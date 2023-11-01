Proxy für Claude
IPv4-Pakete für skalierbare Aufgaben. Unterstützt HTTP/HTTPS/SOCKS5, automatische Bereitstellung nach Zahlung, unbegrenzter Traffic und API-Zugang.
Erstellen Sie Ihren Proxy-Plan.
Erstellen Sie einen Tarif für genau Ihren Workload. Wählen Sie Proxy-Typ, Standorte, IP-Volumen, Laufzeit und optionale UDP-Unterstützung — der Preis aktualisiert sich sofort.
Aktuelle Tarife werden geladen…
Erhöht den Grundpreis um 50 %. Funktioniert über SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — für Gaming, VoIP und Streaming.
Vier Wege, Proxys zu kaufen.
Einer passt zu diesem Workload.
Jede FineProxy-Adresse nutzt IPv4. Rechenzentrums-, dedizierte und ISP-Proxys bleiben während der Tariflaufzeit statisch; rotierende Proxys wechseln bei jeder Anfrage. Statische Tarife enthalten unbegrenzten Datenverkehr. Die hervorgehobene Option entspricht dem primären Anwendungsfall dieser Seite: Dedizierte Proxys.
|Datacenter-PaketIm Block verkauft, geteilt
|Hier empfohlenDedizierte ProxysPersönlich, ab einer einzelnen IP
|ISP-ProxysStatische ISP-registrierte Adressen
|Rotierende ProxysAbgerechnet in API-Guthaben
|Am besten für
|Bots und Monitoring in großem UmfangFür Arbeit ohne dauerhaftes Konto.
|Langlebige Account-SessionsEine Adresse pro Profil, nur von Ihnen genutzt.
|Ziele, die den ASN bewertenRegistriert auf einen Internetanbieter.
|Erfassung, keine AccountsEine persistente Session sollte die Adresse nicht wechseln.
|Nutzer pro Adresse
|Bis zu 5Reputation hängt teilweise von Ihren Nachbarn ab.
|1 — SieNiemand sonst nutzt sie während der gesamten Laufzeit.
|Bis zu 5
|Geteilter Pool
|Akzeptanz bei Plattformen
|BasisDatacenter-ASN
|Hoch — exklusiv
|Hoch — ISP-registriert
|Variiert je nach Pool
|Preis ab
|$12 / 100 IPs0,12 $ pro Adresse, monatlich
|$12 / 100 IPsKaufen Sie genau das, was Sie brauchen.
|$30 / 100 IPs0,30 $ pro Adresse, monatlich
|$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
|Mindestbestellung
|100 IPs
|1 IP
|100 IPs
|2,5 Mio. Guthaben
|Adresslaufzeit
|Statisch für die Laufzeit
|Statisch für die Laufzeit
|Statisch für die Laufzeit
|Wechselt pro Request
|Bandbreite
|Unbegrenzt
|Unbegrenzt
|Unbegrenzt
|GuthabenAbrechnung pro Request, nicht pro Gigabyte.
|UDP / Sprachcalls
|Optionales Add-on
|Optionales Add-on
|Optionales Add-on
|Nicht verfügbar
|Protokolle
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, SOCKS5
|Authentifizierung
|IP-AllowlistLogin und Passwort können ergänzt werden.
|IP-AllowlistLogin und Passwort können ergänzt werden.
|IP-AllowlistLogin und Passwort können ergänzt werden.
|API-Key
|Tarife ansehen
|Dedicated-Tarife ansehen
|ISP-Tarife ansehen
|Tarife ansehen
Dedizierte Proxys
Persönlich, ab einer einzelnen IP
Langlebige Account-SessionsEine Adresse pro Profil, nur von Ihnen genutzt.
1 — SieNiemand sonst nutzt sie während der gesamten Laufzeit.
Hoch — exklusiv
$12 / 100 IPsKaufen Sie genau das, was Sie brauchen.
1 IP
Statisch für die Laufzeit
Unbegrenzt
Optionales Add-on
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
IP-AllowlistLogin und Passwort können ergänzt werden.
Datacenter-Paket
Im Block verkauft, geteilt
Bots und Monitoring in großem UmfangFür Arbeit ohne dauerhaftes Konto.
