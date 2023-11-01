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Proxy für Spotify

Statische Rechenzentrums- und ISP-Proxys für Spotify: beheben Error 17 und Error 30, ermöglichen Zugriff auf regionale Kataloge und lassen sich direkt in der Desktop-App unter Einstellungen → Proxy konfigurieren. HTTP/HTTPS/SOCKS5, unbegrenzter Traffic.

Tarif konfigurieren →Proxys für 48 Stunden
UnbegrenztKeine GB-Gebühren
AMD EPYCServer-Hardware der neuesten Generation
Bis zu 80 GbpsUplink pro Server
REST + MCPBereitstellung und Verwaltung per API

Erstellen Sie Ihren Spotify-Proxy-Plan.

Erstellen Sie einen Tarif für genau Ihren Workload. Wählen Sie Proxy-Typ, Standorte, IP-Volumen, Laufzeit und optionale UDP-Unterstützung — der Preis aktualisiert sich sofort.

LandAnzahl der IPs
UDP-Unterstützung
Aus

Erhöht den Grundpreis um 50 %. Funktioniert über SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — für Gaming, VoIP und Streaming.

Mehrere Länder in einem Paket, zusätzliche Whitelist-IPs oder Verbindungen?Im Dashboard konfigurieren

Vier Wege, Proxys zu kaufen.
Einer passt zu diesem Workload.

Jede FineProxy-Adresse nutzt IPv4. Rechenzentrums-, dedizierte und ISP-Proxys bleiben während der Tariflaufzeit statisch; rotierende Proxys wechseln bei jeder Anfrage. Statische Tarife enthalten unbegrenzten Datenverkehr. Die hervorgehobene Option entspricht dem primären Anwendungsfall dieser Seite: Dedizierte Proxys.

Datacenter-PaketIm Block verkauft, geteiltHier empfohlenDedizierte ProxysPersönlich, ab einer einzelnen IPISP-ProxysStatische ISP-registrierte AdressenRotierende ProxysAbgerechnet in API-Guthaben
Am besten fürBots und Monitoring in großem UmfangFür Arbeit ohne dauerhaftes Konto.Langlebige Account-SessionsEine Adresse pro Profil, nur von Ihnen genutzt.Ziele, die den ASN bewertenRegistriert auf einen Internetanbieter.Erfassung, keine AccountsEine persistente Session sollte die Adresse nicht wechseln.
Nutzer pro AdresseBis zu 5Reputation hängt teilweise von Ihren Nachbarn ab.1 — SieNiemand sonst nutzt sie während der gesamten Laufzeit.Bis zu 5Geteilter Pool
Akzeptanz bei PlattformenBasisDatacenter-ASNHoch — exklusivHoch — ISP-registriertVariiert je nach Pool
Preis ab$12 / 100 IPs0,12 $ pro Adresse, monatlich$12 / 100 IPsKaufen Sie genau das, was Sie brauchen.$30 / 100 IPs0,30 $ pro Adresse, monatlich$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Mindestbestellung100 IPs1 IP100 IPs2,5 Mio. Guthaben
AdresslaufzeitStatisch für die LaufzeitStatisch für die LaufzeitStatisch für die LaufzeitWechselt pro Request
BandbreiteUnbegrenztUnbegrenztUnbegrenztGuthabenAbrechnung pro Request, nicht pro Gigabyte.
UDP / SprachcallsOptionales Add-onOptionales Add-onOptionales Add-onNicht verfügbar
ProtokolleHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
AuthentifizierungIP-AllowlistLogin und Passwort können ergänzt werden.IP-AllowlistLogin und Passwort können ergänzt werden.IP-AllowlistLogin und Passwort können ergänzt werden.API-Key
Tarife ansehenDedicated-Tarife ansehenISP-Tarife ansehenTarife ansehen
Hier empfohlen

Dedizierte Proxys

Persönlich, ab einer einzelnen IP

Am besten für

Langlebige Account-SessionsEine Adresse pro Profil, nur von Ihnen genutzt.

Nutzer pro Adresse

1 — SieNiemand sonst nutzt sie während der gesamten Laufzeit.

Akzeptanz bei Plattformen

Hoch — exklusiv

Preis ab

$12 / 100 IPsKaufen Sie genau das, was Sie brauchen.

