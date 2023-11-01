Proxy de Datacenter
Preço fixo por IP, sem limite de banda, HTTP/HTTPS/SOCKS5 em todos os endereços — ~100.000 IPs em sub-redes diversificadas, até 500 Mbps.
Monte seu plano de proxy de datacenter.
Monte um plano para sua carga de trabalho exata. Escolha o tipo de proxy, as localizações, a quantidade de IPs, o período de cobrança e o suporte UDP opcional — o preço é atualizado na hora.
Carregando os planos atuais…
Acrescenta 50% ao preço-base do plano. Funciona por SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — para jogos, VoIP e streaming.
Quatro maneiras de comprar proxies.
Uma delas atende a esta carga de trabalho.
Todos os endereços da FineProxy usam IPv4. Os proxies de datacenter, dedicados e ISP permanecem estáticos durante o período do plano; os proxies rotativos mudam a cada solicitação. Os planos estáticos incluem tráfego ilimitado. A opção destacada corresponde ao principal caso de uso desta página: Pacote de datacenter.
|Recomendado aquiPacote de datacenterVendido em blocos, compartilhado
|DedicadoPessoal, a partir de um único IP
|ISPEndereços estáticos registrados por ISP
|RotativoCobrado em créditos de API
|Ideal para
|Bots e monitoramento em escalaPara tarefas sem uma conta persistente.
|Sessões de conta de longa duraçãoUm endereço por perfil, usado somente por você.
|Destinos que avaliam o ASNRegistrado em um provedor de internet.
|Coleta, não contasUma sessão persistente não deve mudar de endereço.
|Usuários por endereço
|Até 5A reputação depende em parte dos outros usuários da rede.
|1 — vocêNinguém mais o utiliza durante todo o período.
|Até 5
|Pool compartilhado
|Confiança da plataforma
|PadrãoASN de datacenter
|Alta — exclusivo
|Alta — registrado por ISP
|Varia conforme o pool
|Preço a partir de
|$12 / 100 IPsUS$ 0,12 por endereço, por mês
|$12 / 100 IPsCompre exatamente o que precisa.
|$30 / 100 IPsUS$ 0,30 por endereço, por mês
|$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
|Pedido mínimo
|100 IPs
|1 IP
|100 IPs
|2,5 milhões de créditos
|Permanência do endereço
|Estático durante o período
|Estático durante o período
|Estático durante o período
|Muda a cada solicitação
|Largura de banda
|Sem medição
|Sem medição
|Sem medição
|CréditosCobrado por solicitação, não por gigabyte.
|UDP / chamadas de voz
|Adicional opcional
|Adicional opcional
|Adicional opcional
|Indisponível
|Protocolos
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, SOCKS5
|Autenticação
|Lista de IPs permitidosÉ possível adicionar login e senha.
|Lista de IPs permitidosÉ possível adicionar login e senha.
|Lista de IPs permitidosÉ possível adicionar login e senha.
|Chave de API
|Ver planos
|Ver planos dedicados
|Ver planos ISP
|Ver planos
Pacote de datacenter
Vendido em blocos, compartilhado
Bots e monitoramento em escalaPara tarefas sem uma conta persistente.
Até 5A reputação depende em parte dos outros usuários da rede.
PadrãoASN de datacenter
$12 / 100 IPsUS$ 0,12 por endereço, por mês
100 IPs
Estático durante o período
Sem medição
Adicional opcional
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Lista de IPs permitidosÉ possível adicionar login e senha.
Dedicado
Pessoal, a partir de um único IP
Sessões de conta de longa duraçãoUm endereço por perfil, usado somente por você.
1 — vocêNinguém mais o utiliza durante todo o período.
Alta — exclusivo
$12 / 100 IPsCompre exatamente o que precisa.
1 IP
Estático durante o período
Sem medição
Adicional opcional
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Lista de IPs permitidosÉ possível adicionar login e senha.
ISP
Endereços estáticos registrados por ISP
Destinos que avaliam o ASNRegistrado em um provedor de internet.
