Proxyd arbitraaži jaoks
IPv4 paketid teie ülesannete skaleerimiseks. Toetab HTTP/HTTPS/SOCKS5, automaatne kohaletoimetamine pärast maksmist, piiramatu liiklus ja API ligipääs.
Koostage oma puhverserveripakett.
Koostage pakett täpselt oma töökoormuse järgi. Valige puhverserveri tüüp, asukohad, IP-de arv, arveldusperiood ja valikuline UDP-tugi — hind uueneb kohe.
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Lisab põhipaketi hinnale 50%. Töötab SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) kaudu — mängude, VoIP-i ja voogedastuse jaoks.
Neli võimalust puhverserverite ostmiseks.
Üks neist sobib selle töökoormusega.
Kõik FineProxy aadressid kasutavad IPv4. Andmekeskuse, privaatsed ja ISP-puhverserverid jäävad paketiperioodi jooksul staatiliseks; vahelduvad puhverserverid muutuvad iga päringuga. Staatilised paketid sisaldavad piiramatut liiklust. Esiletõstetud valik vastab selle lehe peamisele kasutusjuhule: Andmekeskuse pakett.
|Siin soovitatudAndmekeskuse pakettMüüakse jagatud plokkidena
|PrivaatnePrivaatne, alates ühest IP-st
|ISPStaatilised ISP registreeritud aadressid
|VahelduvArveldatakse API-krediitides
|Sobib kõige paremini
|Botid ja suuremahuline seireTööks, mis ei vaja püsivat kontot.
|Pikaajalised kontoseansidÜks aadress profiili kohta, mida kasutate ainult teie.
|Sihtmärgid, mis hindavad ASN-iRegistreeritud internetiteenuse pakkujale.
|Andmekogumine, mitte kontodPüsiseanss ei tohiks aadressi vahetada.
|Kasutajaid aadressi kohta
|Kuni 5Maine sõltub osaliselt teistest kasutajatest.
|1 — teieKeegi teine ei kasuta seda kogu perioodi jooksul.
|Kuni 5
|Jagatud park
|Platvormi usaldus
|StandardneAndmekeskuse ASN
|Kõrge — eksklusiivne
|Kõrge — ISP registreeritud
|Sõltub pargist
|Hind alates
|$12 / 100 IPs0,12 $ aadressi kohta kuus
|$12 / 100 IPsOstke täpselt vajalik kogus.
|$30 / 100 IPs0,30 $ aadressi kohta kuus
|$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
|Minimaalne tellimus
|100 IP-d
|1 IP
|100 IP-d
|2,5 mln krediiti
|Aadressi kasutusaeg
|Perioodi jooksul staatiline
|Perioodi jooksul staatiline
|Perioodi jooksul staatiline
|Muutub iga päringuga
|Ribalaius
|Piiramatu
|Piiramatu
|Piiramatu
|KrediididArveldatakse päringu, mitte gigabaidi järgi.
|UDP / häälkõned
|Valikuline lisateenus
|Valikuline lisateenus
|Valikuline lisateenus
|Pole saadaval
|Protokollid
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, SOCKS5
|Autentimine
|Lubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.
|Lubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.
|Lubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.
|API-võti
|Vaata pakette
|Vaata privaatseid pakette
|Vaata ISP-pakette
|Vaata pakette
Andmekeskuse pakett
Müüakse jagatud plokkidena
Botid ja suuremahuline seireTööks, mis ei vaja püsivat kontot.
Kuni 5Maine sõltub osaliselt teistest kasutajatest.
StandardneAndmekeskuse ASN
$12 / 100 IPs0,12 $ aadressi kohta kuus
100 IP-d
Perioodi jooksul staatiline
Piiramatu
Valikuline lisateenus
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Lubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.
Privaatne
Privaatne, alates ühest IP-st
Pikaajalised kontoseansidÜks aadress profiili kohta, mida kasutate ainult teie.
1 — teieKeegi teine ei kasuta seda kogu perioodi jooksul.
Kõrge — eksklusiivne
$12 / 100 IPsOstke täpselt vajalik kogus.
1 IP
Perioodi jooksul staatiline
Piiramatu
Valikuline lisateenus
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Lubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.
ISP
Staatilised ISP registreeritud aadressid
Sihtmärgid, mis hindavad ASN-iRegistreeritud internetiteenuse pakkujale.
Kuni 5
Kõrge — ISP registreeritud
$30 / 100 IPs0,30 $ aadressi kohta kuus
100 IP-d
Perioodi jooksul staatiline
Piiramatu
Valikuline lisateenus
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Lubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.
Vahelduv
Arveldatakse API-krediitides
Andmekogumine, mitte kontodPüsiseanss ei tohiks aadressi vahetada.
Jagatud park
Sõltub pargist
$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
2,5 mln krediiti
Muutub iga päringuga
KrediididArveldatakse päringu, mitte gigabaidi järgi.
Pole saadaval
HTTP, SOCKS5
API-võti
Proksid 48 tunniks
Koostage oma ülesande jaoks pakett ja testige proksisid päris töös. Tasuge valitud seadistuse eest 48 tunniks — hind arvutatakse seadistamise ajal.