Mindestbestellung

1 IP

Adresslaufzeit

Statisch für die Laufzeit

Bandbreite

Unbegrenzt

UDP / Sprachcalls

Optionales Add-on

Protokolle

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authentifizierung

IP-AllowlistLogin und Passwort können ergänzt werden.

Dedicated-Tarife ansehen

Datacenter-Paket

Im Block verkauft, geteilt

Am besten für

Bots und Monitoring in großem UmfangFür Arbeit ohne dauerhaftes Konto.

Nutzer pro Adresse

Bis zu 5Reputation hängt teilweise von Ihren Nachbarn ab.

Akzeptanz bei Plattformen

BasisDatacenter-ASN

Preis ab

$12 / 100 IPs0,12 $ pro Adresse, monatlich

Mindestbestellung

100 IPs

Adresslaufzeit

Statisch für die Laufzeit

Bandbreite

Unbegrenzt

UDP / Sprachcalls

Optionales Add-on

Protokolle

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authentifizierung

IP-AllowlistLogin und Passwort können ergänzt werden.

Tarife ansehen

ISP-Proxys

Statische ISP-registrierte Adressen

Am besten für

Ziele, die den ASN bewertenRegistriert auf einen Internetanbieter.

Nutzer pro Adresse

Bis zu 5

Akzeptanz bei Plattformen

Hoch — ISP-registriert

Preis ab

$30 / 100 IPs0,30 $ pro Adresse, monatlich

Mindestbestellung

100 IPs

Adresslaufzeit

Statisch für die Laufzeit

Bandbreite

Unbegrenzt

UDP / Sprachcalls

Optionales Add-on

Protokolle

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authentifizierung

IP-AllowlistLogin und Passwort können ergänzt werden.

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Rotierende Proxys

Abgerechnet in API-Guthaben

Am besten für

Erfassung, keine AccountsEine persistente Session sollte die Adresse nicht wechseln.

Nutzer pro Adresse

Geteilter Pool

Akzeptanz bei Plattformen

Variiert je nach Pool

Preis ab

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Mindestbestellung

2,5 Mio. Guthaben

Adresslaufzeit

Wechselt pro Request

Bandbreite

GuthabenAbrechnung pro Request, nicht pro Gigabyte.

UDP / Sprachcalls

Nicht verfügbar

Protokolle

HTTP, SOCKS5

Authentifizierung

API-Key

Tarife ansehen

Proxys für 48 Stunden

Stellen Sie einen Tarif für Ihre Aufgabe zusammen und testen Sie die Proxys im realen Einsatz. Bezahlen Sie die gewählte Konfiguration für 48 Stunden – der Preis wird bei der Einrichtung berechnet.

Proxys für 48 Stunden

Top-Proxy-Standorte

Die acht Proxy-Standorte, die FineProxy-Kunden am häufigsten wählen.

Alle Standorte ansehen

Einmal verbinden.
Dann einfach fragen.

FineProxy betreibt einen nativen MCP-Server: Fügen Sie eine URL in Ihren Agenten ein, und er erhält 49 Cabinet-Tools — Kauf, Verlängerungen, IP-Rotation, Allowlists, Nutzungsanalysen, Rechnungen und Support. Dieselben Operationen stehen über eine REST API zur Verfügung, wenn Sie die Aufrufe lieber selbst schreiben.

Dann einfach sagen

  • Kaufen Sie eine dedizierte US-IP für ein US-Spotify-Profil
  • Setzen Sie 203.0.113.7 für meinen Spotify-Proxy-Dienst auf die Allowlist
  • Exportieren Sie meine Spotify-Proxy-Liste als JSON
  • Zeigen Sie die verfügbaren Standorte für dedizierte Spotify-Proxys
  • Zeigen Sie Status und Rechnungsdetails für meine Spotify-Proxy-Dienste
Mehr erfahren API-Key erstellen
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Starten Sie Claude nach dem Speichern der Konfiguration neu. Die 49 Tools von FineProxy erscheinen anschließend in der Tool-Liste.

Was der Agent nicht tut — unabhängig von der Anfrage

Ihr Guthaben ausgeben

Sechs Tools greifen auf das Guthaben zu, und alle sechs benötigen wallet:spend. Lassen Sie diesen Scope am Key weg, und der Agent kann alles andere ausführen.

Mehr zahlen als angeboten

Jeder Kauf enthält expected_total_cents aus dem Angebot. Weicht ein Cent ab, wird der Aufruf abgelehnt — ohne Belastung.

