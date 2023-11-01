Серверные прокси
Фиксированная цена за IP, без ограничений по трафику, HTTP/HTTPS/SOCKS5 на каждом адресе — около 100 000 IP на разнообразных подсетях, до 500 Мбит/с.
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Добавляет 50 % к базовой цене. Работает через SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — для игр, VoIP и стриминга.
Четыре способа купить прокси.
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Все адреса FineProxy работают по IPv4. Пакетные, персональные и ISP-прокси остаются статическими на весь срок тарифа, а ротационные меняются при каждом запросе. Статические тарифы включают безлимитный трафик. Подсвеченный вариант соответствует основному сценарию этой страницы: Пакетные прокси.
|Лучший выборПакетные проксиПродаётся общим блоком
|Персональные проксиЛичные, от одного IP
|ISP-проксиСтатические адреса в ISP
|Ротационные проксиОплата API-кредитами
|Лучше всего для
|Боты и мониторинг в объёмеДля работы без постоянного аккаунта.
|Долгие сессии аккаунтовОдин адрес на профиль, только ваш.
|Цели, которые смотрят ASNЗарегистрированы на интернет-провайдера.
|Сбор данных, не аккаунтыПостоянная сессия не должна менять адрес.
|Пользователей на адрес
|До 5Репутация частично зависит от соседей.
|1 — выНикто больше не использует его весь срок.
|До 5
|Общий пул
|Доверие площадок
|БазовыйASN датацентра
|Высокое — эксклюзивные адреса
|Высокое — ISP
|Зависит от пула
|Цена от
|$12 / 100 IPs0,12 $ за адрес в месяц
|$12 / 100 IPsПокупаете ровно столько, сколько нужно.
|$30 / 100 IPs0,30 $ за адрес в месяц
|$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
|Минимальный заказ
|100 IP
|1 IP
|100 IP
|2,5 млн кредитов
|Срок адреса
|Статический на срок тарифа
|Статический на срок тарифа
|Статический на срок тарифа
|Меняется на запрос
|Полоса
|Безлимит
|Безлимит
|Безлимит
|КредитыОплата за запрос, не за гигабайт.
|UDP / голос
|Опция
|Опция
|Опция
|Нет
|Протоколы
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, SOCKS5
|Авторизация
|IP-allowlistМожно добавить логин и пароль.
|IP-allowlistМожно добавить логин и пароль.
|IP-allowlistМожно добавить логин и пароль.
|API-ключ
|Смотреть тарифы
|Тарифы персональных прокси
|Тарифы ISP
|Смотреть тарифы
Пакетные прокси
Продаётся общим блоком
Боты и мониторинг в объёмеДля работы без постоянного аккаунта.
До 5Репутация частично зависит от соседей.
БазовыйASN датацентра
$12 / 100 IPs0,12 $ за адрес в месяц
100 IP
Статический на срок тарифа
Безлимит
Опция
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
IP-allowlistМожно добавить логин и пароль.
Персональные прокси
Личные, от одного IP
Долгие сессии аккаунтовОдин адрес на профиль, только ваш.
1 — выНикто больше не использует его весь срок.
Высокое — эксклюзивные адреса
$12 / 100 IPsПокупаете ровно столько, сколько нужно.
1 IP
Статический на срок тарифа
Безлимит
Опция
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
IP-allowlistМожно добавить логин и пароль.
ISP-прокси
Статические адреса в ISP
Цели, которые смотрят ASNЗарегистрированы на интернет-провайдера.
До 5
Высокое — ISP
$30 / 100 IPs0,30 $ за адрес в месяц
100 IP
Статический на срок тарифа
Безлимит
Опция
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
IP-allowlistМожно добавить логин и пароль.
Ротационные прокси
Оплата API-кредитами
Сбор данных, не аккаунтыПостоянная сессия не должна менять адрес.
