Vigente em 5 de janeiro de 2026 Imprimir

Para os fins desta Política de Privacidade, “Informações Pessoais” significa qualquer informação que identifique ou possa ser razoavelmente vinculada a um indivíduo identificável. Isso inclui, entre outros, nome, endereço de e-mail, informações de cobrança, identificadores de conta e, quando exigido pela legislação aplicável, determinados dados técnicos, como endereços IP.

“Informações Não Pessoais” referem-se a informações que não identificam e não podem ser razoavelmente vinculadas a um indivíduo.

Se Informações Pessoais forem combinadas com Informações Não Pessoais, os dados combinados serão tratados como Informações Pessoais. Informações que foram irreversivelmente anonimizadas são consideradas Informações Não Pessoais.

Como Coletamos Informações#

Podemos coletar informações sobre você das seguintes formas:

quando derivamos informações com base em dados que você forneceu, como o uso de dados técnicos para aprimorar a funcionalidade do serviço ou personalizar a experiência do usuário.

quando você nos fornece informações diretamente (por exemplo, ao criar uma conta ou entrar em contato com o suporte);

quando as informações são coletadas automaticamente por meio do uso dos nossos Serviços;

Como Utilizamos as Informações#

Utilizamos as informações coletadas para finalidades consistentes com esta Política de Privacidade, incluindo para:

fornecer, operar e manter nossos Serviços;

processar transações e gerenciar contas de usuários;

aprimorar, monitorar e proteger nossos Serviços;

comunicar-se com os usuários sobre assuntos relacionados ao serviço;

cumprir obrigações legais e regulatórias.

Divulgação de Informações#

Podemos divulgar Informações Pessoais nas seguintes circunstâncias:

Exigências legais.

Quando a divulgação for exigida pela legislação aplicável, regulamentação, processo legal ou solicitação governamental.

Quando a divulgação for exigida pela legislação aplicável, regulamentação, processo legal ou solicitação governamental. Proteção de direitos e segurança.

Quando tivermos motivos legítimos para acreditar que a divulgação é razoavelmente necessária para proteger os direitos, a propriedade ou a segurança da FineProxy, de nossos usuários ou do público.

Não vendemos Informações Pessoais a terceiros.

Armazenamento e Segurança de Dados#

Implementamos medidas administrativas, técnicas e organizacionais razoáveis, projetadas para proteger as Informações Pessoais contra acesso não autorizado, perda, uso indevido ou alteração. Embora nenhum método de transmissão ou armazenamento de dados seja totalmente seguro, adotamos as medidas adequadas para proteger as informações que nos são confiadas.

As Informações Pessoais são retidas apenas pelo tempo necessário para cumprir as finalidades para as quais foram coletadas, a menos que um período de retenção mais longo seja exigido pela legislação aplicável.

Em caso de incidente de segurança de dados envolvendo Informações Pessoais, tomaremos as medidas cabíveis em conformidade com os requisitos legais aplicáveis.

Alterações nesta Política de Privacidade#

Podemos atualizar esta Política de Privacidade periodicamente. Quaisquer alterações serão publicadas em nosso site com uma data de vigência atualizada. O uso continuado dos Serviços após a entrada em vigor de tais alterações constitui aceitação da Política de Privacidade revisada.

Processamento de Pagamentos e Segurança#

A FineProxy não armazena nem processa dados de cartão de pagamento diretamente. Todas as transações de pagamento são processadas por provedores de pagamento terceirizados, que são responsáveis pelo armazenamento e processamento seguros das informações de pagamento em conformidade com os padrões de segurança aplicáveis, como PCI-DSS. Recebemos apenas informações limitadas relacionadas à transação, necessárias para confirmar pagamentos e fornecer os Serviços.