Willkürlich kündigen

Die beiden irreversiblen Tools laufen nicht ohne confirm=true. Eine Kündigung kann nicht als Nebeneffekt erfolgen.

Zweifach belasten

Zahlungsaufrufe verlangen einen idempotency_key. Ein Retry nach einem Timeout schließt dieselbe Belastung ab, nicht eine zweite.

MCP: 49 Tools · 9 Berechtigungs-ScopesJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · zustandslosREST API: 49 Operationen · OpenAPI 3.1

Manuelles Setup

Wählen Sie Ihr Betriebssystem, Ihren Browser oder Ihre Proxy-Anwendung für eine Schritt-für-Schritt-Anleitung.

ALLE INTEGRATIONEN

Systeme

Browser

Apps

Für Speed gebaut.
Traffic nie limitiert.

FineProxy hat in unseren Standardtests auf Remote-Servern bis zu 500 Mbps gehalten. Beim Scraping war meist das Rate-Limit der Zielsite — nicht der Proxy — die Obergrenze.

Testmethode: 1.973.500 Verbindungsversuche plus Concurrency-Läufe mit bis zu 96 Threads über eine Proxy-IP.

500 Mbps

pro Proxy in Standardtests auf Remote-Servern

99,97 %

der Verbindungen über 1.973.500 Requests hergestellt

96

gleichzeitige Threads auf einer IP ohne Degradation

0

Bandbreiten-Caps — unbegrenzter Traffic in jedem Tarif

Dedizierte AMD EPYC

Eigene Server, ohne Shared-VPS-Nachbarn, die um den Port konkurrieren.

Eigene Subnetze

IPs stammen aus Bereichen, die wir selbst halten — nicht weiterverkauft von einem anderen Anbieter.

80 Gbps Uplink

Kapazitätsreserve pro Server — kein Versprechen für eine einzelne Proxy-Session.

Tier III / IV

Rechenzentren mit redundanter Stromversorgung und Kühlung an unseren Standorten.

Testhinweise

Der tatsächliche Durchsatz hängt von Route, Ziel, Netzwerkbedingungen sowie Konfiguration und Leistung Ihrer Hardware ab. Ein Laptop an einem 500-Mbps-Heimanschluss erreichte in der Praxis etwa 468 Mbps, Remote-Server in Standardtests bis zu 500 Mbps. In Ausnahmetests mit korrekt konfigurierten High-Performance-Servern in Europa und den USA wurden bis zu 700 Mbps erreicht; das ist kein typisches Ergebnis pro Session.

Jede Aussage auf dieser Seite, in den Worten anderer.

Relevantes Kundenfeedback, ausgewählt aus einem verifizierten Bewertungs-Pool und mit der Originalquelle verknüpft.

2011liefert Proxys seit

Geschwindigkeit unter Last

Was gefällt Ihnen am meisten an FineProxy.org? Ich habe FineProxy.org durch Empfehlungen von Freunden entdeckt, und die Servicequalität ist wirklich ausgezeichnet. Die Kosten sind ziemlich niedrig, was unserem Unternehmen hilft, erheblich bei den Ausgaben zu sparen. Ich schätze die begeisterte Unterstützung vom FineProxy.org-Support-Team sehr. Sie sind sehr engagiert und reagieren sofort. FineProxy.org hilft mir, schneller auf Daten zuzugreifen und verbessert die Sicherheit. Ich schätze auch die Servicequalität und die Rückerstattungsrichtlinie, wenn der Service die Bedürfnisse der Nutzer nicht erfüllt. Bewertung gesammelt von und gehostet auf G2.com. Was gefällt Ihnen nicht an FineProxy.org? Ich würde gerne ein großes Werbepaket für Vielnutzer sehen und eine ergänzende Werberichtlinie.

long l.G2, Dieses JahrAus dem Englischen übersetztZur Quelle

Dies ist der beste Proxy-Server, den ich je zum Arbeiten benutzt habe. Früher habe ich einen anderen Proxy-Server verwendet, aber die Geschwindigkeit war zu gering. Ich habe diesen hier gekauft und war angenehm überrascht. Die Geschwindigkeit ist einfach ausgezeichnet. Vielleicht ist der Preis etwas hoch, aber die Geschwindigkeit des Proxy-Servers ist gerechtfertigt. Dies ist eine großartige Sache, über deren Kauf ich nie Anlass zur Bedauern hatte.