Até 5
Alta — registrado por ISP
$30 / 100 IPsUS$ 0,30 por endereço, por mês
100 IPs
Estático durante o período
Sem medição
Adicional opcional
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Lista de IPs permitidosÉ possível adicionar login e senha.
Rotativo
Cobrado em créditos de API
Coleta, não contasUma sessão persistente não deve mudar de endereço.
Pool compartilhado
Varia conforme o pool
$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
2,5 milhões de créditos
Muda a cada solicitação
CréditosCobrado por solicitação, não por gigabyte.
Indisponível
HTTP, SOCKS5
Chave de API
Proxies por 48 horas
Monte um plano para sua tarefa e teste os proxies em condições reais. Pague pela configuração escolhida por 48 horas — o preço é calculado durante a configuração.
Principais localizações de proxy
As oito localizações de proxy mais escolhidas pelos clientes da FineProxy.
Conecte uma vez.
Depois, basta pedir.
A FineProxy oferece um Servidor MCP: cole uma URL no seu agente e ele receberá 49 ferramentas do painel — compras, renovações, rotação de IP, listas de permitidos, análise de uso, faturas e suporte. As mesmas operações estão disponíveis por uma REST API se preferir escrever as chamadas por conta própria.
Depois, basta dizer
- Comprar 100 proxies de datacenter nos Estados Unidos
- Adicionar outro país ao meu plano de proxy de datacenter
- Exportar minha lista de proxies como JSON
- Atualizar a lista de IPs permitidos do meu serviço de proxy
- Mostrar o status e a próxima data de vencimento do meu serviço
{
"mcpServers": {
"fineproxy": {
"url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
"headers": {
"Authorization": "Bearer fb_live_••••"
}
}
}
}
Reinicie o Claude depois de salvar a configuração. As 49 ferramentas da FineProxy aparecerão na lista de ferramentas disponíveis.
O que o agente não fará — não importa o que você peça
Gastar seu dinheiro
Seis ferramentas afetam o saldo e todas precisam de
wallet:spend. Não conceda esse escopo à chave e o agente poderá executar todo o restante.
Pagar mais que o valor cotado
Cada compra inclui o
expected_total_cents da cotação. Se houver diferença de um centavo, a chamada é rejeitada e nada é cobrado.
Cancelar por impulso
As duas ferramentas irreversíveis não funcionam sem
confirm=true. O encerramento não pode ocorrer como efeito colateral.
Cobrar duas vezes
Chamadas financeiras usam uma
idempotency_key. Uma nova tentativa após timeout liquida a mesma cobrança, não uma segunda.
Configuração manual
Escolha seu sistema operacional, navegador ou aplicativo de proxy para ver um guia de configuração passo a passo.
Sistemas
Navegadores
Aplicativos
Criado para velocidade.
O tráfego nunca é medido.
A FineProxy manteve até 500 Mbps em nossos testes padrão com servidores remotos. Em cargas de scraping, o limite geralmente era a taxa do site de destino, não o proxy.
Método de teste: 1.973.500 tentativas de conexão, além de testes simultâneos de até 96 threads por um único IP de proxy.
500 Mbps
por proxy em testes padrão com servidores remotos
99.97%
das conexões estabelecidas em 1.973.500 solicitações
96
threads simultâneas em um IP sem perda de desempenho
0
limites de largura de banda — tráfego ilimitado em todos os planos
AMD EPYC dedicado
Nossos próprios servidores, sem vizinhos em VPS compartilhada disputando a porta.
Sub-redes próprias
Os IPs vêm de faixas que possuímos, não são revendidos de outro provedor.
Uplink de 80 Gbps
Margem de capacidade por servidor — não é uma promessa para uma única sessão de proxy.
Tier III / IV
Datacenters com energia e refrigeração redundantes em nossas localizações.
