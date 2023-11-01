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É aqui que a conta fica interessante. A maioria dos provedores de proxy cobra por gigabyte: $0,50-2/GB para tráfego de datacenter, $5-15/GB para residencial. Em volumes baixos, a diferença parece administrável. Em escala, torna-se absurda.

Uma operação de scraping que consome 500 GB por mês paga cerca de $4.000 nas taxas típicas por GB (análise da Scrapfly). E aqui vai um detalhe que a maioria das pessoas só percebe quando recebe a fatura: estudos mostram que 50-90% do tráfego durante o web scraping é desperdiçado com imagens, fontes, CSS e pixels de rastreamento que seu scraper nem precisa. Com cobrança por GB, você paga por todo esse lixo.

O pool ilimitado de proxies de datacenter da FineProxy elimina esse problema por completo. Preço fixo, sem medidor de tráfego, sem cobranças surpresa no final do mês. Faça scraping agressivamente, sem se preocupar em otimizar cada requisição para economizar kilobytes — a largura de banda está incluída.

Vale ressaltar: alguns concorrentes anunciam largura de banda “ilimitada” mas se escondem atrás de políticas de uso justo. A Oxylabs, por exemplo, limita o uso efetivo a 100 GB por IP por ciclo de faturamento — após isso, suas sessões simultâneas caem de 100 para 10. Na FineProxy, ilimitado significa ilimitado. Sem asteriscos.