Lara SmithInterne FineProxy-PlattformAus dem Englischen übersetztZur Quelle

Traffic nie limitiert

Ich kann keinen besseren Service finden, besonders im Bereich unbegrenzte Residential-Proxys. Ich dachte, die Qualität würde nachlassen, sobald ich sie benutze, aber verdammt, die gesamte Zeit, in der ich sie genutzt habe, blieb sie über 99%, es ist einfach großartig. Viel Glück und ich hoffe, dass es so bleibt.

ZainDieg, Letztes JahrAus dem Englischen übersetztZur Quelle

Bezahlbare EU-Proxys. Der einzige Proxy-Anbieter, der seine Preise weiterhin niedrig hält. Ich hatte im ganzen Internet nach so etwas gesucht, und am Ende erwies er sich als der günstigste Proxy-Anbieter mit unbegrenzter Bandbreite.

Wowser BrowserTrustpilot, Dieses JahrAus dem Englischen übersetztZur Quelle

Standorte und Bestand

Großartiger Proxy-Dienst! Es gibt verschiedene Proxy-Typen, darunter rotierende Proxys ohne Traffic-Limit. Die Preise sind günstig, und Geo-Targeting ist verfügbar. Bezahlen kann man bequem mit Kryptowährungen, PayPal oder Karten.

Vladimir AkimkinSaasHub, Vor mehr als 2 JahrenAus dem Englischen übersetztZur Quelle

Großartige Proxy-Produkte und -Service! Sie haben verschiedene Proxy-Typen, einschließlich rotierender, erschwingliche Preise und eine Geo-Targeting-Option. Verschiedene Zahlungsmöglichkeiten: Krypto, PayPal oder Karten

chyxbenc9929Norton Safe Web, Vor mehr als 2 JahrenAus dem Englischen übersetztZur Quelle

Bewertungen werden vollständig zitiert. Wenn ein Kunde etwas angesprochen hat, das wir beantworten konnten, zeigen wir unsere Antwort von der ursprünglichen Plattform dazu.

Alle Kundenbewertungen
Wie behebe ich Fehlercode 17?Länder abstimmen

Dieser Fehler tritt auf, wenn das Land Ihrer IP-Adresse nicht mit dem Land in Ihrem Profil übereinstimmt. Ändern Sie entweder das Land in Ihrem Konto auf Ihren aktuellen Standort, oder verbinden Sie sich über einen Proxy aus dem in Ihrem Profil eingetragenen Land.

Funktioniert Premium über einen Proxy?Ja

Ja, allerdings benötigen Sie eine Zahlungsmethode aus dem registrierten Land des Kontos. Wenn Sie aus einer Region ohne offiziellen Dienst zugreifen, müssen Sie sowohl die Abonnementzahlung als auch einen passenden Proxy-Standort aufrechterhalten.

HTTP oder SOCKS5 – was sollte ich verwenden?Beides funktioniert

Beide funktionieren. Die Desktop-App unterstützt HTTP und SOCKS5 direkt unter Einstellungen → Proxy. SOCKS5 hat etwas weniger Overhead; HTTP lässt sich in Browsern einfacher konfigurieren. Für die meisten Nutzer ist der Unterschied vernachlässigbar.

Beeinträchtigt ein Proxy die Audioqualität?Geringer Einfluss

Kaum. Der Dienst streamt mit bis zu 320 kbps – das bewältigt jeder ordentliche Proxy problemlos. Wählen Sie einen Server in Ihrer Nähe, um die Latenz beim Vor- und Zurückspulen sowie beim Laden von Playlists gering zu halten.

Kann ich einen Proxy auf mehreren Geräten verwenden?Ja

Ja. Konfigurieren Sie denselben Proxy auf Desktop, Mobilgerät und im Web. Der Dienst begrenzt gleichzeitige Verbindungen pro IP nicht, allerdings erlaubt Premium das Streaming nur auf einem Gerät gleichzeitig.

Wie behebe ich Fehlercode 30?Konfiguration prüfen

Überprüfen Sie, ob Ihre Proxy-Zugangsdaten (IP, Port, Benutzername, Passwort) korrekt sind. Stellen Sie außerdem sicher, dass Ihre Firewall oder Ihr Antivirusprogramm die App nicht blockiert. In der Regel lässt sich das Problem beheben, indem Sie unter Windows Defender oder der macOS-Firewall eine Ausnahme für die Anwendung hinzufügen.