Общий пул
Зависит от пула
$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
2,5 млн кредитов
Меняется на запрос
КредитыОплата за запрос, не за гигабайт.
Нет
HTTP, SOCKS5
API-ключ
Прокси на 48 часов
Соберите тариф под свою задачу и проверьте прокси в реальной работе. Оплатите выбранную конфигурацию на 48 часов — цена рассчитывается при настройке.
Топ локаций прокси
Восемь локаций, которые клиенты FineProxy выбирают чаще всего.
Подключитесь один раз.
Дальше просто спрашивайте.
FineProxy поднимает нативный MCP-сервер: вставьте один URL в агента — 49 инструментов кабинета: покупка, продление, ротация IP, allowlist, аналитика, счета и поддержка. Те же операции доступны через REST API если вы хотите писать вызовы сами.
Или просто скажите
- Купить 100 серверных прокси в США
- Добавить ещё одну страну в тариф серверных прокси
- Экспортировать список прокси в JSON
- Обновить IP-allowlist для моего сервиса
- Показать статус и дату следующего платежа
{
"mcpServers": {
"fineproxy": {
"url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
"headers": {
"Authorization": "Bearer fb_live_••••"
}
}
}
}
Перезапустите Claude после сохранения конфига. 49 инструментов FineProxy появятся в списке.
Чего агент не сделает — что бы вы ни попросили
Не потратит ваши деньги
Шесть инструментов трогают баланс, всем нужен
wallet:spend. Не дайте scope — агент сделает всё остальное.
Точно не заплатит больше
Каждая покупка несёт
expected_total_cents из котировки. Расхождение на цент — вызов отклонён, списания нет.
Не отменит без подтверждения
Два необратимых инструмента не запустятся без
confirm=true. Удаление не случится побочным эффектом.
Не спишет деньги дважды
Денежные вызовы требуют
idempotency_key. Повтор после таймаута закрывает тот же платёж, а не второй.
Ручная настройка
Выберите ОС, браузер или прокси-приложение — откроется пошаговый гайд.
Системы
Браузеры
Приложения
Сделано для скорости.
Трафик без лимита.
FineProxy держал до 500 Mbps в стандартных тестах на удалённых серверах. В парсинге потолок обычно ставит rate-limit цели, а не прокси.
Метод: 1 973 500 попыток соединения и до 96 потоков через один IP.
500 Mbps
на прокси в стандартных тестах на удалённом сервере
99.97%
успешных соединений из 1 973 500 запросов
96
параллельных потоков на одном IP без деградации
0
лимитов трафика — безлимит в каждом тарифе
Выделенные AMD EPYC
Собственные серверы без соседей на общих VPS, использующих тот же порт.
Свои подсети
IP из диапазонов, которые держим сами, не перепродажа чужого провайдера.
Канал 80 Гбит/с
Запас ёмкости на сервер — не обещание для одной сессии.
Tier III / IV
Датацентры с резервным питанием и охлаждением во всех локациях.
Фактическая скорость зависит от маршрута, цели, состояния сети и конфигурации оборудования пользователя. Ноутбук на домашнем канале 500 Mbps на практике давал около 468 Mbps, а удалённые серверы в стандартных тестах — до 500 Mbps. В исключительных тестах с правильно настроенных высокопроизводительных серверов в Европе и США пропускная способность доходила до 700 Mbps; это не типичный результат одной сессии.
Каждое утверждение на этой странице — словами клиентов.
Релевантные отзывы из одного проверенного пула, со ссылкой на исходную публикацию.
