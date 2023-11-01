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Proxy Spotify jaoks

Staatilised andmekeskuse ja ISP proxyd Spotify jaoks: lahendage Error 17 ja Error 30, pääsege ligi piirkondlikele kataloogidele ning seadistage otse töölauarakenduses menüüs Settings → Proxy. HTTP/HTTPS/SOCKS5, piiramatu liiklus.

Seadista oma pakett →Proksid 48 tunniks
PiiramatuGB-põhiseid tasusid pole
AMD EPYCUusima põlvkonna serveririistvara
Kuni 80 Gbit/sÜlesvooluühendus serveri kohta
REST + MCPTellimine ja haldamine API kaudu

Koostage oma Spotify puhverserveripakett.

Koostage pakett täpselt oma töökoormuse järgi. Valige puhverserveri tüüp, asukohad, IP-de arv, arveldusperiood ja valikuline UDP-tugi — hind uueneb kohe.

RiikIP-de arv
UDP-tugi
Väljas

Lisab põhipaketi hinnale 50%. Töötab SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) kaudu — mängude, VoIP-i ja voogedastuse jaoks.

Mitu riiki ühes paketis, täiendavad lubatud loendi IP-d või ühendused?Seadista juhtpaneelil

Neli võimalust puhverserverite ostmiseks.
Üks neist sobib selle töökoormusega.

Kõik FineProxy aadressid kasutavad IPv4. Andmekeskuse, privaatsed ja ISP-puhverserverid jäävad paketiperioodi jooksul staatiliseks; vahelduvad puhverserverid muutuvad iga päringuga. Staatilised paketid sisaldavad piiramatut liiklust. Esiletõstetud valik vastab selle lehe peamisele kasutusjuhule: Privaatne.

Andmekeskuse pakettMüüakse jagatud plokkidenaSiin soovitatudPrivaatnePrivaatne, alates ühest IP-stISPStaatilised ISP registreeritud aadressidVahelduvArveldatakse API-krediitides
Sobib kõige pareminiBotid ja suuremahuline seireTööks, mis ei vaja püsivat kontot.Pikaajalised kontoseansidÜks aadress profiili kohta, mida kasutate ainult teie.Sihtmärgid, mis hindavad ASN-iRegistreeritud internetiteenuse pakkujale.Andmekogumine, mitte kontodPüsiseanss ei tohiks aadressi vahetada.
Kasutajaid aadressi kohtaKuni 5Maine sõltub osaliselt teistest kasutajatest.1 — teieKeegi teine ei kasuta seda kogu perioodi jooksul.Kuni 5Jagatud park
Platvormi usaldusStandardneAndmekeskuse ASNKõrge — eksklusiivneKõrge — ISP registreeritudSõltub pargist
Hind alates$12 / 100 IPs0,12 $ aadressi kohta kuus$12 / 100 IPsOstke täpselt vajalik kogus.$30 / 100 IPs0,30 $ aadressi kohta kuus$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Minimaalne tellimus100 IP-d1 IP100 IP-d2,5 mln krediiti
Aadressi kasutusaegPerioodi jooksul staatilinePerioodi jooksul staatilinePerioodi jooksul staatilineMuutub iga päringuga
RibalaiusPiiramatuPiiramatuPiiramatuKrediididArveldatakse päringu, mitte gigabaidi järgi.
UDP / häälkõnedValikuline lisateenusValikuline lisateenusValikuline lisateenusPole saadaval
ProtokollidHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
AutentimineLubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.Lubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.Lubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.API-võti
Vaata paketteVaata privaatseid paketteVaata ISP-paketteVaata pakette
Siin soovitatud

Privaatne

Privaatne, alates ühest IP-st

Sobib kõige paremini

Pikaajalised kontoseansidÜks aadress profiili kohta, mida kasutate ainult teie.

Kasutajaid aadressi kohta

1 — teieKeegi teine ei kasuta seda kogu perioodi jooksul.

Platvormi usaldus

Kõrge — eksklusiivne

Hind alates

$12 / 100 IPsOstke täpselt vajalik kogus.