Bis zu 5Reputation hängt teilweise von Ihren Nachbarn ab.
BasisDatacenter-ASN
$12 / 100 IPs0,12 $ pro Adresse, monatlich
100 IPs
Statisch für die Laufzeit
Unbegrenzt
Optionales Add-on
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
IP-AllowlistLogin und Passwort können ergänzt werden.
ISP-Proxys
Statische ISP-registrierte Adressen
Ziele, die den ASN bewertenRegistriert auf einen Internetanbieter.
Bis zu 5
Hoch — ISP-registriert
$30 / 100 IPs0,30 $ pro Adresse, monatlich
100 IPs
Statisch für die Laufzeit
Unbegrenzt
Optionales Add-on
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
IP-AllowlistLogin und Passwort können ergänzt werden.
Rotierende Proxys
Abgerechnet in API-Guthaben
Erfassung, keine AccountsEine persistente Session sollte die Adresse nicht wechseln.
Geteilter Pool
Variiert je nach Pool
$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
2,5 Mio. Guthaben
Wechselt pro Request
GuthabenAbrechnung pro Request, nicht pro Gigabyte.
Nicht verfügbar
HTTP, SOCKS5
API-Key
Proxys für 48 Stunden
Stellen Sie einen Tarif für Ihre Aufgabe zusammen und testen Sie die Proxys im realen Einsatz. Bezahlen Sie die gewählte Konfiguration für 48 Stunden – der Preis wird bei der Einrichtung berechnet.
Top-Proxy-Standorte
Die acht Proxy-Standorte, die FineProxy-Kunden am häufigsten wählen.
Einmal verbinden.
Dann einfach fragen.
FineProxy betreibt einen nativen MCP-Server: Fügen Sie eine URL in Ihren Agenten ein, und er erhält 49 Cabinet-Tools — Kauf, Verlängerungen, IP-Rotation, Allowlists, Nutzungsanalysen, Rechnungen und Support. Dieselben Operationen stehen über eine REST API zur Verfügung, wenn Sie die Aufrufe lieber selbst schreiben.
Dann einfach sagen
- Kaufen Sie eine dedizierte US-IP für eine Claude-Organisation
- Setzen Sie 203.0.113.7 für meinen Proxy-Dienst auf die Allowlist
- Exportieren Sie meine Proxy-Liste als JSON
- Zeigen Sie, welche Dienste heute die höchste Fehlerrate hatten
- Zeigen Sie Status und Rechnungsdetails für meine Proxy-Dienste
{
"mcpServers": {
"fineproxy": {
"url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
"headers": {
"Authorization": "Bearer fb_live_••••"
}
}
}
}
Starten Sie Claude nach dem Speichern der Konfiguration neu. Die 49 Tools von FineProxy erscheinen anschließend in der Tool-Liste.
Was der Agent nicht tut — unabhängig von der Anfrage
Ihr Guthaben ausgeben
Sechs Tools greifen auf das Guthaben zu, und alle sechs benötigen
wallet:spend. Lassen Sie diesen Scope am Key weg, und der Agent kann alles andere ausführen.
Mehr zahlen als angeboten
Jeder Kauf enthält
expected_total_cents aus dem Angebot. Weicht ein Cent ab, wird der Aufruf abgelehnt — ohne Belastung.
Willkürlich kündigen
Die beiden irreversiblen Tools laufen nicht ohne
confirm=true. Eine Kündigung kann nicht als Nebeneffekt erfolgen.
Zweifach belasten
Zahlungsaufrufe verlangen einen
idempotency_key. Ein Retry nach einem Timeout schließt dieselbe Belastung ab, nicht eine zweite.
Manuelles Setup
Wählen Sie Ihr Betriebssystem, Ihren Browser oder Ihre Proxy-Anwendung für eine Schritt-für-Schritt-Anleitung.
Systeme
Browser
Apps
Für Speed gebaut.
Traffic nie limitiert.
FineProxy hat in unseren Standardtests auf Remote-Servern bis zu 500 Mbps gehalten. Beim Scraping war meist das Rate-Limit der Zielsite — nicht der Proxy — die Obergrenze.