Скорость под нагрузкой
Я пользуюсь услугами Fineproxy и могу с уверенностью сказать, что это один из лучших сервисов по продаже прокси, с которыми я работал. Качество прокси на высоте: скорость соединения стабильная, а выпадение из сети – явление крайне редкое. Я использую прокси для защиты от блокировок. Fineproxy отлично справляется с поставленной задачей. Сайт удобный и интуитивно понятный. Процесс покупки прокси прост и быстр, а выбор тарифных планов достаточно широк, чтобы подобрать оптимальное решение под любой бюджет и потребности. Поддержка работает оперативно и эффективно решает возникающие вопросы. Я несколько раз обращался к ним за помощью, и каждый раз получал быстрый и компетентный ответ. Помимо высокого качества прокси, я ценю прозрачность работы сервиса. Информация о доступных локациях, типах прокси (анонимные, элитные и т.д.) представлена ясно и понятно. В целом, Fineproxy – это надежный и качественный сервис, который я рекомендую всем, кто нуждается в быстрых, стабильных и анонимных прокси. Отношение цена/качество здесь на отличном уровне.
Пользуюсь этими прокси уже больше месяца, и могу с уверенностью сказать — они действительно стоят своих денег. В первую очередь радует стабильность соединения: ни единого обрыва, всегда высокая скорость. Это особенно важно для работы, где я использую их для автоматизации, парсинга и работы с социальными сетями. Поддержка работает быстро — один раз обратился с вопросом по настройке, ответили в течение нескольких минут и всё помогли решить. Также понравился удобный и понятный личный кабинет, где легко управлять прокси, продлевать срок или менять адреса. Цена вполне адекватная, особенно если брать сразу на длительный срок. Ещё один плюс — большой выбор локаций и возможность выбрать тип прокси под конкретные задачи. В целом, впечатления только положительные, рад, что выбрал именно этот сервис. Подходит как для личных задач, так и для профессионального использования. Однозначно рекомендую!
Трафик без лимита
Доступные прокси из ЕС. Единственный прокси-провайдер, который по-прежнему держит цены на низком уровне. Я искал нечто подобное по всему интернету, и оказалось, что это самый дешёвый прокси-провайдер с безлимитным трафиком.
В то время как другие провайдеры берут плату за каждый ГБ или даже за каждый запрос, эти ребята остаются верны своей миссии и предлагают прокси дата-центров по разумной цене с безлимитным трафиком. Я искал подобный сервис по всему интернету и очень рад, что нашёл их.
API и доступ агента
Уже некоторое время использую прокси от Fineproxy.org вместе с Debank API — впечатления исключительно положительные. Соединение стабильное, никаких перебоев, IP не блокируются, а скорость на высоком уровне. Это особенно важно, когда дело касается сбора данных из DeFi — любые задержки могут стоить времени и точности
Пользуюсь прокси от Fineproxy с Debank API — всё работает чётко. Быстро, не банят, есть тест перед покупкой. Поддержка отвечает нормально. Удобно для DeFi задач.
Что такое серверные прокси?Это прокси
Это прокси, размещённый в датацентре, а не подключённый через домашнего интернет-провайдера. IP-адрес принадлежит сети датацентра, а не домашнему абоненту. Благодаря этому серверные прокси быстрые и недорогие, но более узнаваемые, чем резидентные. Для задач, где не нужно выглядеть домашним пользователем — парсинг, мониторинг, работа с API — это самый эффективный вариант.
Датацентр прокси будут заблокированы на каждом сайте?Нет
Нет. Миф о том, что датацентр прокси блокируют везде, идёт от людей, которые пытаются использовать их на платформах с продвинутой антибот-защитой вроде соцсетей или премиальных маркетплейсов. В реальности большая часть интернета — товарные каталоги, новостные сайты, поисковики, публичные API, справочники, государственные базы — прекрасно работает с серверными IP. Начинайте с датацентр прокси и переходите на ISP или резидентные только если убедитесь, что цель конкретно их блокирует.
Чем «безлимит» FineProxy отличается от конкурентов?Некоторые провайдеры рекламируют
Некоторые провайдеры рекламируют безлимитный трафик, но применяют политику добросовестное использование. Например, один крупный провайдер фактически ограничивает использование до 100 ГБ на IP за расчётный период, после чего количество одновременных сессий резко снижается. У FineProxy нет скрытых порогов, нет замедлений, нет звёздочек. Безлимитный трафик на каждом IP, каждом протоколе, каждый день расчётного периода.
