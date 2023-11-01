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SEO-Proxy für Suchmaschinen

ISP-(Residential-) und Datacenter-IPv4-Proxys für Rank-Tracking und SERP-Scraping: Geo-Targeting, statische IP, HTTP/HTTPS/SOCKS5, unbegrenzter Traffic.

Tarif konfigurieren →Proxys für 48 Stunden
UnbegrenztKeine GB-Gebühren
AMD EPYCServer-Hardware der neuesten Generation
Bis zu 80 GbpsUplink pro Server
REST + MCPBereitstellung und Verwaltung per API

Erstellen Sie Ihren Proxy-Plan.

Erstellen Sie einen Tarif für genau Ihren Workload. Wählen Sie Proxy-Typ, Standorte, IP-Volumen, Laufzeit und optionale UDP-Unterstützung — der Preis aktualisiert sich sofort.

LandAnzahl der IPs
UDP-Unterstützung
Aus

Erhöht den Grundpreis um 50 %. Funktioniert über SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — für Gaming, VoIP und Streaming.

Mehrere Länder in einem Paket, zusätzliche Whitelist-IPs oder Verbindungen?Im Dashboard konfigurieren

Vier Wege, Proxys zu kaufen.
Einer passt zu diesem Workload.

Jede FineProxy-Adresse nutzt IPv4. Rechenzentrums-, dedizierte und ISP-Proxys bleiben während der Tariflaufzeit statisch; rotierende Proxys wechseln bei jeder Anfrage. Statische Tarife enthalten unbegrenzten Datenverkehr. Die hervorgehobene Option entspricht dem primären Anwendungsfall dieser Seite: ISP-Proxys.

Datacenter-PaketIm Block verkauft, geteiltDedizierte ProxysPersönlich, ab einer einzelnen IPHier empfohlenISP-ProxysStatische ISP-registrierte AdressenRotierende ProxysAbgerechnet in API-Guthaben
Am besten fürBots und Monitoring in großem UmfangFür Arbeit ohne dauerhaftes Konto.Langlebige Account-SessionsEine Adresse pro Profil, nur von Ihnen genutzt.Ziele, die den ASN bewertenRegistriert auf einen Internetanbieter.Erfassung, keine AccountsEine persistente Session sollte die Adresse nicht wechseln.
Nutzer pro AdresseBis zu 5Reputation hängt teilweise von Ihren Nachbarn ab.1 — SieNiemand sonst nutzt sie während der gesamten Laufzeit.Bis zu 5Geteilter Pool
Akzeptanz bei PlattformenBasisDatacenter-ASNHoch — exklusivHoch — ISP-registriertVariiert je nach Pool
Preis ab$12 / 100 IPs0,12 $ pro Adresse, monatlich$12 / 100 IPsKaufen Sie genau das, was Sie brauchen.$30 / 100 IPs0,30 $ pro Adresse, monatlich$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Mindestbestellung100 IPs1 IP100 IPs2,5 Mio. Guthaben
AdresslaufzeitStatisch für die LaufzeitStatisch für die LaufzeitStatisch für die LaufzeitWechselt pro Request
BandbreiteUnbegrenztUnbegrenztUnbegrenztGuthabenAbrechnung pro Request, nicht pro Gigabyte.
UDP / SprachcallsOptionales Add-onOptionales Add-onOptionales Add-onNicht verfügbar
ProtokolleHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
AuthentifizierungIP-AllowlistLogin und Passwort können ergänzt werden.IP-AllowlistLogin und Passwort können ergänzt werden.IP-AllowlistLogin und Passwort können ergänzt werden.API-Key
Tarife ansehenDedicated-Tarife ansehenISP-Tarife ansehenTarife ansehen
Hier empfohlen

ISP-Proxys

Statische ISP-registrierte Adressen

Am besten für

Ziele, die den ASN bewertenRegistriert auf einen Internetanbieter.

Nutzer pro Adresse

Bis zu 5

Akzeptanz bei Plattformen

Hoch — ISP-registriert

Preis ab

$30 / 100 IPs0,30 $ pro Adresse, monatlich

Mindestbestellung

100 IPs

Adresslaufzeit

Statisch für die Laufzeit

Bandbreite

Unbegrenzt

UDP / Sprachcalls

Optionales Add-on

Protokolle

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authentifizierung

IP-AllowlistLogin und Passwort können ergänzt werden.

