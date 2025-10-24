Kuidas seadistada puhverserveri seadeid Firefoxis

Mozilla Firefox töötab puhverserveritega üldiselt hästi ja seda saab seadistada otse brauseris, ilma süsteemiseadetele toetumata. Siiski ei ole sisseehitatud seadistus alati kõige mugavam variant, kui plaanite sageli proksi vahetada või hallata mitut profiili.

Selles juhendis näitame kahte viisi puhverserveri seadistamiseks Mozilla Firefoxis: brauseri sisseehitatud seadete kaudu ja proksilaienduse abil. Valige endale sobivam variant, kuid soovitame selgelt FoxyProxy't kui kõige lihtsamat ja töökindlamat lahendust.

Puhverserveri seadistamine Firefoxi seadetes

Step 1 Avage Firefoxi võrguseaded Klõpsake menüüikoonil (☰) → Seaded Avage vahekaart „Üldine Click the image to view it in full size.

Step 2 Sisestage puhverserveri andmed Valige „Käsitsi puhverserveri seadistamine HTTP puhverserverite jaoks (dünaamiline IP): kasutage porti 8080. Autentimine on toetatud — sisestage oma aktiivse proksiteenuse kasutajanimi ja parool. Oma teenused leiate siin. SOCKS5 puhverserverite jaoks (staatiline IP): kasutage porti 1085. Selle seadistuse puhul ei toeta Firefoxi sisseehitatud proksiseaded SOCKS5 kasutajanime/parooli autentimist. Click the image to view it in full size.

Pange tähele: Firefoxis seadistage korraga ainult üks proxy tüüp – kas HTTP või SOCKS. Kui määrate mõlemad, ei pruugi proxy ootuspäraselt töötada.

Firefox ei toeta SOCKS5 proxysid mis kasutavad kasutajanime/parooli autentimist. Sel juhul on parim lahendus paigaldada FoxyProxy laiendus. See lisandmoodul on väga lihtne ja mugav kasutada, toetab mitme proxy samaaegset kasutamist ning võimaldab nende vahel kiiresti lülituda.

Soovitatav seadistus: FoxyProxy laiendus Firefoxis

Step 1 Paigaldage FoxyProxy laiendus Avage Firefox ja minge jaotisse Lisad ja teemad (Ctrl + Shift + A). Otsi FoxyProxy Standard ja klõpsake Lisa Firefoxile. Kinnitage paigaldamine, et lisada laiendus oma tööriistaribale. Paigaldage kindlasti FoxyProxy Standard, kuna see toetab autentimist ja mitut proxy profiili Click the image to view it in full size.

Step 2 Avage FoxyProxy seaded Klõpsake tööriistaribal FoxyProxy ikooni ja valige Options (või Open FoxyProxy Options). Click the image to view it in full size.

Step 3 Lisage uus SOCKS5 proxy Avage vahekaart “Proxies” Klõpsake FoxyProxy seadetes nuppu “Add New Proxy”. Määrake proxy tüübiks: SOCKS5. Sisestage oma proxy IP-aadress ja port (SOCKS5 puhul 1080). Sisestage oma aktiivse proxy teenuse kasutajanimi ja parool (mitte teie konto parool). Oma teenuseid leiate siin. Lubage valik Proxy DNS Click the image to view it in full size.

SOCKS5 puhul lubage kindlasti ‘Proxy DNS’ — vastasel juhul võivad tekkida DNS-lekked.

FoxyProxy võimaldab luua mitu proxy profiili ja vahetada nende vahel vaevata. Lisaks pakub see täiustatud marsruutimise juhtelemente, mis võimaldavad määrata, millised veebisaidid kasutavad proxyt ja millised ühenduvad otse:

Step 4 Lisage proxy mustreid (valikuline) Avage vahekaart “Proxies” Klõpsake pluss-ikooni jaotises “Proxy by Patterns”. Valige “Include” või “Exclude” ning “Wildcard”. Pange pealkirjale nimi ja sisestage aadress kujul “*.mysite.site/*” Click the image to view it in full size.