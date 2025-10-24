Как настроить параметры прокси сервера в Mozilla Firefox

Mozilla Firefox хорошо работает с прокси и позволяет настраивать их непосредственно в браузере, без использования системных сетевых настроек. При этом встроенная настройка не всегда удобна, если вы планируете часто менять прокси или работать с несколькими профилями одновременно.

В этом руководстве мы покажем два способа настройки прокси в Mozilla Firefox: с помощью встроенных настроек браузера и с использованием расширения. Вы можете выбрать любой удобный для вас вариант, однако для наиболее простой и надёжной настройки мы рекомендуем использовать FoxyProxy.

Настройка прокси в настройках Firefox

Step 1 Откройте сетевые настройки Firefox. Нажмите на иконку меню (☰) → Settings. Перейдите во вкладку General, прокрутите страницу вниз до раздела Network Settings и нажмите Settings… Click the image to view it in full size.

Step 2 Введите данные прокси Выберите Manual proxy configuration и укажите тип прокси (используйте только один): Для HTTP-прокси (динамический IP): используйте порт 8080. Поддерживается авторизация — введите логин и пароль от вашей активной услуги. Найти свои услуги можно здесь. Для SOCKS5-прокси (статический IP): используйте порт 1085. Обратите внимание: встроенные настройки Firefox не поддерживают авторизацию SOCKS5 по логину и паролю. Click the image to view it in full size.

Обратите внимание: в Firefox необходимо настраивать только один тип прокси за раз — либо HTTP, либо SOCKS. Если указать оба варианта одновременно, прокси может работать некорректно.

Firefox не поддерживает SOCKS5 прокси с авторизацией по логину и паролю во встроенных настройках. В этом случае оптимальным решением будет установка расширения FoxyProxy . Это расширение простое и удобное в использовании, поддерживает работу с несколькими прокси и позволяет быстро переключаться между ними.

Рекомендуемая настройка: расширение FoxyProxy для Firefox.

Step 1 Установите расширение FoxyProxy Откройте Firefox и перейдите в раздел Add-ons and Themes (Ctrl + Shift + A). Найдите FoxyProxy Standard и нажмите Add to Firefox. Подтвердите установку, чтобы добавить расширение на панель инструментов браузера. Убедитесь, что вы устанавливаете именно FoxyProxy Standard, так как эта версия поддерживает авторизацию и работу с несколькими профилями прокси. Click the image to view it in full size.

Step 2 Откройте параметры FoxyProxy Нажмите на иконку FoxyProxy на панели инструментов и выберите Options (или Open FoxyProxy Options). Click the image to view it in full size.

Step 3 Добавьте новый SOCKS5 прокси Перейдите во вкладку Proxies. В настройках FoxyProxy нажмите Add New Proxy. Тип прокси: SOCKS5 Введите IP-адрес прокси и порт (1080 для SOCKS5) Укажите логин и пароль от вашей активной услуги (не пароль от аккаунта). Найти свои услуги можно здесь. Включите опцию Proxy DNS Click the image to view it in full size.

Для SOCKS5 обязательно включите опцию Proxy DNS — в противном случае возможны утечки DNS.

FoxyProxy позволяет создавать несколько профилей с прокси и быстро переключаться между ними. Также расширение предоставляет расширенные настройки маршрутизации, с помощью которых можно указать, какие сайты должны работать через прокси, а какие — подключаться напрямую.

Step 4 Добавление правил прокси (необязательно) Перейдите во вкладку Proxies. Нажмите на иконку плюс в разделе Proxy by Patterns. Выберите режим Include (использовать прокси) или Exclude (обходить прокси) и тип Wildcard. Укажите название правила и введите адрес в формате *.mysite.site/*. Click the image to view it in full size.