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Datacenter-Paket

Im Block verkauft, geteilt

Am besten für

Bots und Monitoring in großem UmfangFür Arbeit ohne dauerhaftes Konto.

Nutzer pro Adresse

Bis zu 5Reputation hängt teilweise von Ihren Nachbarn ab.

Akzeptanz bei Plattformen

BasisDatacenter-ASN

Preis ab

$12 / 100 IPs0,12 $ pro Adresse, monatlich

Mindestbestellung

100 IPs

Adresslaufzeit

Statisch für die Laufzeit

Bandbreite

Unbegrenzt

UDP / Sprachcalls

Optionales Add-on

Protokolle

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authentifizierung

IP-AllowlistLogin und Passwort können ergänzt werden.

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Dedizierte Proxys

Persönlich, ab einer einzelnen IP

Am besten für

Langlebige Account-SessionsEine Adresse pro Profil, nur von Ihnen genutzt.

Nutzer pro Adresse

1 — SieNiemand sonst nutzt sie während der gesamten Laufzeit.

Akzeptanz bei Plattformen

Hoch — exklusiv

Preis ab

$12 / 100 IPsKaufen Sie genau das, was Sie brauchen.

Mindestbestellung

1 IP

Adresslaufzeit

Statisch für die Laufzeit

Bandbreite

Unbegrenzt

UDP / Sprachcalls

Optionales Add-on

Protokolle

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authentifizierung

IP-AllowlistLogin und Passwort können ergänzt werden.

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Rotierende Proxys

Abgerechnet in API-Guthaben

Am besten für

Erfassung, keine AccountsEine persistente Session sollte die Adresse nicht wechseln.

Nutzer pro Adresse

Geteilter Pool

Akzeptanz bei Plattformen

Variiert je nach Pool

Preis ab

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Mindestbestellung

2,5 Mio. Guthaben

Adresslaufzeit

Wechselt pro Request

Bandbreite

GuthabenAbrechnung pro Request, nicht pro Gigabyte.

UDP / Sprachcalls

Nicht verfügbar

Protokolle

HTTP, SOCKS5

Authentifizierung

API-Key

Tarife ansehen

Proxys für 48 Stunden

Stellen Sie einen Tarif für Ihre Aufgabe zusammen und testen Sie die Proxys im realen Einsatz. Bezahlen Sie die gewählte Konfiguration für 48 Stunden – der Preis wird bei der Einrichtung berechnet.

Proxys für 48 Stunden

Top-Proxy-Standorte

Die acht Proxy-Standorte, die FineProxy-Kunden am häufigsten wählen.

Alle Standorte ansehen

Einmal verbinden.
Dann einfach fragen.

FineProxy betreibt einen nativen MCP-Server: Fügen Sie eine URL in Ihren Agenten ein, und er erhält 49 Cabinet-Tools — Kauf, Verlängerungen, IP-Rotation, Allowlists, Nutzungsanalysen, Rechnungen und Support. Dieselben Operationen stehen über eine REST API zur Verfügung, wenn Sie die Aufrufe lieber selbst schreiben.

Dann einfach sagen

  • Kaufen Sie 300 europäische ISP-IPs für SEO-Rank-Tracking
  • Setzen Sie 203.0.113.7 für meinen Suchmaschinen-Proxy auf die Allowlist
  • Exportieren Sie meine Proxy-Liste als JSON
  • Zeigen Sie, welche Dienste heute die höchste Fehlerrate hatten
  • Zeigen Sie Status und Rechnungsdetails für meine Proxy-Dienste
Mehr erfahren API-Key erstellen
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Starten Sie Claude nach dem Speichern der Konfiguration neu. Die 49 Tools von FineProxy erscheinen anschließend in der Tool-Liste.

Was der Agent nicht tut — unabhängig von der Anfrage

Ihr Guthaben ausgeben

Sechs Tools greifen auf das Guthaben zu, und alle sechs benötigen wallet:spend. Lassen Sie diesen Scope am Key weg, und der Agent kann alles andere ausführen.

Mehr zahlen als angeboten

Jeder Kauf enthält expected_total_cents aus dem Angebot. Weicht ein Cent ab, wird der Aufruf abgelehnt — ohne Belastung.

Willkürlich kündigen

Die beiden irreversiblen Tools laufen nicht ohne confirm=true. Eine Kündigung kann nicht als Nebeneffekt erfolgen.

