, sodass keine Überschneidungen entstehen

Ausschluss bestimmter vom Kunden angegebener IP-Adressen (z. B. zuvor verwendete IPs)

Einmalige abschließende Lieferung einer individuellen IP-Liste gemäß den Vorgaben des Kunden

Nicht inbegriffen:

Erneute Optimierung nach Änderung oder Aktualisierung der Proxy-Liste durch den Kunden

Regelmäßige oder laufende Anpassungen monatlich

Garantien für zukünftige Bestellungen (jede neue Bestellung ist ein eigenständiger Service)

2. GEO-Optimierung durch individuelle Geolokalisierungsdatenbank — $100 (einmalig)

Dieser Service wird genutzt, wenn der Kunde eine IP-Auswahl auf Basis seiner eigenen GEO-Datenbank wünscht, die von der Standard-FineProxy-Geobasis abweicht.

Wir prüfen unseren Proxy-Pool anhand der GEO-Datenbank des Kunden und wählen ausschließlich IPs aus, die dem gewünschten Land oder der gewünschten Länderliste entsprechen. Möglich ist auch ein gemischtes GEO-Paket, z. B. 700 IPs aus den USA und 300 IPs aus Europa in einem einzigen Service.

Inbegriffen:

Vollständige Prüfung unseres IP-Pools in der GEO-Datenbank des Kunden

Auswahl von IPs für ein Zielland

Auswahl von IPs für mehrere Zielländer

Erstellung gemischter GEO-Pakete (z. B. N IPs aus Land A + M IPs aus Land B)

Nicht inbegriffen:

Fortlaufende Überprüfung in der GEO-Datenbank des Kunden nach der Lieferung

Automatische Nachprüfung nach Updates auf Kundenseite

Jede weitere Neusortierung desselben Pakets (gilt als neue kostenpflichtige Anfrage)

3. IP-Auswahl für eine bestimmte Website oder Ressource — $60 (einmalig)#

Der Kunde gibt eine Website oder eine bestimmte Seite an. Wir führen einen Checker aus und ermitteln, welche Proxy-IPs Zugriff auf diese Seite haben. Auf Basis der Ergebnisse erstellen wir eine Liste für den Kunden.

Inbegriffen:

Einmalige automatisierte Zugriffsprüfung der angegebenen Website/Seite

Auswahl von IPs, die Website zum Testzeitpunkt erfolgreich öffnen

Lieferung einer gefilterten IP-Liste, die für den Kunden aufbereitet wurde

Nicht inbegriffen:

Langzeit-Uptime-Monitoring dieser Website

Erneute Prüfungen, wenn die Website ihren Schutz ändert oder bestimmte IPs sperrt

Gewährleistet, dass der Zugang auch in Zukunft unverändert bleibt

Aufteilung eines bestehenden Proxy-Pakets in mehrere Teile.

Inbegriffen:

Aufteilung eines bestehenden Pakets in 2, 3, 5 oder 10 Teile

Technische Durchführung der Aufteilung sowie Ausgabe der getrennten Listen/Dienste

Sicherstellung, dass jeder Teil mindestens die Mindestgröße des kleinsten auf der Website verfügbaren Pakets erreicht

Nicht inbegriffen:

Jede spätere Neuverteilung oder Umgruppierung, wenn der Kunde ein anderes Aufteilungsschema wünscht

Zusammenführung von Paketen oder Umwandlung in andere Tarife

Wichtige Regeln für die Dienste 1–4#

Alle vier Dienste sind individuelle IP-Zusammenstellungen.

gilt nicht für diese Dienste.

Wenn der Kunde die Proxy-Liste im Panel aktualisiert oder ändert, geht die individuelle Konfiguration verloren.

Die Zahlung erfolgt einmalig pro Vorgang.

5. Dedizierte Proxys für eine bestimmte Ressource — +50 % zum Paketpreis (monatlich)#

Der Kunde nutzt Paket-Proxys, möchte aber, dass eine bestimmte Ressource (z. B. Twitch oder Steam) auf diesen IPs ausschließlich ihm vorbehalten ist.

Inbegriffen:

Reservierung der IPs, sodass die angegebene Ressource auf diesen IPs von keinem anderen Kunden genutzt wird

Monatliche Aufrechterhaltung dieser Exklusivität für die gewählte Ressource

Nicht inbegriffen:

Vollständiger „persönlicher

Automatische Übertragung dieser Option auf neue oder andere Pakete ohne zusätzliche Bestellung

Die Unterstützung des UDP-Protokolls (SOCKS5 UDP ASSOCIATE) kann zu jedem Serviceplan hinzugefügt werden. Wenn aktiviert, wird UDP-Traffic über SOCKS5 unterstützt.

Die Aktivierung der UDP-Protokollunterstützung führt zu einer Preiserhöhung von 50 %, die für den gesamten Zeitraum gilt, in dem die UDP-Unterstützung aktiv bleibt.

Die UDP-Protokollunterstützung wird als zusätzlicher Service angeboten und erfordert eine manuelle Aktivierung über das Ticket-System.

7. Zusätzliche gleichzeitige Verbindungen — $0.03 pro Verbindung (monatlich)#

Zusätzliche gleichzeitige Verbindungen über das Standard-Limit hinaus.

Inbegriffen:

Zusätzliche gleichzeitige Verbindungen in Blöcken von 500 Verbindungen

Beispielpreis: $30 pro 1.000 Verbindungen

Monatliche Abrechnung zusammen mit dem Hauptdienst

Kostenlose Dienste#

8. IP-Adressen-Ausschluss — kostenlos innerhalb von 24 Stunden nach dem Kauf#

Innerhalb von 24 Stunden nach dem Kauf kann der Kunde Folgendes einsenden:

Eine bereinigte Liste von IP-Adressen zum Ausschließen

oder

oder Eine bereinigte Liste von IP-Adressen zum Behalten

Ausgeschlossene IP-Adressen werden gemäß dem Tarif durch andere IP-Adressen aus dem Pool ersetzt.

9. Subnetz-Ausschluss (/24) — kostenlos innerhalb von 24 Stunden nach dem Kauf#

Innerhalb von 24 Stunden nach dem Kauf kann der Kunde eine Liste von /24-Subnetzen einreichen, die ausgeschlossen oder behalten werden sollen.

Ausgeschlossene IP-Adressen werden ebenfalls gemäß dem Tarif durch andere aus dem Pool ersetzt.

Limit: Die Services 8 und 9 können nach dem Kauf maximal 2-mal genutzt werden.