Minimaalne tellimus

1 IP

Aadressi kasutusaeg

Perioodi jooksul staatiline

Ribalaius

Piiramatu

UDP / häälkõned

Valikuline lisateenus

Protokollid

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentimine

Lubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.

Vaata privaatseid pakette

Andmekeskuse pakett

Müüakse jagatud plokkidena

Sobib kõige paremini

Botid ja suuremahuline seireTööks, mis ei vaja püsivat kontot.

Kasutajaid aadressi kohta

Kuni 5Maine sõltub osaliselt teistest kasutajatest.

Platvormi usaldus

StandardneAndmekeskuse ASN

Hind alates

$12 / 100 IPs0,12 $ aadressi kohta kuus

Minimaalne tellimus

100 IP-d

Aadressi kasutusaeg

Perioodi jooksul staatiline

Ribalaius

Piiramatu

UDP / häälkõned

Valikuline lisateenus

Protokollid

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentimine

Lubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.

Vaata pakette

ISP

Staatilised ISP registreeritud aadressid

Sobib kõige paremini

Sihtmärgid, mis hindavad ASN-iRegistreeritud internetiteenuse pakkujale.

Kasutajaid aadressi kohta

Kuni 5

Platvormi usaldus

Kõrge — ISP registreeritud

Hind alates

$30 / 100 IPs0,30 $ aadressi kohta kuus

Minimaalne tellimus

100 IP-d

Aadressi kasutusaeg

Perioodi jooksul staatiline

Ribalaius

Piiramatu

UDP / häälkõned

Valikuline lisateenus

Protokollid

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentimine

Lubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.

Vaata ISP-pakette

Vahelduv

Arveldatakse API-krediitides

Sobib kõige paremini

Andmekogumine, mitte kontodPüsiseanss ei tohiks aadressi vahetada.

Kasutajaid aadressi kohta

Jagatud park

Platvormi usaldus

Sõltub pargist

Hind alates

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Minimaalne tellimus

2,5 mln krediiti

Aadressi kasutusaeg

Muutub iga päringuga

Ribalaius

KrediididArveldatakse päringu, mitte gigabaidi järgi.

UDP / häälkõned

Pole saadaval

Protokollid

HTTP, SOCKS5

Autentimine

API-võti

Vaata pakette

Proksid 48 tunniks

Koostage oma ülesande jaoks pakett ja testige proksisid päris töös. Tasuge valitud seadistuse eest 48 tunniks — hind arvutatakse seadistamise ajal.

Proksid 48 tunniks

Populaarseimad puhverserverite asukohad

Kaheksa puhverserveri asukohta, mida FineProxy kliendid kõige sagedamini valivad.

Vaata kõiki asukohti

Ühendage üks kord.
Seejärel lihtsalt küsige.

FineProxy runs a native MCP-server: paste one URL into your agent and it gets 49 cabinet tools — buying, renewals, IP rotation, allowlists, usage analytics, invoices, and support. The same operations are available through a REST API if you would rather write the calls yourself.

Seejärel öelge

  • Osta one dedicated US IP a US Spotify profile
  • Lisa lubatud IP-de loendisse 203.0.113.7 minu Spotify puhverserveriteenust
  • Ekspordi minu Spotify puhverserverite loendit JSON-ina
  • Näita the locations saadaval dedicated Spotify proxies
  • Näita the olekut ja arvelduse üksikasju minu Spotify puhverserveriteenuseid
Lisateave Loo API-võti
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Pärast konfiguratsiooni salvestamist taaskäivitage Claude. Seejärel kuvatakse FineProxy 49 tööriista saadaolevate tööriistade loendis.

Mida agent ei tee — olenemata teie käsust

Kulutada teie raha

Kuus tööriista mõjutavad saldot ja kõik kuus vajavad õigust wallet:spend. Kui jätate selle võtmel lubamata, saab agent kasutada kõiki teisi tööriistu.

Maksta pakkumisest rohkem

Iga ost sisaldab hinnapakkumisest pärinevat väärtust expected_total_cents. Kui summa erineb kasvõi ühe sendi võrra, lükatakse päring tagasi ja tasu ei võeta.