Zweifach belasten

Zahlungsaufrufe verlangen einen idempotency_key. Ein Retry nach einem Timeout schließt dieselbe Belastung ab, nicht eine zweite.

MCP: 49 Tools · 9 Berechtigungs-ScopesJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · zustandslosREST API: 49 Operationen · OpenAPI 3.1

Manuelles Setup

Wählen Sie Ihr Betriebssystem, Ihren Browser oder Ihre Proxy-Anwendung für eine Schritt-für-Schritt-Anleitung.

ALLE INTEGRATIONEN

Systeme

Browser

Apps

Für Speed gebaut.
Traffic nie limitiert.

FineProxy hat in unseren Standardtests auf Remote-Servern bis zu 500 Mbps gehalten. Beim Scraping war meist das Rate-Limit der Zielsite — nicht der Proxy — die Obergrenze.

Testmethode: 1.973.500 Verbindungsversuche plus Concurrency-Läufe mit bis zu 96 Threads über eine Proxy-IP.

500 Mbps

pro Proxy in Standardtests auf Remote-Servern

99,97 %

der Verbindungen über 1.973.500 Requests hergestellt

96

gleichzeitige Threads auf einer IP ohne Degradation

0

Bandbreiten-Caps — unbegrenzter Traffic in jedem Tarif

Dedizierte AMD EPYC

Eigene Server, ohne Shared-VPS-Nachbarn, die um den Port konkurrieren.

Eigene Subnetze

IPs stammen aus Bereichen, die wir selbst halten — nicht weiterverkauft von einem anderen Anbieter.

80 Gbps Uplink

Kapazitätsreserve pro Server — kein Versprechen für eine einzelne Proxy-Session.

Tier III / IV

Rechenzentren mit redundanter Stromversorgung und Kühlung an unseren Standorten.

Testhinweise

Der tatsächliche Durchsatz hängt von Route, Ziel, Netzwerkbedingungen sowie Konfiguration und Leistung Ihrer Hardware ab. Ein Laptop an einem 500-Mbps-Heimanschluss erreichte in der Praxis etwa 468 Mbps, Remote-Server in Standardtests bis zu 500 Mbps. In Ausnahmetests mit korrekt konfigurierten High-Performance-Servern in Europa und den USA wurden bis zu 700 Mbps erreicht; das ist kein typisches Ergebnis pro Session.

Jede Aussage auf dieser Seite, in den Worten anderer.

Relevantes Kundenfeedback, ausgewählt aus einem verifizierten Bewertungs-Pool und mit der Originalquelle verknüpft.

2011liefert Proxys seit

Standorte und Bestand

Qualitativer, schneller und stabil arbeitender Proxy, ich bin sehr zufrieden, genau das, was ich brauchte. In meinem Land (Ukraine) sind viele Webseiten und soziale Netzwerke gesperrt, dieses Problem ist jetzt gelöst. Die Preise sind angenehm, für eine große Anzahl von Proxys (1000+) zahle ich nur 20 Dollar, es ist billiger und schneller als einen Proxy, den man sonst nirgendwo findet, daher empfehle ich diesen Service Ihnen.

Darya MolchanovaInterne FineProxy-PlattformAus dem Englischen übersetztZur Quelle

FineProxy.Org bietet zuverlässige Proxy-Dienste mit einer großen Auswahl an IP-Adressen, schnellen Geschwindigkeiten und globaler Abdeckung, die Privatsphäre gewährleisten. Gut

Mai TienSaasHub, Vor mehr als 2 JahrenAus dem Englischen übersetztZur Quelle

API- und Agent-Zugang

Ich liebe FineProxy, die Geschwindigkeit ist großartig. Ich nutze es für Automatisierungstools, Webscraping und zum Surfen. Die Verbindungen sind stabil und die Geschwindigkeit sehr gut, die IPs werden nie getrennt oder gesperrt. Ich werde es immer wieder kaufen, das Support-Team reagiert wirklich großartig und rechtzeitig.