Testmethode: 1.973.500 Verbindungsversuche plus Concurrency-Läufe mit bis zu 96 Threads über eine Proxy-IP.
500 Mbps
pro Proxy in Standardtests auf Remote-Servern
99,97 %
der Verbindungen über 1.973.500 Requests hergestellt
96
gleichzeitige Threads auf einer IP ohne Degradation
0
Bandbreiten-Caps — unbegrenzter Traffic in jedem Tarif
Dedizierte AMD EPYC
Eigene Server, ohne Shared-VPS-Nachbarn, die um den Port konkurrieren.
Eigene Subnetze
IPs stammen aus Bereichen, die wir selbst halten — nicht weiterverkauft von einem anderen Anbieter.
80 Gbps Uplink
Kapazitätsreserve pro Server — kein Versprechen für eine einzelne Proxy-Session.
Tier III / IV
Rechenzentren mit redundanter Stromversorgung und Kühlung an unseren Standorten.
Der tatsächliche Durchsatz hängt von Route, Ziel, Netzwerkbedingungen sowie Konfiguration und Leistung Ihrer Hardware ab. Ein Laptop an einem 500-Mbps-Heimanschluss erreichte in der Praxis etwa 468 Mbps, Remote-Server in Standardtests bis zu 500 Mbps. In Ausnahmetests mit korrekt konfigurierten High-Performance-Servern in Europa und den USA wurden bis zu 700 Mbps erreicht; das ist kein typisches Ergebnis pro Session.
Jede Aussage auf dieser Seite, in den Worten anderer.
Relevantes Kundenfeedback, ausgewählt aus einem verifizierten Bewertungs-Pool und mit der Originalquelle verknüpft.
API- und Agent-Zugang
Ich liebe FineProxy, die Geschwindigkeit ist großartig. Ich nutze es für Automatisierungstools, Webscraping und zum Surfen. Die Verbindungen sind stabil und die Geschwindigkeit sehr gut, die IPs werden nie getrennt oder gesperrt. Ich werde es immer wieder kaufen, das Support-Team reagiert wirklich großartig und rechtzeitig.
Unser Unternehmen ist für SEO-Recherchen, Social-Media-Management, Wettbewerbsanalysen und automatisierte Aufgaben stark auf Proxys angewiesen. FineProxy ist für unser Team eine große Hilfe: Die breite Auswahl an schnellen, sicheren und hochgradig anonymen Proxys ermöglicht uns effizientes Arbeiten. Das benutzerfreundliche Dashboard erleichtert die Verwaltung mehrerer Proxys. Im Gegensatz zu anderen getesteten Anbietern liefert FineProxy die für unseren Betrieb entscheidende konstante Geschwindigkeit und Verfügbarkeit. Wer eine professionelle Proxy-Lösung für Unternehmen benötigt, sollte den Dienst ausprobieren.
Laufende Accounts
Dies ist die bequemste Option, wenn das Verbot nur auf Ihrem Gewissen liegt, sonst kann das Projekt wegen des “Nachbarn” einfach zusammenbrechen. Und der Preis für dieses Serviceniveau ist gut.
Ich arbeite seit über zwei Jahren mit FineProxy.org zusammen, und ich kann sie ehrlich gesagt als den stabilsten Anbieter bezeichnen, mit dem ich je zu tun hatte. Ich verwalte über ein Dutzend Social-Media-Konten, und jedes benötigt eine dedizierte IP. Nicht einmal habe ich eine Sperre aufgrund einer „geblacklisteten“ Adresse erlebt. Die Serververfügbarkeit liegt bei etwa 99,9 %, was während automatisierter Marketingkampagnen entscheidend ist. Die Geschwindigkeit ist mehr als zufriedenstellend, Daten fließen reibungslos, ohne nervige Verlangsamungen in Stoßzeiten. Das Verwaltungs-Panel ist intuitiv und die Proxy-Liste wird in Echtzeit aktualisiert. FineProxy ist ein Synonym für Seelenfrieden.
Mindestbestellungen
Ausgezeichnete Proxys, die wie ein Uhrwerk funktionieren. Ich nutze sie seit einem Jahr, verwende sie ständig und kaufe jeweils 1.000 Stück.