Tühistada omavoliliselt

Kaht pöördumatut tööriista ei saa käivitada ilma parameetrita confirm=true. Teenust ei saa lõpetada kõrvalmõjuna.

Võtta tasu kaks korda

Rahalised päringud nõuavad väärtust idempotency_key. Aegumise järel kordamine arveldab sama makse, mitte uut makset.

MCP: 49 tööriista · 9 õiguste ulatustJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · olekutaREST API: 49 toimingut · OpenAPI 3.1

Käsitsi seadistamine

Valige operatsioonisüsteem, brauser või puhverserverirakendus ja järgige samm-sammulist seadistusjuhendit.

KÕIK INTEGRATSIOONID

Süsteemid

Brauserid

Rakendused

Loodud kiiruseks.
Liiklust ei mõõdeta.

FineProxy saavutas meie standardsetes kaugserveritestides kiiruseks kuni 500 Mbps. Veebikraapimise töökoormuste puhul määras ülempiiri tavaliselt sihtsaidi päringulimiit, mitte puhverserver.

Testimismeetod: 1 973 500 ühenduskatset ning samaaegsustestid kuni 96 lõimega ühe puhverserveri IP kaudu.

500 Mbps

ühe puhverserveri kohta standardsetes kaugserveritestides

99.97%

1 973 500 päringu jooksul loodud ühendustest

96

ühel IP-l samaaegselt töötavat lõime ilma jõudluse languseta

0

ribalaiuse piiranguid — piiramatu liiklus kõigis pakettides

Eraldi AMD EPYC

Meie enda serverid, ilma jagatud VPS-i naabriteta, kes pordi pärast konkureeriksid.

Meie enda alamvõrgud

IP-d pärinevad meile kuuluvatest vahemikest, mitte teiselt teenusepakkujalt edasimüüdud aadressidest.

80 Gbit/s ülesvooluühendus

Serveri võimsusvaru, mitte ühe puhverserveriseansi kiiruse lubadus.

Tier III / IV

Liiasusega elektri- ja jahutussüsteemidega andmekeskused kõigis meie asukohtades.

Testi märkused

Tegelik läbilaskevõime sõltub marsruudist, sihtkohast, võrgutingimustest ning kasutaja seadmete konfiguratsioonist ja jõudlusest. 500 Mbps koduse internetiühendusega sülearvuti saavutas praktikas ligikaudu 468 Mbps, samas kui kaugserverid saavutasid standardtestides kuni 500 Mbps. Erandlikes testides õigesti konfigureeritud suure jõudlusega serveritest Euroopas ja USA-s ulatus läbilaskevõime kuni 700 Mbps-ni; see ei ole ühe seansi tüüpiline tulemus.

Kõik selle lehe väited teiste sõnadega.

Asjakohane klientide tagasiside, mis on valitud kinnitatud arvustuste kogumist ja lingitud algallikale.

2011puhverservereid alates

Kiirus koormuse all

Mis sulle kõige rohkem meeldib FineProxy.org'is? Ma avastasin FineProxy.org'i sõprade soovituste kaudu ja teenuse kvaliteet on tõesti suurepärane. Kulud on üsna madalad, mis aitab meie ettevõttel märkimisväärselt kulutusi säästa. Ma hindan väga FineProxy.org'i toetusmeeskonna entusiastlikku toetust. Nad on väga entusiastlikud ja reageerivad kohe. FineProxy.org aitab mul juurdepääsu andmetele kiiremini ja parandab turvalisust. Ma hindan ka teenuse kvaliteeti ja tagasimaksmise poliitikat, kui teenus ei vasta kasutajate vajadustele. G2.com'i poolt kogutud ja hostitud läbivaatamine. Mis sulle FineProxy.orgist ei meeldi? Ma tahaksin näha suurt reklaampaketti suurtele kasutajatele ja lisada reklaampoliitikat.

long l.G2, Sel aastalTõlgitud inglise keelestAllikas

See on parim proxy-server, mida olen kunagi töötanud. Kasutasin teist proxy serverit, aga kiirus oli liiga väike. Ostsin selle ja olin meeldivalt üllatunud. Kiirus on lihtsalt suurepärane. Võib-olla on hind veidi kõrge, aga proxy serveri kiirus on õigustatud. See on suurepärane ostmine, mida ma pole kunagi kahetsenud.