7heGoatCR7Dieg, Letztes JahrAus dem Englischen übersetztZur Quelle

Ich liebe FineProxy-Proxies, sie sind wirklich schnell und nicht erkennbar. Ich habe sie für Automatisierungstools wie Keyword-Tools und für Scraping-Tools verwendet, es ist wie ein Game-Changer. Der Kundensupport ist erstklassig, wann immer man Hilfe benötigt, sie sind rund um die Uhr verfügbar, um dein Problem zu lösen. Die Qualität der Proxies ist einfach erstaunlich.

asdjkakarNorton Safe Web, Letztes JahrAus dem Englischen übersetztZur Quelle

Traffic nie limitiert

Bezahlbare EU-Proxys. Der einzige Proxy-Anbieter, der seine Preise weiterhin niedrig hält. Ich hatte im ganzen Internet nach so etwas gesucht, und am Ende erwies er sich als der günstigste Proxy-Anbieter mit unbegrenzter Bandbreite.

Wowser BrowserTrustpilot, Dieses JahrAus dem Englischen übersetztZur Quelle

Ein würdiger Service für diejenigen, denen ihre Sicherheit im Internet wichtig ist. Ich nutze ihn seit 10 Tagen und bin vollkommen mit seiner Geschwindigkeit zufrieden. Und das Angenehmste ist, dass es keine Datenlimits für einen so niedrigen Preis gibt.

Alex D.Interne FineProxy-PlattformAus dem Englischen übersetztZur Quelle

Bewertungen werden vollständig zitiert. Wenn ein Kunde etwas angesprochen hat, das wir beantworten konnten, zeigen wir unsere Antwort von der ursprünglichen Plattform dazu.

Alle Kundenbewertungen
Warum benötige ich Proxys für SEO-Tools?Skalierung und Standort

SEO-Tools, die Rankings prüfen oder Suchergebnisse parsen, stellen viele automatisierte Anfragen. Suchmaschinen erkennen dies und reagieren mit CAPTCHAs, Rate-Limits oder IP-Sperren. Proxys verteilen die Anfragen auf mehrere IP-Adressen. Außerdem können Sie Ergebnisse aus bestimmten Regionen abrufen, anstatt personalisierte Ergebnisse auf Basis Ihres eigenen Browserverlaufs zu sehen.

Welcher Proxy-Typ eignet sich am besten für das Rank-Tracking?Residential-Proxys

Residential-Proxys liefern die genauesten Ergebnisse, da sie echte, von ISPs zugewiesene IPs verwenden, denen Suchmaschinen vertrauen. Rechenzentrums-Proxys sind günstiger, weisen jedoch eine Abweichung von bis zu 43 % in den Ergebnissen auf, weil Suchmaschinen Rechenzentrums-IPs erkennen und die Antworten entsprechend anpassen. Für ernsthaftes Rank-Tracking lohnt sich die Investition in Residential- oder ISP-Proxys.

Wie viele Proxys benötige ich für SEO-Arbeit?Volumenabhängig

Das hängt von Ihrem Anfrageaufkommen und der erforderlichen Geschwindigkeit ab. Als Faustregel gilt: ein Proxy pro 20–30 Anfragen pro Stunde für einen sicheren Betrieb. Um täglich 1.000 Keywords mit angemessenen Verzögerungen zu prüfen, benötigen Sie 30–50 Proxys. Mehr Proxys bedeuten schnellere Abläufe, aber auch höhere Kosten.

Kann ich kostenlose Proxys für das Rank-Tracking verwenden?Nicht empfohlen

Nicht empfehlenswert. Kostenlose Proxys sind langsam, unzuverlässig und von Suchmaschinen höchstwahrscheinlich bereits blockiert. Außerdem werden sie von Tausenden von Nutzern gleichzeitig verwendet – der Missbrauch durch andere wirkt sich direkt auf Ihren Zugriff aus. Für SEO-Arbeit, bei der Datengenauigkeit zählt, verschwenden kostenlose Proxys mehr Zeit, als sie einsparen.

Warum erhalte ich mit verschiedenen Proxys unterschiedliche Ergebnisse?Ergebnisse sind personalisiert

Suchergebnisse werden stark durch Standort, Sprache, Gerätetyp und Browserverlauf personalisiert. Verschiedene Proxy-IP-Adressen wirken so, als kämen sie aus unterschiedlichen Standorten mit unterschiedlichen Profilen – daher variieren die Ergebnisse. Für SEO ist das durchaus nützlich: Sie sehen, was Nutzer in verschiedenen Städten tatsächlich angezeigt bekommen. Verwenden Sie Proxys aus Ihren Zielregionen für präzise lokale Daten.