Tolle Sache! Ich habe nach einer Alternative für VPN gesucht und das ist, wofür ich mich entschieden habe. Zunächst einmal sehr hohe Geschwindigkeit, das ist ein großer Vorteil, wenn man es mit anderen Dienstleistungen vergleicht. Zweitens gefällt mir dieser Preis wirklich – 1000 IPs für 21,9 $ dafür bin ich hier :) normalerweise kaufe ich europäische IPs, aber tatsächlich gibt es auch einige Pakete mit ukrainischen, russischen und amerikanischen IPs. Danke für den Service, Leute!
Wie schnell kann ich durch Claudes Tiers aufsteigen?Ausgabenbasiert
Das hängt davon ab, wie viel Sie bei Anthropic insgesamt ausgegeben haben. Die meisten Teams erreichen Tier 2 innerhalb des ersten Abrechnungsmonats und Tier 3–4 nach einigen Monaten regelmäßiger Nutzung. Ihren aktuellen Tier sehen Sie in der Claude Console — dort werden Ihre Limits und der Abstand zur nächsten Stufe angezeigt.
Lohnt es sich, mehrere Anthropic-Organisationen zu betreiben?Für intensive Nutzung
Wenn Sie regelmäßig an Limits stoßen – ja. Jede Organisation erhält ihr eigenes Kontingent. Drei Organisationen auf drei separaten dedizierten Proxys bedeuten die dreifache Kapazität. Der Nachteil ist die Verwaltung mehrerer Abrechnungskonten, aber bei ernsthaften Workloads amortisiert sich das schnell.
Verstößt die Nutzung mehrerer Organisationen gegen die Nutzungsbedingungen von Anthropic?Nicht ausdrücklich verboten
Die Nutzungsrichtlinien von Anthropic verbieten das Betreiben mehrerer Organisationen nicht ausdrücklich. Jede Organisation ist ein legitimes Konto mit eigener Abrechnung und eigenen API-Keys. Entscheidend ist, dass jede Organisation individuell die Acceptable Use Policy von Anthropic einhält — kein Missbrauch, keine Richtlinienverstöße. Allerdings behält sich Anthropic das Recht vor, Limits nach eigenem Ermessen durchzusetzen. Wenn also die Aktivität über verknüpfte Organisationen hinweg wie gezielte Umgehung in extremem Umfang aussieht, besteht immer ein gewisses Risiko. Für die meisten Teams, die einige parallele Organisationen mit realen Workloads betreiben, ist dies ein gängiger Skalierungsansatz.
Verfolgt Anthropic meine IP-Adresse oder nur meinen API-Key?Organisationslimits
Limits sind an die Organisation gebunden, nicht an die IP-Adresse. Wenn Anthropic jedoch sieht, dass eine einzige IP-Adresse Anfragen unter 10 verschiedenen Organisations-Keys sendet, könnte das Fragen aufwerfen. Separate IP-Adressen pro Organisation sorgen dafür, dass alles natürlich wirkt.
Was sind die tatsächlichen Limits pro Tier?Konsolenspezifisch
Anthropic veröffentlicht keine genauen Zahlen – Ihre spezifischen Limits sehen Sie in der Claude Console nach der Kontoerstellung. Sie variieren je nach Modell (Sonnet vs. Opus) und Tier. Tier 1 ist recht restriktiv, Tier 4 deutlich großzügiger. Für individuelle Limits jenseits von Tier 4 müssen Sie das Vertriebsteam kontaktieren.
Kann ich Claude Max nutzen, anstatt pro Token zu zahlen?Ja
Ja, wenn Ihr Nutzungsmuster dazu passt. Der $200/Monat-Plan bietet unbegrenzte Konversationen über das Web-Interface und die Claude CLI. Community-Proxy-Tools können dies als API verfügbar machen. Der Haken: Es ist für einen einzelnen Nutzer gedacht, die Response-Time variiert, und Anthropic könnte die Bedingungen ändern. Für den Team-Einsatz in größerem Maßstab ist der reguläre API-Zugang mit mehreren Organisationen zuverlässiger.