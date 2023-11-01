Jah, ja see on levinud muster. Kasutage staatilisi ISP proxy'sid sisselogimisteks, autentimiseks ja tundlikeks toiminguteks, kus usaldus on oluline. Suunake mahukad üleslaadimised, massikäitused ja testimine läbi DC pooli. Hoidke domeenid ja rollid eraldi, et kaks stsenaariumi ei segaks teineteist.