Leitfaden

Warum einen Proxy für Spotify verwenden?

3 Min. LesezeitFineProxy-Netzwerkteam

Der Streaming-Dienst ist in mehreren Ländern aufgrund von Lizenzeinschränkungen und regionalen Richtlinien nicht verfügbar. Für alle, die sich in einer Region ohne offiziellen Zugang befinden, stellt ein Proxy für Spotify die Verbindung wieder her, indem der Traffic über einen Server in einem unterstützten Land wie den USA, Großbritannien oder Deutschland geleitet wird.

Netzwerksperren umgehen

Schulen, Universitäten und Unternehmensnetzwerke sperren Streaming-Dienste häufig, um Bandbreite zu sparen oder Ablenkungen zu reduzieren. Wenn die App keine Verbindung herstellt oder der Fehler “A firewall may be blocking” angezeigt wird, leitet ein Proxy Ihren Traffic um diese Sperren herum. Konfigurieren Sie ihn auf Systemebene oder direkt in der Desktop-App unter Einstellungen → Proxy.

Fehlercode 17 und Fehlercode 30 beheben

Dies sind die häufigsten Probleme, auf die Nutzer stoßen:

  • Fehler 17: Bedeutet in der Regel, dass das Land Ihrer IP-Adresse nicht mit dem in Ihrem Profil hinterlegten Land übereinstimmt. Die Plattform prüft dies beim Login.
  • Fehler 30: Wird häufig durch falsche Proxy-Zugangsdaten oder eine Firewall-Blockierung verursacht.

Beide Fehler lassen sich beheben, wenn Sie sich über den besten Proxy-Server für Spotify verbinden, der sich in derselben Region wie Ihre Kontoeinstellungen befindet. Wenn Ihr Profil “United States” anzeigt, sollte Ihr Proxy über einen US-Server ausgehen.

Zugriff auf regionale Bibliotheken

Musik-Kataloge unterscheiden sich je nach Land aufgrund von Lizenzvereinbarungen. Ein Titel, der in den USA verfügbar ist, erscheint möglicherweise nicht in europäischen Bibliotheken. Durch die Verbindung über einen Proxy in der Zielregion erhalten Sie Zugriff auf den vollständigen Katalog des jeweiligen Landes — nützlich, um regional exklusive Veröffentlichungen zu entdecken oder zu testen, wie Inhalte in verschiedenen Märkten erscheinen.

Den richtigen Proxy-Typ wählen

Für normales Musik-Streaming sind statische Rechenzentrums-Proxys gut geeignet – sie sind schnell, stabil und kosteneffizient. Der Dienst blockiert Rechenzentrums-IPs nicht so aggressiv wie soziale Plattformen.

Wenn Sie ein neues Konto registrieren möchten, reduzieren ISP-Proxys (Residential) das Risiko von Verifizierungsaufforderungen – sie sehen aus wie gewöhnliche Heiminternetverbindungen.

Mobile-Proxys sind für Streaming überdimensioniert, können aber hilfreich sein, wenn Sie Automatisierung betreiben oder mehrere Accounts verwalten. Unter iOS und Android bietet die App keine integrierten Proxy-Einstellungen — konfigurieren Sie den Proxy auf Systemebene in den WLAN-Einstellungen Ihres Geräts oder verwenden Sie eine SOCKS5-kompatible App, um den gesamten Traffic über den Proxy zu tunneln.

Länderübereinstimmung zwischen Konto und Proxy-Standort

Das ist entscheidend. Die Plattform vergleicht Ihren IP-Standort mit dem in Ihrem Profil hinterlegten Land. Stimmen diese nicht überein, erhalten Sie Fehler 17 oder werden nach 14 Tagen automatisch abgemeldet. Verwenden Sie stets einen Proxy aus dem Land, das in Ihrem Konto eingestellt ist, oder aktualisieren Sie Ihr Profil entsprechend dem Standort Ihres Proxys.

FineProxy bietet statische Rechenzentrums- und ISP-Pakete für den Zugriff auf Streaming-Dienste. Alle unterstützen HTTP, HTTPS und SOCKS5 mit Authentifizierung per Login/Passwort oder IP-Whitelist. Für gerätespezifische Konfigurationen besuchen Sie unseren Integration Hub — oder wählen Sie unten einen Tarif und starten Sie innerhalb weniger Minuten mit dem Streaming.