Lara SmithFineProxy sisemine platvormTõlgitud inglise keelestAllikas

Liiklust ei mõõdeta

Ma ei leia paremat teenust kui see, eriti residentide piiramatu osas, ma arvasin, et see hakkab olema madala kvaliteediga kui ma seda kasutan, aga kuradi kogu selle aja jooksul, mida ma olen kasutanud, see jäi üle 99%, see on nagu suurepärane olla. Õnn ja ma loodan, et see jääb samaks.

ZainDieg, Eelmisel aastalTõlgitud inglise keelestAllikas

Taskukohased EL-i puhverserverid. Ainus puhverserverite pakkuja, kes hoiab oma hinnad endiselt madalal. Otsisin midagi sellist kogu internetist ja lõpuks selgus, et see on odavaim piiramatu andmemahuga puhverserverite pakkuja.

Wowser BrowserTrustpilot, Sel aastalTõlgitud inglise keelestAllikas

Asukohad ja saadavus

Suurepärane puhverserveriteenus! Neil on eri tüüpi puhverservereid, sealhulgas roteeruvad puhverserverid ilma liikluspiiranguta. Hinnad on taskukohased ja saadaval on geograafilise sihtimise võimalused. Maksta saab mugavalt krüptoraha, PayPali või kaartidega.

Vladimir AkimkinSaasHub, Üle 2 aasta tagasiTõlgitud inglise keelestAllikas

Tore proxy tooted ja teenus! Neil on erinevad proxy tüübid, sealhulgas rotatiivsed, taskukohased hinnad ja geograafilise sihtimise võimalus. Erinevad maksevõimalused: kripto, PayPal või kaardid

chyxbenc9929Norton Safe Web, Üle 2 aasta tagasiTõlgitud inglise keelestAllikas

Arvustused on esitatud täies mahus. Kui klient tõstatas küsimuse, millele saime vastata, kuvatakse selle juures meie algsel platvormil avaldatud vastus.

Kõik klientide arvustused
Kuidas lahendada Error Code 17?See viga

See viga ilmneb, kui teie IP riik ei ühti teie profiilis märgitud riigiga. Muutke oma konto riik vastavaks praegusele asukohale või looge ühendus proxy kaudu riigist, mis on teie profiilis märgitud.

Kas Premium töötab läbi puhverserveri?Jah

Jah, kuid vajate makseviisi, mis on registreeritud konto riigis. Kui pääsete teenusele ligi piirkonnast, kus ametlik teenus puudub, peate hoidma nii kehtivat tellimust kui ka sobivat proxy asukohta.

HTTP või SOCKS5 — kumba peaksin kasutama?Mõlemad sobivad

Mõlemad sobivad. Töölauarakendus toetab HTTP ja SOCKS5 ühendust otse menüüs Settings → Proxy. SOCKS5 tekitab veidi vähem lisakoormust; HTTP on brauserites lihtsam seadistada. Enamiku kasutajate jaoks on vahe tühine.

Kas puhverserver mõjutab helikvaliteeti?Mõju on

Mõju on minimaalne. Teenus voogedastab kuni 320 kbps kiirusel, millega iga korralik proxy lihtsalt toime tuleb. Valige oma asukohale lähedane server, et minimeerida viivitust lugude vahetamisel ja esitusloendite laadimisel.

Kas ma saan ühte proxyt kasutada mitmes seadmes?Jah

Jah. Seadistage sama proxy nii arvutis, mobiilis kui ka veebis. Teenus ei piira üheaegsete ühenduste arvu IP kohta, kuid Premium-pakett lubab voogedastust korraga ainult ühes seadmes.