A vazão real depende da rota, do destino, das condições de rede e da configuração e desempenho do equipamento do usuário. Um notebook em uma conexão doméstica de 500 Mbps atingiu cerca de 468 Mbps na prática, enquanto servidores remotos chegaram a 500 Mbps em testes padrão. Em testes excepcionais com servidores de alto desempenho configurados corretamente na Europa e nos EUA, a vazão chegou a 700 Mbps; esse não é um resultado típico por sessão.
Cada afirmação nesta página, nas palavras de outros clientes.
Opiniões relevantes de clientes, selecionadas de um pool de avaliações verificadas e vinculadas à fonte original.
Velocidade sob carga
Serviço de proxy incrivelmente confiável com excelente tempo de atividade. Não enfrentei nenhum problema grave desde que comecei a usá-lo. Definitivamente vale o investimento se você precisa de conexões de proxy consistentes.
Isto é mãos abaixo o proxy mais rápido que eu já usei! Eu tinha zero problemas acessando conteúdo restrito, e a conexão é super estável. Além disso, o suporte ao cliente foi realmente responsivo. Definitivamente vale a pena o investimento!
Tráfego nunca medido
Muito bom produto, eu gosto dele.Tudo funciona bem ilimitado tráfego, velocidade máxima e preço mais baixo no mercado.Sempre disponível e suporte técnico responsivo.E eu vou aconselhar meus amigos.
Proxies da UE a preços acessíveis. É o único fornecedor de proxies que continua a manter os preços baixos. Procurei algo assim por toda a Internet e acabou por ser o fornecedor de proxies com largura de banda ilimitada mais barato.
Acesso por API e agente
Serviço proxy rápido e confiável com excelente tempo de funcionamento, grande suporte e preços acessíveis. Perfeito para tarefas de navegação e automação seguras!
Fornecem APIs para os utilizadores obterem proxies a partir do seu site. Embora o apoio ao cliente não falasse inglês muito bem, esforçou-se bastante para me ajudar. Também disponibilizam a troca de IP após sete dias.
O que exatamente é um proxy datacenter?É um
É um servidor proxy hospedado em uma instalação de datacenter, em vez de conectado por meio de um ISP residencial. O endereço IP pertence à rede do datacenter, não a um assinante residencial. Isso torna os proxies datacenter rápidos e baratos, porém mais identificáveis do que os residenciais. Para tarefas que não exigem parecer um usuário doméstico — scraping, monitoramento, acesso a API — são a opção mais eficiente disponível.
Os proxies datacenter serão bloqueados em todos os sites?Não
Não. A narrativa de que "proxies datacenter sempre são bloqueados" vem de pessoas que tentam usá-los em plataformas altamente protegidas, como redes sociais ou sites de e-commerce premium com sistemas anti-bot avançados. A realidade é que a maior parte da internet — catálogos de produtos, sites de notícias, mecanismos de busca, APIs públicas, diretórios, bases de dados governamentais — funciona perfeitamente bem com IPs de datacenter. Comece com proxies datacenter e só mude para ISP ou residencial se confirmar que o alvo bloqueia especificamente esse tipo.
Como o "ilimitado" da FineProxy é diferente dos concorrentes?Alguns provedores anunciam
Alguns provedores anunciam largura de banda ilimitada, mas aplicam políticas de uso justo. Por exemplo, um grande provedor limita o uso efetivo a 100 GB por IP por ciclo de faturamento, após o que as sessões simultâneas são severamente limitadas. Na FineProxy, não há limites ocultos, nem limiares de throttling, nem asteriscos de uso justo. Tráfego ilimitado em cada IP, cada protocolo, todos os dias do período de faturamento.
O que é um banimento de sub-rede e por que devo me preocupar?Alguns sites não
Alguns sites não bloqueiam apenas um único IP, mas toda a sub-rede /24 — 256 endereços que compartilham os mesmos três primeiros octetos. Se todos os seus proxies vêm de uma ou duas sub-redes, um único evento de banimento pode derrubar todo o seu pool. A FineProxy distribui seus ~100.000 IPs em sub-redes diversificadas, de modo que um banimento em uma faixa não se propaga para o restante dos seus endereços.