Populaarseimad puhverserverite asukohad
Kaheksa puhverserveri asukohta, mida FineProxy kliendid kõige sagedamini valivad.
Ühendage üks kord.
Seejärel lihtsalt küsige.
FineProxy runs a native MCP-server: paste one URL into your agent and it gets 49 cabinet tools — buying, renewals, IP rotation, allowlists, usage analytics, invoices, and support. The same operations are available through a REST API if you would rather write the calls yourself.
Seejärel öelge
- Osta 5,000 andmekeskuse IP-sid traffic arbitrage
- Lisa lubatud IP-de loendisse 203.0.113.7 minu puhverserveriteenust
- Ekspordi minu puhverserverite loendeid JSON-ina
- Näita which services had the suurimat veamäära today
- Uuenda every puhverserveriteenust aeguvaid sel nädalal
{
"mcpServers": {
"fineproxy": {
"url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
"headers": {
"Authorization": "Bearer fb_live_••••"
}
}
}
}
Pärast konfiguratsiooni salvestamist taaskäivitage Claude. Seejärel kuvatakse FineProxy 49 tööriista saadaolevate tööriistade loendis.
Mida agent ei tee — olenemata teie käsust
Kulutada teie raha
Kuus tööriista mõjutavad saldot ja kõik kuus vajavad õigust
wallet:spend. Kui jätate selle võtmel lubamata, saab agent kasutada kõiki teisi tööriistu.
Maksta pakkumisest rohkem
Iga ost sisaldab hinnapakkumisest pärinevat väärtust
expected_total_cents. Kui summa erineb kasvõi ühe sendi võrra, lükatakse päring tagasi ja tasu ei võeta.
Tühistada omavoliliselt
Kaht pöördumatut tööriista ei saa käivitada ilma parameetrita
confirm=true. Teenust ei saa lõpetada kõrvalmõjuna.
Võtta tasu kaks korda
Rahalised päringud nõuavad väärtust
idempotency_key. Aegumise järel kordamine arveldab sama makse, mitte uut makset.
Käsitsi seadistamine
Valige operatsioonisüsteem, brauser või puhverserverirakendus ja järgige samm-sammulist seadistusjuhendit.
Süsteemid
Brauserid
Rakendused
Loodud kiiruseks.
Liiklust ei mõõdeta.
FineProxy saavutas meie standardsetes kaugserveritestides kiiruseks kuni 500 Mbps. Veebikraapimise töökoormuste puhul määras ülempiiri tavaliselt sihtsaidi päringulimiit, mitte puhverserver.
Testimismeetod: 1 973 500 ühenduskatset ning samaaegsustestid kuni 96 lõimega ühe puhverserveri IP kaudu.
500 Mbps
ühe puhverserveri kohta standardsetes kaugserveritestides
99.97%
1 973 500 päringu jooksul loodud ühendustest
96
ühel IP-l samaaegselt töötavat lõime ilma jõudluse languseta
0
ribalaiuse piiranguid — piiramatu liiklus kõigis pakettides
Eraldi AMD EPYC
Meie enda serverid, ilma jagatud VPS-i naabriteta, kes pordi pärast konkureeriksid.
Meie enda alamvõrgud
IP-d pärinevad meile kuuluvatest vahemikest, mitte teiselt teenusepakkujalt edasimüüdud aadressidest.
80 Gbit/s ülesvooluühendus
Serveri võimsusvaru, mitte ühe puhverserveriseansi kiiruse lubadus.
Tier III / IV
Liiasusega elektri- ja jahutussüsteemidega andmekeskused kõigis meie asukohtades.
Tegelik läbilaskevõime sõltub marsruudist, sihtkohast, võrgutingimustest ning kasutaja seadmete konfiguratsioonist ja jõudlusest. 500 Mbps koduse internetiühendusega sülearvuti saavutas praktikas ligikaudu 468 Mbps, samas kui kaugserverid saavutasid standardtestides kuni 500 Mbps. Erandlikes testides õigesti konfigureeritud suure jõudlusega serveritest Euroopas ja USA-s ulatus läbilaskevõime kuni 700 Mbps-ni; see ei ole ühe seansi tüüpiline tulemus.
Kõik selle lehe väited teiste sõnadega.
Asjakohane klientide tagasiside, mis on valitud kinnitatud arvustuste kogumist ja lingitud algallikale.
Kiirus koormuse all
Absoluutselt parim proxy teenus, mida ma olen kunagi kasutanud! Kiirus on kiirem ja ma saan oma lemmikjoonid ilma puhveriteta streamida. Kasutaja-sõbralik kasutajakõne võimaldab hõlpsasti ühendada erinevaid serverid. Soovitan väga kõigile, kes vajavad usaldusväärset juurdepääsu!
Ma ei leia paremat teenust kui see, eriti residentide piiramatu osas, ma arvasin, et see hakkab olema madala kvaliteediga kui ma seda kasutan, aga kuradi kogu selle aja jooksul, mida ma olen kasutanud, see jäi üle 99%, see on nagu suurepärane olla. Õnn ja ma loodan, et see jääb samaks.