Что такое блокировка подсети и почему это важно?Сайты иногда блокируют
Сайты иногда блокируют не отдельный IP, а целую подсеть /24 — 256 адресов с одинаковыми первыми тремя октетами. Если все ваши прокси из одной-двух подсетей, одно событие бана выведет из строя весь пул. FineProxy распределяет свои ~100 000 IP по разнообразным подсетям, поэтому бан в одном диапазоне не каскадирует на остальные ваши адреса.
Сколько серверных прокси нужно для парсинга?Зависит от цели
Зависит от цели и объёма. Для аккуратного парсинга незащищённых сайтов (несколько тысяч страниц в день) хватит 50-100 IP. Для масштабного сбора в миллионы страниц понадобятся несколько тысяч, чтобы держать низкую плотность запросов на каждый адрес. Мы продаём от одного прокси до крупных пакетов — цена за IP падает с ростом количества.
Серверные прокси быстрее резидентных?Да
Да, заметно. Датацентр инфраструктура подключается к магистральным сетям напрямую по оптике, обеспечивая в 3-4 раза меньшую задержку по сравнению с резидентными прокси, которые идут через домашние подключения. Датацентр прокси FineProxy обеспечивают скорость до 500 Мбит/с на подключение.
Можно ли использовать серверные прокси для соцсетей?Зависит
Зависит от задачи. Для парсинга публичных данных с соцсетей серверные прокси могут работать при аккуратном темпе запросов и правильной ротации IP. Для ведения аккаунтов и публикаций платформы чаще помечают датацентр адреса — в этом случае стоит рассмотреть наши ISP прокси или выделенные прокси.
Серверные прокси:
скорость, масштаб и когда они подходят
Не каждой задаче нужен резидентный IP, который выглядит как домашнее подключение. Для парсинга товарных каталогов, мониторинга поисковой выдачи, сбора ценовых данных или работы с API — серверные прокси быстрее, дешевле и предсказуемее любого другого типа. Главное — понимать, где они подходят, и выбирать провайдера, который действительно владеет стоящей за ними инфраструктурой.
Чем серверные прокси отличаются от остальных?
Прокси ЦОД направляют ваш трафик через IP-адрес, размещённый в датацентре, а не выданный провайдером домашнему абоненту. Эти адреса живут на высокопроизводительных серверах с прямым подключением к магистральным каналам, поэтому они стабильно в 3-4 раза быстрее резидентных прокси (это подтверждают бенчмарки Bright Data по разным сценариям).
Компромисс — в заметности. Сайты могут определить диапазоны датацентр IP через ASN-запросы и обратный DNS. На платформах с продвинутой антибот-защитой датацентр IP обнаруживаются чаще. Но подавляющее большинство интернета не использует Cloudflare Enterprise или DataDome. Новостные сайты, товарные каталоги, публичные справочники, поисковые системы, API, государственные базы данных — дата центр прокси справляются со всем этим без проблем и за малую долю стоимости резидентных.
Экономика при масштабе
Здесь начинается самое интересное. Большинство провайдеров берут плату за гигабайт: $0.50-2/ГБ за серверный трафик, $5-15/ГБ за резидентный. При небольших объёмах разница кажется терпимой. При масштабе она становится огромной.
Задача по парсингу, выкачивающая 500 ГБ в месяц, обходится примерно в $4,000 при типичном погигабайтном ценообразовании (анализ Scrapfly). И вот деталь, которую большинство замечает только когда приходит счёт: исследования показывают, что 50-90% трафика при парсинге — мусор: картинки, шрифты, CSS, трекинг-пиксели, которые вашему скраперу не нужны. При оплате за гигабайт вы платите за весь этот хлам.