Quantos proxies datacenter eu preciso para scraping?Depende do alvo
Depende do alvo e do volume. Para scraping leve de sites sem proteção (alguns milhares de páginas por dia), 50 a 100 IPs são suficientes. Para coleta em larga escala com milhões de páginas, você vai precisar de alguns milhares para manter uma baixa densidade de requisições por IP. Vendemos desde proxies individuais até pacotes em grande volume — o preço por IP diminui conforme a quantidade aumenta.
Proxies de datacenter são mais rápidos que os residenciais?Sim
Sim, significativamente. A infraestrutura de datacenter conecta-se diretamente às redes backbone da internet via fibra, proporcionando latência 3 a 4 vezes menor em comparação com proxies residenciais que trafegam por conexões domésticas. Os proxies de datacenter da FineProxy alcançam até 500 Mbps por conexão.
Posso usar proxies de datacenter para redes sociais?Depende
Depende da tarefa. Para scraping de dados públicos em plataformas sociais, proxies de datacenter podem funcionar se você controlar o ritmo das requisições e rotacionar os IPs adequadamente. Para gerenciar contas e fazer postagens, as plataformas têm mais chances de sinalizar IPs de datacenter — nesse caso, considere nossos proxies ISP ou proxies dedicados.
Proxies de datacenter:
Velocidade, escala e quando são a escolha certa
Nem toda tarefa exige um IP residencial que simule uma conexão doméstica. Para coletar catálogos de produtos, monitorar resultados de busca, extrair dados de preços ou trabalhar com APIs — servidores proxy de datacenter são mais rápidos, mais baratos e mais previsíveis do que qualquer outro tipo de proxy. O segredo é saber quando eles se encaixam e escolher um provedor que realmente possua a infraestrutura por trás deles.
O que diferencia os proxies de datacenter
Um servidor proxy de datacenter roteia seu tráfego por um endereço IP hospedado em uma instalação de datacenter, em vez de um atribuído a uma residência por um ISP. Esses endereços ficam em servidores de alto desempenho com conectividade direta ao backbone, e é por isso que são consistentemente 3 a 4 vezes mais rápidos do que proxies residenciais (benchmarks da Bright Data confirmam isso em diversos cenários de teste).
A contrapartida é a visibilidade. Sites podem identificar faixas de IP de datacenter por meio de consultas ASN e DNS reverso. Em plataformas altamente protegidas com sistemas anti-bot avançados, IPs de datacenter enfrentam taxas de detecção mais altas. Porém, a grande maioria da internet não utiliza Cloudflare Enterprise ou DataDome. Sites de notícias, catálogos de produtos, diretórios públicos, motores de busca, APIs, bancos de dados governamentais — proxies de datacenter lidam com tudo isso sem problemas e por uma fração do custo dos proxies residenciais.
A economia em escala
É aqui que a conta fica interessante. A maioria dos provedores de proxy cobra por gigabyte: $0,50-2/GB para tráfego de datacenter, $5-15/GB para residencial. Em volumes baixos, a diferença parece administrável. Em escala, torna-se absurda.
Uma operação de scraping que consome 500 GB por mês paga cerca de $4.000 nas taxas típicas por GB (análise da Scrapfly). E aqui vai um detalhe que a maioria das pessoas só percebe quando recebe a fatura: estudos mostram que 50-90% do tráfego durante o web scraping é desperdiçado com imagens, fontes, CSS e pixels de rastreamento que seu scraper nem precisa. Com cobrança por GB, você paga por todo esse lixo.
O pool ilimitado de proxies de datacenter da FineProxy elimina esse problema por completo. Preço fixo, sem medidor de tráfego, sem cobranças surpresa no final do mês. Faça scraping agressivamente, sem se preocupar em otimizar cada requisição para economizar kilobytes — a largura de banda está incluída.