Wie vermeide ich Blockierungen beim Scraping von Suchmaschinen?Verlangsamen und rotieren

Bauen Sie realistische Verzögerungen zwischen Anfragen ein (40–50 Sekunden), verwenden Sie Residential- oder ISP-Proxys, rotieren Sie User-Agents gezielt, halten Sie Session-Cookies aufrecht, und verlangsamen Sie das Tempo bei CAPTCHAs – warten Sie länger bis zur nächsten Anfrage. Vermeiden Sie gleichmäßige Intervalle – setzen Sie bewusst auf Zufälligkeit, um menschliches Verhalten zu simulieren.

Funktionieren die Proxys von FineProxy mit SEO-Tools wie Ahrefs, Semrush und Screaming Frog?Ja

Ja. FineProxy unterstützt die Protokolle HTTP, HTTPS und SOCKS5, womit alle gängigen SEO-Plattformen abgedeckt sind. Sie können unsere Proxys direkt in Ahrefs, Semrush, Screaming Frog, SERPstat, GSA SER, Scrapebox und beliebigen eigenen Scraping-Skripten konfigurieren. Unsere API ermöglicht zudem automatisierte Proxy-Rotation und -Verwaltung für Tools, die externe Proxy-Listen unterstützen.

Leitfaden

Rank-Tracking, SERP-Analyse und Wettbewerbsbeobachtung

4 Min. LesezeitFineProxy-Netzwerkteam

Suchmaschinen blockieren automatisierte Anfragen aktiv mit CAPTCHAs, Rate-Limits und IP-Sperren. Wenn Sie SEO ernstnehmen – Rankings verfolgen, SERPs parsen oder Mitbewerber beobachten – benötigen Sie einen Proxy für SEO, der diesen Anforderungen gewachsen ist.

Warum SEO Proxys braucht

Suchergebnisse sind personalisiert. Dasselbe Keyword kann je nach Standort, Gerät, Browserverlauf und Tageszeit bis zu 72 % unterschiedliche Ergebnisse liefern. Ohne Proxys sehen Sie Ihre eigene personalisierte Version – nicht das, was Ihre Zielgruppe sieht. Ein Proxy-Service für SEO ermöglicht es Ihnen, Rankings von jedem beliebigen Standort aus als neuer Nutzer zu prüfen.

Rate-Limits greifen schnell. Wenn Sie einen Rank-Tracker betreiben, der Hunderte von Keywords abfragt, lösen Sie innerhalb von Minuten Sperren aus. Suchmaschinen erkennen wiederholte Anfragen von derselben IP und antworten mit CAPTCHAs oder 403/429-Fehlern. Proxys verteilen Ihre Anfragen auf mehrere IPs und halten Sie so unterhalb der Erkennungsschwellen.

Lokales SEO erfordert lokale IPs. Wenn Sie für „Klempner in Chicago" optimieren, müssen Sie sehen, was Nutzer in Chicago tatsächlich zu sehen bekommen. Ein guter Proxy-Server für das Suchmaschinen-Monitoring bietet Ihnen stadtgenaues Geo-Targeting, damit Sie lokale Pack-Rankings, Kartenergebnisse und standortspezifische Features überprüfen können.

Warum günstige Proxys schlechte Daten liefern

Nicht alle Proxys funktionieren für SEO gleich gut. Studien zeigen, dass Rechenzentrums-Proxys eine Abweichungsrate von 43 % gegenüber dem produzieren, was echte Nutzer sehen. Suchmaschinen erkennen IP-Bereiche aus Rechenzentren und liefern abgewandelte Ergebnisse – manchmal absichtlich verfälscht, um gescrapte Daten zu vergiften.

Residential-Proxys lösen dieses Problem, indem sie echte, vom ISP zugewiesene IP-Adressen verwenden. Für Google sieht Traffic von Residential-IPs aus wie gewöhnliche Heimnutzer beim Surfen. Sie erhalten authentische Suchergebnisse ohne Erkennungsstrafen.

Für die genauesten Ranking-Checks eignen sich Residential-Proxys mit Sticky Sessions (gleiche IP für 5–10 Minuten) – sie liefern konsistente Daten über Paginierung und SERP-Features wie Featured Snippets und Map Packs hinweg.

Was Sie mit SEO-Proxys machen können

Rank-Tracking. Überwachen Sie Ihre Positionen für Hunderte oder Tausende von Keywords über mehrere Suchmaschinen und Standorte hinweg. Sehen Sie genau, wo Sie in jedem Zielmarkt ranken.

