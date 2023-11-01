Proxy Spotify jaoks

Voogedastusteenust ei saa mitmetes riikides litsentsipiirangute ja piirkondlike eeskirjade tõttu kasutada. Kui viibite piirkonnas, kus ametlik juurdepääs puudub, taastab Spotify proxy ühenduvuse, suunates liikluse läbi toetatud riigi serveri — näiteks USA, Ühendkuningriigi või Saksamaa.

Võrgu piirangute ületamine

Koolid, ülikoolid ja ettevõtete võrgud blokeerivad sageli voogedastusteenuseid, et säästa ribalaiust või vähendada segavaid tegureid. Kui rakendus ei suuda ühendust luua või näete teadet “A firewall may be blocking”, suunab proxy teie liikluse nendest blokkidest mööda. Seadistage see süsteemitasandil või otse töölauarakenduses menüüs Settings → Proxy.

Error Code 17 ja Error Code 30 lahendamine

Need on kõige levinumad probleemid, millega kasutajad kokku puutuvad:

Viga 17: Tavaliselt tähendab see, et teie IP-aadressi riik ei ühti profiilis määratud riigiga. Platvorm kontrollib seda sisselogimisel.

Viga 30: Sageli põhjustavad seda valed proxy andmed või tulemüüri häired.

Mõlemad vead lahenevad, kui ühendate parima Spotify proxyserveri kaudu, mis asub teie konto seadetes määratud piirkonnaga samas regioonis. Kui teie profiilis on märgitud “United States,” peaks teie proxy väljuma USA serverist.

Juurdepääs piirkondlikele teekidele

Muusikakataloogid erinevad riigiti litsentslepingute tõttu. Lugu, mis on saadaval USA-s, ei pruugi Euroopa teekides kuvatud olla. Ühendudes sihtpiirkonna proxy kaudu, pääsete ligi selle riigi täielikule kataloogile — see on kasulik piirkondlike eksklusiivväljaannete avastamiseks või sisu kuvamise testimiseks erinevatel turgudel.

Millist proxy tüüpi valida

Tavaliseks kuulamiseks sobivad staatilised andmekeskuse proxy'd suurepäraselt — need on kiired, stabiilsed ja kulutõhusad. Teenus ei blokeeri andmekeskuse IP-aadresse nii agressiivselt kui sotsiaalmeedia platvormid.

Kui teil on vaja registreerida uus konto, ISP (residentsed) proxy'd vähendavad verifitseerimispäringute riski — need näevad välja nagu tavalised kodused internetiühendused.

Mobiilsed proxy'd on voogedastuse jaoks üledimensioneeritud, kuid võivad olla kasulikud automatiseerimise käitamisel või mitme konto haldamisel. iOS-is ja Androidis ei paku rakendus sisseehitatud proxy seadeid — seadistage proxy süsteemi tasemel oma seadme Wi-Fi seadetes või kasutage SOCKS5-ühilduvat rakendust kogu liikluse suunamiseks läbi proxy.

Konto riigi ja proxy asukoha vastavusse viimine

See on kriitilise tähtsusega. Platvorm võrdleb teie IP aadressi asukohta profiilis määratud riigiga. Kui need ei kattu, näete viga 17 (Error 17) või teid logitakse 14 päeva pärast välja. Kasutage alati proxy't riigist, mis on teie kontol määratud, või uuendage oma profiili, et see vastaks proxy asukohamaale.