Integrations-Guide
Microsoft Edge Proxy-Einstellungen
Proxy in Edge konfigurieren – schnell und einfach in wenigen Schritten
So richten Sie die Proxy-Server-Einstellungen in Microsoft Edge ein
Microsoft Edge basiert auf Chromium und verwendet daher in der Regel die Proxy-Einstellungen Ihres Betriebssystems (ähnlich wie Google Chrome). Das bedeutet, die „System-Proxy-Methode
In diesem Leitfaden stellen wir Ihnen zwei praktische Optionen für Edge vor: 1. Proxy auf Systemebene konfigurieren (Windows/macOS). Edge verwaltet Proxys nicht eigenständig – es übernimmt die Proxy-Einstellungen Ihres Betriebssystems. Unter macOS funktioniert das in der Regel zuverlässig; die Windows-Systemproxy-Einstellungen sind jedoch eingeschränkt und oft unzuverlässig bei authentifizierten Proxys und Nicht-HTTP-Setups. 2. Browser-Erweiterung für einfacheres Proxy-Management nutzen (Profile, schnelles Umschalten). Das ist meist die beste Wahl, wenn Sie einen Proxy ausschließlich für das Surfen in Edge benötigen.
Anleitungen für den System-Proxy: Windows 10/11: https://fineproxy.org/integrations/windows-11/ macOS: https://fineproxy.org/integrations/macos/ Linux: https://fineproxy.org/integrations/linux-gnome/
Proxy Switcher and Manager (Edge Add-ons). Sie können in Edge auch Erweiterungen aus dem Chrome Web Store installieren (möglicherweise müssen Sie zuvor in Edge die Option „Erweiterungen aus anderen Stores zulassen
Im Folgenden konzentrieren wir uns auf die Einrichtung von Proxy Switcher and Manager, da es eine der einfachsten und stabilsten Möglichkeiten ist, Proxys in Microsoft Edge zu verwalten.
Empfohlene Erweiterung für Edge
ProxySwitcher Extension installieren
Klicken Sie auf das Menü-Symbol (☰) → Erweiterungen → Erweiterungen für Microsoft Edge abrufen Suchen Sie nach Proxy Switcher und öffnen Sie die entsprechende Seite. Auf „Get Bestätigen Sie die Installation, um die Erweiterung zu Ihrer Symbolleiste hinzuzufügen.
Einen Proxy konfigurieren
Wechseln Sie zum Tab “Manuell” → Aktivieren Sie “Manueller Proxy” Geben Sie Ihre Proxy-Adresse und den Port ein (8080 für HTTP) Aktivieren Sie die Authentifizierung und geben Sie Benutzername und Passwort Ihres aktiven Proxy-Dienstes ein (nicht Ihr Account-Passwort). Ihre Dienste finden Sie hier.
Ergebnis überprüfen
Prüfen Sie, ob die IP Ihres Proxys erkannt wird.
Wo finde ich meine FineProxy-Zugangsdaten für Microsoft Edge?
Öffnen Sie Ihren aktiven Dienst im FineProxy-Dashboard. Verwenden Sie Host, Port, Benutzername und Passwort, die für diesen Dienst angezeigt werden.
Soll ich mein FineProxy-Konto-Passwort eingeben?
Nein. Verwenden Sie das Proxy-Authentifizierungspasswort Ihres aktiven Dienstes, nicht das Passwort für die Anmeldung in Ihrem FineProxy-Konto.
Wie prüfe ich, ob die Proxy-Einrichtung für Microsoft Edge funktioniert?
Öffnen Sie nach dem Aktivieren des Proxys eine Website zur IP-Prüfung. Die erkannte IP und der Standort sollten dem konfigurierten Proxy entsprechen.
Was soll ich prüfen, wenn Microsoft Edge keine Verbindung über den Proxy herstellt?
Prüfen Sie zuerst Host, Port, Protokoll und Authentifizierung. Deaktivieren Sie anschließend widersprüchliche VPN- oder Proxy-Profile und stellen Sie die Verbindung erneut her.
Proxys für 48 Stunden
Stellen Sie einen Tarif für Ihre Aufgabe zusammen und testen Sie die Proxys im realen Einsatz. Bezahlen Sie die gewählte Konfiguration für 48 Stunden – der Preis wird bei der Einrichtung berechnet.