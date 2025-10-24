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Настройка прокси в Mozilla Firefox
Настройте прокси в Firefox всего за несколько простых шагов.
Как настроить параметры прокси сервера в Mozilla Firefox
Mozilla Firefox хорошо работает с прокси и позволяет настраивать их непосредственно в браузере, без использования системных сетевых настроек. При этом встроенная настройка не всегда удобна, если вы планируете часто менять прокси или работать с несколькими профилями одновременно.
В этом руководстве мы покажем два способа настройки прокси в Mozilla Firefox: с помощью встроенных настроек браузера и с использованием расширения. Вы можете выбрать любой удобный для вас вариант, однако для наиболее простой и надёжной настройки мы рекомендуем использовать FoxyProxy.
Настройка прокси в настройках Firefox
Откройте сетевые настройки Firefox.
Нажмите на иконку меню (☰) → Settings. Перейдите во вкладку General, прокрутите страницу вниз до раздела Network Settings и нажмите Settings…
Введите данные прокси
Выберите Manual proxy configuration и укажите тип прокси (используйте только один): Для HTTP-прокси (динамический IP): используйте порт 8080. Поддерживается авторизация — введите логин и пароль от вашей активной услуги. Найти свои услуги можно здесь. Для SOCKS5-прокси (статический IP): используйте порт 1085. Обратите внимание: встроенные настройки Firefox не поддерживают авторизацию SOCKS5 по логину и паролю.
Обратите внимание: в Firefox необходимо настраивать только один тип прокси за раз — либо HTTP, либо SOCKS. Если указать оба варианта одновременно, прокси может работать некорректно.
Firefox не поддерживает SOCKS5 прокси с авторизацией по логину и паролю во встроенных настройках. В этом случае оптимальным решением будет установка расширения FoxyProxy . Это расширение простое и удобное в использовании, поддерживает работу с несколькими прокси и позволяет быстро переключаться между ними.
Рекомендуемая настройка: расширение FoxyProxy для Firefox.
Установите расширение FoxyProxy
Откройте Firefox и перейдите в раздел Add-ons and Themes (Ctrl + Shift + A). Найдите FoxyProxy Standard и нажмите Add to Firefox. Подтвердите установку, чтобы добавить расширение на панель инструментов браузера. Убедитесь, что вы устанавливаете именно FoxyProxy Standard, так как эта версия поддерживает авторизацию и работу с несколькими профилями прокси.
Откройте параметры FoxyProxy
Нажмите на иконку FoxyProxy на панели инструментов и выберите Options (или Open FoxyProxy Options).
Добавьте новый SOCKS5 прокси
Перейдите во вкладку Proxies. В настройках FoxyProxy нажмите Add New Proxy. Тип прокси: SOCKS5 Введите IP-адрес прокси и порт (1080 для SOCKS5) Укажите логин и пароль от вашей активной услуги (не пароль от аккаунта). Найти свои услуги можно здесь. Включите опцию Proxy DNS
Для SOCKS5 обязательно включите опцию Proxy DNS — в противном случае возможны утечки DNS.
FoxyProxy позволяет создавать несколько профилей с прокси и быстро переключаться между ними. Также расширение предоставляет расширенные настройки маршрутизации, с помощью которых можно указать, какие сайты должны работать через прокси, а какие — подключаться напрямую.
Добавление правил прокси (необязательно)
Перейдите во вкладку Proxies. Нажмите на иконку плюс в разделе Proxy by Patterns. Выберите режим Include (использовать прокси) или Exclude (обходить прокси) и тип Wildcard. Укажите название правила и введите адрес в формате *.mysite.site/*.
Проверьте результат
Проверьте, определяется ли IP-адрес вашего прокси сервера.
Где взять доступы FineProxy для Настройка прокси в Mozilla Firefox?
Откройте активный сервис в кабинете FineProxy. Используйте host, port, login и пароль, показанные для этого сервиса.
Нужно ли вводить пароль аккаунта FineProxy?
Нет. Используйте пароль авторизации прокси активного сервиса, а не пароль входа в кабинет FineProxy.
Как проверить, что прокси для Настройка прокси в Mozilla Firefox работает?
После включения прокси откройте сайт проверки IP. Определённый IP и локация должны совпадать с настроенным прокси.
Что проверить, если Настройка прокси в Mozilla Firefox не подключается через прокси?
Сначала проверьте host, port, протокол и авторизацию. Затем отключите конфликтующие VPN или прокси-профили и подключитесь снова.
Прокси на 48 часов
Соберите тариф под свою задачу и проверьте прокси в реальной работе. Оплатите выбранную конфигурацию на 48 часов — цена рассчитывается при настройке.