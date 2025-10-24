Firefox에서 프록시 서버 설정하는 방법

Mozilla Firefox는 일반적으로 프록시와의 호환성이 우수하며, 시스템 설정에 의존하지 않고 브라우저 내에서 직접 구성할 수 있습니다. 다만, 프록시를 자주 전환하거나 여러 프로필을 관리할 계획이라면 내장 설정 방식이 항상 가장 편리한 옵션은 아닙니다.

이 가이드에서는 Mozilla Firefox에서 프록시를 설정하는 두 가지 방법을 안내해 드립니다: 브라우저 기본 설정을 이용하는 방법과 프록시 확장 프로그램을 이용하는 방법입니다. 편리한 방법을 선택하시면 되지만, 가장 쉽고 안정적인 설정을 위해 FoxyProxy를 강력히 추천드립니다.

Firefox 설정에서 프록시 구성하기

Step 1 Firefox 네트워크 설정 열기 메뉴 아이콘(☰) → 설정을 클릭하십시오 일반 탭으로 이동하여 네트워크 설정까지 스크롤한 다음 → 설정…을 클릭하십시오 Click the image to view it in full size.

Step 2 프록시 세부정보 입력 수동 프록시 설정을 선택하고 사용할 프록시 유형을 하나만 선택하십시오: HTTP 프록시(유동 IP)의 경우: 포트 8080을 사용하십시오. 인증이 지원되며, 활성화된 프록시 서비스의 사용자 이름과 비밀번호를 입력하십시오. 서비스 정보는 다음에서 확인하실 수 있습니다. 여기. SOCKS5 프록시(고정 IP)의 경우: 포트 1085를 사용하십시오. 이 설정에서는 Firefox 기본 프록시 설정이 SOCKS5 사용자 이름/비밀번호 인증을 지원하지 않습니다. Click the image to view it in full size.

참고: Firefox에서는 한 번에 하나의 프록시 유형만 설정하십시오—HTTP 또는 SOCKS 중 하나만 선택해야 합니다. 둘 다 설정하면 프록시가 정상적으로 작동하지 않을 수 있습니다.

Firefox SOCKS5 프록시를 지원하지 않습니다 사용자 이름/비밀번호 인증을 사용하는 프록시에는 해당되지 않습니다. 이 경우 가장 좋은 방법은 FoxyProxy 확장 프로그램을 설치하는 것입니다. 이 애드온은 매우 간단하고 사용하기 쉬우며, 여러 프록시 작업을 지원하고 빠르게 전환할 수 있습니다.

권장 설정: Firefox용 FoxyProxy 확장 프로그램

Step 1 FoxyProxy 확장 프로그램 설치 Firefox를 열고 부가 기능 및 테마로 이동하십시오 (Ctrl + Shift + A). 검색 FoxyProxy Standard 그리고 클릭하세요 Firefox에 추가. 설치를 확인하여 도구 모음에 확장 프로그램을 추가하십시오. FoxyProxy Standard을 설치하십시오. 인증 및 다중 프록시 프로필을 지원합니다. Click the image to view it in full size.

Step 2 FoxyProxy 옵션 열기 도구 모음에서 FoxyProxy 아이콘을 클릭한 후 다음을 선택하십시오. Options(또는 Open FoxyProxy Options)를 선택하십시오. Click the image to view it in full size.

Step 3 새 SOCKS5 프록시 추가 “Proxies 탭”으로 이동하십시오. FoxyProxy 옵션에서 “Add New Proxy”를 클릭하십시오. 프록시 유형을 SOCKS5로 설정하십시오. 프록시의 IP 주소와 포트를 입력하십시오 (SOCKS5의 경우 1080). 활성화된 프록시 서비스의 사용자 이름과 비밀번호를 입력하십시오(계정 비밀번호가 아닙니다). 서비스 정보는 다음에서 확인하실 수 있습니다. 여기. Proxy DNS 옵션을 활성화하십시오 Click the image to view it in full size.

SOCKS5의 경우, 반드시 ‘Proxy DNS’를 활성화하십시오. 그렇지 않으면 DNS 누출이 발생할 수 있습니다.

FoxyProxy를 사용하면 여러 프록시 프로필을 생성하고 손쉽게 전환할 수 있습니다. 또한 고급 라우팅 제어 기능을 제공하여, 어떤 웹사이트에서 프록시를 사용하고 어떤 웹사이트에서 직접 연결할지 지정할 수 있습니다:

Step 4 프록시 패턴 추가 (선택 사항) “Proxies” 탭으로 이동하십시오. “Proxy by Patterns”에서 플러스 아이콘을 클릭하십시오. “Include” 또는 “Exclude” 옵션과 “Wildcard”를 선택하십시오. 제목을 입력하고, 주소를 “*.mysite.site/*” 형식으로 입력하십시오. Click the image to view it in full size.