Kuidas lahendada Error Code 30?Kontrollige, et

Kontrollige, et teie proxy andmed (IP, port, kasutajanimi, parool) on õiged. Samuti veenduge, et tulemüür või viirusetõrje ei blokeeri rakendust. Tavaliselt lahendab probleemi rakenduse lisamine Windows Defenderi või macOS-i tulemüüri erandite hulka.

Juhend

Miks kasutada proxy't Spotify jaoks?

2 min lugemistFineProxy võrgumeeskond

Voogedastusteenust ei saa mitmetes riikides litsentsipiirangute ja piirkondlike eeskirjade tõttu kasutada. Kui viibite piirkonnas, kus ametlik juurdepääs puudub, taastab Spotify proxy ühenduvuse, suunates liikluse läbi toetatud riigi serveri — näiteks USA, Ühendkuningriigi või Saksamaa.

Võrgu piirangute ületamine

Koolid, ülikoolid ja ettevõtete võrgud blokeerivad sageli voogedastusteenuseid, et säästa ribalaiust või vähendada segavaid tegureid. Kui rakendus ei suuda ühendust luua või näete teadet “A firewall may be blocking”, suunab proxy teie liikluse nendest blokkidest mööda. Seadistage see süsteemitasandil või otse töölauarakenduses menüüs Settings → Proxy.

Error Code 17 ja Error Code 30 lahendamine

Need on kõige levinumad probleemid, millega kasutajad kokku puutuvad:

  • Viga 17: Tavaliselt tähendab see, et teie IP-aadressi riik ei ühti profiilis määratud riigiga. Platvorm kontrollib seda sisselogimisel.
  • Viga 30: Sageli põhjustavad seda valed proxy andmed või tulemüüri häired.

Mõlemad vead lahenevad, kui ühendate parima Spotify proxyserveri kaudu, mis asub teie konto seadetes määratud piirkonnaga samas regioonis. Kui teie profiilis on märgitud “United States,” peaks teie proxy väljuma USA serverist.

Juurdepääs piirkondlikele teekidele

Muusikakataloogid erinevad riigiti litsentslepingute tõttu. Lugu, mis on saadaval USA-s, ei pruugi Euroopa teekides kuvatud olla. Ühendudes sihtpiirkonna proxy kaudu, pääsete ligi selle riigi täielikule kataloogile — see on kasulik piirkondlike eksklusiivväljaannete avastamiseks või sisu kuvamise testimiseks erinevatel turgudel.

Millist proxy tüüpi valida

Tavaliseks kuulamiseks sobivad staatilised andmekeskuse proxy'd suurepäraselt — need on kiired, stabiilsed ja kulutõhusad. Teenus ei blokeeri andmekeskuse IP-aadresse nii agressiivselt kui sotsiaalmeedia platvormid.

Kui teil on vaja registreerida uus konto, ISP (residentsed) proxy'd vähendavad verifitseerimispäringute riski — need näevad välja nagu tavalised kodused internetiühendused.

Mobiilsed proxy'd on voogedastuse jaoks üledimensioneeritud, kuid võivad olla kasulikud automatiseerimise käitamisel või mitme konto haldamisel. iOS-is ja Androidis ei paku rakendus sisseehitatud proxy seadeid — seadistage proxy süsteemi tasemel oma seadme Wi-Fi seadetes või kasutage SOCKS5-ühilduvat rakendust kogu liikluse suunamiseks läbi proxy.

Konto riigi ja proxy asukoha vastavusse viimine

See on kriitilise tähtsusega. Platvorm võrdleb teie IP aadressi asukohta profiilis määratud riigiga. Kui need ei kattu, näete viga 17 (Error 17) või teid logitakse 14 päeva pärast välja. Kasutage alati proxy't riigist, mis on teie kontol määratud, või uuendage oma profiili, et see vastaks proxy asukohamaale.

FineProxy pakub staatilisi andmekeskuse ja ISP pakette voogedastusteenustele ligipääsuks. Kõik toetavad HTTP, HTTPS ja SOCKS5 protokolle, autentimine toimub sisselogimise/parooli või IP valge nimekirja kaudu. Seadmepõhise seadistamise jaoks külastage meie Integratsioonikeskus — või valige allolev pakett ja alustage voogedastust minutitega.