So richten Sie die Proxy-Server-Einstellungen in Microsoft Edge ein

Microsoft Edge basiert auf Chromium und verwendet daher in der Regel die Proxy-Einstellungen Ihres Betriebssystems (ähnlich wie Google Chrome). Das bedeutet, die „System-Proxy-Methode

In diesem Leitfaden stellen wir Ihnen zwei praktische Optionen für Edge vor: 1. Proxy auf Systemebene konfigurieren (Windows/macOS). Edge verwaltet Proxys nicht eigenständig – es übernimmt die Proxy-Einstellungen Ihres Betriebssystems. Unter macOS funktioniert das in der Regel zuverlässig; die Windows-Systemproxy-Einstellungen sind jedoch eingeschränkt und oft unzuverlässig bei authentifizierten Proxys und Nicht-HTTP-Setups. 2. Browser-Erweiterung für einfacheres Proxy-Management nutzen (Profile, schnelles Umschalten). Das ist meist die beste Wahl, wenn Sie einen Proxy ausschließlich für das Surfen in Edge benötigen.

Anleitungen für den System-Proxy: Windows 10/11: https://fineproxy.org/integrations/windows-11/ macOS: https://fineproxy.org/integrations/macos/ Linux: https://fineproxy.org/integrations/linux-gnome/

Proxy Switcher and Manager (Edge Add-ons). Sie können in Edge auch Erweiterungen aus dem Chrome Web Store installieren (möglicherweise müssen Sie zuvor in Edge die Option „Erweiterungen aus anderen Stores zulassen

Im Folgenden konzentrieren wir uns auf die Einrichtung von Proxy Switcher and Manager, da es eine der einfachsten und stabilsten Möglichkeiten ist, Proxys in Microsoft Edge zu verwalten.

Empfohlene Erweiterung für Edge

Step 1 ProxySwitcher Extension installieren Klicken Sie auf das Menü-Symbol (☰) → Erweiterungen → Erweiterungen für Microsoft Edge abrufen Suchen Sie nach Proxy Switcher und öffnen Sie die entsprechende Seite. Auf „Get Bestätigen Sie die Installation, um die Erweiterung zu Ihrer Symbolleiste hinzuzufügen. Click the image to view it in full size.

Step 2 Einen Proxy konfigurieren Wechseln Sie zum Tab “Manuell” → Aktivieren Sie “Manueller Proxy” Geben Sie Ihre Proxy-Adresse und den Port ein (8080 für HTTP) Aktivieren Sie die Authentifizierung und geben Sie Benutzername und Passwort Ihres aktiven Proxy-Dienstes ein (nicht Ihr Account-Passwort). Ihre Dienste finden Sie hier. Click the image to view it in full size.