Liiklust ei mõõdeta
Kuigi teised teenusepakkujad nõuavad GB-i või isegi taotluse kohta, jäävad need tüübid oma missioonile, et hoida Internet vaba ja turvaline. Nende andmekeskuse võimalused on odavad ja pakuvad piiramatu bandiidi.
Oleme FineProxyt kasutanud kaks aastat. Piiramatu andmemaht ja ühendus on lihtsalt suurepärased ning stabiilsed. Soovitan tungivalt.
Asukohad ja saadavus
FineProxy on olnud usaldusväärne tööriist minu äri vajadustele. puhverserverid on kiired, stabiilsed ja ligipääsetavad paljudest kohtadest. See on taskukohas ja klienditeeninduse meeskond on tundlik ja teadlik. Soovitatav kõigile, kes seda vajavad. Loe seda ja kirjutage veel ühe.
FineProxy on ületanud mu ootused! Nende puhverserverid on kiired, turvalised ja uskumatult usaldusväärsed. IP-de ja asukohtade valikutest on lihtne kohandada minu vajadustele. Toetav meeskond reageerib ja aitab, tagades, et kõik probleemid lahendatakse kiiresti. Soovitatav kõigile, kes otsivad usaldusväärset proxy teenust!
Milliseid puhverservereid tuleks reklaamiarbitraaži jaoks valida?Staatilised ISP IP-d
Staatilised ISP IP-d, mis on fikseeritud kogu rendiperioodiks. Põhimõte on lihtne: üks konto = üks stabiilne IP. Te lukustate riigi, ajavööndi ja keele, samas kui küpsised ja 2FA säilivad seansside vahel. See vähendab platvormipoolseid kontrolle ja hoiab konto käitumise prognoositavana.
Ja mida on vaja liikluse arbitraažiks?Suured andmekeskuse (DC)
Suured andmekeskuse (DC) IP-de paketid kõrge ribalaiusega: kümneid tuhandeid aadresse, juhuslik väljastamine kõige vähem koormatud alamvõrkudest, jaotus /24 ja riikide kaupa. See võimaldab teil paralleelselt voogusid käivitada, ilma et üks IP või piirkond piirangusse satuks.
Milline kiirus on realistlik ja millest see sõltub?400–500 Mbps
Kaugserveritel (VPS/pühendatud) oleme näinud tippe 400–500 Mbps juures õige konfiguratsiooniga (keep-alive, ühenduspoolid, lähedane geograafia). Oluline tähelepanek: teie kogupropuskivõime on piiratud ahela kõige aeglasema lüliga — tavaliselt teie enda võrgu või marsruutimisega. Meie poolelt on tagatud stabiilne ja suure mahutavusega kanal; proxy ise ei lisa kiirust üle selle, mida teie ühendus võimaldab.
Kuidas toimib hinnakujundus suurte liiklusmahtude puhul?Kasutame hulgimudelit
Kasutame hulgimudelit koos automatiseeritud väljastusega. Suurte mahtude puhul langeb hind IP kohta alla 0,10 $ (täpne hind sõltub plaanist). Aadressid jaotatakse juhuslikult kõige vähem koormatud alamvõrkude vahel ning probleemseid vahemikke saab kiiresti asendada vastavalt teie plaani tingimustele.
Kas ISP ja DC proxysid saab ühes projektis kombineerida?Jah
Jah, ja see on levinud muster. Kasutage staatilisi ISP proxy'sid sisselogimisteks, autentimiseks ja tundlikeks toiminguteks, kus usaldus on oluline. Suunake mahukad üleslaadimised, massikäitused ja testimine läbi DC pooli. Hoidke domeenid ja rollid eraldi, et kaks stsenaariumi ei segaks teineteist.
Milliseid protokolle ja juurdepääsumeetodeid toetatakse?HTTP HTTPS SOCKS5
HTTP, HTTPS ja SOCKS5 (TCP). Autoriseerimine toimub sisselogimise/parooliga või lubatud nimekirja kaudu (teie väliste IP-de sidumine). Discord/RTC stsenaariumide jaoks pakume UDP varianti (ostetav eraldi), kuid enamiku arbitraaži ülesannete jaoks piisab TCP-st.
Kuidas väldite ülesannete kattumist teiste klientidega samadel IP-del?Väljastame aadresse
Väljastame aadresse juhuslikult kõige vähem koormatud alamvõrkudest, piiranguga ligikaudu viis klienti ühe IP kohta. Kattumise tõenäosus on madal. Kui märkate konkreetsetel aadressidel jõudluse langust, andke teada — pakume asendusi vastavalt teie plaani tingimustele.
Milliseid piiranguid tuleks planeerimisel arvestada?Peamine piirang
Peamine piirang on samaaegsete ühenduste arv teenuse kohta. Nende ühenduste piires sõltub päringute kiirus sihtplatvormi enda künnistest. Parim praktika: jaotage koormus ühtlaselt kogu IP-nimekirja peale ja järgige inimesarnast mudelit — juhuslikud pausid, vahemällu salvestamine võimalusel ning eksponentsiaalne taganemine vigade korral.