Vale ressaltar: alguns concorrentes anunciam largura de banda “ilimitada” mas se escondem atrás de políticas de uso justo. A Oxylabs, por exemplo, limita o uso efetivo a 100 GB por IP por ciclo de faturamento — após isso, suas sessões simultâneas caem de 100 para 10. Na FineProxy, ilimitado significa ilimitado. Sem asteriscos.
Diversidade de sub-redes: o detalhe que a maioria dos compradores ignora
Quando um site bane um proxy de datacenter, geralmente não bane apenas um IP. Ele bane toda a sub-rede /24 — todos os 256 endereços que compartilham os mesmos três primeiros octetos. Se o seu provedor forneceu 500 IPs e todos estão em apenas duas sub-redes, um único evento de banimento pode eliminar seu pool inteiro em segundos.
A FineProxy mantém aproximadamente 100.000 endereços IPv4 distribuídos por uma ampla variedade de sub-redes. Não se trata de um único bloco de IPs sequenciais — é uma infraestrutura distribuída que resiste a banimentos em nível de sub-rede. Quando um intervalo sofre pressão de um site-alvo, seus outros endereços continuam funcionando porque estão em vizinhanças de rede completamente diferentes.
Infraestrutura própria, não revendida
A maioria dos provedores de proxies de datacenter não é dona dos seus IPs. Eles alugam blocos de redes upstream e os revendem — muitas vezes por meio de várias marcas simultaneamente. O mesmo pool de IPs aparece sob nomes diferentes e, quando os clientes de uma marca se tornam agressivos, todo o pool é prejudicado.
A FineProxy é dona dos seus blocos de IP e gerencia os servidores onde eles operam. Não estamos revendendo endereços da Hetzner ou OVH com um painel por cima. Isso significa que controlamos a reputação do ASN diretamente — monitoramos listagens no Spamhaus e removemos imediatamente qualquer endereço sinalizado do pool ativo. Seus proxies se beneficiam de uma higiene de infraestrutura que revendedores simplesmente não conseguem garantir.
Quem compra proxies de datacenter em grande volume
Equipes de scraping que coletam milhões de páginas por dia. Agências de SEO que monitoram rankings de palavras-chave em centenas de localidades. Serviços de monitoramento de preços que precisam verificar milhares de páginas de produtos a cada hora. Empresas de verificação de anúncios que confirmam a veiculação de criativos em diferentes regiões. Operadores de pipelines de dados que alimentam sistemas de analytics ou conjuntos de treinamento de IA com dados web atualizados.
O ponto em comum: alto volume de requisições onde velocidade e custo importam mais do que parecer um usuário residencial. Se o seu alvo não combate ativamente tráfego de datacenter, pagar 10 vezes mais por IPs residenciais é simplesmente jogar dinheiro fora.
Protocolos e segurança
Todos os proxies DC da FineProxy suportam HTTP, HTTPS e SOCKS5 no mesmo IP. Nossa implementação de HTTPS inclui um certificado SSL individual por endereço — criptografando a conexão da sua máquina até o proxy, e não apenas do proxy até o site destino. A maioria dos provedores deixa esse primeiro salto desprotegido. Nós não.
O SOCKS5 inclui suporte completo a UDP associado para casos de uso além do tráfego web.
Primeiros passos
A FineProxy vende proxies de data center individualmente e em pacotes, com o custo por IP diminuindo conforme o volume aumenta. O processo de ativação é instantâneo: após o pagamento, sua lista de proxies com IPs, portas e credenciais é gerada automaticamente e entregue no seu painel em um a dois minutos — sem análise manual, sem esperar pelo horário comercial. Cada proxy inclui largura de banda ilimitada, suporte a HTTP/HTTPS/SOCKS5, autenticação por vinculação de IP (com opção de login/senha e flexibilidade de sub-rede /21) e velocidades de até 500 Mbps.
Para instruções de configuração em navegadores, sistemas operacionais e ferramentas populares, consulte nosso Integration Hub.