Пакетные серверные прокси FineProxy с безлимитным трафиком снимают эту проблему полностью. Фиксированная цена, никакого счётчика трафика, никаких сюрпризов в конце месяца. Парсите агрессивно, не тратьте время на оптимизацию каждого запроса ради экономии килобайтов — трафик уже включён.
Стоит отметить: некоторые конкуренты рекламируют «безлимит», но прячут ограничения в политике добросовестное использование. Один крупный провайдер, например, фактически ограничивает использование до 100 ГБ на IP за расчётный период — после чего количество одновременных сессий падает со 100 до 10. У FineProxy безлимит означает безлимит. Без звёздочек.
Разнообразие подсетей: деталь, которую большинство покупателей упускает
Когда сайт банит датацентр прокси, он часто банит не один IP, а всю подсеть /24 — все 256 адресов с одинаковыми первыми тремя октетами. Если провайдер выдал вам 500 IP и все они сидят в двух подсетях, одно событие бана может уничтожить весь ваш пул за секунды.
FineProxy поддерживает пул из примерно 100 000 IPv4-адресов, распределённых по разнообразным подсетям. Это не один блок последовательных IP — это распределённая инфраструктура, которая переживает баны на уровне подсетей. Когда один диапазон попадает под давление от целевого сайта, остальные ваши адреса продолжают работать, потому что находятся в совершенно других сетевых «районах».
Собственная инфраструктура, не перепродажа
Большинство провайдеров серверных прокси не владеют своими IP. Они арендуют блоки у upstream-сетей и перепродают их — часто через несколько брендов одновременно. Одни и те же пулы всплывают под разными названиями, и когда клиенты одного бренда начинают агрессивно парсить, страдает весь пул.
FineProxy владеет своими блоками IP и управляет серверами, на которых они работают. Мы не перепродаём адреса Hetzner или OVH с панелью управления сверху. Это значит, что мы контролируем репутацию ASN напрямую — мониторим базу Spamhaus и сразу выводим из активного пула любой помеченный адрес. Ваши прокси получают выгоду от инфраструктурной гигиены, которую перепродавцы просто не могут гарантировать.
Кто покупает серверные прокси оптом
Команды парсинга, собирающие миллионы страниц в сутки. SEO-агентства, отслеживающие позиции по сотням локаций. Сервисы мониторинга цен, которым нужно проверять тысячи товарных страниц каждый час. Компании по верификации рекламы, проверяющие размещение креативов по регионам. Операторы дата-пайплайнов, подающие свежие веб-данные в аналитические системы или обучение ИИ.
Общее у всех: высокий объём запросов, где скорость и стоимость важнее, чем вид домашнего пользователя. Если цель не борется активно с серверным трафиком, платить в 10 раз больше за резидентные IP — просто выбрасывать деньги.
Протоколы и безопасность
Каждый серверный прокси FineProxy поддерживает HTTP, HTTPS и SOCKS5 на одном IP. Наша реализация HTTPS включает индивидуальный SSL-сертификат на каждый адрес — шифруется соединение от вашего устройства до прокси, а не только от прокси до целевого сайта. Большинство провайдеров оставляют первый участок незащищённым. Мы — нет.
SOCKS5 включает полную поддержку UDP для задач за пределами веб-трафика.
С чего начать
FineProxy продаёт прокси из дата-центров поштучно и пакетами — чем больше объём, тем ниже цена за IP. Подключение происходит моментально: после оплаты список прокси с IP-адресами, портами и учётными данными генерируется автоматически и появляется в личном кабинете в течение одной-двух минут — без ручной проверки и ожидания рабочих часов. Каждый прокси включает безлимитный трафик, поддержку HTTP/HTTPS/SOCKS5, авторизацию по IP (с возможностью логин/пароль и гибкой настройкой подсетей до /21) и скорость до 500 Мбит/с.
Инструкции по настройке для браузеров, операционных систем и популярных инструментов — в нашем центре интеграций.