SERP-Analyse. Werten Sie Suchergebnisse aus, um zu verstehen, was Google für Ihre Ziel-Suchanfragen anzeigt – Featured Snippets, „People Also Ask", lokale Packs, Anzeigen, organische Listings. Verfolgen Sie, wie sich diese im Laufe der Zeit verändern.

Wettbewerber-Monitoring. Prüfen Sie Rankings von Mitbewerbern, analysieren Sie deren SERP-Präsenz und finden Sie Keywords, auf die sie abzielen. Mit Proxys können Sie das in großem Maßstab tun, ohne blockiert zu werden.

Lokale SEO-Verifizierung. Stellen Sie sicher, dass Ihr Google Business Profile in lokalen Ergebnissen verschiedener Städte korrekt angezeigt wird. Prüfen Sie Local-Pack-Rankings und die Sichtbarkeit auf Karten.

Link-Prospecting. Suchen Sie nach Gastbeitrags-Möglichkeiten, Ressourcenseiten und Link-Building-Zielen – ohne in Rate-Limits zu laufen.

Den richtigen Proxy-Typ wählen

Residential-Proxys. Beste Wahl für Genauigkeit. Echte ISP-IPs, denen Suchmaschinen vertrauen. Unverzichtbar für Rank-Tracking, bei dem Datenqualität entscheidend ist. Höhere Kosten, aber für zuverlässige Ergebnisse jeden Cent wert.

Statische ISP-Proxys. Kombinieren Sie die Authentizität von Residential-IPs mit der Geschwindigkeit von Rechenzentrums-Proxys. Ideal für hochvolumiges SERP-Parsing, bei dem Sie sowohl Genauigkeit als auch Durchsatz benötigen. FineProxy bietet statische ISP-Proxys mit unbegrenzter Bandbreite – perfekt für kontinuierliches Monitoring.

Rechenzentrums-Proxys. Am günstigsten und schnellsten, aber mit höherem Erkennungsrisiko. Kann funktionieren, wenn Sie eine geeignete Rotation und Verzögerungen einrichten. Ideal für Massenaufgaben, bei denen ein gewisser Datenverlust akzeptabel ist.

Mobile-Proxys. Höchstes Vertrauensniveau bei Suchmaschinen, aber am teuersten. Nutzen Sie sie für sensible Aufgaben, bei denen Blockierungen kostspielig wären.

So richten Sie Proxys für das Scraping von Suchmaschinen ein

Rate-Limits einhalten. Selbst mit Proxys sollten Sie Suchmaschinen nicht bombardieren. Fügen Sie zufällige Verzögerungen von 40–50 Sekunden zwischen den Anfragen ein. Suchmaschinen verfolgen Anfragemuster — maschinell wirkende Zeitabstände lösen Erkennung aus.

Sticky Sessions für lokales SEO verwenden. Behalten Sie dieselbe IP für 5–10 Minuten bei, wenn Sie lokale Ergebnisse prüfen oder durch SERPs blättern. Ein IP-Wechsel mitten in der Sitzung wirkt verdächtig.

User-Agent zum Proxy passend wählen. Wenn Sie eine Rechenzentrums-IP verwenden, senden Sie keinen mobilen User-Agent — das ist ein offensichtliches Warnsignal.

Blockierungen richtig handhaben. Wenn Sie auf ein CAPTCHA oder einen 429-Fehler stoßen, pausieren Sie diese IP für mindestens 60 Minuten. Aggressives Wiederholen verlängert Ihre Sperre nur.

Ergebnisse beobachten. Überwachen Sie, welche Proxys wann blockiert werden. Es zeigen sich Muster — bestimmte Zeiten oder Abfragemengen lösen mehr Blockierungen aus.

Warum FineProxy für SEO

FineProxy betreibt eine eigene Infrastruktur mit dedizierten IPs, die nicht zwischen den SEO-Aufgaben verschiedener Kunden geteilt werden – das eliminiert das „verbrannte IP

Wenn Suchmaschinen selbst blockiert sind

Manchmal liegt das Problem nicht beim Scraping — sondern beim Zugang. Firmen-Firewalls, Schulnetzwerke oder regionale Einschränkungen können Google, Bing oder lokalisierte Suchmaschinen vollständig blockieren. Proxys leiten Ihren Datenverkehr über uneingeschränkte Standorte und ermöglichen Ihnen normalen, ungehinderten Zugang zu Suchmaschinen.